2026最想偷學的韓星妝容！ROSÉ冷豔貓眼、宋慧喬冷凝裸光、Jisoo粉嫩晶透妝一次拆解。圖片來源：IG

每次看到女明星出席活動，總會忍不住想問：「這妝到底怎麼畫的？」明明不是濃妝，卻精緻到像自帶濾鏡；明明色彩不重，卻讓五官立刻高級起來。這次整理3位話題女明星妝容，從 ROSÉ 的紅毯冷豔妝、宋慧喬的高奢冷凝妝，到 Jisoo 的粉嫩晶透妝，把底妝、眼妝、唇妝重點一次拆解。

女明星妝容推薦1. ROSÉ｜YSL高級冷豔貓眼妝

BLACKPINK ROSÉ 出席 MET GALA 的妝容。圖片來源：IG@roses_are_rosie

BLACKPINK ROSÉ 每次出席國際時尚盛事，妝容總能成為美妝圈討論焦點。這次現身 MET GALA，以俐落又充滿高級感的造型亮相，妝容延續她標誌性的冷感精緻路線，完美示範什麼叫做「高級厭世千金妝」。

底妝先以 YSL BEAUTY《恆久完美裸光無瑕粉底露 LC2》 輕薄打底，再用 《恆久完美立體高光餅》 點亮眼頭、鼻尖與眼周，打造像天生膚況超好的立體裸光肌。眼妝則使用 《時尚四色眼影盤 #720迷沙幻影》 暈染眼窩，透過冷調陰影加深輪廓，再勾勒俐落上揚黑色眼線，創造 ROSÉ 招牌的冷豔眼神，最後於臥蠶輕點亮粉，讓雙眼更顯精緻有神。

唇妝先以 《情挑誘光水唇膏 #10粉光誘吻》 打底，再疊擦 《情挑誘光水唇膏 #214告白裸粉》，畫出帶點成熟氣場的高級裸粉唇。

YSL BEAUTY 恆久完美裸光無瑕粉底露。圖片來源：品牌提供

BLACKPINK ROSÉ 出席 MET GALA 的妝容。圖片來源：IG@roses_are_rosie

女明星妝容推薦2. 宋慧喬｜嬌蘭高奢冷凝裸光妝

嬌蘭全球品牌大使 宋慧喬_KISSKISS法式之吻波光蜜漾豐唇露_100香檳粉。圖片來源：品牌提供

宋慧喬一直是韓系高級感妝容代表，這次為嬌蘭拍攝夏季視覺，以清冷又充滿質感的「READY TO SUMMER」妝容亮相，再次把高級感拉滿。底妝以 嬌蘭《24K純金光透精華氣墊粉餅》 打造沁涼服貼的細緻膚質，再疊上 《幻彩流星蜜粉餅》 修飾膚色與控油定妝，讓肌膚呈現乾淨高級的微霧冷白光。

雙頰則透過 《提洛可腮紅》 輕刷出自然紅潤氣色，眼妝選用 《高訂深邃四色眼影盤 #530 MAJESTIC ROSE》，用柔粉、紫紅與棕色層層堆疊，打造優雅又帶深邃感的眼神。最後以 《KISSKISS法式之吻波光蜜漾豐唇露》 點綴雙唇，畫出澎潤透亮的玻璃唇效果，整體就是「安靜但很貴」的代表妝容。

嬌蘭幻彩流星蜜粉餅。圖片來源：品牌提供

雙頰則以 提洛可腮紅 疊出自然血色感，眼妝選用 高訂深邃四色眼影盤 #530 MAJESTIC ROSE，用柔粉、紫紅與棕色打造溫柔立體眼神。 唇妝則是 KISSKISS 法式之吻波光蜜漾豐唇露，畫出澎潤玻璃唇效果。這種妝容很適合想走「低調貴氣感」的人。

女明星妝容推薦3. Jisoo｜DIOR坎城甜美公主妝

迪奧全球大使金智秀JISOO 出席「2026坎城國際影集節」妝容。圖片來源：IG

JISOO這次現身法國坎城國際影集節（CANNESERIES），更以亞洲第一人的身份拿下 Madame Figaro Rising Star Award，成為現場焦點。她以一襲夢幻粉色禮服亮相，搭配甜美優雅妝容，直接美成真人版迪士尼公主。

2026 全新《迪奧粉漾果凍唇蜜》。圖片來源：品牌提供

智秀Jisoo演譯2026全新《迪奧粉漾緹花亮妍棒》#001粉紅泡泡。圖片來源：品牌提供

這次妝容重點是透亮粉嫩感。底妝使用全新 《迪奧超完美持久柔光粉底液 #0N》 細緻打底，再搭配 《迪奧超完美持久亮采餅 限量版 #003粼光金》 與 《迪奧粉漾緹花頰彩棒 #001經典粉》，打造像天生好膚質的精緻透光肌。

2026 全新《迪奧粉漾緹花亮妍棒》。圖片來源：品牌提供

眼妝選用 《迪奧經典五色眼影 藤格紋限量版 #855高訂玫瑰》，用柔霧與緞光粉棕色系勾勒眼神，再搭配 《迪奧絕對搶眼飛翹睫毛膏》 放大雙眼。唇妝則是全新 《迪奧癮誘鏡面水光唇膏 #306蜜糖裸粉》，粉嫩水光唇和整體造型完美呼應。