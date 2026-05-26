小眾質感飾品推薦｜MiiMA蜜馬有隻貓心語愛心項鍊＋耳環開箱，溫柔少女感太犯規

2026-05-26 20:18 cookie餅乾小姐





今天要跟大家分享餅乾我最近最常戴的飾品「MiiMA蜜馬有隻貓」輕珠寶品牌!

這個品牌「MiiMA蜜馬有隻貓」給我的感覺，就是一個很懂女生心思的輕珠寶品牌。

它們家的設計不是那種過度浮誇、很難駕馭的路線，反而有一種很耐看的精緻感。


把溫柔、浪漫，還有一點少女感的小細節，默默藏進飾品裡。

像這次看到的「心語愛心項鍊」和「秘語之心項鏈」，真的會讓人有種韓系輕奢感的氛圍。


戴起來不會太高調，但又很有存在感，尤其搭配日常穿搭時，整體氣質會變得很柔和。

我自己很喜歡 MiiMA蜜馬有隻貓 那種介於少女感與輕熟女之間的風格。


不會太甜膩，也不會過於成熟，而是剛剛好的精緻感。

而且它們家的飾品設計，會讓人有種「今天就算只是簡單穿搭，也想好好戴個項鍊出門」的儀式感。

對我來說，輕珠寶最迷人的地方，本來就不是炫耀感，而是那種低調卻能默默提升整體氛圍的小心機。

MiiMA蜜馬有隻貓，大概就是那種會讓女生一戴上，就忍不住多照幾次鏡子的品牌。 

我今天分享總共三款漂亮的項鍊及耳環給大家看，說真的他們家的項鍊真的很有特色耶!!

