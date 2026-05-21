香水控荷包失守！2026推薦5款淡香精 D&G地中海偽度假香、嬌蘭珠寶級香氛太夢幻

香水控荷包失守！2026推薦5款淡香精盤點 D&G地中海偽度假香、嬌蘭珠寶級香氛太夢幻

香水這件事很神奇，有時候一個人看起來特別有質感，不一定是穿得多貴，而是經過時留下的那股味道太讓人記住。2026精品香氛圈也很熱鬧，從貼膚系麝香、地中海度假感柑橘香，到高訂藝術級木質花香，一口氣迎來多款話題新品。本篇整理2026年5款推薦淡香精，如果最近剛好想換香，這篇可以直接先存起來。

淡香精推薦1. Narciso Rodriguez for her 純淨繆思淡香精

Narciso Rodriguez 全新 for her 純淨繆思淡香精

如果你是「偽體香派」，這瓶真的會讓人很難抗拒。Narciso Rodriguez全新推出的「for her 純淨繆思淡香精」，延續品牌最經典的麝香靈魂，但把整體調性變得更溫柔、更貼膚，像剛洗完澡後自然散發出的乾淨香氣。

Narciso Rodriguez 全新 for her 純淨繆思淡香精

前調以卡拉布里亞佛手柑與薑帶來清爽開場，中調則是白花與招牌麝香交織，最後用雪松、琥珀與香草收尾，整體就是那種低調卻讓人想靠近的高級香。30ml NT$2,850、50ml NT$4,200、100ml NT$5,550。

淡香精推薦2. DOLCE&GABBANA 淺藍淡香精系列

DOLCE&GABBANA 淺藍淡香精系列

經典香水回歸還一次升級兩款，DOLCE&GABBANA這次直接把地中海夏日打包進瓶子裡。全新「淺藍淡香精系列」同步推出女性與男性版本，把大家熟悉的Light Blue經典香氣重新濃縮升級，整體比原版更有層次、更成熟，也更有讓人記住的存在感。

DOLCE&GABBANA 淺藍淡香精系列

女性款以西西里檸檬揭開序幕，明亮清爽的柑橘香一噴就像秒飛義大利海岸，中段雞蛋花讓花香變得更柔和性感，最後以琥珀木留下溫暖餘韻，是很適合夏天約會或度假時噴的陽光系女香；男性款則走更俐落的海洋木質調，黃柑橘與葡萄柚帶來清爽開場，中段加入帶海鹽礦物感的海水絲柏，最後用雪松木收尾，整體很有乾淨、有質感的成熟男友香氛氛圍。女性款30ml NT$3,000、50ml NT$4,000、100ml NT$5,300；男性款50ml NT$3,400、100ml NT$4,600。

淡香精推薦3. PERFUMER H 玫瑰與昆蟲淡香精

Perfumer H 玫瑰與昆蟲淡香精

如果你已經聞膩一般甜美玫瑰香，這瓶會很有驚喜。PERFUMER H全新「玫瑰與昆蟲淡香精」名字就夠有記憶點，把柔美玫瑰加入一絲危險感。桃子與橙花先帶出感性甜潤，接著玫瑰、麝香與豆蔻讓香氣開始變得曖昧，最後用檀香、樺木收尾，整體帶點暗黑花香的戲劇張力，很像那種氣場神秘、讓人猜不透的女生。50ml NT$6,200。

Perfumer H 玫瑰與昆蟲淡香精

淡香精推薦4. LOEWE 匠心傳世香水系列

LOEWE 鳶尾迷情淡香精 100ML NT15,200

這系列根本是香氛界精品收藏品。LOEWE全新「匠心傳世香水系列」直接走高奢路線，首波推出沉烏沁柑、鳶尾迷情、酒韻香草三款淡香精，每瓶都以單一主角香材重新詮釋。想走木質神秘感可以選沉香，喜歡粉感優雅會愛鳶尾，酒韻香草則把奶香與木質揉出很高級的大人感。瓶身搭配天然花崗岩瓶蓋，放在梳妝台上就是藝術品。100ml NT$15,200。

LOEWE 酒韻香草淡香精 100ML NT15,200

淡香精推薦5. GUERLAIN 嬌蘭 金色時光淡香精 珠繡琉光蜂印瓶

GUERLAIN 嬌蘭 金色時光淡香精 珠繡琉光蜂印瓶

GUERLAIN 嬌蘭 金色時光淡香精 珠繡琉光蜂印瓶

這已經不只是香水，是精品收藏等級。嬌蘭2026限量推出「金色時光淡香精 珠繡琉光蜂印瓶」，全球限量2,300瓶，台灣只有20瓶。香氣從小豆蔻的辛香開場，接著玫瑰、檀香、沉香、麝香與椰香慢慢展開，濃郁又華麗。最浮誇的是瓶身直接披上珍珠刺繡裝飾，美得像珠寶。售價NT$29,500。