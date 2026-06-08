《21世紀大君夫人》孔升妍人氣激升！5套私服搭配秘訣一秒打造高級氣質

2026-06-08 00:42 女子漾／編輯Layla陳亭希
圖片來源：IG@0seungyeon
圖片來源：IG@0seungyeon

近期因韓劇《21世紀大君夫人》人氣飆升的孔升妍，因劇中飾演大妃娘娘成為熱門討論話題，而孔升妍曾經在 SM 當過練習生，後來首次嘗試戲劇《戀愛魔法鐘》演出，開始深耕於戲劇表演，並於 2021年憑藉電影《寂寞佔線中》榮獲青龍獎最佳新人女演員，也讓孔升妍晉升實力派演員，除了電影與戲劇表現亮眼之外，天生麗質的孔升妍自帶一股高級魅力，而私底下的她，對穿搭也很有自我的風格，擅長運用不同簡約俐落款式的單品為搭配，不僅加強孔升妍的氣勢印象之外，同時散發一股品味迷人的風格，想知道孔升妍有哪些私服穿搭秘訣嗎？一起從以下 5 套盤點一探究竟。

編輯推薦

《21世紀大君夫人》孔升妍高級私服搭配秘訣LOOK 01.

圖片來源：IG@0seungyeon
圖片來源：IG@0seungyeon

第一套孔升妍選擇寬版拼色的條紋 POLO 上衣，下身則透過蕾絲短裙加乘，將兩種截然不同風格的單品混合，製造出全新的視覺火花，帶點休閒又女孩感的穿衣表現相當好看。

《21世紀大君夫人》孔升妍高級私服搭配秘訣LOOK 02.

圖片來源：IG@0seungyeon
圖片來源：IG@0seungyeon

第二套孔升妍則以成套搭配呈現，利用黑色系點綴出一股高級氣勢，也讓她高冷的氣質更加凸顯，簡單不繁複的搭配技巧，展現優雅知性的迷人品味。

《21世紀大君夫人》孔升妍高級私服搭配秘訣LOOK 03.

圖片來源：IG@0seungyeon
圖片來源：IG@0seungyeon

選用大地色系為主的配色巧思，從卡其色夾克外套、綠色上衣、條紋襯衫，層層堆疊出復古韓系氛圍，不僅適合穿出逛街之外，也很推薦使用在出遊場合。

《21世紀大君夫人》孔升妍高級私服搭配秘訣LOOK 04.

圖片來源：IG@0seungyeon
圖片來源：IG@0seungyeon

一件俐落的藍色夾克內搭馬甲背心，露出纖細腰線讓孔升妍看起來更加纖細修長，下身則選用打褶剪裁的中長裙混搭，再加上長襪與樂福鞋就很加分。

《21世紀大君夫人》孔升妍高級私服搭配秘訣LOOK 05.

圖片來源：IG@0seungyeon
圖片來源：IG@0seungyeon

在孔升妍的 IG 裡經常可以看到，平時她很喜歡以西裝外套呈現造型，俐落的外套剪裁，能撐起孔升妍的個性氣勢，同時打造出令人為之一亮的滿分質感。

編輯推薦

｢女子漾｣網站全新上線，陪你愛自己的每個樣子！最棒的美食旅遊、美妝穿搭、娛樂話題、運動健康、情慾愛情分享，都能在這裡看到！快點來加入成為創作者！https://woman.udn.com
YT：女子漾https://www.youtube.com/@udngpower
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower
#外表管理 #流行穿搭 #21世紀大君夫人

熱門文章

億萬富豪離世後 ... 為何國稅局一毛遺產稅 也課不到?房子給小孩這招最節稅!

hotNews__list__item--img

出生在台灣已經是人生勝利組！非洲貧童赤腳上學拿台大博士 台灣孩子卻因沒考上第一志願崩潰
hotNews__list__item--img

越老越迷人！「3生肖女」越活越有魅力 幸福一生不缺愛
hotNews__list__item--img

❤台北❤經典美味【雅室牛排】~台中、桃園也吃的到!!
hotNews__list__item--img

不科學！55 歲依舊少女感十足，李英愛的「氧氣美學」：凍齡保養技巧與溫柔姊系穿搭
往下滑看更多精彩文章
不科學！55 歲依舊少女感十足，李英愛的「氧氣美學」：凍齡保養技巧與溫柔姊系穿搭

不科學！55 歲依舊少女感十足，李英愛的「氧氣美學」：凍齡保養技巧與溫柔姊系穿搭

2026-05-20 07:29 女子漾／編輯桑泥
不科學！55 歲依舊少女感十足，李英愛的「氧氣美學」：凍齡保養技巧與溫柔姊系穿搭。 圖片來源：IG@leeyoungae0824
不科學！55 歲依舊少女感十足，李英愛的「氧氣美學」：凍齡保養技巧與溫柔姊系穿搭。 圖片來源：IG@leeyoungae0824

韓國演藝圈從來不缺美女，但能夠橫跨二十多年，依然維持「氧氣感」與少女氛圍的人真的不多。而李英愛就是其中最不可思議的存在！從《大長今》時期到現在，李英愛幾乎成了「歲月失效」的代名詞，現年 55 歲的她，最近因更新生活照及素顏保養照再度引發韓網熱議，不只肌膚狀態驚人，那種溫柔、乾淨又帶點距離感的氣質，更讓人忍不住讚嘆：「真正帶有氣質的美人，年紀只會讓她顯得更沉穩優雅。」