我一個一個慢慢分享給各位~

MiiMA蜜馬有隻貓這名字真的取的好，帶點神祕感跟俏皮感，真的很不錯耶，尤其是品質我很喜歡，

我愛上它精緻又親民的樣式，材質用的也很好，細節很精緻，整體戴過我覺得很棒，

外包裝非常的漂亮粉粉的很吸眼球，看了就好愛，

有時候女生喜歡一個飾品，真的不只是因為「飾品本身漂亮」。

而是從收到包裹、打開盒子的那一刻開始，心情就已經先被療癒了。

MiiMA蜜馬有隻貓包裝整體給我的感覺就是這樣。

它連外包裝都很有儀式感。







收到的時候，第一眼就被那個粉紅色禮盒吸引住，完全是少女心會失守的那種顏色。

不是太俗氣的桃粉，而是帶一點柔霧感、很有質感的粉嫩色調，看起來有種公主珠寶盒的氛圍。

打開的瞬間真的會有種：「今天是不是收到什麼精品禮物啊？」的小驚喜。

裡面的細節也做得很精緻，從包裝到項鍊擺放方式，都不是隨便放進盒子裡而已，而是會讓人感覺品牌有很認真在照顧女生收到禮物時的情緒。

那種感覺其實很加分。

畢竟有些飾品雖然好看，但包裝普通，打開就少了一點怦然心動。

但 MiiMA蜜馬有隻貓 的包裝，真的會讓人有種「被寵到」的感覺。

尤其心語愛心項鍊本身又是那種很耐看的設計。






搭配粉嫩禮盒，整體氛圍會讓人聯想到韓劇裡面女主角收到禮物的畫面。

戴上去的時候，也不是過度甜美的小女孩感，而是介於少女與輕熟女之間，那種剛剛好的溫柔精緻感。

我自己很喜歡這種有儀式感的小細節。

因為真正讓女生心動的，往往不是多浮誇，而是那種「連開箱都讓人覺得幸福」的小浪漫。

總共是三副耳環項鍊，其中一款沒有耳環，因為單價比較高一點，






開創人生原子雙變項鏈




解鎖微觀宇宙，閃耀你的頸間！



這不是普通項鍊，而是原子結構的藝術再現！精工銀鍊靈活打開，一條兩戴：彎曲如粒子軌跡的流蘇款；或合併成四瓣原子，CZ鋯石鑽如電子雲般璀璨



科幻文青風：象徵無限可能在手中打開，創造你的新生



例外這個品牌的項鍊都是925銀，鏈長45cm。獨家限定：手工細琢，每件獨一無二



粉紅色盒子也有保障卡在裡面



有時候真的會遇到那種飾品，是一打開盒子就讓人忍不住「哇…也太美了吧」的存在。



這次看到「開創人生原子雙變項鏈」的時候，我第一個感覺不是單純的飾品，而比較像一件帶有藝術感的小型收藏品。



它最特別的地方，就是那種像微觀宇宙一樣的設計概念。


整體以原子結構為靈感，戴起來不是傳統甜美系項鍊的感覺，而是帶一點科幻感、未來感，又融合輕奢氣質的設計。



而且最讓我驚喜的是，它居然可以「變形」。



銀鍊打開之後，會變成有流蘇線條感的設計，垂墜下來的弧度很像粒子運行的軌跡，走動時會有一種很細緻的流動感。


但當四瓣結構合起來的瞬間，又像一朵精緻的小花，或者像原子核心一樣閃耀。


這是一朵非常美麗的花，打開之後就能變形非常有特色，



那種「一條項鍊兩種風格」的反差感，真的很讓人著迷。



尤其粉色鑽搭配白色CZ鋯石的層次，我自己超喜歡。


白鑽會有一種乾淨俐落的高級感，而粉色鑽則偷偷多了一點溫柔與浪漫，完全不會俗氣，反而有種精品珠寶才會出現的細膩感。



燈光照到的時候，那個閃度不是浮誇路線，而是會讓人忍不住一直低頭偷看的那種精緻光澤。


再加上925純銀材質本身的質感，其實戴起來會很有「貴氣但不距離感太重」的感覺。


有點像輕珠寶與藝術飾品之間的平衡。



我很喜歡它45cm鏈長剛剛好的位置，落在鎖骨附近真的很修飾線條。


不管是穿洋裝、襯衫，甚至簡單素T，整體穿搭都會瞬間多一種很有質感的氛圍。



而且因為每件都是手工細琢，戴上去會有一種「不是隨便撞款飾品」的小驕傲。



這條項鍊給我的感覺很像：把宇宙裡的浪漫、未知與閃耀，偷偷縮小收藏在頸間。 









另外一款更可愛




心語愛心項鏈 




愛， 有時候，它只是貼近心口的一道微光。 心語愛心，用細緻的光澤與輕柔的輪廓，替你把喜歡、想念和珍惜，都安靜地戴出門喔！


尤其「心語愛心」系列，真的會讓人有種很貼近心口的感覺。


愛心輪廓不是過度甜膩的少女風，而是帶一點輕熟感的柔和線條，搭配細緻光澤，戴起來很有氣質。

那種感覺很像：


今天即使只是簡單穿搭、普通出門，也能因為一條項鍊，讓整體多了一點被溫柔照顧的氛圍。

我自己很喜歡 MiiMA蜜馬有隻貓 那種剛剛好的精緻感。










不會太難駕馭，卻又默默讓人覺得：「妳今天好像特別有氣質。」

而且它們家的飾品很有日常陪伴感。

不像有些珠寶只能放在重要場合才捨得戴，MiiMA 的設計反而會讓人想天天戴著。

因為有時候，女生想要的浪漫其實很簡單。

可能只是低頭時，剛好看見鎖骨旁那一道溫柔微光。

耳環是一組的，看起來很大顆，而且很閃的感覺，戴起來很美很閃爍，我也很愛這耳環的品質，





秘語之心項鏈 








