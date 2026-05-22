防曬控、美妝迷快衝！GD聯名萌防曬開賣＋KISSME華山快閃　夏日變美清單一次收

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天氣一天比一天熱，防曬和持妝也正式進入備戰期。這波美妝圈話題新品一次來襲，韓國醫美防曬品牌Cell Fusion C秀膚生攜手G-DRAGON共同創作IP ZO&FRIENDS推出超萌聯名防曬；KISSME則趁60週年打造期間限定快閃店，從AI肌膚檢測到超值體驗組全都有，從防曬到眼妝一次補齊。

Cell Fusion C秀膚生 X ZO&FRIENDS聯名登場！防曬也能可愛到犯規

韓國防曬霸主Cell Fusion C秀膚生這次找來由IPX與G-DRAGON共同打造的ZO&FRIENDS合作，把人氣角色雲朵貓ZOA直接搬上防曬包裝，讓每天最容易偷懶的防曬步驟瞬間變療癒。Cell Fusion C一直以「醫美術後也能安心使用」聞名，尤其敏感肌族群和醫美愛好者熟悉度極高，這次聯名不只顏值升級，也同步帶來品牌兩大明星商品。

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首先是品牌經典的ZO&FRIENDS聯名全效修護防曬霜35mL 2入組，售價799元，主打SPF50+/PA++++高防護力，適合敏感肌、術後修護期使用，質地舒適不厚重，也是許多人長年回購款。這次雙入組售價799元，還加贈超萌的ZOA造型夾，直接把可愛實用一起打包。

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另一款則是為夏季高溫設計的ZO&FRIENDS聯名超水潤涼感防曬霜35mL 2入組，同樣售價799元，更適合乾肌或長時間戶外活動族群，主打清爽水感與補水舒緩，還附贈迷你版ZOA鑰匙圈防曬霜，掛在包包上隨時補擦超方便。

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聯名系列將於5月24日首賣，6月起於全台康是美與UNIKCY指定通路限量開賣。

為了慶祝聯名上市，5月28日起UNIKCY 板橋店特別換上 ZO&FRIENDS 專屬裝飾！店內滿滿都是 ZOA 的超萌身影，不僅能購買聯名防曬，還能與超萌的 ZOA 合照打卡。身為貓奴與保養控的你，絕對不能錯過這個今夏最療癒的夏日美肌據點！

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KISSME 60週年快閃店登場！AI測膚＋百元體驗組太欠買

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美妝控熟悉的KISSME也準備搶攻夏季商機。台灣奇士美集團迎來60週年，將於5月29日至5月31日在華山1914文創園區打造「KISSME氣候美學顏究所」期間限定快閃店，最大亮點就是AI肌膚檢測，透過科技分析找出你的「氣候型肌膚」，幫助大家在台灣忽冷忽熱、忽乾忽油的天氣中找到適合自己的保養和彩妝組合。

彩妝控先鎖定KISSME花漾美姬閃耀眼神限定體驗組，原價570元、活動價只要259元。內容包含人氣防水睫毛膏、專屬型色眉彩膏EX，以及@cosme人氣卸除液，從上妝到卸妝一次搞定，特別適合夏天容易脫妝、暈妝的人。

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保養派則不能錯過PuraVida璞若美得限定體驗組，原價820元、快閃價同樣259元，從卸妝乳、胺基酸潔顏霜、分子保濕修護液、保濕乳到清透亮采防禦乳，完整包辦清潔、修護、保濕與防曬流程。更狂的是，每日前30名購買者還能加碼獲得價值750元的亮眼微導貼片，這波真的很容易失手。