PEDRO夏季新品來了！編織包、波希米亞涼鞋太燒，這波《盛夏波光》根本度假穿搭範本

2026-05-27 15:40 女子漾／編輯許智捷
PEDRO夏季新品來了！編織包、波希米亞涼鞋太燒，這波《盛夏波光》根本度假穿搭範本。圖片來源：官方提供
PEDRO夏季新品來了！編織包、波希米亞涼鞋太燒，這波《盛夏波光》根本度假穿搭範本。圖片來源：官方提供

夏天的穿搭，總會讓人自動想切換成更輕盈、更鬆弛的模式。來自新加坡的時尚品牌 PEDRO 推出2026夏季系列《The Splash 盛夏波光》，這次把海岸景致、夏日光線與自然色調全都搬進設計裡，從編織包、托特包到穆勒鞋、涼鞋，像把度假感直接穿上身。

今夏流行關鍵字：編織、大地色、鬆弛感

今年夏天的時尚趨勢，顯然不再只是追求「清涼」，而是更講究穿搭裡的空氣感與生活節奏。

圖片來源：官方提供
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PEDRO《The Splash 盛夏波光》系列延續品牌一貫的極簡設計語言，把鏤空編織、柔軟皮革與流動輪廓融合在一起，透過流沙色、橄欖綠、焦糖色、深咖啡等低飽和自然色調，打造出既能通勤、也能直接帶去海邊度假的質感單品。

圖片來源：官方提供
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比起過度華麗的夏日裝扮，這系列更偏向一種「不費力時髦」，看起來輕鬆，細節卻很有層次。

女生鞋包太犯規！這幾款根本夏季必收

這次最吸睛的，絕對是女生鞋包系列。首先是 Orion 編織托特包，鏤空編織設計搭配抽繩內袋，兼顧透氣感與實用性，石灰白配色看起來乾淨又高級，售價3,990元，很適合夏天白色系穿搭。

圖片來源：官方提供
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喜歡低調質感派的人，則可以鎖定 Loli 皮革水桶包。深咖啡皮革加上同色浮雕LOGO，沒有過多裝飾卻很有存在感，價格3,690元，是那種一年四季都能背的耐看款。

圖片來源：官方提供
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如果偏愛俐落都會風，Jatte 皮革掛飾肩背包的極簡流線輪廓很值得關注，橄欖綠配色也很有時髦感，售價3,990元。

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大包愛好者則可以直接看 Melka 大型托特包，大容量卻不顯笨重，線條設計很聰明，售價同樣3,990元。

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夏天鞋櫃更新！編織鞋、穆勒鞋、金色涼鞋全到齊

鞋履部分也很有看頭。Brynn 編織樂福鞋把幾何編織元素做得很精緻，兼具休閒與正式感，售價3,290元，對於不想一直穿涼鞋的人來說，是很實搭的選項。

圖片來源：官方提供
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Dee 麂皮穆勒鞋則走波希米亞風，沙色麂皮搭配串珠細節，度假感直接拉滿，售價2,990元。

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喜歡簡潔俐落風格的人，可以看 Eny 皮革中跟涼鞋，T字帶設計搭配穩定錐形跟，日常通勤也能穿，售價2,390元。

圖片來源：官方提供
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最有夏日亮點感的則是 Talia 編織涼鞋，金色皮革加上鏤空編織設計，華麗但不浮誇，售價2,290元。

圖片來源：官方提供
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男生也有！城市機能感單品同步登場

這波不只女生可以買，男士系列同樣有不少亮點。包款方面，Jatte 腰包加入工業風金屬插扣與可替換背帶，兼具造型與實用性，售價3,390元。

圖片來源：官方提供
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Pierce 斜背包的大廓形設計很適合都會休閒穿搭，售價3,690元。

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喜歡容量派則可考慮工裝托特包，售價4,190元。

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鞋履則以經典鞋型重新演繹，像 Marcos 皮革帆船鞋 用柔軟皮革重塑航海風格，售價3,690元。

