回家儀式感直接拉滿！2026居家香氛5款新品推薦：DIOR高訂蠟燭、Jo Malone線香、LOEWE美到像藝術品。圖片來源：品牌提供

下班回家，你最需要的可能不是追劇，而是先把空間 mood 開對。這波居家香氛新品明顯不只是「讓家裡香香的」這麼簡單，從精品級香氛蠟燭、日式儀式感線香，到根本像藝術擺件的高顏值設計，2026 的居家香氛戰場直接升級成生活品味大賽。如果你最近剛好想讓房間氛圍變高級，這幾款真的先存起來。

居家香氛新品推薦1. DIOR《迪奧香氛世家香氛蠟燭系列》

DIOR《迪奧香氛世家香氛蠟燭系列》

如果說香氛蠟燭也有高訂等級，那 DIOR 這系列就是標準答案。《迪奧香氛世家》2026年以全新黑色玻璃燭杯重新登場，設計延續高級訂製服靈感，把束腰褶襇、高訂布紋標籤全部搬進居家空間，整體質感直接拉滿。

DIOR《迪奧香氛世家香氛蠟燭系列》

這次最大亮點是新增兩款全新香氣「森林別墅」與「柯勒諾瓦」，靈感都來自迪奧先生鍾愛的生活場景，一款是巴黎近郊被森林包圍的靜謐居所，一款則是法國南部充滿玫瑰與絲柏氣息的花園莊園。香氣不只是好聞，更有種把法式生活複製進家的感覺。單顆可燃燒約40至50小時，售價 NT$4,800。

居家香氛新品推薦2. Jo Malone London 線香系列

Jo Malone London 線香系列

Jo Malone London 這次不走蠟燭路線，改玩更有儀式感的「線香」。靈感來自日本香道文化，還攜手擁有超過400年製香技藝的匠人合作，把居家香氛變成真正的五感體驗。

Jo Malone London 線香系列

這次推出兩款木質香氣，「檜木與雪松線香」像把森林浴直接搬回家，乾淨又療癒；「黑琥珀線香」則比較沉穩成熟，帶點高級飯店 Lobby 的深邃氛圍。每盒30支，每支燃燒約25至30分鐘，售價 NT$1,660。特別適合想把生活節奏慢下來的人。

Jo Malone London 線香系列

居家香氛新品推薦3. LOEWE 質感蠟燭系列

LOEWE 質感蠟燭系列

LOEWE 很懂怎麼把香氛做成精品收藏。這次年度質感蠟燭系列直接把「黑芝麻、伯爵茶、甜杏仁」變成主角，光題材就很讓人想聞。

LOEWE 質感蠟燭系列

黑芝麻款走濃郁鹹香帶焦糖烘烤感，很有記憶點；伯爵茶則是紅茶混佛手柑與紫羅蘭花香，屬於優雅耐聞型；甜杏仁則偏甜暖療癒，帶點橙花的清新尾韻。280g 規格搭配金屬釉面陶罐，每一顆都像藝術品，售價 NT$9,000。這系列很適合送禮，也很適合「買來捨不得點」。

LOEWE 質感蠟燭系列

居家香氛新品推薦4. GUERLAIN 嬌蘭居家藝術系列

嬌蘭 居家藝術 香氛蠟燭與蠟燭杯。圖片來源：嬌蘭提供

嬌蘭這次根本是把香氛玩成高級訂製。全新居家藝術系列延續品牌經典「GUERLINADE嬌蘭香」，推出可補充、可客製的香氛蠟燭。

嬌蘭 居家藝術 香氛蠟燭與蠟燭杯。圖片來源：嬌蘭提供

香氣選擇非常完整，包括玫瑰、茉莉、香草、佛手柑、鳶尾、零陵香豆，每一款都像精品香水延伸版。設計則用了標誌性的八角輪廓與蜜蜂元素，完全就是精品櫃上會出現的擺件。香氛蠟燭補充芯 NT$2,950，蠟燭杯 NT$2,510，還能刻字客製，對香氛控來說誘惑超大。

嬌蘭 居家藝術 香氛蠟燭與蠟燭杯。圖片來源：嬌蘭提供

居家香氛新品推薦5. Perfumer H x Studio Nicholson SOAP 系列

Perfumer H SOAP 皂 線香。圖片提供：1010 GROUP

如果你喜歡那種「乾淨到像剛洗好的白襯衫」氣味，Perfumer H 這系列真的會中。品牌首次攜手 Studio Nicholson，把布料貼近肌膚留下的潔淨感做成香氣。

Perfumer H SOAP 皂 線香。圖片提供：1010 GROUP

SOAP 皂淡香精是輕盈透明的醛香花香調，帶有白胡椒、荳蔻、橙花、白麝香與東加豆，聞起來像高級極簡風衣櫥。居家版本則推出 SOAP 線香，由京都傳統製香師手工捲製，不添加染料與化學物質，更有職人感。線香 30支 NT$1,750。