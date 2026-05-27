香氛控先收這篇！VANA聯名Lisa Larson超萌登場　Dior中台灣旗艦美妝店開幕

而在潮流圈裡，窪塚洋介之所以特別，不只是因為他穿過哪些品牌，而是他總能把衣服穿出自己的狀態。再加上他當時的當紅高人氣程度，在 Supreme 還沒有成為全球街頭王者之前，窪塚洋介就已經多次出現在日本潮流刊物的 Supreme 造型企劃中。無論是《Smart》雜誌中與小栗旬同框的拍攝，還是 2011 年為《COOL TRANS》演繹 Supreme 2011 秋冬系列、身穿 Supreme x The North Face Nuptse Jacket 的經典造型，都讓他的名字和 Supreme 在亞洲潮流語境中產生更強連結。
更重要的是，窪塚洋介並沒有只被單一品牌或單一風格定義。之後他陸續登上《WARP》、《GRIND》、《honeyee.com》等日本潮流媒體，演繹過 Supreme、WTAPS、WACKO MARIA 等品牌，也在 2018 年為《GRIND》拍攝 sacai 服裝大片。從街頭、軍裝、機能，到帶有音樂與夜生活氣味的成熟男裝，再到更具時裝感的造型，他都能穿出自己的味道。
這也是窪塚洋介會紅、而且能紅這麼久的原因。他不是靠某一件爆款單品成為潮流 icon，而是他的個人氣質本身就和那個年代的日本街頭文化互相呼應。當潮流還依賴雜誌、造型企劃與明星私服去傳播時，窪塚洋介已經用自己的方式，把 Supreme、WTAPS、WACKO MARIA 這些品牌穿進亞洲潮流迷的記憶裡。到了今天回頭看，他真正代表的不是某個品牌，而是一種很難複製的日系街頭態度。而接下來，就讓我們來瞧瞧窪塚洋介的 7 套穿搭，看看他是如何穿出自我的態度吧！
盤點窪塚洋介 7 套穿搭
穿搭 1. 滿版印花襯衫、紅褲的壞男人野性氣場
這套造型很接近大家熟悉的「窪塚洋介感」。畫面中的他以滿版圖像襯衫搭配鮮紅色長褲，外層再罩上一件深色外套，整體不是乾淨俐落的路線，而是透過強烈色彩、圖像襯衫與夜晚閃光燈，營造出一種近乎電影劇照般的張力。紅褲本身已經非常搶眼，但他沒有用簡單白 Tee 去壓低存在感，反而選擇圖像感很重的襯衫，讓上半身與下半身都保有視覺重量。一般人這樣穿很容易顯得用力，但窪塚洋介厲害的地方就在於，他身上的鬆弛感會把這些單品自然化，看起來不是刻意炫耀，而像是本來就屬於他的日常。這也是他與 WACKO MARIA 氣質非常合拍的原因。WACKO MARIA 長年擅長把音樂、酒吧、花襯衫、搖滾與東京夜晚的氣味放進衣服裡，而窪塚洋介不是把它穿成「造型」，而是直接把品牌世界觀穿成一種角色狀態。
先前因為父子檔一起出鏡拍攝而受到莫大關注的這組形象照，大家應該都還有印象吧？窪塚洋介與兒子窪塚愛流的 Lee 形象照，兩人都穿上了全身丹寧，呈現出兩個世代不同的比例與氣質。窪塚洋介身上的丹寧外套與長褲較接近經典工裝，版型沉穩、線條簡潔，讓他看起來更像是經歷過日本街頭文化黃金年代的人；窪塚愛流的丹寧則在細節上注入了如扣子處的鋸齒縫線等玩味設計，整體比例更加寬鬆一些，也更符合當代審美。兩人站在一起，不是硬要穿成一模一樣的親子裝，而是把「同一種材質、同一個品牌語言」穿出不同年齡的節奏。