拒絕夏日頭皮悶黏感！髮基因攜手丹妮婊姐推廣頭皮養護　全新「頭皮會談室」服務同步登場

隨著夏季高溫與潮濕氣候來臨，頭皮出油、髮根扁塌與悶熱不適等問題，成為許多民眾日常困擾。專注頭皮日常養護的品牌「髮基因」近日宣布攜手人氣YouTuber 丹妮婊姐 擔任品牌好友，並同步推出全新「頭皮會談室」線上諮詢企劃，希望透過正確保養觀念與日常養護建議，協助消費者建立更完整的頭皮護理習慣。

《 髮基因品牌好友丹妮婊姐分享，頭皮養護應重視日常調理與油水平衡》

品牌指出，現代人長時間處於高壓生活型態，加上熬夜、飲食不規律，以及頻繁染燙與造型習慣，容易使頭皮油水平衡失衡，進一步影響髮絲蓬鬆度與舒適感。尤其進入夏季後，高溫與悶熱環境也讓頭皮問題更加明顯。

此次擔任品牌好友的丹妮婊姐分享，過去自己也曾因工作忙碌與長時間拍攝，經常面臨頭皮出油與髮根塌陷問題。她表示，過去總以為只要加強清潔即可改善，但後來才發現，頭皮其實也需要像肌膚一樣進行日常保養與調理，維持穩定的頭皮狀態更為重要。

髮基因表示，品牌近年持續推廣「頭皮保養日常化」概念，希望消費者能從清潔、調理到後續保養，建立適合自身需求的護理習慣。品牌也提醒，頭皮保養產品主要作為一般日常清潔與養護用途，並非醫療行為或治療用途，實際使用感受仍會因個人狀況與使用習慣而有所不同。

《髮基因推出官方Line線上「頭皮會客室」，透過一對一諮詢與建議，陪您更了解自己的頭皮狀態與保養需求》

除了產品與觀念推廣外，髮基因同步於官方LINE推出「頭皮會談室」服務，消費者可透過線上互動方式，初步了解自身頭皮狀態，並進一步獲得真人諮詢師提供的日常養護建議。品牌表示，若出現持續性頭皮不適或異常落髮等情況，仍建議尋求專業醫療協助。

「頭皮會客室」諮詢服務： 可加入髮基因了解更多https://page.line.me/scalprecovery?openQrModal=true

《即日起參與集點活動，挑戰累積點數，就有機會贏得韓國首爾來回機票與多項品牌精美好禮》

此外，品牌也同步推出「品牌好友接力集點」活動，活動期間至9月19日止，消費者可透過指定消費與社群互動累積點數，參與抽獎與兌換活動，獎項包含韓國首爾來回機票、品牌周邊商品與購物金等，詳細活動辦法將依官方公告內容為準。

品牌好友接力集點：https://www.scalprecovery.com/static/friendofthebrand

《髮基因於全台好市多實體門市輪流限時展出，新通路布局讓專業頭皮護理更貼近大眾生活》

在通路布局方面，髮基因也宣布自5月15日起陸續進駐全台 Costco Wholesale 賣場進行限時展售，將依各地檔期輪流展出，希望讓更多消費者在日常採購時，也能接觸頭皮養護相關產品與保養觀念。

品牌表示，未來將持續透過內容推廣、通路合作與消費者互動，倡導「健康頭皮基底」概念，鼓勵民眾建立穩定且適合自身需求的日常頭皮養護習慣。