不是每一顆心，都只用來裝飾。 祕語之心能輕輕打開，放進照片，也放進一份不想遺失的記憶，讓珠寶不只是佩戴，更是一種收藏。



現在的飾品其實很多都很好看，但真正會讓人留下記憶的，反而是那種「有故事感」的設計。

MiiMA蜜馬有隻貓「秘語之心項鏈」給我的感覺，就不只是單純的愛心項鍊。

它比較像是一個可以偷偷收藏情感的小盒子。

第一次拿到的時候，我原本以為只是一般輕珠寶設計，結果發現愛心居然可以輕輕打開，那瞬間真的有種小驚喜。


因為裡面不只是空間而已，而是可以放進照片、紀念，甚至是一份只屬於自己的回憶。

那種感覺很特別。

現在很多項鍊追求的是浮誇、流行感，戴一次拍照很好看，但過一陣子就容易膩。



可是「秘語之心項鏈」比較像是一件會陪伴很久的飾品。

它把珠寶從「裝飾」變成了「收藏」。

我自己很喜歡它這種帶有情感溫度的設計。

有點像把重要的人、重要的瞬間，悄悄放在離心臟最近的位置。

而且它整體做工也很細緻。

愛心外型不是很厚重的復古感，而是帶一點韓系輕奢風的精緻線條，戴起來很溫柔。

尤其「閃說鑽」耳環，真的有種把女生的溫柔氣質偷偷放大的感覺。

有時候女生想要的精緻感，其實不用很多。

可能只是耳邊剛好閃過的一點光，就足夠讓心情變很好了。 

搭配日常洋裝、針織上衣，甚至簡單白T，其實都很好搭。

不是那種太高調的珠寶感，卻會默默讓整體氣質變得很柔和。

我覺得它跟一般項鍊最大的不同，是它不只是「好不好看」而已。

而是當妳低頭碰到那顆心的時候，會突然想起某個人、某段回憶，或者某種心情。

那種小小的情感連結，其實才是它最迷人的地方。 







這三款項鍊各有各的特色，配戴起來都非常淑女，各有各的特色，重點是質感非常好，項鍊都長得不太一樣，造型也都不相同，戴起來顯氣質，我真的很喜歡這間的飾品，






戴過一次就愛上了，品質真的很不錯，以後就決定戴他們家的飾品了，



今天分享到這邊，希望你也喜歡，我是很喜歡這品牌的飾品，非常推薦給大家!






cookie餅乾小姐

cookie餅乾小姐

Hello! 你好我是餅乾小姐Cookie，為Google在地嚮導第5級，這裡寫關於我的美髮美容、彩妝指甲、時尚穿搭、美食、旅遊生活體驗，過去曾為 FG部落格TOP 100、多個平台駐站作者、星級部落客、美妝時尚記者和評鑑專家等，也是一名業餘攝影師，部落格於2019年全新改版，將分享更多文章，

#珠寶 #推薦 #耳環 #項鍊 #飾品 #流行穿搭

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不科學！55 歲依舊少女感十足，李英愛的「氧氣美學」：凍齡保養技巧與溫柔姊系穿搭

2026-05-20 07:29 女子漾／編輯桑泥
不科學！55 歲依舊少女感十足，李英愛的「氧氣美學」：凍齡保養技巧與溫柔姊系穿搭。 圖片來源：IG@leeyoungae0824
不科學！55 歲依舊少女感十足，李英愛的「氧氣美學」：凍齡保養技巧與溫柔姊系穿搭。 圖片來源：IG@leeyoungae0824

韓國演藝圈從來不缺美女，但能夠橫跨二十多年，依然維持「氧氣感」與少女氛圍的人真的不多。而李英愛就是其中最不可思議的存在！從《大長今》時期到現在，李英愛幾乎成了「歲月失效」的代名詞，現年 55 歲的她，最近因更新生活照及素顏保養照再度引發韓網熱議，不只肌膚狀態驚人，那種溫柔、乾淨又帶點距離感的氣質，更讓人忍不住讚嘆：「真正帶有氣質的美人，年紀只會讓她顯得更沉穩優雅。」

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李英愛的凍齡關鍵不是貴，而是「長期堅持」

圖片來源：IG@leeyoungae0824
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不同於許多明星強調高端保養，李英愛多年來分享的保養方式，反而非常「基本」。她曾透露，自己每天至少喝 2000cc 的水，而且習慣早晨空腹喝溫開水，幫助循環與代謝。另外她也長期維持：

• 少冰冷飲食
• 清淡飲食習慣
• 規律補水
• 重視睡眠與身體保暖

尤其她非常喜歡薑茶與綠茶，認為「身體暖，氣色才會好」。而她這種保養哲學，其實就像她本人：不激烈、不用力，但非常穩定。


她真正厲害的，是自然散發的「氧氣感」

圖片來源：IG@leeyoungae0824
圖片來源：IG@leeyoungae0824

圖片來源：IG@leeyoungae0824
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很多人以為少女感等於年輕，但李英愛的魅力其實從來不是幼態，而是一種乾淨、柔和及不銳利的美感。即使素顏，她的肌膚依然維持透亮與細緻感，近期她甚至直接公開洗臉與敷面膜過程，毫不避諱近鏡頭，也讓網友驚呼「這完全不像 55 歲的人！」。


