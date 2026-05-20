2026-05-20 18:49 醫時尚生活 Drs-Beauty.com
美業新革命！晨宏國際引進「芯色彩AI調色系統」 聯手STAR Color翻轉染髮創業門檻
台灣美髮產業正式跨入AI自動化時代！專業髮品進口商晨宏國際宣佈，正式引進全球領先的「芯色彩AI智能調色系統」，並於今日（20日）聯手加盟品牌 STAR Color 舉辦創業加盟說明會。這項技術的導入，標誌著美髮業將從精緻手工業轉向「數位精準化」經營，大幅降低技術創業門檻，預計將帶動新一波「個人美業經濟」浪潮。
科技賦能50秒精準調色 解決美髮業「經驗斷層」
傳統染髮高度依賴設計師的「手感」與長年的培訓，面對勞動力短缺與技術養成不易的困境，晨宏國際引進的「芯色彩AI調色系統」成為最佳解決方案。該系統透過自研AI晶片與雲端大數據，僅需50秒即可完成精準配方調配，將過去需數年訓練的調色技術，轉化為標準化的科技流程。
晨宏國際副總經理溫蒂（Wendy）表示：「我們看到的不是取代設計師，而是賦予他們更強大的武器。這套系統能讓經營者實現『色彩數位化』，不僅減少染膏耗損，更能確保留客率，因為AI能精準記錄每一位客戶的專屬配方。」
創業門檻大減 主打「一個人經濟」 快染店模式成新寵
加盟品牌 STAR Color 由肯尼老師領軍，將這套 AI 系統與「快染店」模式深度結合，提出「洗染999元、不分長短」的透明定價策略，直擊傳統沙龍價格混亂、強迫推銷的痛點。
透過晨宏國際提供的硬體支援，STAR Color 的加盟模型展現了高度的複製性：
- 縮短培訓週期： 無經驗者最快30天結訓，大幅降低人事成本。
- 低啟動資金： 以40萬左右的微型創業架構，讓「一個人開一間店」成為可能。
- I人友善服務： 透過系統化流程減少不必要的推銷，迎合現代消費者「社交恐懼」的偏好。
晨宏國際不僅是進口商 更是美業數位轉型的後盾
作為「芯色彩」在台的推動者，晨宏國際副總經理溫蒂強調，公司不僅提供硬體設備，更建立了完整的供應鏈維護與教育資源連結。未來將協助加盟主對接政府產業人才培育計畫（如TTQS、iCAP等），確保技術認證與國際標準接軌。
「當技術可以被記錄、流程可以被教學，美髮人就不再只是體力勞動者，而是經營者。」晨宏國際與 STAR Color 的合作，預示著台灣美髮業正從「勞力密集」加速邁向「智慧美業」的全新里程碑。
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