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Vito 皮革樂福鞋加入編織麻中底，鬆弛感很到位，同樣3,690元。

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夏天基本款則有編織夾腳涼鞋，售價2,390元。

圖片來源：官方提供
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這幾年時尚趨勢很明顯，大家更愛那種看起來舒服、自然，卻默默很有品味的搭配。PEDRO這次《The Splash 盛夏波光》系列，剛好踩中這波趨勢。從編織元素到自然色調，每一件都像在說：夏天，不一定要很用力，剛剛好的鬆弛，才最迷人。

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#穿搭 #PEDRO

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2026-05-20 07:29 女子漾／編輯桑泥
不科學！55 歲依舊少女感十足，李英愛的「氧氣美學」：凍齡保養技巧與溫柔姊系穿搭。 圖片來源：IG@leeyoungae0824
不科學！55 歲依舊少女感十足，李英愛的「氧氣美學」：凍齡保養技巧與溫柔姊系穿搭。 圖片來源：IG@leeyoungae0824

韓國演藝圈從來不缺美女，但能夠橫跨二十多年，依然維持「氧氣感」與少女氛圍的人真的不多。而李英愛就是其中最不可思議的存在！從《大長今》時期到現在，李英愛幾乎成了「歲月失效」的代名詞，現年 55 歲的她，最近因更新生活照及素顏保養照再度引發韓網熱議，不只肌膚狀態驚人，那種溫柔、乾淨又帶點距離感的氣質，更讓人忍不住讚嘆：「真正帶有氣質的美人，年紀只會讓她顯得更沉穩優雅。」

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李英愛的凍齡關鍵不是貴，而是「長期堅持」

圖片來源：IG@leeyoungae0824
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不同於許多明星強調高端保養，李英愛多年來分享的保養方式，反而非常「基本」。她曾透露，自己每天至少喝 2000cc 的水，而且習慣早晨空腹喝溫開水，幫助循環與代謝。另外她也長期維持：

• 少冰冷飲食
• 清淡飲食習慣
• 規律補水
• 重視睡眠與身體保暖

尤其她非常喜歡薑茶與綠茶，認為「身體暖，氣色才會好」。而她這種保養哲學，其實就像她本人：不激烈、不用力，但非常穩定。


她真正厲害的，是自然散發的「氧氣感」

圖片來源：IG@leeyoungae0824
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圖片來源：IG@leeyoungae0824
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很多人以為少女感等於年輕，但李英愛的魅力其實從來不是幼態，而是一種乾淨、柔和及不銳利的美感。即使素顏，她的肌膚依然維持透亮與細緻感，近期她甚至直接公開洗臉與敷面膜過程，毫不避諱近鏡頭，也讓網友驚呼「這完全不像 55 歲的人！」。


李英愛的「溫柔感姊系穿搭」

圖片來源：IG@leeyoungae0824
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比起過度年輕化的穿搭，李英愛更懂得利用「氣質」創造高級感。她的造型其實有非常明確的公式，常出現的是低飽和色系單品，這種色調不只顯高級，也能讓整個人氣質更柔和。

李英愛私下也很少穿過度貼身的衣服，而是更偏好有空氣感、舒適的剪裁，關鍵在於寬鬆，同時又能保持線條。

圖片來源：IG@leeyoungae0824
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2026-05-14 06:52 女子漾／編輯桑泥
2026 夏季美甲推薦！5 款清爽系指尖設計，讓雙手自帶高級濾鏡。 圖片來源：Pinterest
2026 夏季美甲推薦！5 款清爽系指尖設計，讓雙手自帶高級濾鏡。 圖片來源：Pinterest

