許曦文、范少勳合體曬新裝又入坑了！Harry Styles迷人搖滾風詮釋最俏皮美男子

2026-05-22 16:09 女子漾／編輯ANDREA
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Prada2026秋冬系列終於在微風南山全新專門店正式亮相！這回品牌將「Before and Next」的時間概念玩得出神入化，以充滿歲月痕跡的仿舊設計讓人眼睛一亮，現場更邀請到戲劇男神范少勳，以及自帶高級臉的 Elly 許曦文搶先演繹，兩人不僅大方分享私下的穿搭哲學，更完美展現了本季揉合溫柔與冷調的獨特氛圍，這回一起沉浸在Prada的義式美學中吧～

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本季 Prada 2026男裝以修長輪廓為基調，最吸睛的莫過於刻意仿舊、甚至帶點「類汗漬」效果的處理，將懷舊之情轉化為前衛的時尚語彙。范少勳出席活動時，換上了充滿層次感的做舊襯衫與俐落西裝褲，他笑稱自己一眼就愛上這種「歷經滄桑」的獨特美感。他更透露私下常與另一半玩「共享衣櫃」，Prada 本季的單品無論男女都能輕鬆駕馭，實穿度極高。

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Elly許曦文挑戰罕見「過膝長裙」 女裝部分則延續了男裝的仿舊感，並加入了大量半寶石、水晶刺繡與斷面圖騰，展現宛如高級訂製服般的精湛工藝。平時私服偏愛休閒運動風的 Elly 許曦文，這次難得換上氣質滿分的過膝長裙造型亮相。她興奮地表示，這樣的打扮讓她覺得非常新奇，也展現出有別以往的小女人優雅魅力。

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柔軟如抱枕！Buckle包款溫柔升級 配件控絕對不能錯過這季的皮件！經典的 Buckle 包款捨棄了以往的硬挺結構，改採極致柔軟的小羊皮製作，並結合義大利皮手套的縫製工藝

圖片來源：品牌提供，Prada Buckle包款價格電洽、Prada Route 中號皮革肩背包 NT140,000。
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同步推薦：

說到當代時尚，CELINE想必也是許多時髦男女心中的夢幻首選，它最迷人的魅力，在於從不被單一的框架侷限。無論是極簡俐落的都會輪廓、率性不羈的中性學院風，還是充滿華麗張力的復古舞台造型，CELINE 總能精準捕捉穿戴者的獨特靈魂，在各種風格間切換自如，同時完美保留那份骨子裡「毫不費力」的法式優雅。

Harry Styles：狂放迷人的 70 年代復古搖滾 英國歌手哈利史泰爾斯以搶眼紅色亮面外套搭配湛藍襯衫與高腰寬褲，強烈的視覺撞色與胸前隨性擺動的花卉領帶，瞬間將人拉回美好的 70 年代，淋漓盡致地展現 CELINE 獨有的復古搖滾魂與男裝語彙。

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Billie Eilish：叛逆又俏皮的率性學院風 Z 世代指標怪奇比莉為我們示範了最酷的「中性學院風」。她以寬鬆雙排扣西裝、藍襯衫與領帶搭配慵懶寬褲，用 Oversize 輪廓打破性別界線；細框眼鏡與彩色戒指的疊搭巧思，完美演繹新世代叛逆又自在的態度。

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Naomi Watts：毫不費力的高級極簡美學 偏愛低調質感的你，必看女星娜歐蜜華茲的極簡教科書。她以一身經典黑色雙排扣西裝與修身寬褲優雅亮相，捨棄繁複裝飾，僅透過精準剪裁與簡約線條，便勾勒出從容不迫的都會女性氣場，盡顯品牌一貫的高級法式美學。

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#范少勳 #許曦文 #秋冬系列 #外表管理 #好物推薦 #Prada #CELINE

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【71歲的林青霞，坦然面對優雅老去】 —— 給想要閃閃發光女性上的一課

