香氛蠟燭怎麼用？2026最值得入手4款香氛蠟燭 Diptyque、DIOR、LOEWE太燒

香氛蠟燭怎麼用？2026最值得入手4款香氛蠟燭推薦 Diptyque、DIOR、LOEWE太燒。圖片來源：品牌提供

這幾年香氛蠟燭越來越紅。它早就不只是居家擺設，而是療癒生活感、儀式感，甚至品味象徵。尤其精品品牌這波新品一字排開，真的會讓香氛控直接選擇障礙。如果你最近剛好想入坑，這篇一次整理2026最值得關注的香氛蠟燭推薦，順便告訴你香氛蠟燭怎麼用才不踩雷。

香氛蠟燭怎麼用？很多人第一顆就被自己點壞了

香氛蠟燭看起來很簡單，但其實很多人第一顆就是被自己「用錯」。

最常見的問題，就是只點一下下就熄掉。這樣很容易讓蠟只融中間一圈，之後越燒越形成凹洞，也就是香氛控最怕的「隧道效應」。第一次點香氛蠟燭，建議至少燃燒1到2小時，讓整個表面均勻融蠟，後面才會燒得漂亮。

另一個小細節是燭芯。每次點之前最好先修剪到約0.5公分，不然火焰太大不只會冒黑煙，還可能讓香氣變得焦焦的。

擺放位置也很重要，別放在冷氣直吹或窗邊風口，否則燃燒不平均。熄燭時也不建議直接吹熄，煙味真的會瞬間毀掉剛剛累積的高級感，最好搭配熄燭罩處理。

簡單來說，香氛蠟燭使用技巧記住這4件事：燒滿表面、修燭芯、避風吹、別直接吹熄。

香氛蠟燭推薦1. Diptyque經典香氛蠟燭

Diptyque 經典香氛蠟燭煥新設計，推出全新五款香氣作品。圖片來源：品牌提供

講到香氛蠟燭推薦，Diptyque 幾乎是無法跳過的名字。這個從1963年就開始打造香氛蠟燭的法國品牌，對許多香氛迷來說根本是「人生第一顆精品蠟燭」代表。2026年，Diptyque 經典香氛蠟燭系列迎來全新設計，保留經典橢圓標誌與玻璃燭杯輪廓，但細節變得更俐落、更精緻，收藏感直接升級。

Diptyque 經典香氛蠟燭煥新設計，推出全新五款香氣作品。圖片來源：品牌提供

香氣選擇依舊很強，像是經典熱賣的 Baies 漿果、Figuier 無花果、Roses 玫瑰，都是很多人一聞就入坑的代表作；這次還加入更有個性的 Café 咖啡、Rhubarbe 大黃、Shiso 紫蘇、Ortie 蕁麻 等香氣，從清新草本到濃郁個性派都有。

Diptyque 經典香氛蠟燭煥新設計，推出全新五款香氣作品。圖片來源：品牌提供

更讓香氛控失守的是，Diptyque 不只賣香氛蠟燭，連點燭儀式感都幫你準備好了。像是專屬燭芯剪、熄燭罩、燭蓋、燭罩托盤，甚至能搭配裝飾性燭台與金字塔燭蓋，直接把點蠟燭這件事變成一場生活儀式。對很多人來說，Diptyque 迷人的從來不只是香味，而是那種「連生活細節都變高級」的氛圍。

Diptyque 經典香氛蠟燭煥新設計，推出全新五款香氣作品。圖片來源：品牌提供

DIOR《迪奧香氛世家香氛蠟燭系列》。圖片來源：品牌提供

如果香氛蠟燭也有精品高訂等級，那 DIOR 這系列就是代表選手。

《迪奧香氛世家》2026年換上全新黑色玻璃燭杯，搭配高訂布紋標籤與束腰褶襇細節，整體像精品家飾一樣精緻。除了經典香氣，也新增「森林別墅」與「柯勒諾瓦」兩款新作，把迪奧先生喜愛的生活場景轉譯成香氣。不只是點來聞，根本是擺著也賞心悅目。

DIOR《迪奧香氛世家香氛蠟燭系列》。圖片來源：品牌提供

香氛蠟燭推薦3. LOEWE 質感香氛蠟燭

LOEWE 質感蠟燭系列。圖片來源：品牌提供

LOEWE 的香氛蠟燭一直有種「藝術品感」。這次新品靈感很有記憶點，直接把黑芝麻、甜杏仁、伯爵茶變成香氣主角。黑芝麻款帶著烘烤後的濃郁香氣，很成熟；伯爵茶偏優雅茶感；甜杏仁則是溫柔療癒派。

加上品牌標誌性的陶製燭杯，每一顆都像可以直接放進選物店展示的作品，香氛控真的很容易失守。

LOEWE 質感蠟燭系列。圖片來源：品牌提供

香氛蠟燭推薦4. GUERLAIN 嬌蘭居家藝術香氛蠟燭

嬌蘭 居家藝術 香氛蠟燭與蠟燭杯。圖片來源：嬌蘭提供

嬌蘭這次玩的不是一般香氛，而是高級訂製概念。全新居家藝術系列推出可補充、可客製的香氛蠟燭，以經典 GUERLINADE 嬌蘭香為核心延伸，推出玫瑰、鳶尾、香草、茉莉等多種香氣。

八角輪廓加上品牌經典蜜蜂元素，精品感非常強。如果你喜歡那種一點上就像高級飯店 Lobby 的氛圍，這系列會很對味。