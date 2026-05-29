世足開踢倒數！足球風商品全面爆發 LOTTO聯名KIKS、FILA應援戰袍、adidas國家隊球衣一次看 圖片來源：官方

四年一度的世界盃足球熱潮即將點燃，還沒等到球場正式開踢，時尚圈已經先進入「足球模式」。從球衣、足球鞋、德訓鞋到丹寧聯名，足球不再只是球迷的專屬暗號，而是今年夏天最強勢的穿搭關鍵字。近年席捲全球的 Blokecore 足球風持續發酵，寬鬆球衣、復古隊徽、運動短褲、球鞋與街頭單品混搭，讓足球文化從綠茵場一路走進日常生活。隨著 2026 FIFA 世界盃進入倒數，LOTTO、FILA、ASICS、Gap、Levi’s、adidas 等品牌也陸續推出足球主題商品，從潮流聯名到專業裝備，讓球迷不只看球，更能把應援感直接穿上身。

世足商品推薦1：LOTTO × KIKS首度聯名，義式足球文化變身街頭穿搭

創立於1973年的義大利運動品牌 LOTTO，深耕足球、網球與運動領域超過50年，今年首度攜手台灣街頭文化品牌 KIKS，推出聯名企劃「Legends Begin With LOTTO × KIKS」，把義式足球文化重新轉譯成年輕世代熟悉的街頭語言。

圖片來源：LOTTO × KIKS

這次聯名靈感來自 LOTTO 經典足球鞋款 STADIO。這雙鞋自90年代起活躍於歐洲頂級足球聯賽，以義大利製鞋工藝、對折式鞋舌與皮革細節成為品牌代表作之一。聯名系列延續經典元素，同時加入 KIKS 擅長的街頭視角，讓足球鞋不只停留在球場，也能成為日常造型重點。

圖片來源：LOTTO × KIKS

除了鞋款，系列也推出多款復古足球衣。V領大Logo、寬鬆剪裁、串標織帶與背後象徵品牌誕生年份的「73」細節，都讓單品充滿90年代足球文化氛圍。另有以2026世界盃主辦國美國、加拿大、墨西哥為靈感的球衣設計，分別以藍白、白紅、綠白配色呼應國家代表色，穿起來既有應援感，也很適合混搭牛仔褲、短裙或寬褲，走出不刻意但很有態度的足球風。

圖片來源：LOTTO × KIKS

LOTTO × KIKS期間限定店於 KIKS TAIPEI 中山門市登場，時間為2026年5月27日至6月15日。LOTTO也於台北CITYLINK南港店、iFG遠雄廣場與高雄夢時代等通路販售。

世足商品推薦2：FILA足球應援系列，五大人氣應援團長穿上戰袍

FILA今年年中慶主打「足球應援」主題，推出2026足球應援系列，並邀請人氣應援團長 RINA、沐妍、TRAVIS、勛雞與 YORK 一同換上足球戰袍，示範今夏最具話題的足球穿搭。

圖片來源：FILA

這波系列抓住 Blokecore 足球風重點，將隊徽刺繡、撞色拼接、復古球衣設計融入服飾之中，既有球場感，也保留日常穿搭的舒適度。對不想穿得太正式、又想跟上世足氛圍的人來說，FILA這次的應援戰袍很適合當作入門款，搭配短褲、寬褲或球鞋就能快速完成夏日足球風。

圖片來源：FILA

鞋款方面，FILA SLANT SHOT 98/23 SOCCER 足球德訓鞋也成為亮點，台灣獨家配色搭配柔軟皮革鞋面與舒適腳感，對球迷、潮流族群與日常穿搭派都很有吸引力。

圖片來源：FILA

FILA同步推出親子足球應援系列，FILA KIDS運動鞋搭載康特杯與3D足弓支撐鞋墊，主打舒適度與穩定性，讓爸媽帶小孩出遊、看球、戶外活動也能一起穿出足球應援感。即日起至7月9日，FILA也在官方 Facebook 推出四強預測活動，留言預測今年足球四強國家，就有機會獲得足球上衣、運動襪與運動毛巾等好禮。

世足商品推薦3：ASICS DS LIGHT足球鞋，專業球員看重速度與穩定

如果說球衣負責氣氛，足球鞋就是真正回到場上的專業裝備。隨著世界級足球賽事即將展開，球員在場上的速度、攻防轉換、多向移動與爆發力需求越來越高，鞋款也不只要好控球，更要兼具貼合度、輕量化與推進效率。

圖片來源：ASICS

ASICS DS LIGHT系列足球鞋便是針對高強度比賽需求打造，透過鞋面材質、大底配置與包覆結構等性能優化，協助球員在高速節奏下維持流暢移動與穩定腳感。對真正會下場踢球的人來說，這類鞋款不只是造型單品，而是影響跑動、轉向與控球感的重要裝備。