【71歲的林青霞，坦然面對優雅老去】 —— 給想要閃閃發光女性上的一課

2026-04-27 09:25 中國醫藥大學新竹附設醫院品牌行銷公共事務執行長張宜真

【71歲的林青霞，坦然面對優雅老去】

—— 給想要閃閃發光女性上的一課

▋林青霞，從《窗外》到《東方不敗》

林青霞 在瓊瑤電影紅遍台灣。

《窗外》裡清新脫俗的模樣，無人能及。

徐克的《笑傲江湖II東方不敗》再創高峰。

亦男亦女、霸氣十足的東方不敗，至今仍是華語影壇經典。

她憑《滾滾紅塵》獲得第27屆金馬獎最佳女主角。

2023年，再獲第60屆金馬獎終身成就獎。

她不只美得清新脫俗。

她有實力、有作品，更有無法取代的專業。

▋71歲的林青霞，依然願意站上舞台

最近，林青霞 受邀出席香港中文大學崇基學院「至善講座系列：啟迪人心」活動。

以作家身份擔任主講嘉賓。

近3000名師生、校友與民眾到場。

主會場爆滿，校方甚至加開直播場地。

71歲，依然擁有驚人的魅力。



▋71歲的林青霞，優雅老去

真正讓人佩服的，

是她坦然接受歲月。

她穿著淡藍色襯衫、米白長裙。

綁著輕鬆的髮型。

不害怕被批評，變老。不害怕被毒舌，變胖。

不掩飾白髮。

不掩飾細紋。

看得到歲月痕跡。

也看見微笑、高雅的氣質、自信與強大氣場。

她沒有刻意對抗年齡。

沒有刻意染髮。

她很坦然地活在自己的年紀裡。

那份自在，很迷人。

▋最好的快樂，就是現在

林青霞從藝人轉型作家。

出版《窗裡窗外》、《雲去雲來》等作品。

她分享自己的人生歷程：

從17歲被星探發掘踏入演藝圈，

到71歲享受平靜生活。

她說：「每一程都是好風景，最好的快樂就是現在。」

很喜歡這句話。

珍惜當下，享受當下。

▋「吼，我看起來有比你老嗎？」

最近常有人叫我「姐」。

每次聽到，內心都會默默想：

「吼，我看起來有比你老嗎？」

白眼差點翻出來。

但後來我也慢慢接受。

50歲，本來就會有歲月痕跡。

體力下降。

代謝變慢。

膠原蛋白流失。

這些都很真實。

與其焦慮變老，

不如認真變好。

▋我的50歲優雅自在

1．固定運動。我每週游泳一次，加上瑜珈一次。

2．多吃原型食物，照顧健康。

3。有白頭髮，就去染髮阿。

4．保持好心情，接近正能量的人。微笑樂觀。

5．每天感恩，相信一切都有安排，。面對它、處理它、解決它。

6．把焦點放回自己，時間慢慢消失，別把時間浪費在不值得的人身上。

7．持續閱讀、學習。我現在學溝通、學AI、學短影音、學爆文。追逐夢想。

8．做好財務規劃，檢視投資或保險，不給下一代負擔。

9．好好打扮自己，50歲，用有效的保養品，穿短裙，露美腿，穿比基尼….依然可以漂亮。

10． 照片有老態，就用美圖秀秀。

▋50歲後，我們都該學會優雅老去

皺紋會來。

白髮會來。

年齡會來。

但自信也會來。

智慧也會來。

魅力也會來。

林青霞 71歲還在發光。

我們的人生，開心最重要，快樂自在，閃閃發光。

照片翻拍自新聞報導。





中國醫藥大學新竹附設醫院品牌行銷公共事務執行長張宜真

中國醫藥大學新竹附設醫院品牌行銷公共事務執行長張宜真

擔任記者15年，主跑政治。為了家庭，轉換跑道到新竹縣政府擔任機要秘書，以及新竹縣文化局長。目前擔任中國醫藥大學新竹附設醫院品牌行銷公共事務執行長。人生哲學，寵愛自己，健康美麗，花若盛開，蝴蝶自來。

