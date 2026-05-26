小眾質感飾品推薦｜MiiMA蜜馬有隻貓心語愛心項鍊＋耳環開箱，溫柔少女感太犯規













今天要跟大家分享餅乾我最近最常戴的 飾品 「MiiMA蜜馬有隻貓」輕 珠寶 品牌!

這個品牌「MiiMA蜜馬有隻貓」給我的感覺，就是一個很懂女生心思的輕珠寶品牌。

它們家的設計不是那種過度浮誇、很難駕馭的路線，反而有一種很耐看的精緻感。

把溫柔、浪漫，還有一點少女感的小細節，默默藏進飾品裡。

像這次看到的「心語愛心項鍊」和「秘語之心項鏈」，真的會讓人有種韓系輕奢感的氛圍。

戴起來不會太高調，但又很有存在感，尤其搭配日常穿搭時，整體氣質會變得很柔和。

我自己很喜歡 MiiMA蜜馬有隻貓 那種介於少女感與輕熟女之間的風格。

不會太甜膩，也不會過於成熟，而是剛剛好的精緻感。

而且它們家的飾品設計，會讓人有種「今天就算只是簡單穿搭，也想好好戴個項鍊出門」的儀式感。

對我來說，輕珠寶最迷人的地方，本來就不是炫耀感，而是那種低調卻能默默提升整體氛圍的小心機。

MiiMA蜜馬有隻貓，大概就是那種會讓女生一戴上，就忍不住多照幾次鏡子的品牌。

我今天分享總共三款漂亮的項鍊及耳環給大家看，說真的他們家的項鍊真的很有特色耶!!

