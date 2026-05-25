《蜜語紀》朱珠揹MK包滿滿大女主氣場！Coach×Brain Dead聯名登場可愛到犯規！

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時尚迷注意，今年春夏的購包清單又要無限延長啦！一推出就直接空降暢銷榜單的 Michael Kors「Nolita 流浪包」，以經典廓形跟超吸睛的金屬配件圈粉無數。今年春夏，品牌強勢加碼推出兩款全新生力軍：「Nolita香檳包」與「鍊帶腋下包」，神仙顏值連許路兒、孟子義等海內外女神都招架不住，直接在社群上被瘋狂洗版！

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慵懶自帶高級感！「Nolita 香檳包」完美拿捏波西米亞風

喜歡隨性慵懶穿搭的女孩，這顆絕對是妳的天菜！讓「童顏女神」許路兒一眼愛上的Nolita香檳包，採用了極致柔軟的麂皮材質，自然垂墜的包身輪廓把波西米亞的隨性美感拉到滿分。最讓人心動的細節，莫過於那條質感爆棚的霧面金屬鍊帶，不僅提供多種時髦背法，鍊條裡還偷偷藏著MK圓形標誌！這種低調奢華的小心機，隨便搭個簡約裝扮就能美得毫不費力。

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繽紛色系太犯規！「鍊帶腋下包」女星狂撞包也要背

如果說香檳包是氣質擔當，那俏麗的「Nolita 鍊帶腋下包」絕對是本季的百搭王者！豐富的材質與夏日專屬的繽紛色選，直接迷倒各世代女星。看看女神們的超強示範：

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許路兒選背「檸檬黃」包款，一秒點亮夏日穿搭。

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台灣 Z 世代女神何曼希與泰國區代言人 Nychaa 不約而同挑了活力滿滿的「仲夏橘」。

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中國區代言人孟子義以一身「潔白色」清新出場，仙氣飄飄。

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陸劇女神朱珠則用「咖啡色」詮釋大人的高級餘韻。 無論妳是哪一種風格，都能在這裡找到專屬的命定色！

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限量盲盒快搶！專屬「糖葫蘆掛飾」可愛爆擊

為了歡慶 Nolita 春夏新款上市，Michael Kors 這次還準備了超夢幻的驚喜企劃！即日起，只要購買 Nolita 指定包款，就能解鎖期間限定的 「Nolita Bag Charm Bar」 服務。超好玩的隨機「糖葫蘆掛飾盲盒」讓妳親自試試手氣，輕鬆打造出全世界獨一無二、寫著妳名字的專屬包包！

圖片來源：品牌 提供， MICHAEL KORS NOLITA黑色荔枝紋小型肩背香檳包，NT11,500、【許路兒選用款】MICHAEL KORS NOLITA棕色麂皮肩背香檳包，NT15,400

圖片來源：品牌 提供，MICHAEL KORS NOLITA棕色飾邊鍊帶腋下包，NT11,500、【許路兒選用款】MICHAEL KORS NOLITA黃色鍊帶腋下包，NT9,500

圖片來源：品牌 提供，即日起凡購買MICHAEL KORS NOLITA指定包款，即可體驗期間限定「NOLITA BAG CHARM BAR」服務，隨機抽取糖葫蘆盲盒掛飾，打造個人專屬包款掛飾，數量有限，贈完為止！

同步推薦：Coach×Brain Dead聯名系列

Coach這次真的放大絕啦！攜手洛杉磯超狂跨界潮牌Brain Dead推出全新聯名系列，日前更在紐約Meatpacking District舉辦了一場超沉浸的「主題樂園」派對，甚至無預警加碼上演短短80秒的驚喜快閃大秀，把現場氣氛直接拉滿！這波話題度爆表的神仙聯名將於5月29日全球同步開賣，絕對是今年必收的爆款清單！

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拒絕千篇一律！打造專屬你的「紀念品」

這次聯名到底在玩什麼？Coach創意總監 Stuart Vevers和Brain Dead 創辦人 Kyle Ng腦洞大開，直接在腦海中虛構了一座充滿懷舊情懷的主題遊樂園！整個系列以90年代視角重塑70年代的復古輪廓，更揉合了東京街頭風格與迷人的「紀念品蒐藏」文化。

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「大家已經看膩了那些過於精緻、千篇一律的事物，」Stuart Vevers分享。因此，這次設計大玩「客製化」與「個人化」概念，鼓勵大家透過各種童趣配件，以自己的方式改造單品，讓每件衣服、每個包包都充滿歲月沉澱的情感與獨一無二的隨性態度！

編輯激推！必搶亮點單品一次看

細節控絕對會愛的服飾系列： 滿滿的鉤織小吊飾、造型貼章和別針貫穿整個系列！無論是帶有復古運動魂的橄欖球 Polo衫、滿滿東京街頭感的網眼運動衣，還是 Coach經典的皮革機車夾克與斜裁格紋洋裝，都巧妙注入了 Brain Dead 調皮不羈的叛逆靈魂，層次感豐富又實穿。

圖片來源：品牌 提供，COACH BRAIN DEAD XERX ALIEN 吸管杯 NT3,500、COACH BRAIN DEAD KACHI MOUSE 手袋掛飾 NT4,500

圖片來源：品牌 提供，COACH BRAIN DEAD 吊墜耳環 NT9,900、COACH BRAIN DEAD 棉質 HEAD T 恤 NT3,900

可愛到尖叫的爆款手袋與配件：

人氣經典Tabby包這次迎來大變身！不僅換上粉紅、亮紫和鮮綠的搶眼緹花布料，還掛滿了超Ｑ的鉤織吊飾跟壓印卡通吉祥物。此外，Empire 包款上更印有這次聯名的專屬吉祥物Kachi、Xerx 和 Zilly的吸睛圖騰。

圖片來源：品牌 提供 、COACH BRAIN DEAD 復古摯愛皮革造型手袋 NT14,800

圖片來源：品牌 提供，COACH BRAIN DEAD 別針裝飾 SOFT TABBY 26 單肩手袋 NT21,800

超犯規周邊小物

除了服飾包款，系列還推出了超軟萌的 vinyl 吊飾、別針徽章、貼紙套組，甚至是復古味十足的便當盒（lunchbox）與造型紀念杯，完全就是意圖使人整套收藏啊！

Coach | Brain Dead 聯名系列將於5月29日正式登陸全球指定據點

。想讓日常穿搭多一點俏皮奇趣與專屬個性的女孩們，這波千萬別錯過，鬧鐘設定好，準備手刀開搶啦！

圖片來源：品牌 提供，COACH BRAIN DEAD 短袖丹寧迷你洋裝 NT10,800、COACH BRAIN DEAD RUGBY POLO 衫 NT7,500