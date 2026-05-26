美出新高度！Balenciaga攜手Manolo Blahnik打造「藝術品神鞋」，Ferragamo度假系列溫柔編織超百搭

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時尚圈迎來了今年最激動人心的夢幻聯動！Balenciaga 攜手殿堂級鞋履大師Manolo Blahnik 首度連袂創作，於秋季26系列「身體與感知」中正式推出合作鞋履

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Balenciaga 創意總監 Pierpaolo Piccioli 坦言，這次的合作其實源於一份私人的浪漫情愫。「原因很簡單，我由衷欣賞 Manolo。在我眼中，Manolo Blahnik 就是優雅的代名詞。」同為西班牙設計大師的兩人，有著與生俱來的審美默契，將高訂手工的極致質感發揮得淋漓盡致。

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設計亮點解析：珠寶美學與性感曲線的巧妙融合

這次的聯名究竟有多迷人？宛如一場穿越時空的對話，鞋型由 Piccioli 親自從 Manolo Blahnik 經典檔案庫中精選，並注入了 Balenciaga 標誌性的灰色內襯。

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鞋面上閃耀的「不對稱萊茵石葉片」全由手工細膩縫製，不僅延續了 Manolo 的華麗基因，更完美致敬 1960 年代 Balenciaga 的經典珠寶配飾。

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露腳背的敞口設計，自然展現肌膚的優美曲線，深刻呼應了本季以「人體形態」為核心的設計理念。

販售資訊

本次聯名系列的形象大片特別選在倉儲風格的空間中拍攝，以強烈的對比烘托出鞋履本身的細膩工藝。全系列皆採用奢華緞面材質搭配萊茵石裝飾，絕對是值得投資的藝術品級神鞋！

搶眼配色：經典黑、銀灰色，以及充滿活力的草綠色、檸綠色與紫羅蘭色。

Balenciaga | Manolo Blahnik 合作系列目前已於全球指定專賣店及品牌官網）正式發售

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圖片來源：品牌提供，Manolo Blahnik Mule in Grass 穆勒鞋 NT41,500 (草綠色)

同步推薦：Ferragamo 2026 度假系列

迎接愜意夏日，Ferragamo 正式推出 2026 度假系列配件，將義大利的傳世工藝完美融入輕盈的渡假氛圍中，本季將焦點放在多款實穿又迷人的芭蕾平底鞋、涼鞋、露跟鞋與精緻包款上，替現代女性的夏日衣櫥，換上隨性卻不失高級感的新裝。

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異材質的絕妙碰撞：編織與皮革的和諧對話

這系列最吸睛的亮點，莫過於面料上的巧妙玩味。Ferragamo 將充滿夏日氣息的「拉菲草編織（Raffia-effect）」視覺面料，與品牌引以為傲的頂級柔軟皮革相互拼接，透過溫潤質感的棕色與駝色調疊加，不僅在視覺與觸感上創造出豐富層次，更完美平衡了休閒度假感與非凡的奢華底蘊。

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經典符碼的華麗點綴 放大細看鞋履，更能深刻感受到 Ferragamo 講究的製鞋底蘊，精細的編織面料搭配著考究的皮革包邊，並點綴上品牌極具辨識度的 Gancini 金屬釦與 Vara 蝴蝶結，瞬間點亮整體造型。

無論是帶有慵懶風情的緹花編織條紋，還是極簡百搭的同色系設計，這系列都為女孩們的夏日穿搭提供了豐富靈感