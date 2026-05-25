打開 Pinterest 全是它！2026 爆紅的 5 種「蕾絲疊穿提案」 教你用基礎單品搭出高級層次

打開 Pinterest，你的靈感牆是不是也被這股細緻又帶點叛逆的白色浪漫給洗版了？步入 2026 年，蕾絲（Lace）早已徹底擺脫了過去落入俗套的甜美與嬌羞，轉而成為街頭時髦女生用來堆疊視覺重量、彰顯高級層次感的必備利器。今年爆紅的蕾絲美學，關鍵就在於「疊穿」兩個字。透過將充滿女性化、帶有半透膚工藝的蕾絲單品，與中性的丹寧、率性的工裝、或是復古的日常基礎款相互碰撞，不僅能打破原本衣著的單調，更能為夏日造型注入一絲不費吹灰之力的清冷美感。如果你還在苦惱該如何將這股趨勢融入日常，接下來我們便透過五種極具話題性的蕾絲疊穿公式，帶你重新定義這個夏天的浪漫輪廓！

Outfit1 蕾絲頭巾

想要嘗試蕾絲卻擔心過於招搖，不妨從最能點亮視覺的頭部配件開始著手，在這一套搭配中，時髦女生選擇了一條充滿法式復古風情的白色蕾絲頭巾，將其隨性地包裹在髮絲上，並在腦後鬆鬆地繫個結，上半身僅需搭配一件寬鬆乾淨的米白色針織上衣與內搭白 Tee，下半身則大膽地疊穿不規則剪裁的蕾絲半裙與粗獷的深棕色西部牛仔靴。這種將溫柔的蕾絲頭巾、裙裝，與自帶硬朗氣質的皮革靴款混搭的技巧，完美平衡了甜美與率性。

Outfit2 蕾絲長襪

復古學院風與少女感在今年夏天找到了最完美的平衡點。這一套造型巧妙地運用了蕾絲襪子來翻轉日常。上半身是一件帶有黃綠色細微格紋的復古短袖襯衫，微微解開的領口展現出率性，下半身則搭配深咖啡色的波點雙層短裙。最讓人驚艷的細節，絕對是腳上那一雙延伸至膝蓋下方的白色蕾絲長襪，襪口帶著精緻的荷葉邊，再踩上一雙漆皮的瑪莉珍高跟鞋。蕾絲細緻的鏤空紋理打破了傳統長襪的沉悶，為整體的美式復古氛圍增添了更多耐人尋味的少女心事。

Outfit3 蕾絲長褲

對於熱愛時髦混搭的穿搭教科書來說，蕾絲長褲絕對是今年必須大膽挑戰的現象級單品！利用一條滿版鏤空植物花卉的微喇叭蕾絲長褲作為視覺主軸，上半身卻極具創意地疊穿了一件牛油果綠的蕾絲拼接吊帶裙與同款透膚罩衫。這種「長裙疊穿長褲」的層次法，在今年極具話題性，因為蕾絲長褲帶有若隱若現的透膚感，即使雙層疊加也完全不會顯得厚重，反而讓綠色與白色在步伐擺動間交織出充滿仙氣卻又極具街頭態度的前衛造型。

Outfit4 蕾絲蝴蝶結

如果你的穿搭偏向內斂，那麼將蕾絲化為背影殺手的點綴，就是最高級的展現方式。在日常隨性的黑色寬鬆衛衣背後，別出心裁地綴上了三組由寬版蕾絲織帶手工反覆勾勒而成的蕾絲蝴蝶結頭飾與背飾，甚至延伸到髮辮上。這種將街頭感滿分的休閒衛衣，與充滿宮廷精緻感的蕾絲蝴蝶結進行材質碰撞的玩法，再內疊一件下擺不規則外露的針織蕾絲打底，完美演繹了當下最紅的少女叛逆感，讓人光是看著背影就忍不住想按下收藏。

Outfit5 蕾絲裙子

最後一套則為摩登上班族與都市女孩提供了最佳的層次示範。一件剪裁極其精簡的透膚白色長袖上衣，內搭白色細肩帶背心，下半身先穿上沈穩的深咖啡色皮革超短裙，卻在短裙之下疊穿了一整條精緻無比的白色滿版蕾絲長裙。短裙與長裙的長短落差，加上蕾絲面料那高雅的刺繡鏤空圖騰，讓原本單調的下半身瞬間有了高級的立體層次，手提一個復古鉚釘腋下包，走在都市大樓間，每一步都踏出了俐落又浪漫的迷人氣場。