我一個一個慢慢分享給各位~

MiiMA蜜馬有隻貓這名字真的取的好，帶點神祕感跟俏皮感，真的很不錯耶，尤其是品質我很喜歡，

我愛上它精緻又親民的樣式，材質用的也很好，細節很精緻，整體戴過我覺得很棒，

外包裝非常的漂亮粉粉的很吸眼球，看了就好愛，

有時候女生喜歡一個飾品，真的不只是因為「飾品本身漂亮」。

而是從收到包裹、打開盒子的那一刻開始，心情就已經先被療癒了。

MiiMA蜜馬有隻貓包裝整體給我的感覺就是這樣。

它連外包裝都很有儀式感。













收到的時候，第一眼就被那個粉紅色禮盒吸引住，完全是少女心會失守的那種顏色。

不是太俗氣的桃粉，而是帶一點柔霧感、很有質感的粉嫩色調，看起來有種公主珠寶盒的氛圍。

打開的瞬間真的會有種：「今天是不是收到什麼精品禮物啊？」的小驚喜。

裡面的細節也做得很精緻，從包裝到項鍊擺放方式，都不是隨便放進盒子裡而已，而是會讓人感覺品牌有很認真在照顧女生收到禮物時的情緒。

那種感覺其實很加分。

畢竟有些飾品雖然好看，但包裝普通，打開就少了一點怦然心動。

但 MiiMA蜜馬有隻貓 的包裝，真的會讓人有種「被寵到」的感覺。

尤其心語愛心項鍊本身又是那種很耐看的設計。













搭配粉嫩禮盒，整體氛圍會讓人聯想到韓劇裡面女主角收到禮物的畫面。

戴上去的時候，也不是過度甜美的小女孩感，而是介於少女與輕熟女之間，那種剛剛好的溫柔精緻感。

我自己很喜歡這種有儀式感的小細節。

因為真正讓女生心動的，往往不是多浮誇，而是那種「連開箱都讓人覺得幸福」的小浪漫。

總共是三副耳環項鍊，其中一款沒有耳環，因為單價比較高一點，

















開創人生原子雙變項鏈





解鎖微觀宇宙，閃耀你的頸間！





這不是普通項鍊，而是原子結構的藝術再現！精工銀鍊靈活打開，一條兩戴：彎曲如粒子軌跡的流蘇款；或合併成四瓣原子，CZ鋯石鑽如電子雲般璀璨





科幻文青風：象徵無限可能在手中打開，創造你的新生





例外這個品牌的項鍊都是925銀，鏈長45cm。獨家限定：手工細琢，每件獨一無二





粉紅色盒子也有保障卡在裡面





有時候真的會遇到那種飾品，是一打開盒子就讓人忍不住「哇…也太美了吧」的存在。





這次看到「開創人生原子雙變項鏈」的時候，我第一個感覺不是單純的飾品，而比較像一件帶有藝術感的小型收藏品。





它最特別的地方，就是那種像微觀宇宙一樣的設計概念。

整體以原子結構為靈感，戴起來不是傳統甜美系項鍊的感覺，而是帶一點科幻感、未來感，又融合輕奢氣質的設計。





而且最讓我驚喜的是，它居然可以「變形」。





銀鍊打開之後，會變成有流蘇線條感的設計，垂墜下來的弧度很像粒子運行的軌跡，走動時會有一種很細緻的流動感。

但當四瓣結構合起來的瞬間，又像一朵精緻的小花，或者像原子核心一樣閃耀。

這是一朵非常美麗的花，打開之後就能變形非常有特色，





那種「一條項鍊兩種風格」的反差感，真的很讓人著迷。





尤其粉色鑽搭配白色CZ鋯石的層次，我自己超喜歡。

白鑽會有一種乾淨俐落的高級感，而粉色鑽則偷偷多了一點溫柔與浪漫，完全不會俗氣，反而有種精品珠寶才會出現的細膩感。





燈光照到的時候，那個閃度不是浮誇路線，而是會讓人忍不住一直低頭偷看的那種精緻光澤。

再加上925純銀材質本身的質感，其實戴起來會很有「貴氣但不距離感太重」的感覺。

有點像輕珠寶與藝術飾品之間的平衡。

我很喜歡它45cm鏈長剛剛好的位置，落在鎖骨附近真的很修飾線條。

不管是穿洋裝、襯衫，甚至簡單素T，整體穿搭都會瞬間多一種很有質感的氛圍。





而且因為每件都是手工細琢，戴上去會有一種「不是隨便撞款飾品」的小驕傲。





這條項鍊給我的感覺很像：把宇宙裡的浪漫、未知與閃耀，偷偷縮小收藏在頸間。

























另外一款更可愛









心語愛心項鏈





愛， 有時候，它只是貼近心口的一道微光。 心語愛心，用細緻的光澤與輕柔的輪廓，替你把喜歡、想念和珍惜，都安靜地戴出門喔！

尤其「心語愛心」系列，真的會讓人有種很貼近心口的感覺。

愛心輪廓不是過度甜膩的少女風，而是帶一點輕熟感的柔和線條，搭配細緻光澤，戴起來很有氣質。

那種感覺很像：

今天即使只是簡單穿搭、普通出門，也能因為一條項鍊，讓整體多了一點被溫柔照顧的氛圍。

我自己很喜歡 MiiMA蜜馬有隻貓 那種剛剛好的精緻感。





















不會太難駕馭，卻又默默讓人覺得：「妳今天好像特別有氣質。」

而且它們家的飾品很有日常陪伴感。

不像有些珠寶只能放在重要場合才捨得戴，MiiMA 的設計反而會讓人想天天戴著。

因為有時候，女生想要的浪漫其實很簡單。

可能只是低頭時，剛好看見鎖骨旁那一道溫柔微光。

耳環是一組的，看起來很大顆，而且很閃的感覺，戴起來很美很閃爍，我也很愛這耳環的品質，













秘語之心項鏈

















不是每一顆心，都只用來裝飾。 祕語之心能輕輕打開，放進照片，也放進一份不想遺失的記憶，讓珠寶不只是佩戴，更是一種收藏。





現在的飾品其實很多都很好看，但真正會讓人留下記憶的，反而是那種「有故事感」的設計。

MiiMA蜜馬有隻貓「秘語之心項鏈」給我的感覺，就不只是單純的愛心項鍊。

它比較像是一個可以偷偷收藏情感的小盒子。

第一次拿到的時候，我原本以為只是一般輕珠寶設計，結果發現愛心居然可以輕輕打開，那瞬間真的有種小驚喜。

因為裡面不只是空間而已，而是可以放進照片、紀念，甚至是一份只屬於自己的回憶。

那種感覺很特別。

現在很多項鍊追求的是浮誇、流行感，戴一次拍照很好看，但過一陣子就容易膩。





可是「秘語之心項鏈」比較像是一件會陪伴很久的飾品。

它把珠寶從「裝飾」變成了「收藏」。

我自己很喜歡它這種帶有情感溫度的設計。

有點像把重要的人、重要的瞬間，悄悄放在離心臟最近的位置。

而且它整體做工也很細緻。

愛心外型不是很厚重的復古感，而是帶一點韓系輕奢風的精緻線條，戴起來很溫柔。

尤其「閃說鑽」耳環，真的有種把女生的溫柔氣質偷偷放大的感覺。

有時候女生想要的精緻感，其實不用很多。

可能只是耳邊剛好閃過的一點光，就足夠讓心情變很好了。

搭配日常洋裝、針織上衣，甚至簡單白T，其實都很好搭。

不是那種太高調的珠寶感，卻會默默讓整體氣質變得很柔和。

我覺得它跟一般項鍊最大的不同，是它不只是「好不好看」而已。

而是當妳低頭碰到那顆心的時候，會突然想起某個人、某段回憶，或者某種心情。

那種小小的情感連結，其實才是它最迷人的地方。





















這三款項鍊各有各的特色，配戴起來都非常淑女，各有各的特色，重點是質感非常好，項鍊都長得不太一樣，造型也都不相同，戴起來顯氣質，我真的很喜歡這間的飾品，













戴過一次就愛上了，品質真的很不錯，以後就決定戴他們家的飾品了，



