五月的美甲不只是單純「換季」而已，當天氣開始變熱、穿搭變輕盈，指尖也正式進入「清爽感時期」，今年春夏的美甲趨勢很明顯，不再追求過度華麗，而是更強調透明感與乾淨氛圍。真正高級的夏季美甲，不是複雜，而是也要和穿搭一樣看起來「毫不費力地漂亮」！

編輯推薦

1｜微花卉美甲：今年最紅的「低調浪漫」

圖片來源：Pinterest
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花卉美甲依舊是春夏主角，但 2026 年流行的是「低調的微花感」，不同於過去的大面積花朵，今年更流行細小、像隨手點綴的花瓣設計，搭配裸粉、奶白或透明底色，看起來乾淨又耐看。

尤其韓系美甲現在很流行「留白感」，讓花朵像漂浮在指尖上一樣，視覺上更輕盈。


2｜奶霧裸色：Clean Girl 美學持續爆紅

圖片來源：Pinterest
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如果要選一款「不會出錯」的五月美甲，那一定是奶霧裸色。這款顏色介於裸粉、奶茶與霧白之間，帶有一種像濾鏡般的柔焦感，也是近年 clean girl aesthetic 的核心。

而今年特別流行短圓甲搭配高光澤感，讓整體看起來像天生好指甲。


3｜薄荷綠與鼠尾草綠：最顯白的夏日色系

圖片來源：Pinterest
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除了粉色系，今年「綠色系美甲」討論度也超高，尤其薄荷綠、鼠尾草綠這種帶灰調的低飽和綠色，不只顯白，還自帶高級感，相比高彩度螢光色，這種自然系綠色更適合日常，也更容易搭配穿搭。


4｜果汁透明感美甲：夏季的冰涼手搖飲氛圍

圖片來源：Pinterest
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圖片來源：Pinterest
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今年夏天「果汁感美甲」正在快速竄紅，透過半透明果凍質地，搭配蜜桃紅、葡萄粉、水藍等色調，讓指尖看起來像水果汽水一樣透亮。

這類美甲最大的魅力，就是視覺上直接就給人足夠清爽的氛圍。


5｜極細法式邊框：極簡派最愛

圖片來源：Pinterest
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圖片來源：Pinterest
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法式美甲依舊是極簡派的首選，也是不會出錯的安全選擇。2026 流行的是更細邊框的法式設計，甚至只有一條若隱若現的線條，低調卻又非常時髦。

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2026裸膚防曬推薦！6款「不用粉底也發光」潤色防曬一次看

2026-05-04 13:50 女子漾／編輯張念慈
2026裸膚防曬推薦！6款「不用粉底也發光」潤色防曬一次看。圖片來源：品牌提供
2026裸膚防曬推薦！6款「不用粉底也發光」潤色防曬一次看。圖片來源：品牌提供

2026夏天的防曬已經正式進入「裸膚時代」，與其說是防曬，不如說是「會發光的底妝」。今年最大差別在於不用粉底，也能有精緻膚況。以下整理6大裸膚防曬新品，從高級玫瑰光、濾鏡校色，到韓系水光肌，幫你快速選到最適合自己的那一款。

編輯推薦

文章目錄

潤色防曬推薦1. 嬌蘭「提洛可美肌裸膚霜」

嬌蘭「提洛可美肌裸膚霜」。圖片來源：品牌提供
嬌蘭「提洛可美肌裸膚霜」。圖片來源：品牌提供

這支就是裸膚防曬裡的「高級感代表」。來自的提洛可系列，把防曬、潤色與保養整合成一支「幾乎像沒上妝」的底霜。質地比粉底更輕，擦上去會帶出自然玫瑰光或蜜桃光，不是刻意提亮，而是像肌膚本身就很健康。

嬌蘭「提洛可美肌裸膚霜」。圖片來源：品牌提供
嬌蘭「提洛可美肌裸膚霜」。圖片來源：品牌提供

配方中結合摩洛哥堅果油與玻尿酸，提供長時間保濕，同時抵禦紫外線與光老化。最厲害的是妝感非常貼膚，可以自由疊擦，從微微修飾到中度潤色都能做到。對於想要「氣色很好但看不出化妝」的人，這支幾乎是無可取代的存在。NT$2,280／30ml

