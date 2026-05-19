金智媛、Krystal、郭雪芙都在用！5款明星愛用保養新品 原來發光肌是這樣養出來的。圖片來源：品牌提供

每次看到女明星近距離生圖，最讓人嫉妒的真的不是五官，而是那種「怎麼膚況可以穩成這樣」的高級光澤感。尤其現在鏡頭越拍越高清，妝感根本藏不了肌膚狀態，能被明星放進日常保養清單的產品，自然更讓人好奇。

這篇整理近期幾款話題度超高、由明星站台或分享使用心得的保養品，從抗老修護、抗氧抗皺、美白提亮到敏弱肌修護一次盤點，想養出女明星同款穩定發光肌，可以先從這幾款開始看。

明星愛用保養品推薦1. THE WHOO 后「重生秘帖 NAD 青春極效修護安瓶」

THE WHOO后_重生秘帖NAD青春極效修護安瓶。圖片來源：品牌提供

韓劇女神金智媛愛用的 THE WHOO 后新品，就是這瓶話題很高的「快充安瓶」。品牌主打以 NAD Power24™ 科技切入抗老修護，一滴蘊含 550 億 NAD+脂質體，聚焦現代人最常見的「衰老時差」保養概念，也就是熬夜、壓力、作息亂掉後，肌膚狀態突然大走鐘的問題。品牌資料指出，這款安瓶使用一次可改善毛孔與保濕表現，兩週則針對細紋有進一步修護效果。

THE WHOO后_重生秘帖NAD青春極效修護安瓶。圖片來源：品牌提供

最吸引人的是它不只走高機能抗老路線，還兼顧妝前保養需求，加入 AHA 成分讓肌膚更滑嫩服貼，很適合最近愛上「縮時保養」的人，想快速把倦容救回來可以鎖定。THE WHOO 后「重生秘帖 NAD 青春極效修護安瓶」售價：30ml／NT$3,580

THE WHOO后_重生秘帖NAD青春極效修護安瓶。圖片來源：品牌提供

明星愛用保養品推薦2. SkinCeuticals 修麗可「CE抗氧精華＋P-TIOX 超胜肽抗皺極光精華」

超濃度CE緊緻修護抗氧化精華。圖片來源：品牌提供

Krystal 鄭秀晶選擇修麗可，直接把高標準女明星保養哲學拉滿。她主打的不是繁瑣保養程序，而是「精準保養」概念，靠雙精華組合對抗老化。品牌主推 CE 抗氧精華從氧化壓力源頭下手，P-TIOX 則針對動態紋與細紋修護。

Krystal是修麗可P-TIOX超胜肽抗皺極光精華愛用者。圖片來源：品牌提供

尤其 P-TIOX 被不少人暱稱為「類肉毒小滴管」，很適合對額頭紋、法令紋、眼周細紋開始有危機感的人。Krystal這種長期面對高清鏡頭還能維持穩定膚況的藝人，確實很有說服力。修麗可CE抗氧精華 30ml／NT$6,460、修麗可P-TIOX 超胜肽抗皺極光精華 30ml／NT$4,990。

明星愛用保養品推薦3. 妮維雅「LUMINOUS630 肌光水＋肌光乳」

妮維雅肌光水 & 肌光乳。圖片來源：品牌提供

如果你的困擾比較偏向暗沉、膚色不均、黃氣很重，那郭雪芙這組可以直接筆記。她分享自己過去很在意痘印、膚色不均，加上熬夜或吃甜食後，肌膚特別容易看起來沒精神，因此把妮維雅630系列納入保養 routine。

妮維雅肌光水 & 肌光乳。圖片來源：品牌提供

新品主打雙軸亮白概念，一邊針對斑點，一邊處理暗黃問題，尤其「肌光水」搭配三酸煥膚複方，對毛孔粗大與粗糙膚況也很友善。想要追求「不用修圖的透亮感」，這組屬於價格相對親民、討論度很高的選擇。妮維雅肌光水 120ml／NT$799、妮維雅肌光乳 100ml／NT$799。

妮維雅肌光水 & 肌光乳。圖片來源：品牌提供

明星愛用保養品推薦4. 舒特膚「AM PM 日夜喚新系列」

舒特膚AM PM 日夜喚新系列_創作歌手婁峻碩。圖片來源：品牌提供

婁峻碩和李沐這組，完全就是現代熬夜人代表。長時間工作、拍攝、3C藍光轟炸，加上作息亂掉，最容易讓肌膚變敏感又疲憊。舒特膚這次的新系列直接打「零時差保養」，把白天防禦和夜晚修護拆開處理。

舒特膚AM PM 日夜喚新系列_質感女神李沐。圖片來源：品牌提供

「舒特膚日間進階防禦精華」白天主打抗氧防護，幫肌膚扛空污和藍光；「舒特膚夜間喚新修護精華」夜間則集中修護屏障、舒緩疲態。對於最近明明很認真保養，膚況卻還是時好時壞的人，這種分時保養邏輯會很有感。舒特膚日間進階防禦精華 30ml／NT$1,090、舒特膚夜間喚新修護精華 30ml／NT$1,090。

舒特膚AM PM 日夜喚新系列。圖片來源：品牌提供

明星愛用保養品推薦5. LIP Intimate Care「光甘草定極致亮采精華」

LIP Intimate Care「光甘草定極致亮采精華」是 Sandy吳姍儒的愛用物。。圖片來源：品牌提供

Sandy 吳姍儒這次分享的則是更細緻的私密保養觀念。她提到自己從一開始不好意思談，到現在更自在把私密保養視為日常自我照顧的一部分。

LIP Intimate Care「光甘草定極致亮采精華」新品主打珍稀光甘草定成分，搭配保濕與修護植萃，除了私密肌之外，也能延伸用在容易摩擦暗沉的膝蓋、手肘等部位。這類產品近年討論度越來越高，也反映大家對「全身精緻保養」的接受度變高。LIP Intimate Care「光甘草定極致亮采精華」30ml／NT$1,180

LIP Intimate Care「光甘草定極致亮采精華」 是 Sandy吳姍儒的愛用物。。圖片來源：品牌提供

很多人以為女明星的好膚況全靠天生，但其實更多時候，是她們真的很懂得精準挑產品。與其亂買一堆，不如先搞清楚自己是想抗老、抗氧、美白還是穩膚，保養才比較不容易白忙一場。