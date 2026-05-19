熱到快融化！2026最強「降溫神器」5款推薦 涼感噴霧、濕巾、防曬一次收。圖片來源：品牌提供

一出門就像走進烤箱，捷運月台像蒸氣室，瀏海才剛整理完就直接塌掉，台灣夏天真的不是開玩笑。今年各大品牌明顯把「降溫保養」玩得更全面，不再只是單純的涼感噴霧，而是從頭皮、底妝、防曬到曬後修護，全方位幫你Cool Down。以下整理近期話題降溫新品，讓妳不只是撐過酷暑，而是優雅過夏天。

降溫神器推薦1. KOSE 高絲 MAKE KEEP 美顏定格酷涼薄荷系列

美顏定格 (酷涼薄荷)系列。圖片來源：品牌提供

夏天最怕的就是妝才剛畫好就被汗水沖走，KOSE 高絲這次直接把「降溫＋持妝」一次打包。MAKE KEEP 美顏定格系列推出酷涼薄荷限定款，包含「KOSE 高絲 MAKE KEEP 美顏定格持粧噴霧 PLUS（酷涼薄荷）」、「KOSE 高絲 MAKE KEEP 美顏定格控油蜜粉 PLUS（酷涼薄荷）」與「KOSE 高絲 MAKE KEEP 美顏定格控油柔焦 UV 飾底乳（酷涼薄荷）」，主打一上臉就有冰感降溫體驗，同時對抗夏季最煩人的脫妝、泛油與悶熱問題。

美顏定格 (酷涼薄荷)系列。圖片來源：品牌提供

定粧噴霧加入冰沁涼感成分與品牌護粧神盾配方，在高溫潮濕環境也能維持妝容穩定；冰藍蜜粉則兼具柔焦毛孔與降溫控油效果，對於夏天容易爆油的人來說很有吸引力。價格：NT$350～NT$360

美顏定格控油柔焦UV飾底乳 (酷涼薄荷)。圖片來源：品牌提供

美顏定格控油蜜粉PLUS (酷涼薄荷)。圖片來源：品牌提供

降溫神器推薦2. SEA BREEZE 日本涼感專家 涼感濕巾系列

SEA BREEZE臉&身體兩用涼感濕巾全系列。圖片來源：品牌提供

如果你是通勤5分鐘就全身黏答答的人，這類產品真的會被默默囤貨。日本涼感專家 SEA BREEZE 推出的「SEA BREEZE 臉&身體兩用涼感濕巾」，主打擦拭瞬間降溫-3°C，從臉、脖子到身體都能快速急救。20 x 25公分的大尺寸設計也很加分，一張就能完成全身清潔，超適合夏季外出族。

SEA BREEZE臉&身體兩用涼感濕巾全系列。圖片來源：品牌提供

更吸睛的是「SEA BREEZE 極涼掛脖濕巾 加大版」，48公分超大尺寸可直接掛在脖子上，像行動式降溫配備。品牌表示可讓肌膚表面降溫-4°C，涼感最長可持續約1小時，演唱會、戶外活動或排隊時都很實用。價格：NT$149～NT$159

SEA BREEZE臉&身體兩用涼感濕巾全系列。圖片來源：品牌提供

降溫神器推薦3. Black Foret 黑森研 頭皮降溫系列

黑森研BLACK FORET蓬鬆豐盈防斷修護洗髮精500ml。圖片來源：品牌提供

很多人降溫只想到臉，但真正最容易崩潰的其實是頭皮。韓國抗落髮品牌 Black Foret 黑森研正式進軍台灣，把頭皮降溫變成夏日保養新關鍵。

黑森研BLACK FORET舒緩頭皮防斷修護涼感噴霧100ml，原價499 元，即日起至五月底屈臣氏獨享限時優惠價399元。。圖片來源：品牌提供

話題主角是「Black Foret 黑森研 去屑止癢強健髮根洗髮精」，採用 Frozen Sparkling Foam 技術，透過高密度碳酸泡沫清潔頭皮，同時帶來品牌主打的降溫5°C清爽感，洗頭瞬間像幫頭皮吹冷氣。

另外「Black Foret 黑森研 舒緩頭皮防斷修護涼感噴霧」也很適合午後急救，頭皮悶熱、瀏海塌掉、出油不舒服時噴一下會很有感。價格：NT$399～NT$599

降溫神器推薦4. 寵愛之名 亮白淨化黃金藻防曬家族

寵愛之名防曬家族。圖片來源：品牌提供

夏天最怕曬完臉熱到發燙，這時候曬後降溫真的很重要。「亮白淨化黃金藻防曬霜」除了SPF50+高防護力，也加入養膚概念；更值得注意的是「亮白淨化黃金藻曬後面膜」，特別加入溫和涼感因子 Fresh’In Green+，提供更舒服、持久的降溫修護感受。和傳統薄荷型爆涼產品不同，這種走舒緩型降溫路線，更適合曬後肌膚不穩定時使用。價格：NT$600～NT$1,050

寵愛之名防曬家族。圖片來源：品牌提供

寵愛之名防曬家族。圖片來源：品牌提供

降溫神器推薦5. Cetaphil 舒特膚 AD益膚康瞬效舒敏凝膠

「AD益膚康修護系列」紅色新裝上市 肌膚專屬滅火隊。圖片來源：品牌提供

敏感肌的降溫需求真的比較難搞，很多涼感產品刺激性太強，反而容易讓皮膚更不舒服。Cetaphil 舒特膚推出的「Cetaphil 舒特膚 AD益膚康瞬效舒敏凝膠」，走的是溫和物理降溫路線，透過金屬冷觸感滾珠設計快速舒緩局部乾癢與不適。

「AD益膚康修護系列」紅色新裝上市 肌膚專屬滅火隊。圖片來源：品牌提供

不靠強烈薄荷刺激，對敏弱肌來說相對友善，冷氣房乾癢、換季泛紅或肌膚容易敏感的人，可以考慮這類溫和型降溫保養。Cetaphil 舒特膚 AD益膚康瞬效舒敏凝膠 價格：NT$890