潤色防曬推薦2. DR.WU「美顏濾鏡UV妝前乳」

DR.WU美顏濾鏡UV妝前乳。圖片來源：品牌提供
DR.WU美顏濾鏡UV妝前乳。圖片來源：品牌提供

這款是典型「校色派裸膚防曬」。根據，它最大特色在於濾鏡科技與三色校正系統。冷調藍、透白紫、自然膚三種色選，可以針對暗沉、蠟黃與膚色不均精準修飾。

DR.WU美顏濾鏡UV妝前乳。圖片來源：品牌提供
DR.WU美顏濾鏡UV妝前乳。圖片來源：品牌提供

質地輕盈滑順，搭配智慧型粉體能吸附油脂、柔焦毛孔，同時避免厚重卡粉。再加上SPF50+防曬與積雪草、維他命C/E等成分，上妝同時達到抗氧化與修護效果。這支特別適合通勤族或懶人，單擦就能讓膚況看起來乾淨又均勻。NT$900／45ml（體驗價NT$699）

潤色防曬推薦3. I'M MEME「我愛超能水凝防曬乳」

i'm meme_我愛超能水凝防曬乳。圖片來源：品牌提供
i'm meme_我愛超能水凝防曬乳。圖片來源：品牌提供

開架市場中最強的「水光裸肌」選手。 I'M MEME「我愛超能水凝防曬乳」直接整合妝前、保濕、防曬與持妝四功能，一瓶等於多步驟。嫩粉與淨紫兩色分別針對氣色與蠟黃問題，校色效果自然不死白。

i'm meme_我愛超能水凝防曬乳。圖片來源：品牌提供
i'm meme_我愛超能水凝防曬乳。圖片來源：品牌提供

質地是水凝精華感，上臉會有明顯的水光透明感，讓肌膚看起來更飽滿。 I'M MEME「我愛超能水凝防曬乳」再加入PDRN、維他命B3、E與積雪草，能在上妝同時補水修護。整體走的是韓系「乾淨透明肌」路線，非常適合學生、小資族或喜歡自然妝感的人。 I'M MEME「我愛超能水凝防曬乳」NT$390／40ml

潤色防曬推薦4. 秀雅韓「百酵秘淡青春防曬乳」

秀雅韓_酵飛燕 百酵秘淡青春防曬乳。圖片來源：品牌提供
秀雅韓_酵飛燕 百酵秘淡青春防曬乳。圖片來源：品牌提供

這款是「養膚型裸膚防曬」代表，核心成分來自低溫發酵100天的人蔘精華「百酵丹™」，主打修護與抗老。再搭配藍蓮花與酵母萃取，強化保濕與舒緩能力。

秀雅韓_酵飛燕 百酵秘淡青春防曬乳。圖片來源：品牌提供
秀雅韓_酵飛燕 百酵秘淡青春防曬乳。圖片來源：品牌提供

質秀雅韓「百酵秘淡青春防曬乳」地是輕盈乳液型，帶自然杏色潤色效果，可以柔和修飾膚色不均，同時維持透亮感。SPF50+ PA+++提供完整防護，並延緩光老化。整體妝感低調但細緻，適合乾肌、敏弱肌或輕熟齡族群，屬於「越用越有感」型產品。秀雅韓「百酵秘淡青春防曬乳」NT$1,100／60ml

潤色防曬推薦5. 麗珠蘭REJURAN「防曬精華乳」

麗珠蘭CLINIC LINE專業通路保養品系列。圖片來源：品牌提供
麗珠蘭CLINIC LINE專業通路保養品系列。圖片來源：品牌提供

醫美級防曬代表。麗珠蘭REJURAN這款主打「外防曬、內修護」，核心成分c-PDRN®能幫助肌膚修復與穩定屏障。質地薄透不厚重，上臉會有自然細緻光澤，呈現像開濾鏡的肌膚狀態。