李英愛的「溫柔感姊系穿搭」

圖片來源：IG@leeyoungae0824
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比起過度年輕化的穿搭，李英愛更懂得利用「氣質」創造高級感。她的造型其實有非常明確的公式，常出現的是低飽和色系單品，這種色調不只顯高級，也能讓整個人氣質更柔和。

李英愛私下也很少穿過度貼身的衣服，而是更偏好有空氣感、舒適的剪裁，關鍵在於寬鬆，同時又能保持線條。

圖片來源：IG@leeyoungae0824
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【71歲的林青霞，坦然面對優雅老去】 —— 給想要閃閃發光女性上的一課

【71歲的林青霞，坦然面對優雅老去】 —— 給想要閃閃發光女性上的一課

2026-04-27 09:25 中國醫藥大學新竹附設醫院品牌行銷公共事務執行長張宜真

【71歲的林青霞，坦然面對優雅老去】

—— 給想要閃閃發光女性上的一課

▋林青霞，從《窗外》到《東方不敗》

林青霞 在瓊瑤電影紅遍台灣。

《窗外》裡清新脫俗的模樣，無人能及。

徐克的《笑傲江湖II東方不敗》再創高峰。

亦男亦女、霸氣十足的東方不敗，至今仍是華語影壇經典。

她憑《滾滾紅塵》獲得第27屆金馬獎最佳女主角。

2023年，再獲第60屆金馬獎終身成就獎。

她不只美得清新脫俗。

她有實力、有作品，更有無法取代的專業。

▋71歲的林青霞，依然願意站上舞台

最近，林青霞 受邀出席香港中文大學崇基學院「至善講座系列：啟迪人心」活動。

以作家身份擔任主講嘉賓。

近3000名師生、校友與民眾到場。

主會場爆滿，校方甚至加開直播場地。

71歲，依然擁有驚人的魅力。



▋71歲的林青霞，優雅老去

真正讓人佩服的，

是她坦然接受歲月。

她穿著淡藍色襯衫、米白長裙。

綁著輕鬆的髮型。

不害怕被批評，變老。不害怕被毒舌，變胖。

不掩飾白髮。

不掩飾細紋。

看得到歲月痕跡。

也看見微笑、高雅的氣質、自信與強大氣場。

她沒有刻意對抗年齡。

沒有刻意染髮。

她很坦然地活在自己的年紀裡。

那份自在，很迷人。

▋最好的快樂，就是現在

林青霞從藝人轉型作家。

出版《窗裡窗外》、《雲去雲來》等作品。

她分享自己的人生歷程：

從17歲被星探發掘踏入演藝圈，

到71歲享受平靜生活。

她說：「每一程都是好風景，最好的快樂就是現在。」

很喜歡這句話。

珍惜當下，享受當下。

▋「吼，我看起來有比你老嗎？」

最近常有人叫我「姐」。

每次聽到，內心都會默默想：

「吼，我看起來有比你老嗎？」

白眼差點翻出來。

但後來我也慢慢接受。

50歲，本來就會有歲月痕跡。

體力下降。

代謝變慢。

膠原蛋白流失。

這些都很真實。

與其焦慮變老，

不如認真變好。

▋我的50歲優雅自在

1．固定運動。我每週游泳一次，加上瑜珈一次。

2．多吃原型食物，照顧健康。

3。有白頭髮，就去染髮阿。

4．保持好心情，接近正能量的人。微笑樂觀。

5．每天感恩，相信一切都有安排，。面對它、處理它、解決它。

6．把焦點放回自己，時間慢慢消失，別把時間浪費在不值得的人身上。

7．持續閱讀、學習。我現在學溝通、學AI、學短影音、學爆文。追逐夢想。

8．做好財務規劃，檢視投資或保險，不給下一代負擔。

9．好好打扮自己，50歲，用有效的保養品，穿短裙，露美腿，穿比基尼….依然可以漂亮。

10． 照片有老態，就用美圖秀秀。

▋50歲後，我們都該學會優雅老去

皺紋會來。

白髮會來。

年齡會來。

但自信也會來。

智慧也會來。

魅力也會來。

林青霞 71歲還在發光。

我們的人生，開心最重要，快樂自在，閃閃發光。

照片翻拍自新聞報導。





中國醫藥大學新竹附設醫院品牌行銷公共事務執行長張宜真

中國醫藥大學新竹附設醫院品牌行銷公共事務執行長張宜真

擔任記者15年，主跑政治。為了家庭，轉換跑道到新竹縣政府擔任機要秘書，以及新竹縣文化局長。目前擔任中國醫藥大學新竹附設醫院品牌行銷公共事務執行長。人生哲學，寵愛自己，健康美麗，花若盛開，蝴蝶自來。

