“When Estelle Meets Dino” SPORT b. x Jessica Ng聯名特展

2026年春季，SPORT b. 以一場色彩繽紛且富於想像的跨界對話，攜手新銳澳洲藝術家Jessica Ng推出聯名系列。當Jessica筆下的小女孩Estelle和她的夥伴們，與SPORT b. 標誌性Dino恐龍相遇，一段奇幻旅程就此展開。

為延續此次跨界合作，SPORT b. 特別於台中漢神洲際門市舉辦“When Estelle Meets Dino” 期間限定特展。空間中呈現多幅Jessica親筆手繪作品，透過細膩筆觸與鮮活色彩，帶領觀展者走進古靈精怪的異想時空，感受Estelle的內心宇宙，開啟一場關於夢想與童年的感官對話。

About Jessica Ng

Jessica Ng（@jb0xtchi）畢業於新南威爾斯大學與TAFE NSW時裝設計學院，早期以服裝設計師身份踏入創意產業，其後創立個人品牌。憑藉極具辨識度的視覺風格，於社群平台迅速累積關注。她的創作揉合童話故事、西方卡通和日本動畫元素，筆下角色多為大眼孩童與擬人化生物，在純真外表下隱約流動著一絲暗黑和孤寂氣息，形塑出獨特對比的視覺美感。

2022年加入How2work後，Jessica推出首款實體藝術玩具作品《Estelle》，正式將平面插畫延伸至立體創作，獨樹一幟的世界觀拓展至 Art Toy 領域。

★SPORT b. x Jessica Ng 聯名特展

展覽日期：2026.5.7 – 2026.5.31

展覽地點：SPORT b. 台中漢神洲際門市

台中市北屯區崇德路三段865號3樓 / 04 2422 0393

https://www.agnesb.com.tw/SPORTb/brands/JessicaNg