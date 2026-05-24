2026-05-24 12:33 跟著KarenW.品味人生
【土城染髮推薦】夏天就是想剪短！Karen在「沐昕髮型 中央店」耳下齊短髮＋可可冷棕 氣質直接升級
每次季節一轉換，我就會開始有一種：「不行，我一定要換髮型了！」的衝動🤣
尤其最近天氣真的越來越熱，
頭髮只要一長，吹頭髮就像在修行🥲
再加上我的布丁頭已經進入「不能再假裝沒看到」的程度（笑）
所以這次，我終於下定決心：
要剪短！還要順便換個適合夏天的髮色✨
這次來到的是位在土城的
沐昕髮型 中央店
原本只是想單純整理頭髮，
結果整個體驗完之後，我真的是會想回訪的那種喜歡🫣
如果你最近也正在找：
「土城韓式剪燙」或「土城染髮推薦」
那這篇真的可以先收藏起來！
夏天真的會讓人突然很想剪短髮
其實我一直很猶豫到底要不要剪短。
因為短髮這件事，
只要一剪不好，
真的很容易變成每天起床都崩潰🥲
所以我這次最在意的重點就是：
✔ 要好整理
✔ 要有型
✔ 不要太厚重
✔ 就算睡醒也不能太失控
後來我跟Eva老師討論之後，
她很仔細地幫我分析我的髮流、臉型跟平常整理習慣。
最後我們一起決定：
「耳下齊短髮」最符合我的需求✨
而且老師不是那種「快速剪完」的風格，她是真的很細心地一層一層調整。
包含髮尾的齊度、厚薄感、線條感，都會反覆確認。
那種感覺很像：
她不是只在幫你剪頭髮，而是在幫你找一個「真的適合你生活狀態」的髮型。
這點我自己超加分！
最困擾我的布丁頭，終於有救了
除了剪髮之外，
我這次還有一個大重點：
我的布丁頭真的太明顯🤣
但我很明確跟老師說：
「我不想染太淺，因為之後長出來落差會太大。」
結果Eva老師就推薦我一個我原本完全沒想過的顏色：
「可可冷棕」。
染完真的有驚艷到我✨
它不是那種很高調的淺色系，但在光線下又會帶一點微微霧紫感。
整體看起來會很有質感，而且皮膚氣色會顯得比較柔和。
最重要的是：
就算之後頭髮慢慢長長，新生髮色跟原本染髮的落差也不會太明顯。
對我這種懶得頻繁補染的人來說，
真的很友善🤣
染髮、護髮流程很順，細節感很加分
我自己其實很在意「操作感受」。
因為有些店家雖然成果不錯，但過程中會讓人有種很趕、很急的感覺。
但這次在
沐昕髮型 中央店
整體流程真的蠻舒服的。
從染髮、護髮到吹整，節奏都很順，可以感覺到老師在每個步驟上的仔細。
像是上染膏時，會很注意邊角與髮際線細節。
護髮的時候，也會細心確認頭髮狀態。
那種「被認真對待」的感覺，其實很容易感受得出來。
空間比想像中還寬敞舒服！
另外我很想特別分享的一點是：
店內空間真的很舒服✨
很多髮廊位置會比較擁擠，待久容易有壓迫感。
但
沐昕髮型 中央店
整體空間是明亮又寬敞的。
不會有很吵雜或很壓迫的感覺。
對我這種很重視「待起來舒服感」的人來說，真的會影響回訪意願。
有一種：
「來整理頭髮，順便讓自己放鬆一下」的感覺🫶
剪完後最滿意的是：真的很好整理！
我覺得一個髮型最重要的，其實是「回家之後」。
因為有些髮型在髮廊很好看，
但自己根本整理不出來🥲
但這次剪完之後，我回家自己吹頭髮，真的有驚喜到。
髮尾線條很順，澎度也很自然。
不用花很多時間整理，就能維持很有型的感覺。
完全就是我想要的：
「看起來有整理，但不用很費力」的狀態🤣
📍沐昕髮型資訊
▪️沐昕髮型 裕生店
0282623888
新北市土城區裕生路56號1樓(裕生店)
▪️沐昕髮型 中央店
0282626699
新北市土城區中央路二段91號2樓(中央店)
這次短髮真的剪到我的心裡🥹
以前我其實很怕剪短，每次剪短髮的時候都很像在開盲盒！
因為短髮真的太吃技術了。
但這次在
沐昕髮型 中央店
從溝通、剪髮到染髮，
都能感受到Eva老師的細心跟專業。
尤其是她會站在「日常整理」的角度幫我思考，
這點我自己真的很喜歡✨
如果你最近剛好也在找：
✔ 土城韓式剪燙
✔ 土城染髮推薦
✔ 想剪短但怕不好整理
✔ 想找會認真溝通的設計師
那我覺得可以去試試看🫶
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