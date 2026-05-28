2026-05-28 21:11 女子漾／編輯張念慈
醫美科研防曬推薦6款！理膚寶水、Dr. May、霓淨思都上榜 雷射後反黑暗沉、敏弱肌一次守住
做完醫美最怕什麼？不是修復期不能化妝，而是辛苦花錢變亮、變嫩、變乾淨，結果一曬太陽直接反黑、泛紅、暗沉全回來。尤其台灣紫外線強度高，通勤、坐車、陰天、靠窗辦公，都可能讓肌膚默默累積光傷害。這也讓「醫美後防曬」成為近年保養關鍵字，防曬不再只是擦了不曬黑，而是要同時看防護科技、成分穩定度、敏弱肌友善度，以及是否能在脆弱膚況下安心使用。
這次整理6大醫美科研級防曬品牌，包含理膚寶水、Dr. May美博士、TARGET PRO by Watsons肌膚專研、m̄enom̄eno沒腦沒腦、ampm skincare與Neogence霓淨思，從皮膚科醫師背書、醫美術後建議，到神經醯胺、積雪草、全物理防曬、寬頻防曬科技一次看懂。
文章目錄
醫美科研防曬推薦1. 理膚寶水：空氣感精華防曬，醫師提醒「隱性UV曝曬」更可怕
理膚寶水全新推出「安得利UVAIR空氣感極效精華防曬 SPF50+ PA++++」，50ml售價940元，主打亞洲首支空氣感精華防曬。這款最有話題的地方，是它把高防護與輕盈質地放在同一支裡，搭載獨家專利「0.g NEW UVAIR空氣感隱形抗曬科技」，訴求在空氣感膚觸中完成UVA、UVB與長波UVA全波段防護。
皮膚科醫師江紀萱提醒，很多人以為只有長時間在烈日下才需要防曬，但台灣多數時間都處於高UV曝曬等級，陰天、雨天、室內或車內，紫外線仍可能透過玻璃穿透，形成容易被忽略的「隱性UV曝曬」。江醫師也提到防曬3足守則，包括抗UV防護要足、用量要足、補擦要足。
成分上，這支加入50%高效精華級基底，包含玻尿酸、菸鹼醯胺、理膚寶水溫泉水與維他命E，讓防曬同時兼顧保濕、修護屏障、舒緩與抗氧化。對於做完療程後怕黏膩、怕悶、又擔心防護不足的人來說，它的重點就是「清爽但不犧牲防護力」。
醫美科研防曬推薦2. Dr. May美博士：美容課程後防曬，主打防反黑與紫潤校色
Dr. May美博士這次可作為醫美科研篇的主力品牌，因為它的產品溝通非常集中在「美容課程後」與「反黑防護」。品牌推出「專業紫潤白防曬乳」、「專業潤色清爽防曬」與「專業隔離清爽防曬乳」，皆為40ml／1380元，針對美容後蠟黃暗沉、反黑與脆弱敏弱肌設計。
其中「專業紫潤白防曬乳」主打SPF50+ PA++++，並強調德國DERMATEST 5星最高安全性標章與德國皮膚科醫師專業認證，這類認證資訊很適合放在醫美後防曬文章中，強化專業可信度。產品核心則是獨家紫潤色修粒子，針對亞洲肌容易出現的蠟黃與美容後暗沉，一抹中和疲憊膚色，讓修復期也能維持比較清透的氣色。
另外，Dr. May也強調防曬系列添加專利植萃成分FRSAB®法莎酚，並搭配穀胱甘肽、麥角硫因等光防護與修護成分，訴求防禦、修護、抗老三效合一。若讀者是做完雷射、皮秒、煥膚後，最在意的不是妝感，而是「不要白做工」，這一牌就很適合用「醫美後守住投資」的角度來寫。
醫美科研防曬推薦3. TARGET PRO by Watsons肌膚專研：屈臣氏自有品牌也走科技防曬路線
TARGET PRO by Watsons肌膚專研雖然是屈臣氏自有品牌，但這次更適合放在醫美科研篇，而不是單純開架篇。品牌推出「肌膚專研低敏亮白防曬乳防水型 SPF50+ PA++++」與「肌膚專研低敏控油防曬乳液防水型 SPF50+ PA++++」，原價1080元、優惠價680元，主打防曬與美白雙線並進。
它的亮點在於導入UV TRANS-SHIELD TECHNOLOGY寬頻防曬技術，訴求全方位阻擋紫外線，從造成曬紅的UVB，到穿透力較強、容易造成深層老化的長波UVA都納入防護。同時搭配專利S7ABELIX™ 7重修護植萃，以及積雪草、洋甘菊、黃芩等成分，強調穩定肌膚屏障。
