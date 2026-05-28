2026-05-28 14:05 女子漾／編輯許智捷
夏天保養新品開戰！淡斑、美白、撫紋一次看，OHIR、DR.CINK、京城之霜三大亮點整理
夏天最怕的不是太陽大，而是斑點、暗沉、膚色不均一起找上門。明明防曬擦了、保養也沒少，肌膚卻還是看起來蠟黃、粗糙、沒有光，甚至連上妝都開始卡粉、顯紋，這時候保養就不能只停在「補水」而已。
近期保養新品明顯朝向更進階的方向發展，一致瞄準現代人最在意的亮白、穩定、彈潤與細緻膚況。
以下整理3大品牌新品亮點，一次看懂哪款適合放進夏季保養清單！
京城之霜：超鳳凰抗老淡斑安瓶
京城之霜：超鳳凰抗老淡斑安瓶
京城之霜這次推出年度重點新品《超鳳凰抗老淡斑安瓶》，由牛爾老師操刀研發，主打「雙波級無痛安瓶」科技，鎖定許多人最困擾的斑點、暗沉、膚色不均與熟齡鬆弛問題。不同於一般美白保養只訴求表層提亮，這款新品更強調從色素生成、暗沉沉澱到肌膚彈潤感同步調理，讓淡斑保養不再只是單一功能，而是把美白、緊緻、彈潤一起納入。
《京城之霜 超鳳凰抗老淡斑安瓶》容量為1.5ml x 14支，建議售價NT$2,980，預計2026年6月上市。品牌主打早晚各半瓶，透過密集式安瓶保養，在家就能展開7天亮膚計畫。
這款安瓶的核心亮點之一，是以7%熊果素與2%傳明酸作為美白關鍵成分。品牌以「α+β雙型態熊果素雙重攔截科技」作為配方特色，搭配傳明酸協同調理暗沉，主打從多路徑幫助肌膚維持明亮與均勻膚色。
傳明酸則結合「2:8黃金微導技術」，強調能幫助有效成分更精準貼近肌膚需求，針對已形成的深色暗沉進行調理。對於日曬後膚色不均、臉上看起來髒髒灰灰，或是斑點感逐漸明顯的人來說，這款新品主打的是更密集、更有節奏的亮白保養。
除了美白成分，京城之霜這次也把抗老彈潤放進同一瓶安瓶中。Phoenix抗老彈潤架構中，添加燕窩酸、專利Actuat E60活化肌萃、輔酶Q10、維他命E與橄欖果油，主打協助維持肌膚彈力與潤澤感。
這也讓新品不只是為了「變白」而設計，而是針對熟齡肌在意的毛孔鬆弛、膚觸不夠澎、氣色疲憊等問題一起處理。換句話說，它瞄準的是那種「斑點淡了，但臉也要看起來更年輕」的保養需求。
另一個重點架構是Pico強勢淡斑概念。品牌以2%傳明酸搭配2:8黃金油水微導技術，結合菸鹼醯胺與維他命C群，訴求協助調理暗沉、提升肌膚透亮感。品牌也特別強調，這款安瓶可作為日常保養使用，不需要醫美修復期，也主打不反黑、無痛感的居家亮白體驗。
對怕痛、怕修復期、也不想一下子投入高額醫美療程的人來說，這類密集安瓶保養會是介於日常保養與進階保養之間的選擇。
包裝與質地也是這款新品的一大賣點。京城之霜採用「2:8黃金油水雙層」劑型，油露2分、凝露8分，目的是隔離封存活性成分，降低氧化變質的可能。使用前搖勻後，再依照瓶身刻度使用，品牌也把這個設計稱為「淡斑進度條」。
這種設計讓保養不只停留在感覺，而是把每天使用量與保養節奏視覺化。早晚各半瓶，7天啟動、14天密集調理，對於容易三天打魚兩天曬網的人來說，也多了一點儀式感與持續使用的動力。
OHIR：宋江同款透亮光成話題
OHIR：宋江同款透亮光成話題
韓國保養集團聚美世旗下全新花萃保養品牌OHIR，於2026年5月正式登台，並同步宣布由韓國人氣演員宋江擔任品牌代言人。
品牌首波推出「Camellia Core白山茶花光透白系列」，以白山茶花、發酵科技與透亮配方為核心，主打讓肌膚回到穩定、細緻、自然透亮的狀態。
白山茶花光透白精華水：88%山茶花純露，打造韓系水光第一步
系列中最具代表性的明星產品，是「白山茶花光透白精華水」，容量200ml，建議售價NT$790。這款精華水以88%高濃度山茶花純露取代純水，質地介於化妝水與精華液之間，主打潔顏後快速補水、潤澤與提升透亮感。
品牌也提出「20秒奇蹟拍拍法」，建議使用時以輕拍方式喚醒山茶花發酵能量，讓精華水更貼近肌膚。對於夏天想要清爽、不厚重，又希望保養有一點精華感的人來說，這款會是白山茶花系列的入門重點。
白山茶花光透白修護安瓶：65%山茶花純露，給肌膚更集中修護
