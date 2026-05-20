2026上半年美妝榜單出爐！14款口碑黑馬曝光，這支底妝直接紅到日本

美妝控的購物清單又要更新了！每次看到 @cosme 榜單公開，總有種「這波該補貨了吧」的衝動。2026年度 @cosme 台灣美妝大賞上半年新秀賞正式揭曉，這次共有1205件新品參與評選，最後只有14款產品成功殺出重圍，從保養、底妝到頭皮養護通通上榜，甚至還有2款同步橫掃台日榜單，直接被認證是跨國級神品。

如果要幫今年上半年美妝圈下關鍵字，大概就是：「醫美成分全面日常化」、「頭皮保養正式升級」、「底妝開始比誰更像天生好皮」。

2026美妝趨勢1：醫美級保養不再只是診所專屬

這幾年大家對保養品的要求真的變了。以前追求保濕、亮白就很夠，現在更在意成分有沒有科學依據、修護夠不夠有感。這次拿下綜合大賞的是 MIRAE 未來美「專業院線PDRN麗珠肽修護新生乳」，PDRN這個原本偏醫美圈熟悉的成分，如今正式走進日常保養櫃，代表大家對高效修護的需求已經升級。

同樣切中這波趨勢的還有 CeraVe 適樂膚「極抗痕A醇緊緻修護精華」，把A醇這類進階抗老成分做得更親民；My Beauty Diary 我的美麗日記則把NMN導入面膜，讓抗老這件事變得沒那麼高門檻。

簡單說，現在不是「有沒有保養」，而是「妳的保養有沒有點科技感」。

適樂膚極抗痕A醇緊緻修護精華 #抗痕小紫瓶。圖片來源：品牌提供

2026美妝趨勢2：扁塌頭髮真的退流行了

過去大家買洗髮精常看去屑、修護、控油，但現在更在意的是：洗完有沒有蓬。

尤其台灣濕熱氣候，細軟髮女孩應該超有感，早上剛吹完像韓星，下午直接貼頭皮。這次上榜的 Hair Recipe 髮的食譜「無花果白茶控油蓬鬆洗髮露」，以及 head&shoulders 海倫仙度絲「控油蓬鬆型泡沫洗髮慕斯」，都明顯瞄準這類需求。

現在頭皮保養已經不是洗乾淨就好，而是往「髮根空氣感管理」進化。

2026美妝趨勢3：底妝從遮瑕變成養膚系競賽

今年底妝圈很明顯在比誰更會打造「偽素顏高級肌」。不是厚遮瑕那種無瑕，而是讓人看不出妳到底有沒有上妝，但氣色就是很好。

像 MAQuillAGE 心機彩粧「心機光采恆潤精華持妝乳」、SHISEIDO 資生堂國際櫃「超聚光持光蜜粉」，都在主打光澤與原生感。

更狂的是 CLARINS 克蘭詩「黃金雙萃精華粉底液」與 KATE TOKYO 凱婷「凝光粉霜」，這兩款還同步拿下日本 @cosme 榜單，等於直接獲得台日雙認證。這波底妝趨勢很明確：妝感不能假，肌膚看起來還要比沒化妝更好。

CLARINS克蘭詩「黃金雙萃精華粉底液」。圖片來源：克蘭詩提供

2026 @cosme上半年14款得獎名單一次看

想直接抄作業的人，這份名單先收：

1.L'OREAL PARIS 巴黎萊雅 活力緊緻專研抗皺修護精華水

2.MIRAE 未來美 專業院線PDRN麗珠肽修護新生乳

3.shu uemura 植村秀 酒粕活酵淨亮潔顏油

4.CeraVe 適樂膚 極抗痕A醇緊緻修護精華

5.PAUL & JOE 紫羅蘭草本能量精華油

6.My Beauty Diary 我的美麗日記 活能抗老淨亮面膜

7.MAQuillAGE 心機彩粧 心機光采恆潤精華持妝乳

8.CLARINS 克蘭詩 黃金雙萃精華粉底液

9.KATE TOKYO 凱婷 凝光粉霜

10.SHISEIDO 資生堂國際櫃 超聚光持光蜜粉

11.Hair Recipe 髮的食譜 無花果白茶控油蓬鬆洗髮露

12.head&shoulders 海倫仙度絲 控油蓬鬆型泡沫洗髮慕斯

13.Kerastase 巴黎卡詩 釉光香頌玫瑰護髮精油

14.DHC 速攻藍莓