2026-05-27 15:16 女子漾／編輯許智捷
2026夏天唇膏推薦！YSL、蘭蔻、DIOR新品一次看，水光唇、蜜糖色、精品外殼全攻略
今年夏天唇彩新品真的不是普通熱鬧，從水光、琉光、蜜糖色到豐唇露，各大精品美妝品牌幾乎同時把「嘟嫩、透亮、顯色、保養感」推到最高點。選擇太多不知道怎麼挑也別擔心，從偏愛自然裸唇感、甜美蜜桃色，到想找氣場全開的女王紅、時髦紅棕，本季幾乎每一種風格都能找到命定選擇。
以下《女子漾》就幫大家整理這波最值得關注的精品唇彩新品，一次掌握話題色號、新品亮點與必收清單！
YSL BEAUTY情挑誘光系列
YSL BEAUTY情挑誘光系列
YSL BEAUTY「情挑誘光系列唇膏」推出全新「嫩幼蜜糖色選」，靈感來自糖果外衣包裹的柔嫩果實與嫩Q軟糖，三大唇彩系列同步帶來6款全新色選，主打輕透糖光、晶亮糖衣與果凍水光感，打造一抹就有純欲感的嘟嫩雙唇。新品將於2026年6月1日全台正式上市。
「情挑誘光潤唇膏」建議售價NT$1,580，主打24小時柔亮滋潤，配方結合百香果精油與荷荷芭油，帶來像糖漬果實般清透的果汁光感，適合喜歡自然潤色、日常甜感唇妝的人。
「情挑誘光蜜唇膏」建議售價NT$1,650，走的是更高調的晶亮糖衣路線，紅石榴精油結合玻尿酸，讓唇瓣看起來像裹上一層鏡面糖衣的軟糖，適合想要豐潤光澤、妝感更明顯的唇彩控。
「情挑誘光嫩唇凍」建議售價NT$1,650，則是晶透水光質地，含95%精油成分與高濃度玻尿酸，搭配熱辣豐唇配方，主打豐唇效果提升20%，一抹打造水潤澎彈的嫩嘟唇。
YSL同步推出新品禮遇，2026年5月20日至6月30日於全台通路任選唇膏兩支，且需含一支新品唇膏，即可獲得限定美妝鏡。
蘭蔻絕對完美琉光唇釉
蘭蔻絕對完美琉光唇釉
蘭蔻全新《絕對完美琉光唇釉》主打「鏡透立體琉光唇」，以超纖薄琉光膜打造飽和顯色與12小時輕盈持色，同時添加90%嫩唇保養基底，結合普拉絲鏈、玻尿酸與甘油，讓唇釉不只追求光澤，也兼顧保濕、撫紋與舒適度。
這次共推出8款適合亞洲膚色的夏日色選。主打色「706 晨曦裸光」是清透奶茶裸粉色，帶有純慾少女感，像清晨第一道光落在唇上，適合打造乾淨溫柔妝容。
「702 私藏裸光」則是裸棕色調，融合烏龍茶棕與一點橘調，妝感偏清冷時髦。
「710 床畔裸光」是暖調紅棕色，顯白又有法式慵懶氣質，很適合想要低調但有氣場的日常妝。
「701 慵懶裸光」是杏桃粉嫩色，甜而不膩，能讓唇瓣看起來更澎潤，屬於素顏感好氣色代表。
另外，「703 可可盛宴」是焦糖可可棕，濃郁又有層次，一抹就有高級時髦感。
「707 莓果誘惑」是冷調莓果色，帶有韓劇女主角般的優雅與叛逆。
「708 暖調玫瑰」是低飽和木質玫瑰色，能還原自然血色感，又帶一點貴氣。
「709 微醺赤紅」則是存在感十足的明豔紅色，適合想讓氣場直接拉滿的場合。
TOM FORD設計師輕巧唇膏
TOM FORD設計師輕巧唇膏
TOM FORD 2026年推出全新限量「設計師輕巧唇膏」，承襲過去BOYS & GIRLS唇膏系列的收藏話題，這次以更摩登俐落的姿態回歸。標誌性桃花心木深棕色外殼搭配金色TF Logo，讓唇膏不只是彩妝，更像隨身攜帶的精品時尚配件。全系列共10色，建議售價NT$1,250，2026年5月20日限量上市。
配方添加白池花籽油、山茶花油、亞麻薺油與石榴籽油，主打滋潤雙唇、維持唇部水分屏障，同時帶來絲滑延展與高級緞光妝效。
色號「01 Romantic」是裸粉色調，柔和優雅，很適合低調日常妝。
「02 Showoff」是玫瑰裸色，能打造不費力的時髦感。
「03 Viperine」是冷調亮粉色，個性鮮明，適合想讓妝容更有記憶點的人。
