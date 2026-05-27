2026夏天唇膏推薦！YSL、蘭蔻、DIOR新品一次看，水光唇、蜜糖色、精品外殼全攻略

日本最帥壞男人是他？窪塚洋介紅了26年沒退燒，7套穿搭看懂這位《池袋西口公園》男神。圖片來源：翻攝網路、WACKO MARIA

在日本演藝圈裡，窪塚洋介一直是很特別的存在。他是演員、音樂人，也是許多人心中最具代表性的日系潮流 icon 之一。從早期日劇、電影裡帶點叛逆又神秘的氣質，到私下穿搭中對 Supreme、WTAPS、BAPE、WACKO MARIA 等品牌的演繹，他不只是把衣服穿上身，而是把一整個時代的日本街頭氛圍穿成了自己的樣子。這次，除了重新帶大家認識窪塚洋介的演藝經歷、代表作品，以及他為何能成為日本乃至亞洲歷久不衰的潮流人物，也會整理他的 7 套穿搭，從長期是 WACKO MARIA 模特的野性形象、GU 的家庭休閒風格，到與兒子窪塚愛流一同演繹的全丹寧造型，看看他如何在不同年紀、不同場景裡，依然穿出只屬於窪塚洋介的鬆弛感與態度。

從《池袋西口公園》到亞洲潮流 icon，窪塚洋介為何至今仍這麼有型？

1979 年出生於日本神奈川縣橫須賀市的窪塚洋介，16 歲便開始演員生涯，1995 年以日劇《金田一少年之事件簿》出道。2000 年，他在經典日劇《池袋西口公園》中飾演「KING」安藤崇，憑藉強烈的存在感讓更多觀眾記住他；隔年則以電影《GO！大暴走》拿下第 25 屆日本電影學院獎最佳男主角，成為當時備受矚目的日本新世代演員。之後窪塚洋介陸續演出《乒乓》、《漂流教室》、《東京暴族》等作品，也曾參與 Martin Scorsese 執導的電影《沈默》，在國際影壇留下身影。除了演員身份，他也以 卍LINE 名義投入音樂創作，讓外界看見他更自由、也更不受框架限制的一面。

圖片來源：翻攝網路

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而在潮流圈裡，窪塚洋介之所以特別，不只是因為他穿過哪些品牌，而是他總能把衣服穿出自己的狀態。再加上他當時的當紅高人氣程度，在 Supreme 還沒有成為全球街頭王者之前，窪塚洋介就已經多次出現在日本潮流刊物的 Supreme 造型企劃中。無論是《Smart》雜誌中與小栗旬同框的拍攝，還是 2011 年為《COOL TRANS》演繹 Supreme 2011 秋冬系列、身穿 Supreme x The North Face Nuptse Jacket 的經典造型，都讓他的名字和 Supreme 在亞洲潮流語境中產生更強連結。

圖片來源：《Smart》

更重要的是，窪塚洋介並沒有只被單一品牌或單一風格定義。之後他陸續登上《WARP》、《GRIND》、《honeyee.com》等日本潮流媒體，演繹過 Supreme、WTAPS、WACKO MARIA 等品牌，也在 2018 年為《GRIND》拍攝 sacai 服裝大片。從街頭、軍裝、機能，到帶有音樂與夜生活氣味的成熟男裝，再到更具時裝感的造型，他都能穿出自己的味道。

《Smart》。圖片來源：翻攝網路

這也是窪塚洋介會紅、而且能紅這麼久的原因。他不是靠某一件爆款單品成為潮流 icon，而是他的個人氣質本身就和那個年代的日本街頭文化互相呼應。當潮流還依賴雜誌、造型企劃與明星私服去傳播時，窪塚洋介已經用自己的方式，把 Supreme、WTAPS、WACKO MARIA 這些品牌穿進亞洲潮流迷的記憶裡。到了今天回頭看，他真正代表的不是某個品牌，而是一種很難複製的日系街頭態度。而接下來，就讓我們來瞧瞧窪塚洋介的 7 套穿搭，看看他是如何穿出自我的態度吧！

圖片來源：翻攝網路

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盤點窪塚洋介 7 套穿搭

穿搭 1. 滿版印花襯衫、紅褲的壞男人野性氣場

這套造型很接近大家熟悉的「窪塚洋介感」。畫面中的他以滿版圖像襯衫搭配鮮紅色長褲，外層再罩上一件深色外套，整體不是乾淨俐落的路線，而是透過強烈色彩、圖像襯衫與夜晚閃光燈，營造出一種近乎電影劇照般的張力。紅褲本身已經非常搶眼，但他沒有用簡單白 Tee 去壓低存在感，反而選擇圖像感很重的襯衫，讓上半身與下半身都保有視覺重量。一般人這樣穿很容易顯得用力，但窪塚洋介厲害的地方就在於，他身上的鬆弛感會把這些單品自然化，看起來不是刻意炫耀，而像是本來就屬於他的日常。這也是他與 WACKO MARIA 氣質非常合拍的原因。WACKO MARIA 長年擅長把音樂、酒吧、花襯衫、搖滾與東京夜晚的氣味放進衣服裡，而窪塚洋介不是把它穿成「造型」，而是直接把品牌世界觀穿成一種角色狀態。

