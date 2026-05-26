「乾淨卻有存在感」成今夏高級感妝容關鍵！aespa Winter 同款 2026 最紅妝容解析。 圖片來源：IG@imwinter

今年的妝容趨勢很明顯變了，前幾年的乾淨妝容追求的是「像沒化妝」。但今年時尚圈與美妝圈開始出現一種新的共識，真正高級的妝感，是「乾淨卻有存在感」。

可以從最近剛舉辦完的 Met Gala 紅毯上女星的妝容中發現，現在最時髦的妝容，都不再強調過度修容、銳利輪廓或厚重底妝。取而代之的是更乾淨、一種介於精緻與鬆弛之間的妝感，儘管看起來乾淨，卻很有記憶點。

2026 高級感妝容關鍵：底妝重點

圖片來源：IG@imwinter

2026 的底妝更流行的是柔焦霧光感，它不是霧面，也不是完全的油亮奶油肌，而是一種像開了柔焦濾鏡的皮膚狀態。今年底妝最重要的重點只有兩個：薄與真實。

現在流行的不是零毛孔假面感，而是「皮膚看起來真的很好」。

乾淨底妝公式：

1. 保濕型妝前

2. 輕薄粉底

3. 局部遮瑕

4. 少量蜜粉定妝

5. 保留原生肌膚紋理

今年很多彩妝師甚至開始刻意保留皮膚真實感，因為「太完美」反而顯得不時髦。

2026 高級感妝容關鍵：腮紅流行「往上暈」

圖片來源：IG@imwinter

今年最明顯的妝容變化之一就是腮紅，過去大家喜歡畫在蘋果肌，但現在最紅的是高位腮紅，也就是從顴骨往太陽穴延伸，甚至輕輕帶到眼下。

它實際上有三個優點，包含可以讓臉看起來更澎、更有年輕感，也不需要重修容也能有輪廓。

2026 高級感妝容關鍵：模糊唇線回歸

圖片來源：IG@imwinter

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2026 的唇妝也告別了銳利感，許多大牌美妝都開始主打模糊唇線。今年流行的唇妝不是完美描邊，而是水潤柔焦、手指暈染感，再加上有點模糊、有點生活感的隨性氛圍。

很多人開始不用唇線筆，而改用手指把唇膏邊緣拍開，今年那種若有似無的氛圍感，比精緻輪廓更顯高級！