AI賦能美髮產業！Star Color推「AI智能染髮解決方案」加速沙龍數位轉型

Star Color舉辦「AI智能染髮創業大會」，吸引眾多美髮產業經營者、設計師及創業者到場參與，現場分享AI智能染髮系統如何結合數位管理、會員經營與智能客服應用，協助沙龍加速數位轉型與提升營運效率。圖片來源／晨宏國際提供

在數位轉型浪潮席捲各行各業之際，Star Color日前舉辦「AI智能染髮創業大會」，由芯STAR. COLOR加盟事業創辦人Kenny與營運長Akemi共同出席，正式發表結合「AI智能染髮系統」與「加盟營運管理」的全新商業模式，並攜手晨宏國際推動AI染髮系統導入市場。

此次發表不僅聚焦於染髮技術升級，更延伸至沙龍經營、會員管理、數位客服、自媒體行銷與雲端系統整合，協助傳統美髮產業突破後疫情時代的經營困境，從過往依賴人力與經驗的營運模式，邁向AI化與數位化的新世代經營架構。

從「靠手感」到「靠系統」 AI重新定義染髮流程

Star Color創辦人Kenny表示，傳統染髮產業長期面臨染料庫存管理、色彩溝通落差，以及技術高度依賴設計師個人經驗等問題，而這些痛點，也成為許多沙龍難以快速展店與複製服務品質的重要原因。他指出，「AI的核心不只是設備，而是透過精準運算，提升顏色表現與整體染髮穩定度。」



Star Color加盟事業創辦人Kenny於「AI智能染髮創業大會」中分享AI智能染髮系統發展理念，並說明如何透過科技導入與標準化流程，協助美髮產業降低技術門檻、提升服務品質與營運效率，推動沙龍產業邁向智慧化經營新時代。圖片來源／晨宏國際提供

透過Star Color AI智能染髮系統，設計師可依據不同顧客需求，精準調整高明度與低明度色彩比例，讓整體染髮流程更標準化、透明化。即使是技術經驗較少的新手設計師，也能透過系統化教育快速掌握核心技術。

Kenny認為，AI不只是提高調色效率，更重要的是降低技術落差，讓服務品質具備高度可複製性，進一步改善美髮產業長期存在的人才培育與技術傳承問題。

AI不只是技術工具 更是一套經營轉型方案

營運長Akemi表示，疫情後不少傳統沙龍因缺乏數位經營能力，面臨客源流失與營運壓力。Star Color 所打造的AI系統，不只是染髮輔助工具，更是一套協助經營者轉型的完整解決方案。系統除了整合AI智能染髮技術外，也同步串聯加盟管理、營運輔助、自媒體經營與個人品牌IP建構等功能。

Star Color營運長Akemi於「AI智能染髮創業大會」中分享品牌數位轉型策略，指出AI智能染髮系統結合會員管理、智能客服與社群經營工具，協助美髮產業從傳統服務模式邁向智慧化經營，打造兼具效率與競爭力的新世代沙龍營運模式。圖片來源／晨宏國際提供

Akemi指出，未來美髮產業的競爭，不再只是技術層面的比拚，更包含數位能力、品牌經營與流量思維。透過LINE社群、AI客服與雲端管理系統，Star Color協助店家逐步降低對單一實體門市的依賴，轉向結合社群與數位行銷的「空中戰」模式。Akemi表示「很多設計師有技術，卻缺乏經營思維，我們希望透過系統化工具，幫助他們建立真正的品牌競爭力」。

AI × 數位會員 × 智能客服 打造新世代沙龍ROI模式

業務總監詠馨CC也分享，傳統美髮產業長期面臨人力培訓、技術複製與客源經營等挑戰，而Star Color透過AI智能調色、LINE智能客服與數位會員系統，協助加盟店提升營運效率與顧客回流率。

Star Color業務總監詠馨CC分享AI智能染髮系統的實際應用成果，並說明如何透過數位會員管理、智能客服與數據化營運工具，協助加盟店提升顧客經營效率，打造兼具穩定回流與長期成長的美業經營模式。圖片來源／晨宏國際提供

她指出，未來美業競爭的核心，將從單次服務轉向長期會員經營，而AI系統化工具的導入，能有效降低創業與經營門檻，協助更多設計師與創業者建立穩定且可持續的營運模式。

在市場逐漸進入高頻服務與會員經濟時代下，「數據化經營」也正成為美髮產業的新競爭關鍵。

從單次消費走向「月月報到」 AI成為美業新流量入口

Ewalk.Ai數位漫步負責人Tim在活動中表示，AI染髮不只是技術升級，更是一場美業經營模式的「環境革命」。他指出，隨著消費者對髮型維持與白髮管理需求逐漸提高，染髮已成為具備「高頻剛需」特性的市場，而AI系統的導入，則能進一步提升服務效率與顧客回流率。

Ewalk.Ai數位漫步負責人Tim分享AI技術在美業經營的應用趨勢，指出透過AI髮況分析、智能客服與數位會員系統整合，可協助業者提升顧客體驗與回流率，進一步打造兼具效率與永續成長的智慧沙龍經營模式。圖片來源／晨宏國際提供

Tim也分享，Star Color目前已結合LINE智能客服與AI髮況分析系統，讓消費者在到店前即可完成初步諮詢與需求判讀，進一步建立更穩定的會員互動模式。他認為，未來美髮產業將不再只是單次消費，而是透過AI與數位工具，打造「月月報到」的長期顧客經營模式。

晨宏國際攜手產業合作 開啟AI美髮數位轉型

Star Color表示，本次大會核心精神在於「共創與合作」。系統推出後，已陸續吸引十餘間門店主動接洽合作，顯示市場對於AI與數位化工具的需求正快速升溫。作為「芯色彩」在台的推動者，晨宏國際副總經理溫蒂強調，公司不僅提供硬體設備，更建立了完整的供應鏈維護與教育資源連結。未來將協助加盟主對接政府產業人才培育計畫（如TTQS、iCAP等），確保技術認證與國際標準接軌。

晨宏國際副總經理溫蒂表示，隨著AI技術逐步導入美髮產業，未來將透過系統化教育訓練、供應鏈資源整合及營運輔導機制，協助更多沙龍業者提升經營效率與市場競爭力。圖片來源／晨宏國際提供

「當技術可以被記錄、流程可以被教學，美髮人就不再只是體力勞動者，而是經營者。」晨宏國際與 STAR Color的合作，預示著台灣美髮業正從「勞力密集」加速邁向「智慧美業」的全新里程碑。

無論是大型連鎖沙龍，或區域型個人工作室，Star Color都希望成為美髮創業者的重要後盾，透過科技賦能與AI導入，帶領台灣美髮產業邁向全新的智慧經營時代。

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