圖片來源：WACKO MARIA

穿搭 2. GU 家庭休閒穿搭

這套 GU 的家庭形象照，呈現的是窪塚洋介比較生活化的一面。畫面中他穿著黃色短袖襯衫，內搭綠色上衣，下身則是深色寬褲，整體配色明亮且有層次、輪廓寬鬆且不邋遢，給人一種很自然的夏日家庭感。這套好看的地方，是它沒有把「家庭休閒」處理得太保守。黃色襯衫讓他看起來輕鬆、親切，綠色內搭則保留一點窪塚洋介本身常見的色彩感；下身寬褲維持他一貫偏鬆的比例，也讓整套不會變成太普通的爸爸穿搭。更重要的是，這組造型看起來沒有太強的明星距離感。

圖片來源：GU

穿搭 3. 與窪塚愛流的全丹寧風格

先前因為父子檔一起出鏡拍攝而受到莫大關注的這組形象照，大家應該都還有印象吧？窪塚洋介與兒子窪塚愛流的 Lee 形象照，兩人都穿上了全身丹寧，呈現出兩個世代不同的比例與氣質。窪塚洋介身上的丹寧外套與長褲較接近經典工裝，版型沉穩、線條簡潔，讓他看起來更像是經歷過日本街頭文化黃金年代的人；窪塚愛流的丹寧則在細節上注入了如扣子處的鋸齒縫線等玩味設計，整體比例更加寬鬆一些，也更符合當代審美。兩人站在一起，不是硬要穿成一模一樣的親子裝，而是把「同一種材質、同一個品牌語言」穿出不同年齡的節奏。

圖片來源：Lee

穿搭 4. 紅色寬版 Tee 與牛仔短褲：早期日潮最迷人的不良少年感

年輕時的窪塚洋介有很多帥照，不過這張雜誌中光頭造型的他，更是顯得氣場十足，且可以看見他 20 多年前就穿得非常街頭。紅色寬版 Stussy Tee、過膝牛仔短褲、Nike Dunk 球鞋，再加上十字項鍊與串珠手環的點綴，可說是放到現在也非常無違和甚至很時下的搭法。上衣長、褲管寬、球鞋存在感強，整個人看起來有一種不太在乎規則的態度，這種「不修邊幅但很帥」的感覺，正是窪塚洋介當年能成為街頭品牌寵兒的原因之一。

《MEN'S NON-NO》。圖片來源：翻攝網路

穿搭 5. 灰色西裝展現成熟魅力

修長的西裝輪廓、白襯衫、領帶與黑色皮鞋，呈現出 90 年代末日劇男演員特有的清瘦與乾淨感。窪塚洋介厲害的地方，是他沒有把西裝穿得太無聊，那曾經標誌性的中分長髮、冷感眼神與略帶距離感的站姿，讓整套正式造型多了一點叛逆與神祕氣息。也可以說，在成為街頭 icon 之前，他就已經有一種像從漫畫走出來的角色感。

圖片來源：翻攝網路

穿搭 6. 燈芯絨套裝與圖像 Tee：把溫柔色調穿得不無聊

這套燈芯絨造型則是窪塚洋介比較柔和、生活感的一面。成套棕色燈芯絨外套與長褲，搭配白色圖像 Tee、米色帽款與白色鞋款，整體色調偏溫暖，比早期那些強烈街頭造型更親民。他保留了套裝的完整度，同時又有一點像日常隨手穿出門的自然感。這套也很適合說明窪塚洋介近年的穿搭狀態。他不需要再靠很強烈的單品去證明自己有型，反而可以用材質、顏色和整體氛圍去表現個人味道。成熟之後的他，依然有街頭感，但多了一點溫度。

圖片來源：窪塚洋介 IG

穿搭 7. 機能外套與寬褲：街頭、戶外與未來感的混合

這套是比較偏機能與街頭的造型。灰白色長版外套搭配黑色內層、寬版長褲與 Converse，整體有明顯的層次感，也帶著一點戶外、軍裝與 Techwear 的混合氣息。這套厲害的地方，是它雖然有很多機能元素，卻不會看起來像完整的戶外裝備。外套的斑駁灰白色調、黑色內搭的垂墜感、褲款上的車線細節，都讓造型保有街頭視覺，而不是單純走機能品牌型錄的路線。

INXX 形象。圖片來源：INXX

迷彩外套與丹寧：最經典的日系街頭混搭

這套就很接近大家熟悉的日系街頭感。迷彩外套、深色上衣、寬版牛仔褲，再加上黃色靴款，整體帶有軍裝、工裝與街頭混搭的味道。迷彩外套本身已經很有存在感，因此內搭與褲子都選擇相對低調的深色系，讓重點放在外套與鞋子上。黃色靴款則是整套的亮點，讓造型不會太暗，也增加了一點戶外感與粗獷感。這種不刻意修飾、但每個單品都很有態度的穿法，也正是日潮穿搭最迷人的地方。

JUKSY 2024 一月封面人物。圖片來源：JUKSY

窪塚洋介之所以能從 2000 年代紅到現在，並不只是因為他穿過 Supreme、WTAPS、BAPE 或 WACKO MARIA，也不是單純因為他曾出現在某個潮流黃金年代，而是他身上一直有一種很難複製的特殊氣場；他可以是《池袋西口公園》裡讓人記住的瘋狂年輕演員，也可以是《GO！大暴走》裡拿下獎項肯定的主角，更可以是街頭雜誌裡的率性少年。而到了近年，則是在成熟的男人之中仍保有赤子之心與飄丿的氣場，同時又能與時尚精品品牌以及像是 GU、Lee 等休閒品牌合作，展現非常多元的樣貌。

窪塚洋介至今仍然影響著亞洲潮流圈，同時他也提醒了大家：「真正的風格不是追流行，而是穿出自己真正的樣貌。」

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