這牌可以切「高CP值科研防曬」角度，因為它有屈臣氏通路優勢，價格又比多數醫美品牌親民，但產品訴求仍有低敏、寬頻防曬、屏障修護與光感防禦，適合想從一般開架防曬升級到成分型防曬的人。
醫美科研防曬推薦4. m̄enom̄eno：全物理、純淨配方，敏弱肌與科學美容後可列入清單
m̄enom̄eno這次升級「Sb友善全護防曬乳2.0」與「St安心潤色防曬乳2.0」，30g建議售價780元。品牌定位是純淨保養與減法保養，新聞稿也直接寫到「科學美容後最佳雙軌保養選擇」，因此很適合放進醫美科研篇。
兩款防曬延續海洋友善、全物理性防曬、無添加矽靈等特色，並且升級成帛琉海洋友善規範。配方不含酒精、香料、色素，強調溫和不刺激，敏感肌、孕媽咪、一歲以上嬰幼兒也可使用；對於不想使用化學防曬吸收劑、擔心肌膚刺激的人來說，是比較安心的選擇。
「Sb友善全護防曬乳2.0」偏無色提亮，「St安心潤色防曬乳2.0」則加入膚色礦物粉，能均勻膚色與修飾暗沉。這兩款可以寫成「醫美後不想厚重上妝，但又想看起來有氣色」的純物理防曬選項。
醫美科研防曬推薦5. ampm skincare：神經醯胺＋積雪草植泌體，敏弱肌穩膚防曬
ampm skincare推出「神經醯胺舒緩潤色防護乳 SPF50+★★★★」，35ml售價799元，這支很適合放在成分專業型防曬。它主打「6重神經醯胺」與「百億積雪草植泌體」，訴求修紅舒緩、修黃提亮、高效防護，把防曬、潤色、穩膚合在同一步。
神經醯胺是肌膚屏障的重要脂質，對於換季敏感、醫美後乾燥脫屑、擦防曬容易卡粉的人來說，屏障穩定度會直接影響防曬舒適度。ampm這支以6重神經醯胺搭配類膽固醇與脂肪酸，訴求修復角質層連結、穩住肌膚含水量，減少防曬後乾澀脫屑與底妝卡粉問題。
另一個亮點是百億積雪草植泌體，新聞稿以「精準導航」概念形容，訴求幫助修護能量送達，使不穩定膚況獲得改善。加上智慧修色技術，柔和奶霧紫色調能修飾泛紅與蠟黃，適合想要「一擦有氣色，但不想妝感太重」的敏弱肌族群。
醫美科研防曬推薦6. Neogence霓淨思：5度全方位防護網從通勤到術後都能選
Neogence霓淨思是這篇一定要放的台灣醫美保養品牌。這次全新升級「全方位海洋友善防曬系列」，包含水感全效保濕防曬乳、積雪草純物理舒敏防曬乳、全能清爽防曬棒、全天候長效抗陽防曬乳、超貼妝亮顏控油UV隔離乳，產品線很完整，可以對應通勤、戶外、妝前、醫美術後與日常補擦。
品牌主打防曬新科技「5度全方位防護網」，訴求抵禦UVA、UVB、空氣髒汙、科技光與氧化壓力。成分上包含印度辣木籽萃取、德國柵藻萃取與澳洲卡卡杜李萃取，分別對應空氣髒汙、科技光與氧化壓力，讓防曬不只停留在紫外線，而是擴大到現代生活中的多重環境傷害。
其中最適合醫美科研篇強調的是「積雪草純物理舒敏防曬乳 SPF50+/PA++++」，50ml售價800元，新聞稿明確寫到專為敏感肌設計、醫美術後也適用，添加馬達加斯加高純度積雪草苷與德國洋甘菊萃取，可舒緩乾燥脫屑與泛紅不適。另有「水感全效保濕防曬乳」適合日常通勤，「全能清爽防曬棒」適合補擦，「全天候長效抗陽防曬乳」適合戶外活動，「超貼妝亮顏控油UV隔離乳」則適合妝前打底。
醫美後防曬怎麼挑？先抓3個重點
醫美後的防曬，不能只看SPF數字漂亮，更要看膚況是否能承受。第一，防護要完整，最好選擇能對應UVA、UVB，甚至長波UVA的產品，因為反黑、暗沉與光老化都和累積型紫外線傷害有關。
第二，質地要能天天擦，太黏、太悶、太厚重，都會降低使用意願，最後反而擦不夠量。第三，成分要穩定舒緩，像神經醯胺、積雪草、玻尿酸、菸鹼醯胺、維他命E、洋甘菊等成分，都是這波醫美科研防曬常見的修護關鍵。
做完雷射、皮秒、煥膚或酸類保養後，肌膚通常更容易乾燥、泛紅、脆弱，這時候防曬不只是「怕曬黑」，而是在幫肌膚守住修復期。想要空氣感高防護可以看理膚寶水；怕蠟黃反黑可看Dr. May；想要高CP值科技防護可看TARGET PRO；偏好全物理純淨配方可看m̄enom̄eno；重視屏障穩定與修色可看ampm；想要台灣醫美品牌完整系列，霓淨思則很適合從日常到術後一起規劃。