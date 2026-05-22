可愛T-Shirt聯名大爆發！Monchhichi、史努比、寶可夢都來了，這波衣櫃真的要失守

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如果你最近逛街時一直被可愛T-shirt燒到，不是你的錯。2026春夏根本是聯名T恤大亂鬥，從童年回憶殺 Monchhichi、永遠不敗的史努比，到熱血動漫迷會直接尖叫的《JOJO的奇妙冒險》，各大品牌最近根本默契超好，一起把「把可愛穿上身」這件事推到最高點。比起高門檻的精品聯名，這種價格相對好入手、日常又真的能穿的T-shirt，才是最容易讓人手滑的存在。

日本經典絨毛娃娃Monchhichi最近真的全面回歸，這次首度和UNIQLO合作推出全新UT系列，消息一出就讓不少人瞬間被童年回憶暴擊。這次系列主打女裝與童裝短袖T-shirt，設計把Monchhichi招牌萌臉、大頭插畫與療癒角色元素直接放上衣身，有些款式甚至帶點日系復古感，不是那種「只有可愛」而已，而是真的穿出門也不會太幼稚的類型。更犯規的是，只要購買Monchhichi UT還能拿到UNIQLO限定貼紙，官方IG之後還會推出娃娃衣抽獎活動，等於買衣服之外還附加收藏價值。

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UNIQLO於官方instagram推出Monchhichi UT娃娃衣服抽獎活動。 圖片來源：官方

販售資訊也很值得筆記，女裝售價NT$490、童裝NT$390，5月22日起全台UNIQLO正式開賣。

UNIQLO X PEANUTS復古史努比太欠買

史努比永遠都有一種神奇魔力，每隔一段時間出新聯名還是會讓人想買。這次UNIQLO推出全新PEANUTS UT系列，以「你可以成為任何人！」為主題，把史努比和朋友們變身成不同角色，整體設計走60到70年代漫畫復古風。

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最可愛的地方是這系列不是單純把角色印上去，而是保留老漫畫那種有點懷舊、帶點美式幽默的氛圍，插肩袖設計也讓整體更像古著感單品。如果你本來就喜歡Clean Fit、丹寧穿搭或美式休閒風，這系列會很好搭。

寶可夢粉先準備尖叫！GU這次找來超人氣《Pokémon》推出全新聯名系列，預計5月29日正式開賣，消息一出立刻掀起討論。比起單純角色印花，GU這波聯名更像把寶可夢世界直接搬進日常穿搭。從皮卡丘、伊布到經典人氣角色都有機會登場，設計風格通常會走GU擅長的簡約潮流路線，讓原本可能偏童趣的角色聯名，多了一點「大人也能穿」的時髦感，不會有穿出門太害羞的問題。

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寶可夢聯名之所以總是有超高人氣，關鍵就在它橫跨太多世代。有人是Game Boy時代一路玩上來，有人是《Pokémon GO》入坑，也有人單純就是皮卡丘鐵粉。這種聯名厲害的地方，就是不只是買衣服，更像把自己的童年回憶一起穿上身。

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如果你本來就愛寬鬆T-shirt＋工裝褲、短裙或運動風穿搭，這系列很值得鎖定，畢竟GU聯名價格通常也相對親民，向來都是「不小心包色」高危險區。