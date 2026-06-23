2026-06-23 07:26 女子漾／編輯桑泥
2026 春夏美甲趨勢總整理！「乾淨感」與「裸透感」成為今年指尖關鍵字
如果說穿搭是第一印象，那麼你的指尖就是風格真正的細節宣言。今年春夏的美甲趨勢，正式從過去幾年的極簡裸色，轉向更有情緒感與光澤層次的進化版本。小編也發現 2026 真正高級的美甲可不是炫技，而是擁有讓人忍不住多看一眼的氛圍！
肥皂感美甲
如果你最近滑到歐美名人或韓國女團的手部特寫，應該都會發現一件事：大家的指甲都變得很「乾淨」。
所謂的肥皂感美甲，其實就是像肥皂表面一樣帶著水潤反光感的裸透美甲，重點是那種看起來像天生好指甲的透明光澤。今年在色系上更流行半透明裸粉、低飽和蜜桃色、霧感牛奶白、柔焦玫瑰粉等。這款美甲也特別適合短方圓甲型，會有一種「精緻女孩剛做完護手」的高級感。
果凍感美甲
今年另一個美甲關鍵字，就是果凍感美甲，不同於以往厚重色塊，今年流行的是帶有透明感的糖果果凍色，重點是光線穿透時的層次感。而今年流行的顏色包含奶油黃、蜜桃色、裸粉、開心果綠等。
液態光美甲
別以為金屬系美甲已經退流行，今年不再是像過去那種高調鏡面銀，而是升級為更「液態光澤」。今年大量出現的是玫瑰水光、珍珠光、冰薄荷光澤。
它不像 Y2K 時代那麼銳利，反而有種未來感與溫柔並存的高級氛圍。尤其當液態光美甲疊加果凍基底時，那種若隱若現的反光，真的美得很像高訂禮服上的珠光布料。
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