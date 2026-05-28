2026唇頰產品話題盤點！FreshO2方糖家族甜嫩進化，韓系fwee布丁膏、張員瑛愛牌AMUSE一起收。圖片來源：官方提供

一支搞定唇、頰、氣色的多功能彩妝，已經成為夏天化妝包裡最不能少的懶人神器。FreshO2以熱銷《Sugar Cube Family 方糖家族》為核心推出新品，不只外型甜到像夏日冰品，更把「上妝同步養膚」做成主打；同時，韓系彩妝也持續把唇頰產品玩出新高度，從fwee的柔霧布丁膏，到AMUSE的清透唇頰膏，都讓「好氣色」變得更輕鬆

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以下整理2026夏天值得關注的唇頰、腮紅膏產品，一次看懂哪款適合放進夏日化妝包！

2026唇頰推薦1：FreshO2

FreshO2這次九週年新品中，最有少女心記憶點的就是《晶透感應小粉圓》。它延續品牌經典pH感應變色技術，主打可以依照唇部狀態自然校正暗沉，擦出專屬自己的粉嫩唇色。外型以冰透感搭配草莓粉圓般的粉嫩色調，光是放在包包裡就很有「可愛小物」存在感。

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這款比較適合喜歡自然妝感、素顏也想提氣色的人。比起飽和唇膏，它走的是晶透、水亮、膨潤路線，擦起來不會有太強烈的妝感，卻能讓唇色看起來更乾淨。配方中加入維他命E、玻尿酸鈉，並結合葵花籽油、乳木果油、玫瑰果油等植萃成分，對容易乾裂、唇紋明顯或唇色偏暗的人來說，會比單純上色型唇膏更友善。

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這次共推出3款不同變色濃度，「甜香草 Vanilla Sugar」是20%變色，適合想要清透自然感的人。

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「鮮嫩草莓 Strawberry Blush」是50%變色，帶有溫柔氣色濾鏡。

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「蜂蜜玫瑰 Honey Rose」則是80%變色，妝感更明顯，適合想要清新嫩紅感的人。更實用的是，它也可以輕拍在臉頰當光澤腮紅使用，補妝時不用另外拿腮紅刷，一支就能讓唇頰氣色同步回來。

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如果說《晶透感應小粉圓》是唇部水光氣色擔當，那《維C氣色小冰棒》就是更完整的多功能彩妝棒。這款從FreshO2經典「氣色小麥棒」進化而來，主打眼、唇、頰都能使用，而且採用雙邊設計，一邊是氣色彩妝，另一邊是保濕水光棒，讓妝感不只是有顏色，而是有膨潤感。

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它的妝感關鍵在於「水光氣色」。質地一抹即化，輕盈不黏膩，比較不會有傳統膏狀腮紅容易推不開、卡粉的問題。配方中添加維他命C、植物性角鯊烷、神經醯胺，搭配乳木果油、酪梨油與摩洛哥堅果油萃取，訴求在修飾氣色的同時，也能讓肌膚維持滋潤感。

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色號方面，「漂亮美玫 Rosy Berry」是自然紅潤感，適合想要打造天生血色的人。

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「氣質無花果 Classy Fig」帶有顯白、減齡的幼態膨潤感。

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「甜心豆沙 Sweet Bean」則是最百搭的溫柔知性色。對夏天不想畫太多步驟的人來說，這款很適合直接點在蘋果肌、鼻尖與唇中央，再用指腹拍開，立刻有韓系水光好氣色。

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2026韓系唇頰推薦2：fwee

如果妳喜歡的是「柔霧、暈染、像自帶濾鏡」的妝感，fwee唇頰兩用布丁膏會是很值得入手的代表。《Lip & Cheek Blurry Pudding Pot》主打唇頰兩用，擁有像布丁般柔軟、有彈性的質地，推開後會轉成柔霧粉感，能在唇部與臉頰打造模糊、柔焦、霧面卻不厚重的妝效。

