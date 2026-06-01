2026專櫃防曬推薦6款！DIOR、蘭蔻、植村秀高級防曬登場，抗老、提亮、補擦都要有儀式感。圖片來源：品牌提供

夏天挑防曬，今年專櫃與高機能防曬新品明顯走向「防曬即保養」，從DIOR把防曬做成時髦隨身配件，蘭蔻把抗老科學放進日間防護，到植村秀用彩妝師視角打造提亮防曬，防曬早就不只是夏天例行公事，而是精緻女生每天出門前的第一層氣場。

以下整理2026值得關注的專櫃防曬推薦，包含DIOR迪奧、LANCOME蘭蔻、shu uemura植村秀、秀雅韓、亮白淨化黃金藻防曬家族，以及日系高機能代表ANESSA安耐曬，一次看懂哪一款適合妳的日常妝前、抗老養膚、潤色提亮與補擦需求。

專櫃防曬推薦1. DIOR迪奧：防曬也能像精品配件，防曬乳、防曬棒一次登場

迪奧緹花輕透UV防曬乳。圖片來源：品牌提供

DIOR迪奧2026年在【迪奧極淨舒緩系列】中推出防曬雙星，分別是《迪奧緹花輕透UV防曬乳》與《迪奧緹花全能UV防曬棒》，這組最迷人的地方，是它不只把防曬做成保養步驟，更把它包裝成能隨身攜帶的時尚儀式感。

《迪奧緹花輕透UV防曬乳》30ml建議售價2250元，具備SPF50+ PA++++高防護，主打低敏配方、保濕輕透與100%貼合彩妝。質地一抹化成輕盈薄紗，不黏膩、不泛白，即使健康膚色也能自然融合。配方加入玻尿酸與維他命E，訴求抵禦紫外線同時強化肌膚屏障，作為妝前打底也能提升底妝服貼度。

迪奧緹花全能UV防曬棒。圖片來源：品牌提供

另一款《迪奧緹花全能UV防曬棒》10g建議售價2350元，SPF50 PA++++，主打輕盈柔霧、控油抗汗與隨手補擦。它最適合放進包包，外型刻印DIOR緹花印記，一拿出來就很有精品感。柔霧質地能自然融入膚色、柔焦毛孔，適合午後補擦或戶外活動時使用，對於不想弄髒手、又想保持妝感乾淨的人來說，非常符合現代防曬需求。

專櫃防曬推薦2. LANCOME蘭蔻：把頂級抗老精華放進防曬，日間也要守住年輕資本

蘭蔻LANCOME_絕對完美永生玫瑰隔離乳30M。圖片來源：品牌提供

蘭蔻這次推出《絕對完美永生玫瑰隔離乳 SPF50+ PA++++》，30ml建議售價4200元，完全是專櫃高奢防曬代表。它不是走單純清爽防曬路線，而是把「抗老、防護、修護」直接整合成日間保養儀式，主打首款「長壽永生科學」UV防護，從源頭攔截老化。

蘭蔻LANCOME_絕對完美永生玫瑰隔離乳30M。圖片來源：品牌提供

這款最有記憶點的核心，是蘭蔻前瞻性的「EPI永生防護禦光科技™」。配方注入絕對完美系列中最高濃度的20%永生修護精萃，搭配永生玫瑰™、超維度AI胜肽™、普拉斯鏈™與菸鹼醯胺等成分，訴求從澎彈、撫紋、保濕、持妝等面向修護肌理。質地是精華乳感，擦上後全透明、不泛白，能與後續底妝銜接，適合想把防曬升級成抗老保養的人。

專櫃防曬推薦3. shu uemura植村秀：彩妝師視角打造妝前提亮防曬，一擦就像替肌膚充電

植村秀 無極限全效亮白精華防曬乳SPF 50+ PA+++(潤亮粉)超快充亮顏乳。圖片來源：品牌提供

植村秀這次在萊雅專櫃美妝《穿著Prada的惡魔2》系列限定合作中，主打「超快充亮顏乳／無極限全效亮白精華防曬乳」。新聞稿將植村秀定位為國際頂尖彩妝師品牌，以專業彩妝視角，把秀場與電影中的時尚美感帶進日常妝容。

這款「超快充亮顏乳」最適合放在專櫃妝前防曬推薦中，因為它結合SPF50+ PA+++高效防護與維他命C養膚成分，訴求防曬、提亮、潤色一鍵到位。對於早上時間緊湊、但又想讓膚色看起來乾淨明亮的人來說，它不是厚重底妝前的負擔，而是像替肌膚快速充電的妝前步驟。

