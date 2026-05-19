三麗鷗粉荷包失守！AIR SPACE烤焦KITTY、PAZZO夢幻Hello Kitty快閃接連登場

圖片來源：AIR SPACE

Hello Kitty這波真的全面佔領台灣。從台北到台中，兩大品牌接力出招，直接讓三麗鷗粉絲荷包警報狂響。AIR SPACE全新潮流品牌 r.fav 首波攜手超人氣「烤焦三麗鷗」，在台北南西打造超吸睛夏日主題快閃店；另一邊，PAZZO 也攜手 Hello Kitty 把台中 UR LIVING 文心森林店變成夢幻粉紅打卡基地。從巨型 Kitty 裝置、限定聯名服飾到療癒生活周邊，這波根本是 Hello Kitty 控的暑假行程表。

AIR SPACE出招！烤焦三麗鷗快閃店進駐台北南西

AIR SPACE全新潮流品牌r.fav登場！不只女生，連男裝童裝都有深耕台灣女裝市場多年的 AIR SPACE，這次正式跨足更大的潮流版圖，推出全新品牌 r.fav。不同於過去聚焦女性時尚，r.fav 主打「授權 IP 複合概念店」，商品線一次擴展到女裝、男裝、童裝與生活選品，直接鎖定全家人的潮流消費需求。品牌最大亮點在於不只是販售聯名商品，而是把 IP 角色完整融入空間設計與品牌體驗中，讓逛店本身就像走進角色宇宙。

圖片來源：女子漾編輯拍攝

圖片來源：女子漾編輯拍攝

烤焦三麗鷗快閃店太欠拍！巨型Hello Kitty直接站上街頭

開幕首波聯名直接祭出超高討論度的 Sanrio「烤焦三麗鷗」系列，以「Tropical Getaway」夏日度假主題打造限定空間。整體快閃店以夢幻柔霧粉為主色調，一走近就會先被戶外的 復古美式加油站與巨型 Hello Kitty 吸住目光，店內則加入未來感銀色金屬、透明壓克力與角色分區色塊設計，把可愛和潮流混搭得超有記憶點。

如果你本來就是烤焦 KITTY 粉，這裡根本會直接拍到手機容量告急，夏日聯名服飾開賣！比基尼、丹寧、針織全都有這次聯名不只是賣萌，服飾線也很有誠意。以「Tropical Getaway」為概念，把高飽和夏日色彩、衝浪元素與品牌招牌版型設計結合，推出多款適合度假穿搭的單品，包含比基尼、丹寧系列與透氣針織服飾。整體風格走可愛中帶一點辣的路線，明顯瞄準想拍美照、又想跟風IP聯名的年輕族群。

圖片來源：女子漾編輯拍攝

圖片來源：AIR SPACE

圖片來源：AIR SPACE

圖片來源：AIR SPACE

品牌同步宣布，未來將持續與台灣原創IP合作，首波已找來「世界漂亮 Kirei League」與「日頭 Littop」進駐，接下來 6 月更將迎來超人氣本土IP 貓貓蟲咖波。從國際角色到台灣創作者一次包辦，也讓這間店不只是快閃話題，而更像一個潮流IP集合基地。

圖片來源：女子漾編輯拍攝

圖片來源：AIR SPACE

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李多慧5/30現身！一日店長活動準備爆滿

除了聯名商品和打卡場景，品牌還加碼宣布 5月30日邀請李多慧現身 r.fav 南西店擔任一日店長。當天她將親自示範烤焦 KITTY 穿搭，還有機會和幸運粉絲近距離互動合照。以李多慧目前的人氣來看，這場活動恐怕又會掀起一波排隊人潮。

圖片來源：女子漾編輯拍攝

r.fav 南西店 地點：台北南西商圈

亮點：烤焦三麗鷗夏日主題快閃店、限定聯名商品、巨型Hello Kitty裝置

特別活動：5月30日 李多慧一日店長

後續IP：6月貓貓蟲咖波登場

PAZZO把台中變粉紅樂園！Hello Kitty控拍到停不下來

如果 AIR SPACE 走的是潮流辣妹路線，那 PAZZO 這波則是把 Hello Kitty 的夢幻可愛值直接拉滿。位於台中南屯的 UR LIVING 生活美學文心森林店，近期攜手 PAZZO 推出 Hello Kitty 期間限定聯名活動，整間店直接變身粉紅色童話世界。最大亮點就是戶外巨型 Hello Kitty 主題裝置，搭配可愛小屋造景與超夯凸面鏡自拍區，每個角落都像為社群打卡量身打造。

圖片來源：IG@pazzo

除了拍照，室內聯名商品區同樣很有看頭，從服飾、配件到生活小物通通有，讓粉絲不只拍好拍滿，還能順便把 Kitty 帶回家。

圖片來源：IG@pazzo