編輯推薦

李英愛的凍齡關鍵不是貴，而是「長期堅持」

圖片來源：IG@leeyoungae0824
圖片來源：IG@leeyoungae0824

不同於許多明星強調高端保養，李英愛多年來分享的保養方式，反而非常「基本」。她曾透露，自己每天至少喝 2000cc 的水，而且習慣早晨空腹喝溫開水，幫助循環與代謝。另外她也長期維持：

• 少冰冷飲食
• 清淡飲食習慣
• 規律補水
• 重視睡眠與身體保暖

尤其她非常喜歡薑茶與綠茶，認為「身體暖，氣色才會好」。而她這種保養哲學，其實就像她本人：不激烈、不用力，但非常穩定。


她真正厲害的，是自然散發的「氧氣感」

圖片來源：IG@leeyoungae0824
圖片來源：IG@leeyoungae0824

圖片來源：IG@leeyoungae0824
圖片來源：IG@leeyoungae0824

很多人以為少女感等於年輕，但李英愛的魅力其實從來不是幼態，而是一種乾淨、柔和及不銳利的美感。即使素顏，她的肌膚依然維持透亮與細緻感，近期她甚至直接公開洗臉與敷面膜過程，毫不避諱近鏡頭，也讓網友驚呼「這完全不像 55 歲的人！」。


李英愛的「溫柔感姊系穿搭」

圖片來源：IG@leeyoungae0824
圖片來源：IG@leeyoungae0824

圖片來源：IG@leeyoungae0824
圖片來源：IG@leeyoungae0824

比起過度年輕化的穿搭，李英愛更懂得利用「氣質」創造高級感。她的造型其實有非常明確的公式，常出現的是低飽和色系單品，這種色調不只顯高級，也能讓整個人氣質更柔和。

李英愛私下也很少穿過度貼身的衣服，而是更偏好有空氣感、舒適的剪裁，關鍵在於寬鬆，同時又能保持線條。

圖片來源：IG@leeyoungae0824
圖片來源：IG@leeyoungae0824

編輯推薦

｢女子漾｣網站全新上線，陪你愛自己的每個樣子！最棒的美食旅遊、美妝穿搭、娛樂話題、運動健康、情慾愛情分享，都能在這裡看到！快點來加入成為創作者！https://woman.udn.com
YT：女子漾https://www.youtube.com/@udngpower
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower
#韓國 #韓星 #凍齡 #李英愛 #抗老保養 #保養祕訣 #外表管理 #彩妝保養 #流行穿搭

熱門文章

億萬富豪離世後 ... 為何國稅局一毛遺產稅 也課不到?房子給小孩這招最節稅!

hotNews__list__item--img

出生在台灣已經是人生勝利組！非洲貧童赤腳上學拿台大博士 台灣孩子卻因沒考上第一志願崩潰
hotNews__list__item--img

越老越迷人！「3生肖女」越活越有魅力 幸福一生不缺愛
hotNews__list__item--img

❤台北❤經典美味【雅室牛排】~台中、桃園也吃的到!!
hotNews__list__item--img

不科學！55 歲依舊少女感十足，李英愛的「氧氣美學」：凍齡保養技巧與溫柔姊系穿搭
hotNews__list__item--img

一年3起教師墜樓：「不要太認真」成校園潛規則　台灣教育現場正陷寒蟬效應
往下滑看更多精彩文章
【土城染髮推薦】夏天就是想剪短！Karen在「沐昕髮型 中央店」耳下齊短髮＋可可冷棕 氣質直接升級