「04 Provocateur」是明亮珊瑚色，充滿夏日活力。
「05 Siren」是濃郁冷調紅色，經典性感，女王氣場很強。
「06 Androgyne」是磚紅裸色，兼具率性與優雅，屬於高級感安全牌。
「07 Visionary」是紅調莓果色，深邃且有層次。
「08 Enigma」是帶細緻珠光的莓果色，神秘又優雅。
「16 Scarlet Rouge」是經典女王紅，一抹就有存在感。
「151 Iconic Nude」則是玫瑰奶茶色，溫柔、精緻又適合日常。
嬌蘭KISSKISS豐唇露
嬌蘭KISSKISS豐唇露
嬌蘭推出品牌首款降溫系瞬效豐唇露「KISSKISS 法式之吻波光蜜漾豐唇露」，9.5ml建議售價NT$1,450。新品於2026年5月18日官方LINE GIFT搶先上市，5月21日官網上市，6月1日全台百貨專櫃上市。
這款豐唇露注入蜂蜜與環狀胜肽，結合玻尿酸、科西嘉蜂蜜、蜂王乳與蜂膠等蜂巢珍寶，主打24小時保濕、12小時豐潤效果，首次塗抹後雙唇豐盈度增加30%，使用一個月後裸唇豐盈度增加47%。塗抹時帶有微微清涼感，搭配亮彩光澤粒子，讓雙唇呈現更立體的水潤波光。
色選共有兩款。「100 Warm Glow 香檳粉」是淺粉色，富含玫瑰珠光，適合襯托暖色調唇色，打造柔和甜美光澤。
「200 Cool Glow 冰川藍」是淺藍色，帶紫色珠光，能提亮冷色調唇色，讓唇妝看起來更清透乾淨。
它也能一物三用，可作為彩妝打底，先滋潤雙唇並提供即時豐盈；也能單擦當唇蜜，打造鏡面光澤；或疊擦在口紅上，作為唇部打亮，增加3D光澤與豐盈效果。
DIOR癮誘鏡面水光唇膏
DIOR癮誘鏡面水光唇膏
DIOR 2026年推出全新《迪奧癮誘鏡面水光唇膏》，2.7g建議售價NT$1,600，即日起於DIOR官網正式登場，2026年5月1日起於全台迪奧專櫃上市。新品以銀色鏡面外殼呼應水光妝效，結合90%高濃度精萃、玻尿酸保濕成分與莓果油精萃，主打48小時持續保濕。
全系列包含兩種妝效，分別是飽和晶亮的「鏡面水光」與帶有細緻微閃粒子的「閃耀水光」，共推出13款色選，涵蓋裸粉、玫瑰木、紅棕與磚紅色調。
其中三款明星色最受矚目。「#306 蜜糖裸粉」是Jisoo同款裸粉色，融合柔粉與米色調，帶出優雅甜美氣息。
「#599 癮誘蜜桃」是Anya Taylor-Joy同款蜜桃珊瑚色，讓雙唇看起來更甜美水潤。
「#906 玫瑰紅棕」則是Willow Smith同款紅棕色，低調卻有個性，適合想要時髦態度的人。
這次DIOR也同步推出3款限量高訂外殼，每款建議售價NT$1,250，可搭配《迪奧癮誘鏡面水光唇膏》或《迪奧癮誘唇膏》使用。
「蝴蝶結」外殼以粉紅皮革搭配甜美蝴蝶結點綴，並以精緻縫線勾勒DIOR經典藤格紋，整體浪漫又少女。
「玫瑰」外殼則以白色皮革搭配藤格紋，並綴上細膩玫瑰與鴿子刺繡，氣質更優雅。
「丹寧」外殼採用經典藍色丹寧材質，滿綴DIOR Oblique緹花圖騰，風格率性又精品感十足。
除了唇膏，DIOR今年1月上市即引起討論的3款《迪奧癮誘粉漾香氛》也將自2026年5月1日起擴大於全台迪奧專櫃上市。30ml建議售價NT$2,700，50ml建議售價NT$4,000。
《迪奧癮誘粉漾玫瑰香氛》以大馬士革玫瑰與荔枝勾勒酸甜明亮氣息，像玫瑰翻糖蛋糕混合荔枝牛奶糖般甜美。
《迪奧癮誘粉漾蜜桃香氛》融合茉莉、蜜桃與香草，帶有蜜桃糖在舌尖融化般的柔滑果香。
《迪奧癮誘粉漾莓果香氛》則以鳶尾花、覆盆子與香草交織，呈現酸甜軟糖般的酷甜氣息。
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