#藝人 #金馬獎 #林青霞

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2026-05-20 07:29 女子漾／編輯桑泥
不科學！55 歲依舊少女感十足，李英愛的「氧氣美學」：凍齡保養技巧與溫柔姊系穿搭。 圖片來源：IG@leeyoungae0824
不科學！55 歲依舊少女感十足，李英愛的「氧氣美學」：凍齡保養技巧與溫柔姊系穿搭。 圖片來源：IG@leeyoungae0824

韓國演藝圈從來不缺美女，但能夠橫跨二十多年，依然維持「氧氣感」與少女氛圍的人真的不多。而李英愛就是其中最不可思議的存在！從《大長今》時期到現在，李英愛幾乎成了「歲月失效」的代名詞，現年 55 歲的她，最近因更新生活照及素顏保養照再度引發韓網熱議，不只肌膚狀態驚人，那種溫柔、乾淨又帶點距離感的氣質，更讓人忍不住讚嘆：「真正帶有氣質的美人，年紀只會讓她顯得更沉穩優雅。」

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李英愛的凍齡關鍵不是貴，而是「長期堅持」

圖片來源：IG@leeyoungae0824
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不同於許多明星強調高端保養，李英愛多年來分享的保養方式，反而非常「基本」。她曾透露，自己每天至少喝 2000cc 的水，而且習慣早晨空腹喝溫開水，幫助循環與代謝。另外她也長期維持：

• 少冰冷飲食
• 清淡飲食習慣
• 規律補水
• 重視睡眠與身體保暖

尤其她非常喜歡薑茶與綠茶，認為「身體暖，氣色才會好」。而她這種保養哲學，其實就像她本人：不激烈、不用力，但非常穩定。


她真正厲害的，是自然散發的「氧氣感」

圖片來源：IG@leeyoungae0824
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很多人以為少女感等於年輕，但李英愛的魅力其實從來不是幼態，而是一種乾淨、柔和及不銳利的美感。即使素顏，她的肌膚依然維持透亮與細緻感，近期她甚至直接公開洗臉與敷面膜過程，毫不避諱近鏡頭，也讓網友驚呼「這完全不像 55 歲的人！」。


李英愛的「溫柔感姊系穿搭」

圖片來源：IG@leeyoungae0824
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比起過度年輕化的穿搭，李英愛更懂得利用「氣質」創造高級感。她的造型其實有非常明確的公式，常出現的是低飽和色系單品，這種色調不只顯高級，也能讓整個人氣質更柔和。

李英愛私下也很少穿過度貼身的衣服，而是更偏好有空氣感、舒適的剪裁，關鍵在於寬鬆，同時又能保持線條。

圖片來源：IG@leeyoungae0824
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#韓國 #韓星 #凍齡 #李英愛 #抗老保養 #保養祕訣 #外表管理 #彩妝保養 #流行穿搭

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2026 夏季美甲推薦！5 款清爽系指尖設計，讓雙手自帶高級濾鏡

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2026-05-14 06:52 女子漾／編輯桑泥
2026 夏季美甲推薦！5 款清爽系指尖設計，讓雙手自帶高級濾鏡。 圖片來源：Pinterest
2026 夏季美甲推薦！5 款清爽系指尖設計，讓雙手自帶高級濾鏡。 圖片來源：Pinterest

五月的美甲不只是單純「換季」而已，當天氣開始變熱、穿搭變輕盈，指尖也正式進入「清爽感時期」，今年春夏的美甲趨勢很明顯，不再追求過度華麗，而是更強調透明感與乾淨氛圍。真正高級的夏季美甲，不是複雜，而是也要和穿搭一樣看起來「毫不費力地漂亮」！