#藝人 #金馬獎 #林青霞

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2026-05-14 06:52 女子漾／編輯桑泥
2026 夏季美甲推薦！5 款清爽系指尖設計，讓雙手自帶高級濾鏡。 圖片來源：Pinterest
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五月的美甲不只是單純「換季」而已，當天氣開始變熱、穿搭變輕盈，指尖也正式進入「清爽感時期」，今年春夏的美甲趨勢很明顯，不再追求過度華麗，而是更強調透明感與乾淨氛圍。真正高級的夏季美甲，不是複雜，而是也要和穿搭一樣看起來「毫不費力地漂亮」！

編輯推薦

1｜微花卉美甲：今年最紅的「低調浪漫」

圖片來源：Pinterest
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花卉美甲依舊是春夏主角，但 2026 年流行的是「低調的微花感」，不同於過去的大面積花朵，今年更流行細小、像隨手點綴的花瓣設計，搭配裸粉、奶白或透明底色，看起來乾淨又耐看。

尤其韓系美甲現在很流行「留白感」，讓花朵像漂浮在指尖上一樣，視覺上更輕盈。


2｜奶霧裸色：Clean Girl 美學持續爆紅

圖片來源：Pinterest
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如果要選一款「不會出錯」的五月美甲，那一定是奶霧裸色。這款顏色介於裸粉、奶茶與霧白之間，帶有一種像濾鏡般的柔焦感，也是近年 clean girl aesthetic 的核心。

而今年特別流行短圓甲搭配高光澤感，讓整體看起來像天生好指甲。


3｜薄荷綠與鼠尾草綠：最顯白的夏日色系

圖片來源：Pinterest
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除了粉色系，今年「綠色系美甲」討論度也超高，尤其薄荷綠、鼠尾草綠這種帶灰調的低飽和綠色，不只顯白，還自帶高級感，相比高彩度螢光色，這種自然系綠色更適合日常，也更容易搭配穿搭。


4｜果汁透明感美甲：夏季的冰涼手搖飲氛圍

圖片來源：Pinterest
圖片來源：Pinterest

圖片來源：Pinterest
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今年夏天「果汁感美甲」正在快速竄紅，透過半透明果凍質地，搭配蜜桃紅、葡萄粉、水藍等色調，讓指尖看起來像水果汽水一樣透亮。

這類美甲最大的魅力，就是視覺上直接就給人足夠清爽的氛圍。


5｜極細法式邊框：極簡派最愛

圖片來源：Pinterest
圖片來源：Pinterest

圖片來源：Pinterest
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法式美甲依舊是極簡派的首選，也是不會出錯的安全選擇。2026 流行的是更細邊框的法式設計，甚至只有一條若隱若現的線條，低調卻又非常時髦。

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#趨勢 #指甲油 #春天美甲 #法式指甲 #指甲造型 #外表管理 #美甲美睫 #夏季美甲推薦

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2026裸膚防曬推薦！6款「不用粉底也發光」潤色防曬一次看

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2026-05-04 13:50 女子漾／編輯張念慈
2026裸膚防曬推薦！6款「不用粉底也發光」潤色防曬一次看。圖片來源：品牌提供
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2026夏天的防曬已經正式進入「裸膚時代」，與其說是防曬，不如說是「會發光的底妝」。今年最大差別在於不用粉底，也能有精緻膚況。以下整理6大裸膚防曬新品，從高級玫瑰光、濾鏡校色，到韓系水光肌，幫你快速選到最適合自己的那一款。

編輯推薦

文章目錄

潤色防曬推薦1. 嬌蘭「提洛可美肌裸膚霜」

嬌蘭「提洛可美肌裸膚霜」。圖片來源：品牌提供
嬌蘭「提洛可美肌裸膚霜」。圖片來源：品牌提供

這支就是裸膚防曬裡的「高級感代表」。來自的提洛可系列，把防曬、潤色與保養整合成一支「幾乎像沒上妝」的底霜。質地比粉底更輕，擦上去會帶出自然玫瑰光或蜜桃光，不是刻意提亮，而是像肌膚本身就很健康。