【土城染髮推薦】夏天就是想剪短！Karen在「沐昕髮型 中央店」耳下齊短髮＋可可冷棕 氣質直接升級

2026-05-24 12:33 跟著KarenW.品味人生

每次季節一轉換，我就會開始有一種：「不行，我一定要換髮型了！」的衝動🤣

尤其最近天氣真的越來越熱，

頭髮只要一長，吹頭髮就像在修行🥲

再加上我的布丁頭已經進入「不能再假裝沒看到」的程度（笑）

所以這次，我終於下定決心：

要剪短！還要順便換個適合夏天的髮色✨

這次來到的是位在土城的

沐昕髮型 中央店

原本只是想單純整理頭髮，

結果整個體驗完之後，我真的是會想回訪的那種喜歡🫣

如果你最近也正在找：

「土城韓式剪燙」或「土城染髮推薦」

那這篇真的可以先收藏起來！

夏天真的會讓人突然很想剪短髮

其實我一直很猶豫到底要不要剪短。

因為短髮這件事，

只要一剪不好，

真的很容易變成每天起床都崩潰🥲

所以我這次最在意的重點就是：

✔ 要好整理

✔ 要有型

✔ 不要太厚重

✔ 就算睡醒也不能太失控

後來我跟Eva老師討論之後，

她很仔細地幫我分析我的髮流、臉型跟平常整理習慣。

最後我們一起決定：

「耳下齊短髮」最符合我的需求✨

而且老師不是那種「快速剪完」的風格，她是真的很細心地一層一層調整。

包含髮尾的齊度、厚薄感、線條感，都會反覆確認。

那種感覺很像：

她不是只在幫你剪頭髮，而是在幫你找一個「真的適合你生活狀態」的髮型。

這點我自己超加分！

最困擾我的布丁頭，終於有救了

除了剪髮之外，

我這次還有一個大重點：

我的布丁頭真的太明顯🤣

但我很明確跟老師說：

「我不想染太淺，因為之後長出來落差會太大。」

結果Eva老師就推薦我一個我原本完全沒想過的顏色：

「可可冷棕」。

染完真的有驚艷到我✨

它不是那種很高調的淺色系，但在光線下又會帶一點微微霧紫感。

整體看起來會很有質感，而且皮膚氣色會顯得比較柔和。

最重要的是：

就算之後頭髮慢慢長長，新生髮色跟原本染髮的落差也不會太明顯。

對我這種懶得頻繁補染的人來說，

真的很友善🤣

染髮、護髮流程很順，細節感很加分

我自己其實很在意「操作感受」。

因為有些店家雖然成果不錯，但過程中會讓人有種很趕、很急的感覺。

但這次在

沐昕髮型 中央店

整體流程真的蠻舒服的。

從染髮、護髮到吹整，節奏都很順，可以感覺到老師在每個步驟上的仔細。

像是上染膏時，會很注意邊角與髮際線細節。

護髮的時候，也會細心確認頭髮狀態。

那種「被認真對待」的感覺，其實很容易感受得出來。

空間比想像中還寬敞舒服！

另外我很想特別分享的一點是：

店內空間真的很舒服✨

很多髮廊位置會比較擁擠，待久容易有壓迫感。

沐昕髮型 中央店

整體空間是明亮又寬敞的。

不會有很吵雜或很壓迫的感覺。

對我這種很重視「待起來舒服感」的人來說，真的會影響回訪意願。

有一種：

「來整理頭髮，順便讓自己放鬆一下」的感覺🫶

剪完後最滿意的是：真的很好整理！

我覺得一個髮型最重要的，其實是「回家之後」。

因為有些髮型在髮廊很好看，

但自己根本整理不出來🥲

但這次剪完之後，我回家自己吹頭髮，真的有驚喜到。

髮尾線條很順，澎度也很自然。

不用花很多時間整理，就能維持很有型的感覺。

完全就是我想要的：

「看起來有整理，但不用很費力」的狀態🤣

📍沐昕髮型資訊

▪️沐昕髮型 裕生店

0282623888

新北市土城區裕生路56號1樓(裕生店)

▪️沐昕髮型 中央店

0282626699

新北市土城區中央路二段91號2樓(中央店)

這次短髮真的剪到我的心裡🥹

以前我其實很怕剪短，每次剪短髮的時候都很像在開盲盒！

因為短髮真的太吃技術了。

但這次在

沐昕髮型 中央店

從溝通、剪髮到染髮，

都能感受到Eva老師的細心跟專業。

尤其是她會站在「日常整理」的角度幫我思考，

這點我自己真的很喜歡✨

如果你最近剛好也在找：

✔ 土城韓式剪燙

✔ 土城染髮推薦

✔ 想剪短但怕不好整理

✔ 想找會認真溝通的設計師

那我覺得可以去試試看🫶

跟著KarenW.品味人生

跟著KarenW.品味人生

2024食尚玩家駐站部落客。 谷歌嚮導10級2268萬瀏覽。 慢活‧趣旅行特約部落客編輯群。 波波黛莉Popdaily小編輯。 Potato media創作者。 痞客邦百萬部落客

#髮型 #夏天 #潮流美髮

熱門文章

億萬富豪離世後 ... 為何國稅局一毛遺產稅 也課不到?房子給小孩這招最節稅!

hotNews__list__item--img

出生在台灣已經是人生勝利組！非洲貧童赤腳上學拿台大博士 台灣孩子卻因沒考上第一志願崩潰
hotNews__list__item--img

越老越迷人！「3生肖女」越活越有魅力 幸福一生不缺愛
hotNews__list__item--img

❤台北❤經典美味【雅室牛排】~台中、桃園也吃的到!!
hotNews__list__item--img

不科學！55 歲依舊少女感十足，李英愛的「氧氣美學」：凍齡保養技巧與溫柔姊系穿搭
hotNews__list__item--img

一年3起教師墜樓：「不要太認真」成校園潛規則　台灣教育現場正陷寒蟬效應
往下滑看更多精彩文章
2026 夏季美甲推薦！5 款清爽系指尖設計，讓雙手自帶高級濾鏡

2026 夏季美甲推薦！5 款清爽系指尖設計，讓雙手自帶高級濾鏡

2026-05-14 06:52 女子漾／編輯桑泥
2026 夏季美甲推薦！5 款清爽系指尖設計，讓雙手自帶高級濾鏡。 圖片來源：Pinterest
2026 夏季美甲推薦！5 款清爽系指尖設計，讓雙手自帶高級濾鏡。 圖片來源：Pinterest

五月的美甲不只是單純「換季」而已，當天氣開始變熱、穿搭變輕盈，指尖也正式進入「清爽感時期」，今年春夏的美甲趨勢很明顯，不再追求過度華麗，而是更強調透明感與乾淨氛圍。真正高級的夏季美甲，不是複雜，而是也要和穿搭一樣看起來「毫不費力地漂亮」！