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1｜微花卉美甲：今年最紅的「低調浪漫」

圖片來源：Pinterest
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花卉美甲依舊是春夏主角，但 2026 年流行的是「低調的微花感」，不同於過去的大面積花朵，今年更流行細小、像隨手點綴的花瓣設計，搭配裸粉、奶白或透明底色，看起來乾淨又耐看。

尤其韓系美甲現在很流行「留白感」，讓花朵像漂浮在指尖上一樣，視覺上更輕盈。


2｜奶霧裸色：Clean Girl 美學持續爆紅

圖片來源：Pinterest
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如果要選一款「不會出錯」的五月美甲，那一定是奶霧裸色。這款顏色介於裸粉、奶茶與霧白之間，帶有一種像濾鏡般的柔焦感，也是近年 clean girl aesthetic 的核心。

而今年特別流行短圓甲搭配高光澤感，讓整體看起來像天生好指甲。


3｜薄荷綠與鼠尾草綠：最顯白的夏日色系

圖片來源：Pinterest
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除了粉色系，今年「綠色系美甲」討論度也超高，尤其薄荷綠、鼠尾草綠這種帶灰調的低飽和綠色，不只顯白，還自帶高級感，相比高彩度螢光色，這種自然系綠色更適合日常，也更容易搭配穿搭。


4｜果汁透明感美甲：夏季的冰涼手搖飲氛圍

圖片來源：Pinterest
圖片來源：Pinterest

圖片來源：Pinterest
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今年夏天「果汁感美甲」正在快速竄紅，透過半透明果凍質地，搭配蜜桃紅、葡萄粉、水藍等色調，讓指尖看起來像水果汽水一樣透亮。

這類美甲最大的魅力，就是視覺上直接就給人足夠清爽的氛圍。


5｜極細法式邊框：極簡派最愛

圖片來源：Pinterest
圖片來源：Pinterest

圖片來源：Pinterest
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法式美甲依舊是極簡派的首選，也是不會出錯的安全選擇。2026 流行的是更細邊框的法式設計，甚至只有一條若隱若現的線條，低調卻又非常時髦。

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2026裸膚防曬推薦！6款「不用粉底也發光」潤色防曬一次看

2026裸膚防曬推薦！6款「不用粉底也發光」潤色防曬一次看

2026-05-04 13:50 女子漾／編輯張念慈
2026裸膚防曬推薦！6款「不用粉底也發光」潤色防曬一次看。圖片來源：品牌提供
2026裸膚防曬推薦！6款「不用粉底也發光」潤色防曬一次看。圖片來源：品牌提供

2026夏天的防曬已經正式進入「裸膚時代」，與其說是防曬，不如說是「會發光的底妝」。今年最大差別在於不用粉底，也能有精緻膚況。以下整理6大裸膚防曬新品，從高級玫瑰光、濾鏡校色，到韓系水光肌，幫你快速選到最適合自己的那一款。

編輯推薦

文章目錄

潤色防曬推薦1. 嬌蘭「提洛可美肌裸膚霜」

嬌蘭「提洛可美肌裸膚霜」。圖片來源：品牌提供
嬌蘭「提洛可美肌裸膚霜」。圖片來源：品牌提供

這支就是裸膚防曬裡的「高級感代表」。來自的提洛可系列，把防曬、潤色與保養整合成一支「幾乎像沒上妝」的底霜。質地比粉底更輕，擦上去會帶出自然玫瑰光或蜜桃光，不是刻意提亮，而是像肌膚本身就很健康。

嬌蘭「提洛可美肌裸膚霜」。圖片來源：品牌提供
嬌蘭「提洛可美肌裸膚霜」。圖片來源：品牌提供

配方中結合摩洛哥堅果油與玻尿酸，提供長時間保濕，同時抵禦紫外線與光老化。最厲害的是妝感非常貼膚，可以自由疊擦，從微微修飾到中度潤色都能做到。對於想要「氣色很好但看不出化妝」的人，這支幾乎是無可取代的存在。NT$2,280／30ml