植村秀 無極限全效亮白精華防曬乳SPF 50+ PA+++(冷白紫)超快充亮顏乳。圖片來源：品牌提供

如果DIOR是「時髦補擦」、蘭蔻是「頂級抗老」，植村秀就是「彩妝師級妝前提亮」。它適合想讓底妝更亮、更乾淨、更有精神的人，尤其是蠟黃肌、熬夜肌，或不想上太多底妝卻希望膚色自帶高光感的族群。

專櫃防曬推薦4. 秀雅韓Sooryehan：韓方人蔘養膚防曬，一抹打造柔美杏色裸光肌

秀雅韓_酵飛燕 百酵秘淡青春防曬乳。圖片來源：品牌提供

秀雅韓推出《酵飛燕 百酵秘淡青春防曬乳 SPF50+ PA+++》，60ml售價1100元，定位是高機能韓方養膚防曬。它的重點不只是防曬，而是把抗老保養思維放進日間防護中，很適合喜歡韓系保養、重視潤澤與柔亮妝感的人。

秀雅韓_酵飛燕 百酵秘淡青春防曬乳。圖片來源：品牌提供

這款防曬承襲秀雅韓的韓方養膚概念，嚴選韓國智異山自然蔘，並透過陶器低溫發酵100天，凝萃成品牌獨特「百酵丹™」配方，訴求維持青春彈力與水潤透亮。配方也加入藍蓮花純露精華與酵母提取物，協助舒緩因紫外線照射帶來的乾燥與不穩定。

妝感上，它以專為亞洲肌膚訂製的柔美杏色為特色，一抹能自然校正膚色、不泛白，並修飾細微紋路。比起追求「零存在感」的無色防曬，這款更像是帶有保養感的裸妝濾鏡，適合熟齡肌、乾燥肌，或喜歡清晨剛保養完那種自然光澤的人。

專櫃防曬推薦5. 寵愛之名亮白淨化黃金藻防曬家族：防曬、潤色、養膚三合一，打造清透裸妝感

寵愛之名 亮白淨化黃金藻防曬霜。圖片來源：品牌提供

亮白淨化黃金藻防曬家族推出兩款防曬霜，分別是「亮白淨化黃金藻防曬霜膚色」與「亮白淨化黃金藻防曬白色」，皆為30ml、售價1050元。這組主打SPF50+高防護，並結合防曬、潤色、養膚三重機能，適合想用防曬取代一部分底妝步驟的人。

寵愛之名 亮白淨化黃金藻防曬霜。圖片來源：品牌提供

「膚色款」強調自然修飾膚色不均，能打造像素肌般的清透裸妝感，減少厚重底妝堆疊。配方導入「內修護、外防禦」概念，添加黃金藻與橄欖果油，訴求長效保濕、舒緩與調節肌膚油水平衡，使妝感更服貼、更持久。

「白色款」則是透明水感質地，無色、無潤色效果，適合所有膚色與性別，也可以作為妝前防曬打底或身體大面積使用。兩款皆採水包油乳化技術，質地清爽不黏膩、不泛白，並強調海洋友善配方。若想找一款不過度高調、但保養感與日常實用性兼具的防曬，這組會是清爽養膚路線。

專櫃防曬推薦6. ANESSA安耐曬：日系高機能防曬代表，通勤族最在意的清爽貼妝感

。圖片來源：品牌提供

ANESSA安耐曬屬日系高機能防曬代表，「膠原保濕防曬水凝乳」與「美肌潤色防曬水凝乳」，兩款皆為90g、售價850元，主打臉部防曬不悶不黏、清爽零負擔。

。圖片來源：品牌提供

這次最大亮點是安耐曬全新研發「自動水分平衡科技」，針對台灣濕熱戶外與冷氣房室內反覆切換的生活情境設計。品牌指出，頻繁進出室內外造成溫度與濕度變化，可能讓肌膚受到刺激並影響膚況，因此新品訴求依照環境濕度變化自動平衡肌膚含水量，避免乾燥與黏膩。

。圖片來源：品牌提供

「膠原保濕防曬水凝乳 SPF50+ PA++++」添加膠原蛋白、超級玻尿酸與胺基酸，主打24小時長效保濕，適合冷氣房通勤族。「美肌潤色防曬水凝乳 SPF50+ PA++++」則以粉紫色調修飾亞洲肌常見的蠟黃暗沉，加入3重珍珠光，能提亮暗沉、柔焦毛孔，適合想要素顏也有好氣色的人。