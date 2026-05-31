2026-05-31 21:00 中國醫藥大學新竹附設醫院品牌行銷公共事務執行長張宜真
【孫淑媚45歲長這樣，分享12條凍齡法則】 -------一起優雅凍齡。
【孫淑媚45歲長這樣，分享12條凍齡法則】
-------一起優雅凍齡。
45歲的孫淑媚，替台鋼雄鷹開球，一頭微捲長髮、韓系妝容、纖細腰身，讓全網驚呼：「根本台版Jennie！」
很多人第一反應是：「靠醫美吧？」
結果她超直接，乾脆公開自己的12條凍齡法則。
從牙齒矯正、電音波、膠原蛋白，到拍照濾鏡，她幾乎毫不藏私。
▋矯正7顆牙
她說，矯正七顆牙。
牙齒也要定期檢查、洗牙，牙齒顧好，笑起來就先贏了。
這點我完全認同。
也得到我的醫師好友的認證。
▋坦承有醫美
她坦承有打咀嚼肌肉毒，一年兩次，工作少就不打，因為很貴。
她也說，臉沒有切開、沒有填充。
因為演員最怕表情不自然，大螢幕會把所有細節放大。
我其實很欣賞她這種坦白。
現在很多人談醫美，不是神化，就是妖魔化。
但孫淑媚給人的感覺很真實。
有效就說有效。
貴，也直接講。
▋醫美，我自己其實也做過
我打過肉毒桿菌，但後來原本的雙眼皮有點掉下來。
也做過除斑。
剛做完那兩週，真的很美。
皮膚亮到像開美肌。
但只要一曬太陽，很快又打回原形。
而且每次療程，其實都蠻痛的。
後來，我慢慢放棄了。
套句孫淑媚說的，照片都有美機和濾鏡啊
年紀愈長，真的，天然ㄟ、自然尚好，才是最耐看的狀態。
▋我現在不醫美，不化妝 平常靠保養，不化妝，真實露臉。 強調氣色、精神、眼神，比粉底更重要。 但我最有感的，其實是孫淑媚提到的第10點。
▋真正的凍齡，藏在生活習慣裡 她說：「讀書、運動、睡眠、規律作息。保持心情愉悅、保持正能量、選擇善良。這些真的會讓人變漂亮。」
我看到這段，很有感。 因為這才是最難的。
她也坦承，這是最便宜，卻最多人做不到的。
▋讀書，改變一個人的氣質
當你持續閱讀、學習、接觸新的觀點，人會慢慢長出底氣。 那種自信，不是靠玻尿酸撐起來的。 是內在穩定後，自然散發的光。
我自己每次遇到低潮或挫折，也會去看書、聽Podcast。 很多答案，都藏在別人的人生故事裡。
女人真正的美，是遇到低谷時，依然能「也無風雨也無晴」。
▋運動讓女人變美
孫淑媚強調運動。 我現在每週至少游泳一次、瑜珈一次。 運動對我來說，不只是身材。 更像情緒排毒。
壓力大的時候，去游泳，整個人像重新開機。 瑜珈則讓我重新把呼吸找回來。 很多人以為變美，是一直往臉上加東西。
但真正的漂亮，常常是身體循環變好了、睡眠變好了、情緒穩了。 臉自然就亮了。
▋睡眠， 最好的保養品
蔡依林曾說，她晚上9點就睡。 醫師也說，12點前睡覺，是最好的保養品。
再貴的保養品，都救不了長期熬夜。 黑眼圈、情緒暴躁、皮膚暗沉、賀爾蒙失調，其實身體都會誠實反映。
▋「選擇善良」這句話，我特別喜歡
孫淑媚用的是「選擇」。 代表善良，其實是一種有意識的決定。
在這個容易焦慮、比較、互相攻擊的年代，願意善待別人，真的很不容易。 接近正能量的人，你才會慢慢成為正能量的人。
一個常常嫉妒、抱怨、批評的人，臉真的會愈來愈苦。 相反地，懂得感恩、願意利他、願意幫助別人、願意真誠分享的人，眼神會不一樣。
那是一種很難模仿的自信美。
▋變美，是身心靈一起更好
凍齡，和你的閱讀、情緒、睡眠、習慣、善良有關。 最後都會一起長在臉上。
很多變美的方法，我們其實都知道。 但知道和做到，中間隔著自律。
而孫淑媚厲害的地方，不只是她分享了12條法則。 是她真的長年堅持做到了。
很多人花很多錢醫美變年輕。 但孫淑媚和我們分享，要優雅凍齡，是讀書，運動，情緒穩定，睡得好，選擇善良的人。
喜歡這篇文章嗎？歡迎贊助作者，好內容值得更多人支持。贊助
贊助說明
為了鼓勵作者持續創作更好的內容，會員可以使用「贊助」功能實質回饋給喜愛的作者。可將您認為適合的點數贈送給作者，一旦使用贊助點數即不得撤銷，單筆贊助最低點數為30點，最高點數沒有上限。
U 利點數 1 點 = NTD 1 元。
您當前剩餘 U 利點數：0點；前往購買點數