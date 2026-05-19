網友舉辦「最會送母親節禮物大賽」 第一名秀日系專櫃保養品小山！

記者/鄭欣宜報導

母親節剛過，除了吃大餐、送鮮花，究竟送什麼禮物才能送到媽媽心坎裡？近日社群平台Threads上便有網友自發舉行「最會送的母親節禮物大賽」，吸引大批網友們爭相曬出自己的孝親戰績，社群上瞬間掀起一波「禮物爭霸戰」。而在眾多參賽者中，奪下第一名寶座的是一位霸氣讓媽媽在資生堂專櫃「買到飽」的女網友，超狂的保養品山照片一出，立刻引發熱烈討論。

該名女網友在Threads上分享，今年母親節為了好好犒賞媽媽，特別帶媽媽前往資生堂專櫃，並大方表示預算無上限，喜歡什麼自己拿！結果媽媽也沒在客氣，直接開啟大掃貨模式，將明星商品精華液、乳霜、化妝水等熱銷品項通通打包。

奪下第一名寶座的是一位讓媽媽在資生堂專櫃「買到飽」的女網友，超狂保養品山引發網友們熱烈討論。圖/讀者提供、鄭欣宜後製

原PO隨後曬出戰利品照片，只見畫面中紅色、金色的資生堂經典保養品排得滿滿的，宛如一座小山，這還不包含其他部分。奪得首獎的網友，當天的行程除了專櫃購物，還帶媽媽去電影院觀賞了近期話題度極高的《穿著Prada的惡魔》第二集，享受久違的母女約會。她也笑稱：「看完電影加買這堆，到現在都還不敢看帳單，不過媽媽開心最重要！」

這篇霸氣又溫馨的孝親文貼出後，立刻吸引網友們朝聖按讚，紛紛留言驚呼：「這裡沒有5萬應該也有個4萬吧！」、「我感覺你馬麻會用不完 我可以幫忙用喔 為了不要浪費我真的可以幫忙喔」、「樓主媽有沒有去抽曼谷奢華之旅XDDD 才剛看到小紅瓶就可以抽獎耶！中獎機率好大哈哈哈哈」、「請問樓主有缺乾媽嗎？我煮飯很好吃喔！」

陪伴媽媽逛街、看電影，讓媽媽自主挑選保養品的「一條龍式體驗」，反而更能拉近母女關係。這次Threads上的趣味評比，不僅展現了新世代女性的經濟自主能力，也讓人看見溫馨又霸氣的孝親方式。