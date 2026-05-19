時髦咖必備鬆弛感！鍾瑶、許路兒穿它太美，同步2品牌讓你夏日不怕悶熱

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炎炎夏日，想要穿得時髦又怕悶熱流汗？現代女孩在都市穿梭，最需要的其實是那份「不費力的優雅」這次推薦3品牌穿搭，讓你在夏天走在路上或是在旅遊能輕盈自在

以高品質天然亞麻揉合品牌經典極簡美學，完美打造現代都會女性的質感衣櫥。這次更特別邀請氣質女星鍾瑶、無齡感時尚指標許路兒親自帶路，示範如何把亞麻材質穿出滿滿的「高級鬆弛感」！ 自帶獨立自信魅力的鍾瑶，以兩套法國珍稀亞麻單品美翻全場。

首套選用「米色亞麻長版背心」內搭鏤空針織上衣與同款短褲，大地色系結合寬鬆輪廓，率性輕盈中又藏著鏤空細節的精緻巧思！另一套則是仙氣爆棚的全白造型，純白蕾絲刺繡上衣搭配飄逸的寬版亞麻長褲，流暢剪裁超修身，散發出清新自在的法式優雅。

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而穿搭總能引起熱搜的許路兒，則以「卡其色亞麻西裝套裝」展現俐落帥氣，內搭黑色緞面細肩帶，巧妙運用異材質混搭出低調奢華，完美演繹都會時髦範。另一套「柔霧米亞麻長洋裝」更是必收單品！圍裹式設計加上修飾臉型的V領與收腰細節，讓身形比例無懈可擊，隨步伐輕擺的流線裙襬，散發毫不費力的迷人魅力。

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客製化法式手工刺繡活動千萬別錯過！

時髦精們看完是不是想立刻逛起來？

5/15至5/24期間，只要至Club Monaco單筆消費滿NT$18,000，就能把限量「限定束口袋」帶回家！現場更加碼超夢幻的「法式手工刺繡客製化服務」，為妳的束口袋訂製獨一無二的專屬印記，週末趕快揪閨蜜一起去店上試穿吧！

同步推薦1：JNFR 2026夏季系列

時尚達人Jennifer主理的服裝品牌JNFR推出2026夏季系列，完美詮釋了今年超紅的「Everyday Luxury」靜奢風！本季主打讓衣服成為「會呼吸的存在」，把通勤、出遊的穿搭痛點一次解決。

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這次 JNFR 把重點回歸最純粹的「材質」，大量選用亞麻、天絲與匹馬棉。小編私心大推匹馬棉單品，外層維持立體挺拔，內裡卻是100%純棉的親膚觸感；還有極度透氣的亞麻系列，讓空氣能在肌膚間自由流動，面對台灣濕熱的夏天也能保持乾爽，悄悄撐起妳的高級質感。

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說到本季必收清單，絕不能錯過話題超高的「天絲亞麻牛仔洋裝」！除了材質輕盈不拘束，腰間抽繩末端還藏了「金色花生」點綴，寓意穿上就有「好事發生」，實在太討喜！另外，能修飾腿型的「夏季輕薄牛仔褲」與100%亞麻經典襯衫，更是專為久坐辦公與長途飛行設計，一套就能無縫切換辦公室與海島度假模式。

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全系列以超百搭的米杏、大地色系為主，結合微顆粒編織針織衫，帶出滿滿的知性與度假氛圍。新品即日起 FRND官網開賣，5/19至 5/22期間下單享新品 9折，台灣區更享不限金額免運，女孩們趕緊趁這波幫夏日衣櫃質感換季吧！

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同場推薦2；Studio Doe全新春夏系列

上班想穿得體面俐落，下班又想立刻切換成慵懶放鬆的模式？女孩們的心聲穿搭編都懂！質感品牌 Studio Doe本季帶來全新的Gender Free春夏系列「Between Two Lives」，完美擊中現代人在不同生活節奏中流動的穿搭痛點，讓妳出門不再選擇困難症發作！

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這次的新品真的讓人忍不住想包色處理！全系列打破了服裝被「場合」侷限的死板印象，主打就算再舒服，版型和質感也依然完美成立。編輯私心大推他們家帶有空氣感的寬鬆剪裁，不僅能巧妙隱藏在意的小肉肉，柔軟親膚的輕盈面料更是拯救了台灣悶熱難耐的夏天。不管是套上就能快速出門的透氣上衣，還是兼顧俐落與隨性線條的抗皺下身單品，都在寬鬆柔軟與立體挺度之間拿捏得恰到好處，穿上身立刻自帶一股「毫不費力的時髦氣場」。

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而且，Studio Doe想傳遞的「Gender Free」理念真的超迷人！它不只是單純的男女尺寸共享，更是一種拋開框架、回歸真實穿著需求的自由提案。不用刻意去定義自己今天是哪一種風格，一套服裝就能自然融入一天中的各種生活情境。

全新春夏系列將於5/20（三）晚上9點在官方網站正式開賣！上市期間也推出了超生火的限時優惠，包含全系列任選三件95折、搭配指定鞋款享85折，達指定滿額門檻還能享台灣本島免運！快揪男友或好姐妹一起逛起來，把這份舒服又自在的高級感帶回家吧！