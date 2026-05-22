許曦文、范少勳合體曬新裝又入坑了！Harry Styles迷人搖滾風詮釋最俏皮美男子

圖片來源：品牌提供

Prada2026秋冬系列終於在微風南山全新專門店正式亮相！這回品牌將「Before and Next」的時間概念玩得出神入化，以充滿歲月痕跡的仿舊設計讓人眼睛一亮，現場更邀請到戲劇男神范少勳，以及自帶高級臉的 Elly 許曦文搶先演繹，兩人不僅大方分享私下的穿搭哲學，更完美展現了本季揉合溫柔與冷調的獨特氛圍，這回一起沉浸在Prada的義式美學中吧～

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本季 Prada 2026男裝以修長輪廓為基調，最吸睛的莫過於刻意仿舊、甚至帶點「類汗漬」效果的處理，將懷舊之情轉化為前衛的時尚語彙。范少勳出席活動時，換上了充滿層次感的做舊襯衫與俐落西裝褲，他笑稱自己一眼就愛上這種「歷經滄桑」的獨特美感。他更透露私下常與另一半玩「共享衣櫃」，Prada 本季的單品無論男女都能輕鬆駕馭，實穿度極高。

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Elly許曦文挑戰罕見「過膝長裙」 女裝部分則延續了男裝的仿舊感，並加入了大量半寶石、水晶刺繡與斷面圖騰，展現宛如高級訂製服般的精湛工藝。平時私服偏愛休閒運動風的 Elly 許曦文，這次難得換上氣質滿分的過膝長裙造型亮相。她興奮地表示，這樣的打扮讓她覺得非常新奇，也展現出有別以往的小女人優雅魅力。

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柔軟如抱枕！Buckle包款溫柔升級 配件控絕對不能錯過這季的皮件！經典的 Buckle 包款捨棄了以往的硬挺結構，改採極致柔軟的小羊皮製作，並結合義大利皮手套的縫製工藝

圖片來源：品牌提供，Prada Buckle包款價格電洽、Prada Route 中號皮革肩背包 NT140,000。

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同步推薦：

說到當代時尚，CELINE想必也是許多時髦男女心中的夢幻首選，它最迷人的魅力，在於從不被單一的框架侷限。無論是極簡俐落的都會輪廓、率性不羈的中性學院風，還是充滿華麗張力的復古舞台造型，CELINE 總能精準捕捉穿戴者的獨特靈魂，在各種風格間切換自如，同時完美保留那份骨子裡「毫不費力」的法式優雅。

Harry Styles：狂放迷人的 70 年代復古搖滾 英國歌手哈利史泰爾斯以搶眼紅色亮面外套搭配湛藍襯衫與高腰寬褲，強烈的視覺撞色與胸前隨性擺動的花卉領帶，瞬間將人拉回美好的 70 年代，淋漓盡致地展現 CELINE 獨有的復古搖滾魂與男裝語彙。

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Billie Eilish：叛逆又俏皮的率性學院風 Z 世代指標怪奇比莉為我們示範了最酷的「中性學院風」。她以寬鬆雙排扣西裝、藍襯衫與領帶搭配慵懶寬褲，用 Oversize 輪廓打破性別界線；細框眼鏡與彩色戒指的疊搭巧思，完美演繹新世代叛逆又自在的態度。

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Naomi Watts：毫不費力的高級極簡美學 偏愛低調質感的你，必看女星娜歐蜜華茲的極簡教科書。她以一身經典黑色雙排扣西裝與修身寬褲優雅亮相，捨棄繁複裝飾，僅透過精準剪裁與簡約線條，便勾勒出從容不迫的都會女性氣場，盡顯品牌一貫的高級法式美學。