潤色防曬推薦2. DR.WU「美顏濾鏡UV妝前乳」

DR.WU美顏濾鏡UV妝前乳。圖片來源：品牌提供
DR.WU美顏濾鏡UV妝前乳。圖片來源：品牌提供

這款是典型「校色派裸膚防曬」。根據，它最大特色在於濾鏡科技與三色校正系統。冷調藍、透白紫、自然膚三種色選，可以針對暗沉、蠟黃與膚色不均精準修飾。

DR.WU美顏濾鏡UV妝前乳。圖片來源：品牌提供
DR.WU美顏濾鏡UV妝前乳。圖片來源：品牌提供

質地輕盈滑順，搭配智慧型粉體能吸附油脂、柔焦毛孔，同時避免厚重卡粉。再加上SPF50+防曬與積雪草、維他命C/E等成分，上妝同時達到抗氧化與修護效果。這支特別適合通勤族或懶人，單擦就能讓膚況看起來乾淨又均勻。NT$900／45ml（體驗價NT$699）

潤色防曬推薦3. I'M MEME「我愛超能水凝防曬乳」

i'm meme_我愛超能水凝防曬乳。圖片來源：品牌提供
i'm meme_我愛超能水凝防曬乳。圖片來源：品牌提供

開架市場中最強的「水光裸肌」選手。 I'M MEME「我愛超能水凝防曬乳」直接整合妝前、保濕、防曬與持妝四功能，一瓶等於多步驟。嫩粉與淨紫兩色分別針對氣色與蠟黃問題，校色效果自然不死白。

i'm meme_我愛超能水凝防曬乳。圖片來源：品牌提供
i'm meme_我愛超能水凝防曬乳。圖片來源：品牌提供

質地是水凝精華感，上臉會有明顯的水光透明感，讓肌膚看起來更飽滿。 I'M MEME「我愛超能水凝防曬乳」再加入PDRN、維他命B3、E與積雪草，能在上妝同時補水修護。整體走的是韓系「乾淨透明肌」路線，非常適合學生、小資族或喜歡自然妝感的人。 I'M MEME「我愛超能水凝防曬乳」NT$390／40ml

潤色防曬推薦4. 秀雅韓「百酵秘淡青春防曬乳」

秀雅韓_酵飛燕 百酵秘淡青春防曬乳。圖片來源：品牌提供
秀雅韓_酵飛燕 百酵秘淡青春防曬乳。圖片來源：品牌提供

這款是「養膚型裸膚防曬」代表，核心成分來自低溫發酵100天的人蔘精華「百酵丹™」，主打修護與抗老。再搭配藍蓮花與酵母萃取，強化保濕與舒緩能力。

秀雅韓_酵飛燕 百酵秘淡青春防曬乳。圖片來源：品牌提供
秀雅韓_酵飛燕 百酵秘淡青春防曬乳。圖片來源：品牌提供

質秀雅韓「百酵秘淡青春防曬乳」地是輕盈乳液型，帶自然杏色潤色效果，可以柔和修飾膚色不均，同時維持透亮感。SPF50+ PA+++提供完整防護，並延緩光老化。整體妝感低調但細緻，適合乾肌、敏弱肌或輕熟齡族群，屬於「越用越有感」型產品。秀雅韓「百酵秘淡青春防曬乳」NT$1,100／60ml

潤色防曬推薦5. 麗珠蘭REJURAN「防曬精華乳」

麗珠蘭CLINIC LINE專業通路保養品系列。圖片來源：品牌提供
麗珠蘭CLINIC LINE專業通路保養品系列。圖片來源：品牌提供

醫美級防曬代表。麗珠蘭REJURAN這款主打「外防曬、內修護」，核心成分c-PDRN®能幫助肌膚修復與穩定屏障。質地薄透不厚重，上臉會有自然細緻光澤，呈現像開濾鏡的肌膚狀態。