編輯推薦

1｜微花卉美甲：今年最紅的「低調浪漫」

圖片來源：Pinterest
圖片來源：Pinterest

花卉美甲依舊是春夏主角，但 2026 年流行的是「低調的微花感」，不同於過去的大面積花朵，今年更流行細小、像隨手點綴的花瓣設計，搭配裸粉、奶白或透明底色，看起來乾淨又耐看。

尤其韓系美甲現在很流行「留白感」，讓花朵像漂浮在指尖上一樣，視覺上更輕盈。


2｜奶霧裸色：Clean Girl 美學持續爆紅

圖片來源：Pinterest
圖片來源：Pinterest

如果要選一款「不會出錯」的五月美甲，那一定是奶霧裸色。這款顏色介於裸粉、奶茶與霧白之間，帶有一種像濾鏡般的柔焦感，也是近年 clean girl aesthetic 的核心。

而今年特別流行短圓甲搭配高光澤感，讓整體看起來像天生好指甲。


3｜薄荷綠與鼠尾草綠：最顯白的夏日色系

圖片來源：Pinterest
圖片來源：Pinterest

除了粉色系，今年「綠色系美甲」討論度也超高，尤其薄荷綠、鼠尾草綠這種帶灰調的低飽和綠色，不只顯白，還自帶高級感，相比高彩度螢光色，這種自然系綠色更適合日常，也更容易搭配穿搭。


4｜果汁透明感美甲：夏季的冰涼手搖飲氛圍

圖片來源：Pinterest
圖片來源：Pinterest

圖片來源：Pinterest
圖片來源：Pinterest

今年夏天「果汁感美甲」正在快速竄紅，透過半透明果凍質地，搭配蜜桃紅、葡萄粉、水藍等色調，讓指尖看起來像水果汽水一樣透亮。

這類美甲最大的魅力，就是視覺上直接就給人足夠清爽的氛圍。


5｜極細法式邊框：極簡派最愛

圖片來源：Pinterest
圖片來源：Pinterest

圖片來源：Pinterest
圖片來源：Pinterest

法式美甲依舊是極簡派的首選，也是不會出錯的安全選擇。2026 流行的是更細邊框的法式設計，甚至只有一條若隱若現的線條，低調卻又非常時髦。

編輯推薦

｢女子漾｣網站全新上線，陪你愛自己的每個樣子！最棒的美食旅遊、美妝穿搭、娛樂話題、運動健康、情慾愛情分享，都能在這裡看到！快點來加入成為創作者！https://woman.udn.com
YT：女子漾https://www.youtube.com/@udngpower
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower
#趨勢 #指甲油 #春天美甲 #法式指甲 #指甲造型 #外表管理 #美甲美睫 #夏季美甲推薦

熱門文章

億萬富豪離世後 ... 為何國稅局一毛遺產稅 也課不到?房子給小孩這招最節稅!

hotNews__list__item--img

出生在台灣已經是人生勝利組！非洲貧童赤腳上學拿台大博士 台灣孩子卻因沒考上第一志願崩潰
hotNews__list__item--img

越老越迷人！「3生肖女」越活越有魅力 幸福一生不缺愛
hotNews__list__item--img

❤台北❤經典美味【雅室牛排】~台中、桃園也吃的到!!
hotNews__list__item--img

不科學！55 歲依舊少女感十足，李英愛的「氧氣美學」：凍齡保養技巧與溫柔姊系穿搭
hotNews__list__item--img

一年3起教師墜樓：「不要太認真」成校園潛規則　台灣教育現場正陷寒蟬效應
往下滑看更多精彩文章
2026開架防曬推薦5款必收！從通勤到妝前都能用 校色、柔焦、控油一次看

2026開架防曬推薦5款必收！從通勤到妝前都能用 校色、柔焦、控油一次看

2026-05-29 19:37 女子漾／編輯張念慈
2026開架防曬推薦5款必收！從通勤到妝前都能用 校色、柔焦、控油一次看。圖片來源：品牌提供
2026開架防曬推薦5款必收！從通勤到妝前都能用 校色、柔焦、控油一次看。圖片來源：品牌提供

今年開架防曬新品真的越來越懂台灣女生，妝前柔焦、校色提亮、控油養膚防曬通通有，完全不用花到專櫃價，也能把「防曬、飾底、修飾膚色」一次打包。以下整理2026值得關注的開架防曬推薦，收錄MUJI無印良品、曼秀雷敦ALLIE巴黎萊雅等品牌，適合想找高CP值防曬、通勤防曬、妝前防曬的人一次收藏。

編輯推薦

文章目錄

開架防曬推薦1. MUJI無印良品：敏感肌日常防曬，490元就能入手

無印良品防曬系列_UV防曬水凝乳與乳液。圖片來源：品牌提供
無印良品防曬系列_UV防曬水凝乳與乳液。圖片來源：品牌提供

如果妳挑防曬最怕厚重、香味太明顯或成分太複雜，MUJI無印良品這次推出的春夏防曬系列，會是很適合日常通勤的入門選擇。品牌針對春夏換季、氣溫升高與日曬時間增加，推出兩款防曬品，分別是「UV防曬水凝乳SPF50+/PA++++」與「UV防曬乳液SPF50+/PA++++」，價格皆為490元，剛好落在開架平價防曬最甜的價格帶。

