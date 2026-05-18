2026-05-18 19:28 女子漾／編輯周意軒
Karina、李多慧、韓哥都搶戴！2026最夯眼鏡趨勢曝光，摺疊墨鏡正式大爆紅
過去大家挑眼鏡，先看的是度數、遮陽效果和舒適度；但到了2026年，眼鏡早就不只是功能型配件，而是個人風格的延伸，甚至成為明星打造形象的重要關鍵。從 GENTLE MONSTER 找來 aespa 成員 Karina 演繹超現實蔬菜美學，到 OWNDAYS 邀請李多慧撕下甜美標籤，再到《玩命關頭》韓哥姜成鎬親自站台摺疊墨鏡，今年眼鏡市場明顯吹起一波「角色切換」風潮。
Karina怪美登場！GENTLE MONSTER把蔬菜變成最潮眼鏡
最具話題性的，莫過於韓國潮流眼鏡品牌 GENTLE MONSTER 最新推出的 2026 Veggie 系列。這次品牌玩得相當大膽，直接把番茄、蔬菜莖葉等自然元素搬進設計裡，把原本看似平凡的蔬菜轉化成超現實時尚語言。系列主打折疊眼鏡，共推出10款設計，將有機曲線與建築感輪廓融合，鏡腿細節甚至能看見蔬菜莖葉般的趣味元素。視覺大片則找來 Karina 與中國演員于適共同演出，在荒蕪場景中打造宛如藝術電影般的畫面。Karina 對番茄展現近乎執念的迷戀感，讓整組形象充滿怪誕又高級的超現實氛圍。
品牌也同步推出全球快閃空間，以巨大番茄裝置與奇幻蔬菜生物「Veggiemon」打造沉浸式體驗，話題感十足。
GENTLE MONSTER 2026 Veggie 系列
▼ 開售時間
官方網站：6月6日（六）00:00 正式發售
微風南山門市：6月6日（六）11:00 正式發售
韓哥親自認證！KlassiC.摺疊墨鏡這波真的紅了
另一邊，主打實用派的 KlassiC. 則走完全不同路線。KlassiC.品牌找來《玩命關頭》人氣角色韓哥、演員 Sung Kang 姜成鎬站台，把「車手生活感」直接帶進產品設定。KlassiC.這波主打的「輕行者摺疊墨鏡」，鎖定開車、旅行、戶外活動等場景，強調輕巧、好收納與快速取用。姜成鎬更公開表示，自己挑墨鏡的首要條件從來都是功能性與舒適度，而不是單純耍帥。操作成功把「摺疊墨鏡」從功能型商品，拉進潮流討論圈，也讓不少人開始重新注意這類設計。
■ KlassiC. 輕行者摺疊墨鏡活動資訊：
活動日期：5月9日起正式開賣
販售通路：實體門市、品牌官網、蝦皮商城、MOMO、全台特約經銷通路同步販售。
活動亮點：售價 $1,980元起，指定款最高可享「一副抵兩副」多變搭配體驗。
優惠內容：全系列享 兩副85折優惠（FS001款除外）。
限定贈禮：凡購買輕行者摺疊墨鏡，即贈 「水果系列盲盒收納包」 乙個。
收藏加購：水果系列收納包可享 $499元加價購。
注意事項：FS001可拆式摺疊墨鏡售價$2,580元，不適用兩件85折優惠活動。
李多慧撕甜妹標籤！ OWNDAYS 眼鏡變身氣場神器
日系眼鏡品牌 OWNDAYS 則選擇從「風格反差」切入。OWNDAYS 品牌找來 Lee Dahye 李多慧擔任品牌好友，首波視覺直接捨棄她過往甜美啦啦隊形象，改走冷冽高級感路線。NICHE+ 系列的俐落中性鏡框，讓李多慧展現和平時截然不同的高冷氣場；Graph Belle 系列則切換成精緻優雅的都會氛圍。
這波也精準打中現在女生的穿搭心理：眼鏡不只是視力工具，而是最快改變氣質的時尚單品。
■ 門市活動資訊：活動日期： 5/18 - 7/5
活動亮點： 最高現折 $4,774！
滿額折抵： 全單折扣後滿 $7,777 折 $600；滿 $11,111 折 $1,000。
（需含至少一副正價光學眼鏡）
專區限定： 指定專區眼鏡享 4 折優惠。
功能升級： 選購全視線加任何功能鏡片（如 Steady 多焦點）現折 $300元。