麗珠蘭REJURAN「防曬精華乳」。圖片來源：品牌提供
麗珠蘭REJURAN「防曬精華乳」。圖片來源：品牌提供

麗珠蘭REJURAN「防曬精華乳」除了SPF50+ PA+++防曬外，也結合保濕與抗老邏輯，特別適合醫美術後或敏弱肌使用。這類產品不追求高遮瑕，而是讓肌膚長期維持穩定健康，看起來自然發光。麗珠蘭REJURAN「防曬精華乳」NT$2,000／50ml（快閃NT$1,800）

潤色防曬推薦6. 貝膚黛瑪「超耐曬清爽保濕潤色防曬液」

超耐曬清爽保濕防曬液。圖片來源：品牌提供
超耐曬清爽保濕防曬液。圖片來源：品牌提供

今年討論度很高的「醫學系裸膚防曬」。貝膚黛瑪「超耐曬清爽保濕潤色防曬液」這系列主打10倍抗氧防禦力，不只防曬黑、曬老，還能對抗環境污染造成的自由基傷害。

超耐曬清爽保濕防曬液。圖片來源：品牌提供
超耐曬清爽保濕防曬液。圖片來源：品牌提供

貝膚黛瑪「超耐曬清爽保濕潤色防曬液」質地走極輕水感路線，幾乎像精華液，一抹就吸收，不泛白、不悶黏。潤色款則加入光感粉體，能自然修飾泛紅與毛孔，打造柔焦裸肌效果。實測可維持8小時保濕與清爽感，非常適合台灣悶熱氣候。同時配方無酒精、無Paraben，敏感肌也能使用，是兼顧防護力與膚感的全能型選手。貝膚黛瑪「超耐曬清爽保濕潤色防曬液」NT$1,080／40ml。

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花朵開在指尖！2026 春夏花卉美甲正夯，溫柔高級款一次收

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2026-05-06 05:37 女子漾／編輯桑泥
花朵開在指尖！2026 春夏花卉美甲正夯，溫柔高級款一次收。 圖片來源：Pinterest
花朵開在指尖！2026 春夏花卉美甲正夯，溫柔高級款一次收。 圖片來源：Pinterest

如果最近常滑社群軟體的你應該已經注意到，花卉美甲正在席捲大家的版面！今年這一波流行，和過去較甜美可愛的風格不大相同，2026 春夏的花朵指甲，更強調低飽和色調、極簡線條與高級感留白，讓花卉元素從少女感轉變為「大人系優雅」，將美甲從單純的裝飾，升級為一種精緻到細節的風格宣言。往下看小編整理的春夏花卉美甲推薦，讓你兼具溫柔與高級！

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極簡小花：低調卻最耐看

圖片來源：IG@kuredstudio
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今年受歡迎的款式有「看起來沒畫，但其實只是很低調」的極簡小花圖案。以透明或裸色底，加上一兩朵小花點綴，乾淨又有細節，特別適合日常、上班族與極簡風穿搭。


奶油色花卉：溫柔系天花板

圖片來源：Pinterest
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延續今年春夏流行的奶油色系，美甲也同步進化。米白、淡黃、寶寶藍、霧粉等色系的柔和花朵圖案，整體氛圍像套了濾鏡一樣溫柔！視覺效果更是顯白＋氣質＋不挑膚色。


法式花卉：經典升級版

圖片來源：Pinterest
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法式美甲不再只是白邊，今年流行在指尖加入細緻小花朵設計，保留了法式的乾淨，同時增加滿滿的浪漫細節，適合喜歡低調又高雅的人。


手繪暈染花：藝術感最強

圖片來源：IG@kuredstudio
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這類型美甲設計更接近「畫作」，所以也很看美甲師的功力！透過花瓣暈染技術，讓花朵邊緣呈現出自然地擴散效果，關鍵是不完美才美，符合近期越隨性越時髦的趨勢。

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