麗珠蘭REJURAN「防曬精華乳」。圖片來源：品牌提供
麗珠蘭REJURAN「防曬精華乳」。圖片來源：品牌提供

麗珠蘭REJURAN「防曬精華乳」除了SPF50+ PA+++防曬外，也結合保濕與抗老邏輯，特別適合醫美術後或敏弱肌使用。這類產品不追求高遮瑕，而是讓肌膚長期維持穩定健康，看起來自然發光。麗珠蘭REJURAN「防曬精華乳」NT$2,000／50ml（快閃NT$1,800）

潤色防曬推薦6. 貝膚黛瑪「超耐曬清爽保濕潤色防曬液」

超耐曬清爽保濕防曬液。圖片來源：品牌提供
超耐曬清爽保濕防曬液。圖片來源：品牌提供

今年討論度很高的「醫學系裸膚防曬」。貝膚黛瑪「超耐曬清爽保濕潤色防曬液」這系列主打10倍抗氧防禦力，不只防曬黑、曬老，還能對抗環境污染造成的自由基傷害。

超耐曬清爽保濕防曬液。圖片來源：品牌提供
超耐曬清爽保濕防曬液。圖片來源：品牌提供

貝膚黛瑪「超耐曬清爽保濕潤色防曬液」質地走極輕水感路線，幾乎像精華液，一抹就吸收，不泛白、不悶黏。潤色款則加入光感粉體，能自然修飾泛紅與毛孔，打造柔焦裸肌效果。實測可維持8小時保濕與清爽感，非常適合台灣悶熱氣候。同時配方無酒精、無Paraben，敏感肌也能使用，是兼顧防護力與膚感的全能型選手。貝膚黛瑪「超耐曬清爽保濕潤色防曬液」NT$1,080／40ml。

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花朵開在指尖！2026 春夏花卉美甲正夯，溫柔高級款一次收

花朵開在指尖！2026 春夏花卉美甲正夯，溫柔高級款一次收

2026-05-06 05:37 女子漾／編輯桑泥
花朵開在指尖！2026 春夏花卉美甲正夯，溫柔高級款一次收。 圖片來源：Pinterest
花朵開在指尖！2026 春夏花卉美甲正夯，溫柔高級款一次收。 圖片來源：Pinterest

如果最近常滑社群軟體的你應該已經注意到，花卉美甲正在席捲大家的版面！今年這一波流行，和過去較甜美可愛的風格不大相同，2026 春夏的花朵指甲，更強調低飽和色調、極簡線條與高級感留白，讓花卉元素從少女感轉變為「大人系優雅」，將美甲從單純的裝飾，升級為一種精緻到細節的風格宣言。往下看小編整理的春夏花卉美甲推薦，讓你兼具溫柔與高級！

編輯推薦

極簡小花：低調卻最耐看

圖片來源：IG@kuredstudio
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今年受歡迎的款式有「看起來沒畫，但其實只是很低調」的極簡小花圖案。以透明或裸色底，加上一兩朵小花點綴，乾淨又有細節，特別適合日常、上班族與極簡風穿搭。


奶油色花卉：溫柔系天花板

圖片來源：Pinterest
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延續今年春夏流行的奶油色系，美甲也同步進化。米白、淡黃、寶寶藍、霧粉等色系的柔和花朵圖案，整體氛圍像套了濾鏡一樣溫柔！視覺效果更是顯白＋氣質＋不挑膚色。


法式花卉：經典升級版

圖片來源：Pinterest
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法式美甲不再只是白邊，今年流行在指尖加入細緻小花朵設計，保留了法式的乾淨，同時增加滿滿的浪漫細節，適合喜歡低調又高雅的人。