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fwee官方目前列出35色，Byrdie也曾形容它是因「彈嫩布丁質地」在TikTok爆紅的唇頰彩妝，妝感偏柔霧擴散，適合用手指或矽膠刷輕拍上妝。

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其中最適合新手入門的是ND03 Without。這款是中性帶灰感的裸粉米色，fwee官方形容它可以當腮紅，也能作為唇部打底，用來降低其他亮色的飽和度。

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想要臉色立刻變亮，可以選PK03 Cherry。它是明亮冷調粉色，能為妝容增加活潑血色感的色號。這款比較適合想打造韓系女團感、白開水妝或清透粉色腮紅的人。

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喜歡溫柔玫瑰色的人，可以看RS03 Faded。它是柔和乾燥玫瑰色，妝感比粉色成熟、比紅色日常，輕拍一點就能營造柔和氛圍。

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如果想要更有氛圍感，PK05 Sth會很適合。它是帶灰感的粉紫玫瑰調，適合想要一點冷調氣質、又不想讓妝看起來太甜的人。

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最後是討論度很高的MV04 Slayyy。它屬於冷調煙燻玫瑰紫，適合喜歡清冷感、厭世感或高級霧面妝的人。使用方式也很直覺，官網建議唇部可用指腹暈染上下唇，臉頰則用剩餘量輕拍塗抹。

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2026韓系唇頰推薦3：AMUSE

想把妝感往「張員瑛式清透果汁光」靠近的話不能錯過AMUSE。《Lip & Cheek Healthy Balm》一盒結合cream與balm兩種質地，可以自由混搭出像「新鮮水果汁」般的水嫩光澤。

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它共有5款果汁色選，屬於適合薄底妝、裸妝與韓系乾淨妝容的清透型彩妝。

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其中最適合日常入門的，是01 Boksoonga Balm。它是柔和水蜜桃色調，帶有健康桃汁感，對中性膚色相對友善。

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想要夏天更明亮一點，可以選02 Mango Balm。這款是帶有珊瑚感的芒果色，偏暖調，適合暖膚色或喜歡活力妝感的人。

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喜歡少女感、冷白皮或想打造韓系女團氛圍的人，可以看03 Strawberry Balm。它是偏粉的草莓色，帶一點清新的冷調感，上臉會有比較明顯的粉嫩氣色。

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如果想要更有清冷感，04 Grape Balm會比較特別。它帶有葡萄、莓果、淡淡梅子感，能讓臉頰看起來更有透明感，不是一般甜妹粉色，而是帶一點冷調氣質。

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至於05 Fig Balm則是最適合通勤與約會的溫柔色。它偏無花果、豆沙、暖玫瑰調，是比較成熟耐看的選擇。相較於fwee的柔霧布丁感，AMUSE更偏清透、潤澤、健康光，尤其是薄底妝、淡眉毛、透明唇彩搭配一點點頰彩，整體會很有韓系乾淨感。

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唇頰棒怎麼用才不會髒？3個技巧讓氣色更自然

先少量點在手背，再拍上臉

唇頰棒、腮紅膏最怕一次下手太重，尤其是膏狀或霧面質地，如果直接在臉上畫一大條，很容易推不勻。建議先在手背或指腹上取色，再慢慢拍到臉頰，顏色會更自然。

想要幼態感，位置可以稍微往上

今年韓系腮紅很流行靠近眼下的畫法，位置比傳統蘋果肌再高一點，會讓臉看起來更澎、更減齡。也可以在鼻尖輕拍一點點，營造剛曬過太陽的微醺感。

霧面搭唇，水光疊頰，妝感更有層次

如果用fwee這類柔霧唇頰膏，可以讓唇妝呈現模糊感；若用FreshO2《維C氣色小冰棒》或AMUSE這類水光型產品，則很適合疊在臉頰高點，讓光澤看起來像從皮膚透出來。霧面與水光不用二選一，混搭反而更像韓妞妝。