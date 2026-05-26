Karina 也在畫！2026 時髦關鍵字「Extra Celestial」爆紅！用 3 種重要元素，打造最具迷幻空靈的「宇宙系妝容」

2026年，時尚界悄悄吹起一股充滿神秘感的全新風潮——「Extra Celestial」（超凡天體），將人們的視線從地表拉向浩瀚無垠的宇宙，與過去強調未來感的「Y2K」或「Cyberpunk」不同，Extra Celestial 更傾向於一種靜謐、空靈且極具個人風格的「宇宙系美學」，它不追求喧賓奪主的誇飾，而是將星辰、銀河與金屬光澤悄然融入日常裝束中，展現出不費吹灰之力的時髦感。

將星系眼妝般的銀河系點綴於眼眸，搭配上具有液態金屬質感的銀色飾品，最後再用一瓶帶有冷調提亮或微珠光的妝前乳，打造出陶瓷般的冷白皮，這就是宇宙系美學的核心所在。

星系眼妝

宇宙系美學中最引人注目的焦點，莫過於那猶如星系般閃耀的眼妝，不再追求大面積的飽和色塊，而是利用細緻的銀色與冷色調亮粉，將銀河系悄然鋪陳於眼窩之上。可以先用淡淡的粉色或紫色眼影打底，再將大顆粒的銀色亮粉點綴於眼頭與眼中，就像是無數星辰匯聚成一條神秘的銀河，就連 Karina 也有畫過呢！

如果你更傾向於簡約風格，也能試試用一抹淡淡的冷藍色眼影，輕輕暈染於眼窩，搭配上纖細的眼線與自然捲翹的睫毛，就能展現出空靈且極具風格的宇宙系眼妝。而對於追求極致時髦感的女孩，也能嘗試大面積的冷灰藍色眼影，搭配上閃耀的冷色調亮粉，完美詮釋了宇宙系美學的精髓。

銀色飾品

在Extra Celestial的風格中，銀色飾品扮演著舉足輕重的角色。不同於常見的金色或金屬色，銀色更具冷冽與前衛感，能完美呼應宇宙系美學的冷色調。例如液態金屬耳扣，以其有機且充滿流動感的線條，展現出不凡的設計感。或者大面積的銀色手鐲，搭配上充滿張力的結構，也能瞬間提升整體的時尚度。這種帶有液態金屬質感的飾品，就像是從宇宙深處飛來的神秘隕石，帶有無限的想像空間。

陶瓷冷白皮

宇宙系美學追求的不僅是外在的閃耀，更是一種內在的空靈氣質。而打造出陶瓷般的冷白皮，正是展現這種氣質的關鍵。在開始化妝前，可以先用一瓶帶有冷調提亮或微珠光的妝前乳。这种妝前乳能有效修飾膚色，打造出白皙且富有光澤的陶瓷肌。这種冷調提亮能讓你在人群中更顯獨特，也更符合Extra Celestial的風格要求。