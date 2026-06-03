夏季五分褲穿搭指南！「膝上剛剛好」成最火時髦公式，一件搞定夏日造型。 圖片來源：Pinterest

2026 的夏天有一個容易被忽略，卻越來越紅的單品，那就是五分褲。過去它常被誤解成「不夠時髦」或「很難駕馭」，但今年的它完全翻身。從時裝週到街拍、再到明星私服，都能看到它以更乾淨、俐落且輕盈的姿態回歸。

今年的時尚開始往「不刻意性感」靠攏，比起極短熱褲，五分褲反而多了一種更冷靜的氣質。它剛好落在膝蓋上下的區間，讓腿部線條保留空氣感，同時避免過度曝露。這種「剛剛好」的距離感，正是現在最流行的穿搭選擇。

五分褲的難度不在單品本身，而在搭配邏輯，而 2026 最常見、也最穩的五分褲穿法有以下三種：

✔ 五分褲＋貼身上衣（比例反差）

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用簡單 tank top 或合身針織，去平衡下身的份量感。這種搭法會讓整體看起來更乾淨，也更有身體線條感。

✔ 五分褲＋oversized 襯衫（鬆弛感核心）

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五分褲配上 oversized 襯衫後，使休閒感造型中再帶點正式感，但重點是材質要輕。襯衫隨意敞開、或塞進褲頭，是今年街頭感最強的組合。

✔ 五分褲＋短版外套（結構感造型）

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將五分褲配上短版外套（西裝外套、牛仔外套、棒球外套等），可以讓整體造型顯得更俐落有型。