無印良品UV防曬水凝乳SPF50+PA++++70g。圖片來源：品牌提供
無印良品UV防曬水凝乳SPF50+PA++++70g。圖片來源：品牌提供

「UV防曬水凝乳SPF50+/PA++++」走的是水潤清爽路線，質地輕盈好推勻，不容易產生黏膩或泛白感，適合每天通勤、上班、上課使用。配方添加玻尿酸鈉等保濕成分，讓防曬同時兼顧肌膚保濕，對於長時間待在冷氣房、臉容易乾到卡粉的人來說，會比傳統厚重型防曬更友善。

無印良品UV防曬乳液SPF50+PA++++50ml 。圖片來源：品牌提供
無印良品UV防曬乳液SPF50+PA++++50ml 。圖片來源：品牌提供

另一款「UV防曬乳液SPF50+/PA++++」則採用物理性防曬成分，不添加紫外線吸收劑，並通過80分鐘耐水測試，適合戶外休閒、流汗或短時間戲水時使用。兩款皆強調無合成香料、無色素、無礦物油、無苯甲酸酯類防腐劑、無酒精，對於想找簡單低負擔防曬的人來說，是很安全牌的選擇。

開架防曬推薦2. 曼秀雷敦：校色飾底、純物理防曬一次到位

曼秀雷敦今年可以直接說是開架防曬貨架上的大亮點，兩條線剛好打中不同需求。想要「妝前校色＋透亮感」的人，可以看「水潤肌柔光透亮飾底防曬凝露」；如果妳是敏弱肌、偏好物理防曬，或想找醫美後也能安心使用的開架防曬，則可以看「水潤肌裸肌柔光純物理防曬乳」。

「曼秀雷敦水潤肌柔光透亮飾底防曬凝露」全面提升校色力與持久度。圖片來源：品牌提供
「曼秀雷敦水潤肌柔光透亮飾底防曬凝露」全面提升校色力與持久度。圖片來源：品牌提供

「曼秀雷敦水潤肌柔光透亮飾底防曬凝露」70g售價369元，具備SPF50+/PA++++防曬力，主打全新「鎖光UV防護膜科技」，能提升校色力與持久度，並具備耐水、耐汗與抗摩擦特性。這款最吸引人的地方，是它直接推出4種夢幻校色色選：冰晶藍修飾過紅膚色，薰衣草紫校正暗沉蠟黃，玫瑰粉替蒼白肌增加血色，薄荷綠則針對泛紅與痘疤瑕疵。對每天早上不想多上一層飾底乳的人來說，一支就能完成防曬、校色、妝前打底。

「曼秀雷敦水潤肌裸肌柔光純物理防曬乳」，為乾敏肌與醫美後肌膚帶來兼具安心防護與自然修飾的全新體驗。圖片來源：品牌提供
「曼秀雷敦水潤肌裸肌柔光純物理防曬乳」，為乾敏肌與醫美後肌膚帶來兼具安心防護與自然修飾的全新體驗。圖片來源：品牌提供

另一款「曼秀雷敦水潤肌裸肌柔光純物理防曬乳」則是康是美獨家販售，50g售價540元，推出「光透白」與「透亮粉」兩色。這支主打100%純物理防曬配方，專為敏弱肌與不穩定膚質設計，並強調無添加酒精、香料與人工色素，通過敏感性肌膚測試。質地則突破物理防曬常見的厚重、泛白印象，做成水感乳液般的輕盈膚觸，同時具備柔光提亮效果，可修飾暗沉、泛紅與膚色不均。

如果簡單區分，想要「妝前校色、開架高CP值」就選柔光透亮飾底防曬凝露；如果想要「純物理、敏弱肌、自然素肌感」，就選裸肌柔光純物理防曬乳。兩款放在一起看，等於把開架族最在意的價格、妝感、低刺激一次補齊。

開架防曬推薦3. ALLIE：防曬直接開柔焦濾鏡，毛孔人會懂

ALLIE「濾鏡修妍UV防曬乳」，高效防曬結合毛孔修飾配方，抵禦紫外線同時打造長效平滑美肌。圖片來源：品牌提供
ALLIE「濾鏡修妍UV防曬乳」，高效防曬結合毛孔修飾配方，抵禦紫外線同時打造長效平滑美肌。圖片來源：品牌提供

ALLIE今年推出全新「濾鏡修妍UV防曬乳」，30g定價680元，定位很清楚，就是給想要「防曬兼妝前修飾」的人。這款主打「柔焦UV」概念，把防曬從單純的紫外線防護，進化成可以修飾毛孔、填補肌膚凹凸、讓底妝更平滑的美肌關鍵步驟。

它採用平滑美肌塗膜設計，讓毛孔修飾與紫外線防禦凝膠膠囊貼合肌膚凹凸處，形成飽滿塗膜，讓肌膚表面看起來更平滑。奶油黃色調則可以修飾泛紅與膚色不均，不是死白提亮，而是偏自然的柔光感。對於毛孔明顯、底妝容易浮在肌膚表面的人來說，這種「防曬＋毛孔修飾＋妝前打底」的設計，會比單純清爽型防曬更有感。

防護力方面，ALLIE濾鏡修妍UV防曬乳具備SPF50+ PA++++，並有UV耐水性、抗摩擦不易脫落、強抗汗水等機能，同時添加潤澤美容液成分，可當作日常通勤或戶外活動的妝前防曬使用。品牌也提到這款具備8小時持續平滑均勻妝效，適合早上上妝前擦，讓後續底妝更貼、更不容易顯毛孔。

