月經來不尷尬！金鐘主持蔡尚樺霸氣喊話「來就來無所畏」 靠得住Kotex邀千名國高中女生暢聊月經 共迎國際月經日

靠得住Kotex迎0528國際月經日，攜手校園倡議經期健康 翻轉新女力_團體合照，蔡尚樺（左3)、金百利克拉克大中華區企業溝通總監楊永玲（右3)、曉明女中校長劉美嘉（右4)

青春期的身體變化，是女孩們成長必經的奇妙旅程，卻也常伴隨著未知與不安。為了陪伴青春期女孩建立自信，金百利克拉克旗下知名品牌靠得住 Kotex，攜手聯合線上與好讀週報共同推動「She Can青春期生理教育校園專案」，於528國際月經日前夕（27）日前進臺中市曉明女中為學子們帶來「一堂有趣的月經教育課」。

活動特別邀請知名媒體人蔡尚樺以「大學姊」身分驚喜現身，與金百利克拉克大中華區企業溝通總監楊永玲、曉明女中校長劉美嘉，與約1200位同學共同展現～迎接國際月經日的到來！共同陪伴女孩們展現「She Can！來就來，無所畏！」的新女力精神。

金鐘主持蔡尚樺霸氣喊話「來就來無所畏」 靠得住Kotex迎0528國際月經日，攜手校園倡議經期健康 翻轉新女力_團體合照

深耕校園六年，逾64萬師生響應「經期健康」新觀念

自Kotex品牌問世106年以來，除了引進創新多元產品，守護女性生理期之外，也持續以「來就來無所畏」的核心概念持續推動女性賦權，在台灣，這場以「教育先行」為核心的溫柔革命，已深深影響超過64萬名師生。邁入2026年，Kotex持續接軌國際「經期健康」趨勢，將單純的生理用品供給，昇華為結合教育、社會對話與心靈支持的強大後盾，為當代女孩打造最堅實的信任系統。

在5月27日的校園活動現場，曉明女中校長溫柔地將月經定義為「天主給女性的恩典」，呼籲女性應更加善待自己的身體。而楊永玲總監則透過職涯分享與熱烈的 QA 互動，帶領學生深入了解國際「月經貧窮」議題，強調唯有突破框架，正向面對月經議題，才能創造「she can, he can, we can」的和諧社會氛圍。

金鐘主持蔡尚樺霸氣喊話「來就來無所畏」 靠得住Kotex迎0528國際月經日，攜手校園倡議經期健康 翻轉新女力

「小五來初經超驚喜!」蔡尚樺分享月經成長故事，鼓勵女孩勇於打破框架

本次活動的高潮，莫過於金鐘主持人蔡尚樺的真摯分享，她坦言國小五年級初經報到時超興奮，因為終於可以像大人一樣使用衛生棉，不過也曾在心儀對象面臨月經外漏的尷尬，甚至曾為了月經異味而努力遮掩，高中時更因劇烈經痛成為保健室常客。然而，這些挫折並未困住她，她學會透過中藥調理、膝胸臥式舒緩運動與適時使用止痛藥，慢慢學習與月經和平共處，並將其轉化為聆聽身體聲音的契機。

這種「不畏挑戰、愈挫愈勇」的韌性，也延續到了她的專業領域。蔡尚樺演講中透露，外界看她拿金鐘獎或許覺得她只是個「讀稿機」，但事實上，為了展現最完美的臨場反應，她每週得在一天內背完數百題題目，即便人生脫離了學校，她仍持續接受著職場的「考試」，甚至常遇到背了三百題卻只用到六十題的挑戰。

對於如何像她一樣在壓力下保持卓越？她大方分享了「高效內化」的祕訣：不要死記硬背，而是透過「快速多遍」的閱覽來深化大腦印象。她強調筆記不需要華麗，而是要用自己的邏輯抓出「骨幹架構」，再逐步填入細節。正如她高三時數學曾面臨極大的挫折，卻能透過「狂寫考古題」並針對弱點快速修正，在短短一個多月內讓成績起死回生。

「在你最能努力的時候，就好好往那個方向發展。」蔡尚樺以自身的故事，在面對轉型初期的質疑、突破職業天花板與大眾標籤的經歷中，向女孩們完美詮釋了如何憑藉內在韌性與不斷進化的學習力，寫下從「被定義」到「實力突圍」的精彩篇章，她也溫柔地對15歲的自己，以及在座的所有女孩喊話，鼓勵大家勇敢迎接每一次改變與挑戰。

金鐘主持蔡尚樺霸氣喊話「來就來無所畏」 靠得住Kotex迎0528國際月經日，攜手校園倡議經期健康 翻轉新女力_學生投遞明信片環節

時空明信片相約未來：女生可以有各種樣貌

活動尾聲特別設計了溫馨的「寫明信片給未來自己」環節，蔡尚樺、楊永玲總監與劉美嘉校長帶領全場學生，一起在明信片上寫下未來期許，透過一筆一劃的書寫，傳遞出本次倡議的核心理念：身為女性不必設限，就如同面對月經這件事一樣，女生可以有各種樣貌、各種可能，只要自信做自己，就能閃閃發光。

靠得住Kotex期盼透過這堂充滿歡笑與感動的月經教育課，讓更多女孩在成長過程中深刻明白身體的變化不需要被隱藏，青春的成長也不需要害怕。