手繪暈染花：藝術感最強

圖片來源：IG@kuredstudio
圖片來源：IG@kuredstudio

這類型美甲設計更接近「畫作」，所以也很看美甲師的功力！透過花瓣暈染技術，讓花朵邊緣呈現出自然地擴散效果，關鍵是不完美才美，符合近期越隨性越時髦的趨勢。

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2026-05-18 11:16 女子漾／編輯許智捷
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在日本演藝圈裡，窪塚洋介一直是很特別的存在。他是演員、音樂人，也是許多人心中最具代表性的日系潮流 icon 之一。從早期日劇、電影裡帶點叛逆又神秘的氣質，到私下穿搭中對 Supreme、WTAPS、BAPE、WACKO MARIA 等品牌的演繹，他不只是把衣服穿上身，而是把一整個時代的日本街頭氛圍穿成了自己的樣子。這次，除了重新帶大家認識窪塚洋介的演藝經歷、代表作品，以及他為何能成為日本乃至亞洲歷久不衰的潮流人物，也會整理他的 7 套穿搭，從長期是 WACKO MARIA 模特的野性形象、GU 的家庭休閒風格，到與兒子窪塚愛流一同演繹的全丹寧造型，看看他如何在不同年紀、不同場景裡，依然穿出只屬於窪塚洋介的鬆弛感與態度。

編輯推薦

從《池袋西口公園》到亞洲潮流 icon，窪塚洋介為何至今仍這麼有型？

1979 年出生於日本神奈川縣橫須賀市的窪塚洋介，16 歲便開始演員生涯，1995 年以日劇《金田一少年之事件簿》出道。2000 年，他在經典日劇《池袋西口公園》中飾演「KING」安藤崇，憑藉強烈的存在感讓更多觀眾記住他；隔年則以電影《GO！大暴走》拿下第 25 屆日本電影學院獎最佳男主角，成為當時備受矚目的日本新世代演員。之後窪塚洋介陸續演出《乒乓》、《漂流教室》、《東京暴族》等作品，也曾參與 Martin Scorsese 執導的電影《沈默》，在國際影壇留下身影。除了演員身份，他也以 卍LINE 名義投入音樂創作，讓外界看見他更自由、也更不受框架限制的一面。

圖片來源：翻攝網路
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圖片來源：翻攝網路
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而在潮流圈裡，窪塚洋介之所以特別，不只是因為他穿過哪些品牌，而是他總能把衣服穿出自己的狀態。再加上他當時的當紅高人氣程度，在 Supreme 還沒有成為全球街頭王者之前，窪塚洋介就已經多次出現在日本潮流刊物的 Supreme 造型企劃中。無論是《Smart》雜誌中與小栗旬同框的拍攝，還是 2011 年為《COOL TRANS》演繹 Supreme 2011 秋冬系列、身穿 Supreme x The North Face Nuptse Jacket 的經典造型，都讓他的名字和 Supreme 在亞洲潮流語境中產生更強連結。

圖片來源：《Smart》
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更重要的是，窪塚洋介並沒有只被單一品牌或單一風格定義。之後他陸續登上《WARP》、《GRIND》、《honeyee.com》等日本潮流媒體，演繹過 Supreme、WTAPS、WACKO MARIA 等品牌，也在 2018 年為《GRIND》拍攝 sacai 服裝大片。從街頭、軍裝、機能，到帶有音樂與夜生活氣味的成熟男裝，再到更具時裝感的造型，他都能穿出自己的味道。

《Smart》。圖片來源：翻攝網路
《Smart》。圖片來源：翻攝網路

這也是窪塚洋介會紅、而且能紅這麼久的原因。他不是靠某一件爆款單品成為潮流 icon，而是他的個人氣質本身就和那個年代的日本街頭文化互相呼應。當潮流還依賴雜誌、造型企劃與明星私服去傳播時，窪塚洋介已經用自己的方式，把 Supreme、WTAPS、WACKO MARIA 這些品牌穿進亞洲潮流迷的記憶裡。到了今天回頭看，他真正代表的不是某個品牌，而是一種很難複製的日系街頭態度。而接下來，就讓我們來瞧瞧窪塚洋介的 7 套穿搭，看看他是如何穿出自我的態度吧！