開架防曬推薦4. 巴黎萊雅：美肌小金管、控油小銀管，油肌乾肌都能選

巴黎萊雅美肌小金管+控油小銀管。圖片來源：品牌提供
巴黎萊雅美肌小金管+控油小銀管。圖片來源：品牌提供

巴黎萊雅這次主打「NO.1養膚級防曬雙霸」，推出「多效防護輕裸美肌乳」與「多效防護控油美肌乳」，也就是大家比較好記的美肌小金管與控油小銀管，兩款皆為30ml／690元，價格壓在800元以下，很適合放進開架高機能防曬清單。

美肌小金管主打水潤透亮妝感，具備SPF50+ PA++++，訴求防曬、妝前、保養一瓶三效。配方添加玻尿酸、余甘子、腺苷、乳木果油與維生素E等養膚成分，適合偏乾肌、混合肌，或喜歡素顏單擦也有自然光澤的人。它的優勢在於質地輕盈、好推開、不容易與底妝打架，對於夏天想維持水潤妝感的人來說很實用。

巴黎萊雅美肌小金管+控油小銀管。圖片來源：品牌提供
巴黎萊雅美肌小金管+控油小銀管。圖片來源：品牌提供

控油小銀管則是油肌、混合偏油肌可以優先看的一款。它主打SPF50+ PA+++，添加礦物吸油因子、玻尿酸、法國孚日山溫泉水與腺苷，訴求12小時防曬、清爽控油、柔焦毛孔。對台灣夏天來說，防曬最怕的就是一出門開始爆油、底妝斑駁，控油小銀管就是針對這個痛點設計，適合通勤、戶外活動、音樂祭或容易出油脫妝的人。

如果要快速選，乾肌、想要光澤感選美肌小金管；油肌、怕黏膩與油光選控油小銀管。這組很適合寫進「開架防曬怎麼挑」的懶人選擇題。

開架防曬怎麼挑？先看膚質和使用情境

挑開架防曬，不一定是價格越高越好，而是要看妳每天真正會不會願意擦。通勤族可以優先選質地清爽、不泛白、能快速出門的款式，像MUJI UV防曬水凝乳、曼秀雷敦飾底防曬凝露都很適合。想要妝前修飾毛孔與膚色，可以看ALLIE濾鏡修妍UV防曬乳或曼秀雷敦校色款。乾肌或想要養膚感，可以選巴黎萊雅美肌小金管；油肌、怕防曬悶黏與脫妝，則可以看巴黎萊雅控油小銀管。

如果妳是敏弱肌，或最近膚況不穩、容易泛紅，則可以選擇成分訴求更溫和的防曬，像MUJI UV防曬乳液、曼秀雷敦裸肌柔光純物理防曬乳，都比厚重高香味防曬更適合日常使用。最重要的是，防曬不是只擦一次就結束，長時間外出、流汗、戴口罩摩擦後，都要記得補擦，才不會讓前面擦的防曬功虧一簣。

｢女子漾｣愛自己的每個樣子！【女子漾】最棒的美食旅遊、美妝穿搭、娛樂話題、運動健康、情慾愛情分享，都在女子漾
快點來加入成為創作者！https://woman.udn.com
YT：女子漾https://www.youtube.com/@udngpower
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower

#外表管理 #好物推薦 #彩妝保養 #防曬推薦 #曼秀雷敦 #巴黎萊雅 #MUJI #ALLIE

熱門文章

億萬富豪離世後 ... 為何國稅局一毛遺產稅 也課不到?房子給小孩這招最節稅!

hotNews__list__item--img

出生在台灣已經是人生勝利組！非洲貧童赤腳上學拿台大博士 台灣孩子卻因沒考上第一志願崩潰
hotNews__list__item--img

越老越迷人！「3生肖女」越活越有魅力 幸福一生不缺愛
hotNews__list__item--img

❤台北❤經典美味【雅室牛排】~台中、桃園也吃的到!!
hotNews__list__item--img

不科學！55 歲依舊少女感十足，李英愛的「氧氣美學」：凍齡保養技巧與溫柔姊系穿搭
hotNews__list__item--img

一年3起教師墜樓：「不要太認真」成校園潛規則　台灣教育現場正陷寒蟬效應
往下滑看更多精彩文章
2026夏天必買拖鞋推薦！5款涼拖鞋時髦出遊、通勤都好搭

2026夏天必買拖鞋推薦！5款涼拖鞋時髦出遊、通勤都好搭

2026-06-05 14:08 女子漾／編輯周意軒
2026夏天必買拖鞋推薦！5款涼拖鞋時髦出遊、通勤都好搭。 圖片來源：官方、小紅書412181236
2026夏天必買拖鞋推薦！5款涼拖鞋時髦出遊、通勤都好搭。 圖片來源：官方、小紅書412181236

夏天一到，鞋櫃裡最常被穿出門的，絕對不是高跟鞋，也不是小白鞋，而是那雙「套了就能走」的涼拖鞋。以前拖鞋可能只被視為居家或海邊單品，但這幾年涼拖鞋早就正式升級成夏日穿搭關鍵，從厚底增高、機能織帶、果凍材質、復古一字帶到極簡皮革設計，每一款都能搭出不同風格。無論是週末出遊、城市通勤、海島度假，還是想用一雙鞋快速讓穿搭變得有型，以下5款夏日必買拖鞋都很值得列入清單。

