【孫淑媚45歲長這樣，分享12條凍齡法則】 -------一起優雅凍齡。





-------一起優雅凍齡。

45歲的孫淑媚，替台鋼雄鷹開球，一頭微捲長髮、韓系妝容、纖細腰身，讓全網驚呼：「根本台版Jennie！」

很多人第一反應是：「靠醫美吧？」

結果她超直接，乾脆公開自己的12條凍齡法則。

從牙齒矯正、電音波、膠原蛋白，到拍照濾鏡，她幾乎毫不藏私。

▋矯正7顆牙

她說，矯正七顆牙。

牙齒也要定期檢查、洗牙，牙齒顧好，笑起來就先贏了。

這點我完全認同。

也得到我的醫師好友的認證。

▋坦承有醫美

她坦承有打咀嚼肌肉毒，一年兩次，工作少就不打，因為很貴。

她也說，臉沒有切開、沒有填充。

因為演員最怕表情不自然，大螢幕會把所有細節放大。

我其實很欣賞她這種坦白。

現在很多人談醫美，不是神化，就是妖魔化。

但孫淑媚給人的感覺很真實。

有效就說有效。

貴，也直接講。

▋醫美，我自己其實也做過

我打過肉毒桿菌，但後來原本的雙眼皮有點掉下來。

也做過除斑。

剛做完那兩週，真的很美。

皮膚亮到像開美肌。

但只要一曬太陽，很快又打回原形。

而且每次療程，其實都蠻痛的。

後來，我慢慢放棄了。

套句孫淑媚說的，照片都有美機和濾鏡啊

年紀愈長，真的，天然ㄟ、自然尚好，才是最耐看的狀態。

▋我現在不醫美，不化妝 平常靠保養，不化妝，真實露臉。 強調氣色、精神、眼神，比粉底更重要。 但我最有感的，其實是孫淑媚提到的第10點。

▋真正的凍齡，藏在生活習慣裡 她說：「讀書、運動、睡眠、規律作息。保持心情愉悅、保持正能量、選擇善良。這些真的會讓人變漂亮。」

我看到這段，很有感。 因為這才是最難的。

她也坦承，這是最便宜，卻最多人做不到的。

▋讀書，改變一個人的氣質

當你持續閱讀、學習、接觸新的觀點，人會慢慢長出底氣。 那種自信，不是靠玻尿酸撐起來的。 是內在穩定後，自然散發的光。

我自己每次遇到低潮或挫折，也會去看書、聽Podcast。 很多答案，都藏在別人的人生故事裡。

女人真正的美，是遇到低谷時，依然能「也無風雨也無晴」。

▋運動讓女人變美

孫淑媚強調運動。 我現在每週至少游泳一次、瑜珈一次。 運動對我來說，不只是身材。 更像情緒排毒。

壓力大的時候，去游泳，整個人像重新開機。 瑜珈則讓我重新把呼吸找回來。 很多人以為變美，是一直往臉上加東西。

但真正的漂亮，常常是身體循環變好了、睡眠變好了、情緒穩了。 臉自然就亮了。

▋睡眠， 最好的保養品

蔡依林曾說，她晚上9點就睡。 醫師也說，12點前睡覺，是最好的保養品。

再貴的保養品，都救不了長期熬夜。 黑眼圈、情緒暴躁、皮膚暗沉、賀爾蒙失調，其實身體都會誠實反映。

▋「選擇善良」這句話，我特別喜歡

孫淑媚用的是「選擇」。 代表善良，其實是一種有意識的決定。

在這個容易焦慮、比較、互相攻擊的年代，願意善待別人，真的很不容易。 接近正能量的人，你才會慢慢成為正能量的人。

一個常常嫉妒、抱怨、批評的人，臉真的會愈來愈苦。 相反地，懂得感恩、願意利他、願意幫助別人、願意真誠分享的人，眼神會不一樣。

那是一種很難模仿的自信美。

▋變美，是身心靈一起更好

凍齡，和你的閱讀、情緒、睡眠、習慣、善良有關。 最後都會一起長在臉上。

很多變美的方法，我們其實都知道。 但知道和做到，中間隔著自律。

而孫淑媚厲害的地方，不只是她分享了12條法則。 是她真的長年堅持做到了。

很多人花很多錢醫美變年輕。 但孫淑媚和我們分享，要優雅凍齡，是讀書，運動，情緒穩定，睡得好，選擇善良的人。