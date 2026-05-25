2026-05-25 14:53 女子漾／編輯ANDREA
《蜜語紀》朱珠揹MK包滿滿大女主氣場！Coach×Brain Dead聯名登場可愛到犯規！
時尚迷注意，今年春夏的購包清單又要無限延長啦！一推出就直接空降暢銷榜單的 Michael Kors「Nolita 流浪包」，以經典廓形跟超吸睛的金屬配件圈粉無數。今年春夏，品牌強勢加碼推出兩款全新生力軍：「Nolita香檳包」與「鍊帶腋下包」，神仙顏值連許路兒、孟子義等海內外女神都招架不住，直接在社群上被瘋狂洗版！
慵懶自帶高級感！「Nolita 香檳包」完美拿捏波西米亞風
喜歡隨性慵懶穿搭的女孩，這顆絕對是妳的天菜！讓「童顏女神」許路兒一眼愛上的Nolita香檳包，採用了極致柔軟的麂皮材質，自然垂墜的包身輪廓把波西米亞的隨性美感拉到滿分。最讓人心動的細節，莫過於那條質感爆棚的霧面金屬鍊帶，不僅提供多種時髦背法，鍊條裡還偷偷藏著MK圓形標誌！這種低調奢華的小心機，隨便搭個簡約裝扮就能美得毫不費力。
繽紛色系太犯規！「鍊帶腋下包」女星狂撞包也要背
如果說香檳包是氣質擔當，那俏麗的「Nolita 鍊帶腋下包」絕對是本季的百搭王者！豐富的材質與夏日專屬的繽紛色選，直接迷倒各世代女星。看看女神們的超強示範：
許路兒選背「檸檬黃」包款，一秒點亮夏日穿搭。
台灣 Z 世代女神何曼希與泰國區代言人 Nychaa 不約而同挑了活力滿滿的「仲夏橘」。
中國區代言人孟子義以一身「潔白色」清新出場，仙氣飄飄。
陸劇女神朱珠則用「咖啡色」詮釋大人的高級餘韻。 無論妳是哪一種風格，都能在這裡找到專屬的命定色！
限量盲盒快搶！專屬「糖葫蘆掛飾」可愛爆擊
為了歡慶 Nolita 春夏新款上市，Michael Kors 這次還準備了超夢幻的驚喜企劃！即日起，只要購買 Nolita 指定包款，就能解鎖期間限定的 「Nolita Bag Charm Bar」 服務。超好玩的隨機「糖葫蘆掛飾盲盒」讓妳親自試試手氣，輕鬆打造出全世界獨一無二、寫著妳名字的專屬包包！
同步推薦：Coach×Brain Dead聯名系列
Coach這次真的放大絕啦！攜手洛杉磯超狂跨界潮牌Brain Dead推出全新聯名系列，日前更在紐約Meatpacking District舉辦了一場超沉浸的「主題樂園」派對，甚至無預警加碼上演短短80秒的驚喜快閃大秀，把現場氣氛直接拉滿！這波話題度爆表的神仙聯名將於5月29日全球同步開賣，絕對是今年必收的爆款清單！
拒絕千篇一律！打造專屬你的「紀念品」
這次聯名到底在玩什麼？Coach創意總監 Stuart Vevers和Brain Dead 創辦人 Kyle Ng腦洞大開，直接在腦海中虛構了一座充滿懷舊情懷的主題遊樂園！整個系列以90年代視角重塑70年代的復古輪廓，更揉合了東京街頭風格與迷人的「紀念品蒐藏」文化。
「大家已經看膩了那些過於精緻、千篇一律的事物，」Stuart Vevers分享。因此，這次設計大玩「客製化」與「個人化」概念，鼓勵大家透過各種童趣配件，以自己的方式改造單品，讓每件衣服、每個包包都充滿歲月沉澱的情感與獨一無二的隨性態度！
編輯激推！必搶亮點單品一次看
細節控絕對會愛的服飾系列： 滿滿的鉤織小吊飾、造型貼章和別針貫穿整個系列！無論是帶有復古運動魂的橄欖球 Polo衫、滿滿東京街頭感的網眼運動衣，還是 Coach經典的皮革機車夾克與斜裁格紋洋裝，都巧妙注入了 Brain Dead 調皮不羈的叛逆靈魂，層次感豐富又實穿。
可愛到尖叫的爆款手袋與配件：
人氣經典Tabby包這次迎來大變身！不僅換上粉紅、亮紫和鮮綠的搶眼緹花布料，還掛滿了超Ｑ的鉤織吊飾跟壓印卡通吉祥物。此外，Empire 包款上更印有這次聯名的專屬吉祥物Kachi、Xerx 和 Zilly的吸睛圖騰。
超犯規周邊小物
除了服飾包款，系列還推出了超軟萌的 vinyl 吊飾、別針徽章、貼紙套組，甚至是復古味十足的便當盒（lunchbox）與造型紀念杯，完全就是意圖使人整套收藏啊！
Coach | Brain Dead 聯名系列將於5月29日正式登陸全球指定據點
。想讓日常穿搭多一點俏皮奇趣與專屬個性的女孩們，這波千萬別錯過，鬧鐘設定好，準備手刀開搶啦！