圖片來源：翻攝網路
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圖片來源：翻攝網路
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盤點窪塚洋介 7 套穿搭

穿搭 1. 滿版印花襯衫、紅褲的壞男人野性氣場

這套造型很接近大家熟悉的「窪塚洋介感」。畫面中的他以滿版圖像襯衫搭配鮮紅色長褲，外層再罩上一件深色外套，整體不是乾淨俐落的路線，而是透過強烈色彩、圖像襯衫與夜晚閃光燈，營造出一種近乎電影劇照般的張力。紅褲本身已經非常搶眼，但他沒有用簡單白 Tee 去壓低存在感，反而選擇圖像感很重的襯衫，讓上半身與下半身都保有視覺重量。一般人這樣穿很容易顯得用力，但窪塚洋介厲害的地方就在於，他身上的鬆弛感會把這些單品自然化，看起來不是刻意炫耀，而像是本來就屬於他的日常。這也是他與 WACKO MARIA 氣質非常合拍的原因。WACKO MARIA 長年擅長把音樂、酒吧、花襯衫、搖滾與東京夜晚的氣味放進衣服裡，而窪塚洋介不是把它穿成「造型」，而是直接把品牌世界觀穿成一種角色狀態。

圖片來源：WACKO MARIA
圖片來源：WACKO MARIA

穿搭 2. GU 家庭休閒穿搭

這套 GU 的家庭形象照，呈現的是窪塚洋介比較生活化的一面。畫面中他穿著黃色短袖襯衫，內搭綠色上衣，下身則是深色寬褲，整體配色明亮且有層次、輪廓寬鬆且不邋遢，給人一種很自然的夏日家庭感。這套好看的地方，是它沒有把「家庭休閒」處理得太保守。黃色襯衫讓他看起來輕鬆、親切，綠色內搭則保留一點窪塚洋介本身常見的色彩感；下身寬褲維持他一貫偏鬆的比例，也讓整套不會變成太普通的爸爸穿搭。更重要的是，這組造型看起來沒有太強的明星距離感。

圖片來源：GU
圖片來源：GU

穿搭 3. 與窪塚愛流的全丹寧風格

先前因為父子檔一起出鏡拍攝而受到莫大關注的這組形象照，大家應該都還有印象吧？窪塚洋介與兒子窪塚愛流的 Lee 形象照，兩人都穿上了全身丹寧，呈現出兩個世代不同的比例與氣質。窪塚洋介身上的丹寧外套與長褲較接近經典工裝，版型沉穩、線條簡潔，讓他看起來更像是經歷過日本街頭文化黃金年代的人；窪塚愛流的丹寧則在細節上注入了如扣子處的鋸齒縫線等玩味設計，整體比例更加寬鬆一些，也更符合當代審美。兩人站在一起，不是硬要穿成一模一樣的親子裝，而是把「同一種材質、同一個品牌語言」穿出不同年齡的節奏。

圖片來源：Lee
圖片來源：Lee

穿搭 4. 紅色寬版 Tee 與牛仔短褲：早期日潮最迷人的不良少年感

年輕時的窪塚洋介有很多帥照，不過這張雜誌中光頭造型的他，更是顯得氣場十足，且可以看見他 20 多年前就穿得非常街頭。紅色寬版 Stussy Tee、過膝牛仔短褲、Nike Dunk 球鞋，再加上十字項鍊與串珠手環的點綴，可說是放到現在也非常無違和甚至很時下的搭法。上衣長、褲管寬、球鞋存在感強，整個人看起來有一種不太在乎規則的態度，這種「不修邊幅但很帥」的感覺，正是窪塚洋介當年能成為街頭品牌寵兒的原因之一。