「白山茶花光透白修護安瓶」容量50ml，建議售價NT$1,130，主打以65%高濃度山茶花純露滋養肌膚，搭配Flora Biome™發酵技術、穀胱甘肽與菸鹼醯胺，協助肌膚維持晶瑩透亮與細緻平整。
相較精華水，安瓶的潤澤感更明顯，適合用在膚況較暗沉、乾燥，或需要加強修護的時候。夏天若因冷氣房、日曬與作息不穩讓膚況變得忽明忽暗，這類修護安瓶就能放在精華步驟中，幫肌膚補上一層穩定感。
白山茶花光透白面霜：34%山茶花純露，鎖住透亮與屏障穩定
「白山茶花光透白面霜」容量50ml，建議售價NT$1,080，含34%高濃度山茶花純露，主打強化肌膚屏障、維持細緻膚況，同樣結合Flora Biome™發酵技術、穀胱甘肽與菸鹼醯胺。
這款面霜走高密度能量乳霜質地，訴求打造淨透光澤肌。對於怕夏天面霜太厚重的人，可以依膚質調整用量；乾肌可作為日常鎖水步驟，混合肌則可局部用在兩頰或容易乾燥的位置。
白山茶花光透白潔顏乳：洗臉同時守住油水平衡
「白山茶花光透白潔顏乳」容量200ml，建議售價NT$740，主打融合山茶花精粹、水潤鎖留技術與發酵能量，在清潔同時守護臉部pH值與油水比例，讓肌膚洗後維持淨澈穩定的狀態。
夏天很多人會因為出油而過度清潔，但洗得太乾反而可能讓肌膚更不穩。OHIR這款潔顏乳訴求在洗淨與保水之間取得平衡，適合想要清潔力，但又不希望洗後緊繃的人。
DR.CINK：PDRN外泌體撫紋微晶精華
DR.CINK：PDRN外泌體撫紋微晶精華
從韓國麗珠蘭到微晶保養，近年「再生修護」、「主動滲透」、「肌膚保固期」成為保養市場熱門關鍵字。DR.CINK這次推出的「PDRN外泌體撫紋微晶精華」，正是瞄準這波趨勢，將PDRN、PN、外泌體、微藻晶、玻尿酸與微藻膠原等成分整合在一支精華中，主打居家也能進行更進階的撫紋與修護保養。
這款新品容量15ml，建議售價NT$1,180，核心概念是「延長肌膚年輕保固期」，鎖定乾燥細紋、彈力流失、上妝不服貼、膚觸粗糙與熟齡疲態。
DR.CINK這款精華最特別的地方，是添加15,000支微藻晶，主打透過溫和物理導入感，協助角質更新與保養成分滲透。使用時可能感受到細緻微小觸感，這也是微晶類保養與一般精華最大的差異。
品牌也搭配金屬冰鎮按摩頭，讓推勻精華時同時帶來降溫舒緩感，並讓微藻晶作用更均勻。對於常覺得保養擦了沒感覺、妝前卡粉、細紋越來越明顯的人來說，這款精華訴求的不只是補水，而是提升保養效率。
成分上，這款精華加入W鮭粹精華PDRN＋PN 13,000ppm，搭配850億顆雙專利外泌體，主打肌膚修護、彈潤、撫紋與穩定膚況。PDRN近年在高階保養與醫美級保養概念中受到關注，常被連結到修護與彈性維持；外泌體則以細緻調理與肌底穩定概念受到討論。
DR.CINK把兩者結合後，想打造的不是單純「擦了變滑」的短效精華，而是更像熟齡肌的日常修護方案，從肌膚穩定、澎潤度到紋理感一起處理。
除了主打修護的PDRN與外泌體，精華中也加入微藻膠原、玻尿酸與極小分子玻尿酸，鎖定因乾燥、缺水、彈性不足造成的粗糙、細紋與卡粉問題。品牌訴求透過「表層更新、肌底穩定、深度澎彈、層層水感滲透」的路徑，讓肌膚看起來更細緻、有光，也讓後續底妝更服貼。
這類產品尤其適合已經感覺一般保濕精華不夠力，或是肌膚開始出現「不是乾而已，是沒彈性」的人。
由於產品含有微藻晶，DR.CINK建議每週使用2次，並以夜間保養為佳；敏弱肌則可從每週1次開始，再依膚況逐步增加頻率。使用時若出現微小觸感或短暫微紅，品牌表示屬正常物理反應。
使用後建議加強保濕，白天也要做好防曬。這點非常重要，因為微晶類保養雖然主打居家使用，但仍屬於比一般精華更進階的保養方式，後續修護與防曬不能省。
夏季保養怎麼選？看膚況對號入座更聰明
京城之霜「超鳳凰抗老淡斑安瓶」：斑點、日曬暗沉、膚色不均
OHIR「白山茶花光透白系列」：韓系透亮、穩定、清爽
DR.CINK「PDRN外泌體撫紋微晶精華」：細紋、彈力下降、卡粉、膚觸粗糙
夏天保養不是越厚越好，也不是越刺激越有效。真正聰明的做法，是先看懂自己的膚況：是曬後暗沉、斑點加深，還是肌膚不穩、乾燥顯紋？選對方向，保養才不會擦了一堆，卻還是沒感覺。
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