文章目錄

PALLADIUM OFFSANDAL SLIDE 潮流拖鞋，輕戶外女孩必收

PALLADIUM今夏推出多款涼拖鞋單品，其中OFFSANDAL SLIDE潮流拖鞋很適合喜歡輕戶外、休閒感穿搭的人。這款鞋以織帶涼拖輪廓打造，風格不會太甜，也不會過度運動感，剛好介於城市日常與度假感之間。OFFSANDAL SLIDE潮流拖鞋為UNISEX款式，售價NT$1,980，推出曜石黑、城市灰、沙漠色等配色。黑色適合喜歡俐落穿搭的人，灰色日常百搭，沙漠色則很有夏日戶外氛圍，搭牛仔褲、寬褲、短裙或工裝風單品都不突兀。

圖片來源：官方
圖片來源：官方

圖片來源：官方
圖片來源：官方

圖片來源：官方
圖片來源：官方

對於不想穿得太過可愛、又希望拖鞋看起來有造型感的人來說，PALLADIUM這款會是很安全的入門選擇。它的重點不是浮誇，而是讓整體穿搭多一點機能感與潮流層次。

Crocs假日女款造型彩扣涼鞋，冰粉色甜度剛剛好

Crocs卡駱馳這款「假日雙色彩扣雲朵涼鞋－鶴紅色」售價NT$1,480，以經典雲朵克駱格為基礎，加入雙扣帶鞋面設計，讓涼鞋不只是輕鬆好穿，也多了更有造型感的細節。可調式雙帶設計能依照腳型調整貼合度，穿起來穩定又舒適，不管是日常通勤、逛街出遊，或夏天臨時想來一場說走就走的小旅行，都很適合直接套上出門。

圖片來源：小紅書412181236
圖片來源：小紅書412181236

最加分的是4公分厚底設計，與經典雲朵克駱格同高度，能悄悄拉長腿部比例，對小個子女孩也很友善。鞋款採用輕量一體成型Croslite材質，每隻鞋設有6個Jibbitz洞孔，每雙共12個，能依照心情搭配不同鞋花，把洞洞鞋變成獨一無二的專屬款。今天想可愛一點、明天想個性一點，都能靠鞋花自由切換，讓每一步都穿出自己的態度，也把夏天的陽光、自由與玩心一起踩在腳上。

圖片來源：官方
圖片來源：官方

加上Crocs經典的Croslite材質，主打輕量一體成型，穿起來負擔低，也保留可以加入個性裝飾的空間。冰粉色本身就很有夏日感，搭白色洋裝、牛仔短褲、傘裙或度假風穿搭都很加分，屬於「不費力就可愛」的那一型。

Melissa Sanrio三麗鷗聯名飾釦厚底涼鞋，童趣控直接心動

果凍鞋品牌Melissa今年夏天強勢回歸，並一次帶來Sanrio三麗鷗、SUSAN FANG、Scholl三大話題聯名。其中最容易引發少女心暴動的，絕對是Sanrio三麗鷗聯名系列。「Sanrio三麗鷗聯名－飾釦厚底涼鞋」售價NT$5,680，鞋款以雙帶設計搭配鋸齒厚底，視覺上有修飾比例的效果，穿起來也比一般平底拖鞋更有存在感。鞋面加入人氣角色元素，讓Hello Kitty、美樂蒂、庫洛米、大耳狗等角色變成穿搭亮點，不只是可愛，也很有辨識度。

圖片來源：官方
圖片來源：官方

圖片來源：官方
圖片來源：官方

圖片來源：官方
圖片來源：官方

這款最適合喜歡甜酷風、Y2K感或角色聯名收藏的人。搭短襪可以有日系街頭感，直接單穿則很適合夏天出遊、逛街、看展或拍照打卡。對喜歡「鞋子本身就是造型重點」的女孩來說，這雙很容易成為整套穿搭的主角。

Melissa x Scholl金屬扣飾一字帶拖鞋，復古又有質感

如果覺得角色聯名太可愛，想找一雙更成熟、簡約、好搭洋裝的夏日拖鞋，可以看Melissa與Scholl聯名推出的「金屬扣飾一字帶拖鞋」，售價NT$4,280。這款鞋以簡約一字帶輪廓為主，搭配鏡面鞋身與金屬扣飾，整體比一般拖鞋更有俐落感。它保留Melissa果凍鞋的輕盈特色，同時融入Scholl復古舒適的鞋履基因，讓拖鞋不只是好看，也更貼近日常長時間行走需求。

圖片來源：官方
圖片來源：官方

圖片來源：官方
圖片來源：官方

一字帶拖鞋的優點是非常好搭，無論是襯衫短褲、亞麻洋裝、丹寧褲，甚至是微正式的度假穿搭，都能輕鬆融入。它不像厚底鞋那麼強勢，也不像運動拖那麼休閒，剛好適合想讓穿搭看起來乾淨、有質感，又不想太用力的女孩。

ECCO COZMO涼拖鞋，極簡皮革控的質感選擇

如果你的夏日拖鞋需求是「舒服、耐看、有質感」，ECCO COZMO會是很值得關注的一款。這款男鞋黑色售價NT$5,980，以北歐極簡美學結合舒適機能，適合喜歡簡約風格、重視腳感與材質的人。COZMO採用ECCO頂級皮革製成，搭配交叉雙帶設計與魔鬼氈，可依照腳型調整鬆緊。鞋款同時應用FLUIDFORM一體成型注塑科技，以及Vacuum System真空無接縫貼合技術，讓鞋身皮革與鞋底緊密結合，減少厚重感，也提升穿著時的合腳度。