《MEN'S NON-NO》。圖片來源：翻攝網路
《MEN'S NON-NO》。圖片來源：翻攝網路

穿搭 5. 灰色西裝展現成熟魅力

修長的西裝輪廓、白襯衫、領帶與黑色皮鞋，呈現出 90 年代末日劇男演員特有的清瘦與乾淨感。窪塚洋介厲害的地方，是他沒有把西裝穿得太無聊，那曾經標誌性的中分長髮、冷感眼神與略帶距離感的站姿，讓整套正式造型多了一點叛逆與神祕氣息。也可以說，在成為街頭 icon 之前，他就已經有一種像從漫畫走出來的角色感。

圖片來源：翻攝網路
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穿搭 6. 燈芯絨套裝與圖像 Tee：把溫柔色調穿得不無聊

這套燈芯絨造型則是窪塚洋介比較柔和、生活感的一面。成套棕色燈芯絨外套與長褲，搭配白色圖像 Tee、米色帽款與白色鞋款，整體色調偏溫暖，比早期那些強烈街頭造型更親民。他保留了套裝的完整度，同時又有一點像日常隨手穿出門的自然感。這套也很適合說明窪塚洋介近年的穿搭狀態。他不需要再靠很強烈的單品去證明自己有型，反而可以用材質、顏色和整體氛圍去表現個人味道。成熟之後的他，依然有街頭感，但多了一點溫度。

圖片來源：窪塚洋介 IG
圖片來源：窪塚洋介 IG

穿搭 7. 機能外套與寬褲：街頭、戶外與未來感的混合

這套是比較偏機能與街頭的造型。灰白色長版外套搭配黑色內層、寬版長褲與 Converse，整體有明顯的層次感，也帶著一點戶外、軍裝與 Techwear 的混合氣息。這套厲害的地方，是它雖然有很多機能元素，卻不會看起來像完整的戶外裝備。外套的斑駁灰白色調、黑色內搭的垂墜感、褲款上的車線細節，都讓造型保有街頭視覺，而不是單純走機能品牌型錄的路線。

INXX 形象。圖片來源：INXX
INXX 形象。圖片來源：INXX

迷彩外套與丹寧：最經典的日系街頭混搭

這套就很接近大家熟悉的日系街頭感。迷彩外套、深色上衣、寬版牛仔褲，再加上黃色靴款，整體帶有軍裝、工裝與街頭混搭的味道。迷彩外套本身已經很有存在感，因此內搭與褲子都選擇相對低調的深色系，讓重點放在外套與鞋子上。黃色靴款則是整套的亮點，讓造型不會太暗，也增加了一點戶外感與粗獷感。這種不刻意修飾、但每個單品都很有態度的穿法，也正是日潮穿搭最迷人的地方。

JUKSY 2024 一月封面人物。圖片來源：JUKSY
JUKSY 2024 一月封面人物。圖片來源：JUKSY

窪塚洋介之所以能從 2000 年代紅到現在，並不只是因為他穿過 Supreme、WTAPS、BAPE 或 WACKO MARIA，也不是單純因為他曾出現在某個潮流黃金年代，而是他身上一直有一種很難複製的特殊氣場；他可以是《池袋西口公園》裡讓人記住的瘋狂年輕演員，也可以是《GO！大暴走》裡拿下獎項肯定的主角，更可以是街頭雜誌裡的率性少年。而到了近年，則是在成熟的男人之中仍保有赤子之心與飄丿的氣場，同時又能與時尚精品品牌以及像是 GU、Lee 等休閒品牌合作，展現非常多元的樣貌。

窪塚洋介至今仍然影響著亞洲潮流圈，同時他也提醒了大家：「真正的風格不是追流行，而是穿出自己真正的樣貌。」

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#穿搭 #窪塚洋介

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