嬌蘭「提洛可美肌裸膚霜」。圖片來源：品牌提供
嬌蘭「提洛可美肌裸膚霜」。圖片來源：品牌提供

配方中結合摩洛哥堅果油與玻尿酸，提供長時間保濕，同時抵禦紫外線與光老化。最厲害的是妝感非常貼膚，可以自由疊擦，從微微修飾到中度潤色都能做到。對於想要「氣色很好但看不出化妝」的人，這支幾乎是無可取代的存在。NT$2,280／30ml

潤色防曬推薦2. DR.WU「美顏濾鏡UV妝前乳」

DR.WU美顏濾鏡UV妝前乳。圖片來源：品牌提供
DR.WU美顏濾鏡UV妝前乳。圖片來源：品牌提供

這款是典型「校色派裸膚防曬」。根據，它最大特色在於濾鏡科技與三色校正系統。冷調藍、透白紫、自然膚三種色選，可以針對暗沉、蠟黃與膚色不均精準修飾。

DR.WU美顏濾鏡UV妝前乳。圖片來源：品牌提供
DR.WU美顏濾鏡UV妝前乳。圖片來源：品牌提供

質地輕盈滑順，搭配智慧型粉體能吸附油脂、柔焦毛孔，同時避免厚重卡粉。再加上SPF50+防曬與積雪草、維他命C/E等成分，上妝同時達到抗氧化與修護效果。這支特別適合通勤族或懶人，單擦就能讓膚況看起來乾淨又均勻。NT$900／45ml（體驗價NT$699）

潤色防曬推薦3. I'M MEME「我愛超能水凝防曬乳」

i'm meme_我愛超能水凝防曬乳。圖片來源：品牌提供
i'm meme_我愛超能水凝防曬乳。圖片來源：品牌提供

開架市場中最強的「水光裸肌」選手。 I'M MEME「我愛超能水凝防曬乳」直接整合妝前、保濕、防曬與持妝四功能，一瓶等於多步驟。嫩粉與淨紫兩色分別針對氣色與蠟黃問題，校色效果自然不死白。

i'm meme_我愛超能水凝防曬乳。圖片來源：品牌提供
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質地是水凝精華感，上臉會有明顯的水光透明感，讓肌膚看起來更飽滿。 I'M MEME「我愛超能水凝防曬乳」再加入PDRN、維他命B3、E與積雪草，能在上妝同時補水修護。整體走的是韓系「乾淨透明肌」路線，非常適合學生、小資族或喜歡自然妝感的人。 I'M MEME「我愛超能水凝防曬乳」NT$390／40ml

潤色防曬推薦4. 秀雅韓「百酵秘淡青春防曬乳」

秀雅韓_酵飛燕 百酵秘淡青春防曬乳。圖片來源：品牌提供
秀雅韓_酵飛燕 百酵秘淡青春防曬乳。圖片來源：品牌提供

這款是「養膚型裸膚防曬」代表，核心成分來自低溫發酵100天的人蔘精華「百酵丹™」，主打修護與抗老。再搭配藍蓮花與酵母萃取，強化保濕與舒緩能力。

秀雅韓_酵飛燕 百酵秘淡青春防曬乳。圖片來源：品牌提供
秀雅韓_酵飛燕 百酵秘淡青春防曬乳。圖片來源：品牌提供

質秀雅韓「百酵秘淡青春防曬乳」地是輕盈乳液型，帶自然杏色潤色效果，可以柔和修飾膚色不均，同時維持透亮感。SPF50+ PA+++提供完整防護，並延緩光老化。整體妝感低調但細緻，適合乾肌、敏弱肌或輕熟齡族群，屬於「越用越有感」型產品。秀雅韓「百酵秘淡青春防曬乳」NT$1,100／60ml

潤色防曬推薦5. 麗珠蘭REJURAN「防曬精華乳」

麗珠蘭CLINIC LINE專業通路保養品系列。圖片來源：品牌提供
麗珠蘭CLINIC LINE專業通路保養品系列。圖片來源：品牌提供

醫美級防曬代表。麗珠蘭REJURAN這款主打「外防曬、內修護」，核心成分c-PDRN®能幫助肌膚修復與穩定屏障。質地薄透不厚重，上臉會有自然細緻光澤，呈現像開濾鏡的肌膚狀態。