圖片來源：官方
圖片來源：官方

圖片來源：官方
圖片來源：官方

這雙的風格比較成熟、低調，沒有過多裝飾，但正因如此非常百搭。無論是日常休閒、城市通勤、週末外出，甚至搭配寬褲、短袖襯衫或極簡套裝，都能穿出自在又乾淨的夏日風格。它比較像是鞋櫃裡可以穿很久的基本款，而不是只追一季流行的單品。

#拖鞋 #ECCO #好物推薦 #外表管理 #Crocs #PALLADIUM #Melissa Sanrio

熱門文章

億萬富豪離世後 ... 為何國稅局一毛遺產稅 也課不到?房子給小孩這招最節稅!

hotNews__list__item--img

出生在台灣已經是人生勝利組！非洲貧童赤腳上學拿台大博士 台灣孩子卻因沒考上第一志願崩潰
hotNews__list__item--img

越老越迷人！「3生肖女」越活越有魅力 幸福一生不缺愛
hotNews__list__item--img

❤台北❤經典美味【雅室牛排】~台中、桃園也吃的到!!
hotNews__list__item--img

不科學！55 歲依舊少女感十足，李英愛的「氧氣美學」：凍齡保養技巧與溫柔姊系穿搭
hotNews__list__item--img

一年3起教師墜樓：「不要太認真」成校園潛規則　台灣教育現場正陷寒蟬效應

最新文章

《21世紀大君夫人》孔升妍人氣激升！5套私服搭配秘訣一秒打造高級氣質

《21世紀大君夫人》孔升妍人氣激升！5套私服搭配秘訣一秒打造高級氣質

#21世紀大君夫人 #外表管理 #流行穿搭

女子漾／編輯Layla陳亭希 2026.06.08 20
行李箱真的塞不下了！旅途中只帶一條「Uniqlo 牛仔褲」，如何搞定 7 天的「旅行膠囊衣櫥」？

行李箱真的塞不下了！旅途中只帶一條「Uniqlo 牛仔褲」，如何搞定 7 天的「旅行膠囊衣櫥」？

#外表管理 #流行穿搭

女子漾編輯 / Sydney 2026.06.07 1107
原來我也可以這麼美！素人走秀，找回自信與光芒的人生舞台

原來我也可以這麼美！素人走秀，找回自信與光芒的人生舞台

#流行穿搭

王偉華 2026.06.07 44
地表最強童顏安達祐實減齡造型盤點！從5套私服穿搭學會打造逆生長風格

地表最強童顏安達祐實減齡造型盤點！從5套私服穿搭學會打造逆生長風格

#外表管理 #流行穿搭 #安達祐實

女子漾／編輯Layla陳亭希 2026.06.07 246
2026運動內衣推薦！UA X Marine Serre前衛聯名、adidas拉鍊款、Nike挖空設計，健身也要穿得有態度

2026運動內衣推薦！UA X Marine Serre前衛聯名、adidas拉鍊款、Nike挖空設計，健身也要穿得有態度

#運動 #Nike #運動內衣推薦 #UNDER ARMOUR #adidas #好物推薦 #外表管理

女子漾／編輯周意軒 2026.06.06 141
2026夏季短髮圖鑑：跟著韓星孫藝真、金高銀、Nana範本展現修飾顯小臉髮型

2026夏季短髮圖鑑：跟著韓星孫藝真、金高銀、Nana範本展現修飾顯小臉髮型

#外表管理 #短髮 #孫藝真 #金高銀 #髮型

女子漾／編輯Layla陳亭希 2026.06.06 132
趙露思同款夏日輕盈感穿搭！日常也能穿出陸劇女主角氛圍

趙露思同款夏日輕盈感穿搭！日常也能穿出陸劇女主角氛圍

#趙露思 #穿搭 #造型 #陸劇 #夏天穿搭 #夏日穿搭 #春夏 #穿搭範本 #外表管理 #流行穿搭

女子漾／編輯桑泥 2026.06.06 90
2026夏天必買拖鞋推薦！5款涼拖鞋時髦出遊、通勤都好搭

2026夏天必買拖鞋推薦！5款涼拖鞋時髦出遊、通勤都好搭

#拖鞋 #PALLADIUM #Crocs #Melissa Sanrio #ECCO #好物推薦 #外表管理

女子漾／編輯周意軒 2026.06.05 1216
拒絕跑步焦慮！Garmin、Apple Watch「都會感運動手錶」登場，高爾宣同款超時髦配色GET

拒絕跑步焦慮！Garmin、Apple Watch「都會感運動手錶」登場，高爾宣同款超時髦配色GET

#高爾宣 #GARMIN #Apple Watch #跑步 #智慧手錶 #腕錶 #好物推薦 #Forerunner 170 #Forerunner 70

女子漾／編輯ANDREA 2026.06.05 159
韓國爆紅蝴蝶結包 athé 快閃登台！台灣限定珍奶系列、明星同款包一次看

韓國爆紅蝴蝶結包 athé 快閃登台！台灣限定珍奶系列、明星同款包一次看

#韓國 #韓國爆紅蝴蝶 #好物推薦

女子漾／編輯周意軒 2026.06.05 323
18+