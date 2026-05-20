2026-05-20 11:56 女子漾／編輯ANDREA
準備好被美暈！ Karina曬全新GENTLE MONSTER系列，這一款更是時髦精最愛
呼叫所有走在時尚尖端的女孩！每次出新必引發搶購熱潮的GENTLE MONSTER，這次又來放火了！全新「2026 Veggie 系列」將奇幻想像玩到了極致，直接把「蔬菜」變成最潮的時尚單品。透過鮮活生動的色彩與有機線條，揉合極具建築感的前衛輪廓，打造出讓人一眼就心動的絕美折疊墨鏡。
誰能想到日常的蔬菜也能這麼時髦？全系列共推出10款折疊眼鏡，鏡框完美呼應了蔬菜的趣味廓形，鏡腿更是巧妙地融入了莖葉靈感的精緻細節。最棒的是，它不只顏值逆天，折疊設計更是將實用度直接拉滿，連妳的小廢包也能輕鬆裝下，出門補妝、凹造型簡直不要太方便！
這次的視覺大片更是神仙打架！由我們「人間AI」aespa Karina與演員于適共同演繹。在超現實的荒野背景下，Karina 對番茄的極致迷戀，碰撞上于適冷峻迷人的凝視，把生機盎然的自然元素轉化為極具張力的時尚大片，看完真的只想大喊：「Karina同款請給我來一副！」
此外，全球六大城市還將打造超萌的農場主題快閃店！現場不僅有巨大的番茄裝置，還有奇幻又可愛的專屬生物「Veggiemon」出沒。搭配超好玩的互動拍照機，絕對是週末和閨蜜打卡、狂洗版 IG 的必去熱點。
姐妹們，快把開賣時間筆記起來：
GENTLE MONSTER 2026 Veggie 系列 開售資訊官方網站：6月6日（六）00:00 準時開搶微風南山門市：6月6日（六）11:00 正式發售
同步推薦：Acne Studios 2026 春夏眼鏡系列登場，時髦女孩必收的復古百搭神仙單品
想要毫不費力的時髦感？那妳絕對不能錯過 Acne Studios 全新發布的 2026 春夏眼鏡系列！這次品牌將大家熟悉的經典輪廓重新解構，把低調卻極具顛覆性的時尚態度玩得淋漓盡致。全系列皆由義大利精工打造，將復古濾鏡與現代的俐落洗鍊完美融合。本系列已開賣，準備好讓妳的日常穿搭瞬間氣場升級！
酷颯女孩必備：70年代復古飛行員墨鏡
這款從男裝一路燒到女裝秀場的金屬框墨鏡，絕對是本季的「耍酷擔當」！以輕盈的流線型框架搭配尼龍鏡片，完美詮釋出自信又隨性的張力。顏色除了極簡百搭的黑色、自帶復古氛圍的「棕橘色」之外，還有一款配有透明鏡片的「復古銀色」，素顏戴上也能瞬間擁有清冷高級感！
氣場全開：立體寬框板材墨鏡
首度在女裝秀場亮相就超吸睛！這款板材（Acetate）墨鏡直接將經典日常框型霸氣放大，透過大膽的立體比例與強烈存在感，不僅視覺張力十足，更是完美的「瘦臉神器」。一共推出經典黑與絕美的「棕金色」，一戴上就是氣場全開的女王範，時尚態度直接拿捏。