麗珠蘭REJURAN「防曬精華乳」。圖片來源：品牌提供
麗珠蘭REJURAN「防曬精華乳」。圖片來源：品牌提供

麗珠蘭REJURAN「防曬精華乳」除了SPF50+ PA+++防曬外，也結合保濕與抗老邏輯，特別適合醫美術後或敏弱肌使用。這類產品不追求高遮瑕，而是讓肌膚長期維持穩定健康，看起來自然發光。麗珠蘭REJURAN「防曬精華乳」NT$2,000／50ml（快閃NT$1,800）

潤色防曬推薦6. 貝膚黛瑪「超耐曬清爽保濕潤色防曬液」

超耐曬清爽保濕防曬液。圖片來源：品牌提供
超耐曬清爽保濕防曬液。圖片來源：品牌提供

今年討論度很高的「醫學系裸膚防曬」。貝膚黛瑪「超耐曬清爽保濕潤色防曬液」這系列主打10倍抗氧防禦力，不只防曬黑、曬老，還能對抗環境污染造成的自由基傷害。

超耐曬清爽保濕防曬液。圖片來源：品牌提供
超耐曬清爽保濕防曬液。圖片來源：品牌提供

貝膚黛瑪「超耐曬清爽保濕潤色防曬液」質地走極輕水感路線，幾乎像精華液，一抹就吸收，不泛白、不悶黏。潤色款則加入光感粉體，能自然修飾泛紅與毛孔，打造柔焦裸肌效果。實測可維持8小時保濕與清爽感，非常適合台灣悶熱氣候。同時配方無酒精、無Paraben，敏感肌也能使用，是兼顧防護力與膚感的全能型選手。貝膚黛瑪「超耐曬清爽保濕潤色防曬液」NT$1,080／40ml。

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花朵開在指尖！2026 春夏花卉美甲正夯，溫柔高級款一次收

花朵開在指尖！2026 春夏花卉美甲正夯，溫柔高級款一次收

2026-05-06 05:37 女子漾／編輯桑泥
花朵開在指尖！2026 春夏花卉美甲正夯，溫柔高級款一次收。 圖片來源：Pinterest
花朵開在指尖！2026 春夏花卉美甲正夯，溫柔高級款一次收。 圖片來源：Pinterest

如果最近常滑社群軟體的你應該已經注意到，花卉美甲正在席捲大家的版面！今年這一波流行，和過去較甜美可愛的風格不大相同，2026 春夏的花朵指甲，更強調低飽和色調、極簡線條與高級感留白，讓花卉元素從少女感轉變為「大人系優雅」，將美甲從單純的裝飾，升級為一種精緻到細節的風格宣言。往下看小編整理的春夏花卉美甲推薦，讓你兼具溫柔與高級！

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極簡小花：低調卻最耐看

圖片來源：IG@kuredstudio
圖片來源：IG@kuredstudio

今年受歡迎的款式有「看起來沒畫，但其實只是很低調」的極簡小花圖案。以透明或裸色底，加上一兩朵小花點綴，乾淨又有細節，特別適合日常、上班族與極簡風穿搭。


奶油色花卉：溫柔系天花板

圖片來源：Pinterest
圖片來源：Pinterest

延續今年春夏流行的奶油色系，美甲也同步進化。米白、淡黃、寶寶藍、霧粉等色系的柔和花朵圖案，整體氛圍像套了濾鏡一樣溫柔！視覺效果更是顯白＋氣質＋不挑膚色。


法式花卉：經典升級版

圖片來源：Pinterest
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法式美甲不再只是白邊，今年流行在指尖加入細緻小花朵設計，保留了法式的乾淨，同時增加滿滿的浪漫細節，適合喜歡低調又高雅的人。


手繪暈染花：藝術感最強

圖片來源：IG@kuredstudio
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這類型美甲設計更接近「畫作」，所以也很看美甲師的功力！透過花瓣暈染技術，讓花朵邊緣呈現出自然地擴散效果，關鍵是不完美才美，符合近期越隨性越時髦的趨勢。

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