圖片來源：ASICS

相較於潮流球衣與聯名鞋款，ASICS更偏向專業運動需求，適合有固定踢球習慣、重視腳感與穩定性的足球玩家。

世足商品推薦4：Gap限量足球系列，把球衣穿成文化態度

Gap今年夏季推出兩大全新足球限量系列，並邀請品牌長期合作夥伴、紐約男裝品牌 The Brooklyn Circus 創辦人 Ouigi Theodore 擔任設計與創意總監，將足球文化轉化為身份認同、文化傳承與社群凝聚力的時尚符號。

圖片來源：GAP

其中 OuiGap 限量系列以足球文化為靈感，結合移民離散文化、運動、音樂與街頭風格。系列中反覆出現的「74」符號，是向1974年首次登上世界級足球賽事舞台的海地足球國家隊致敬，也呼應 Ouigi Theodore 的個人成長記憶與文化根源。

圖片來源：Gap

圖片來源：Gap

商品包含 Polo衫、T恤、運動長褲、托特包與棒球帽等，價格從999元至2299元不等，整體比起傳統球衣更偏向日常造型單品。Gap同步推出足球限量系列，將美國、法國、墨西哥、阿根廷、西班牙、英國、巴西、日本等國家的代表性元素與重要足球年份轉化為設計細節，商品包含球衣、T恤、帽T與帽款，成人與童裝都有。台灣自6月11日起於指定門市及官方網站販售，對想跟上世足氛圍、但不一定只想買正式國家隊球衣的人來說，是很容易入手的時尚選擇。

世足商品推薦5：Levi’s聯名足球協會，丹寧也能穿出足球魂

Levi’s這次也加入足球熱潮，陸續推出與法國足球協會、英格蘭足球總會、美國足球協會等合作的聯名系列。不同於運動品牌主打機能或球衣語言，Levi’s更擅長以丹寧與街頭文化角度詮釋足球精神。

Levi’s® 攜手英格蘭足球總會推出全新系列，迎接足球歷史時刻 圖片來源：Levi’s®

Levi’s® 與法國足球協會推出全新聯名系列，捕捉巴黎街頭與足球文化的風格匯集 圖片來源：Levi’s®

Levi’s與法國足球協會合作的系列，捕捉巴黎街頭與足球文化交會的風格；與英格蘭足球總會合作的系列，則透過品牌經典丹寧工藝詮釋英格蘭足球文化中的熱情與儀式感；與美國足球協會合作的系列，則呼應頂級足球賽事移師美國的時刻，以美式品牌視角向足球文化致敬。

Levi’s® 攜手美國足球協會推出全新聯名系列，迎接美國足球巔峰時刻 圖片來源：Levi’s®

這系列適合喜歡足球氛圍、但平常穿搭更偏丹寧、復古與街頭感的人。相較於直接穿球衣，Levi’s的足球聯名更像是把球迷身份藏進日常造型裡，低調但有梗。

世足商品推薦6：adidas國家隊球衣，三葉草睽違36年重返世界盃舞台

說到世界盃商品，國家隊球衣絕對是球迷最有感的收藏。adidas正式發表2026 FIFA世界盃國家隊主客場球衣系列，涵蓋阿根廷、德國、西班牙、義大利、日本等代表性國家隊，並同步推出孩童款式，讓不同年齡層球迷都能一起應援。

圖片來源：adidas

這次最大亮點，是 adidas Originals 三葉草標誌睽違36年重返世界盃球衣設計。系列結合90年代復古美學與現代機能科技，剛好呼應近年 Blokecore 足球風趨勢，讓球衣從比賽裝備變成場上場下都能駕馭的造型單品。阿根廷主場球衣延續經典藍白直條紋，靈感來自1978、1986與2022年三度奪冠時的代表戰袍，並推出梅西10號球員版及復刻版主場球衣，對阿根廷球迷來說收藏意義很高。

圖片來源：adidas

德國主場球衣以白色戰袍為基礎，融入歷代冠軍球衣元素與V字線條；西班牙主場球衣延續紅黃配色，展現鬥牛士軍團的鮮明氣勢；義大利主場球衣則以經典藍衫呼應藍衣軍團的優雅傳統；日本主場球衣以藍色與地平線意象出發，呈現沉穩又有層次的設計。

機能方面，主客場球衣皆搭載 adidas CLIMACOOL+ 科技，主打透氣、速乾、散熱與體感調節。自4月1日起，於指定直營門市或 adidas 官方購物網站購買2026世界盃球衣，也可至指定門市加價999元進行球員姓名與背號燙印服務，打造專屬應援造型。