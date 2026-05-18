2026話題球鞋推薦！IU同款New Balance、韓韶禧FILA必收 6雙話題鞋款一次看。圖片來源：ig@fila_1973_official、@pumasportstyle

球鞋早已經是人腳一雙的必備單品，以下就為大家盤點近期最受矚目的熱門鞋款，帶你一窺今夏最值得入手的足下名單！

2026夏季話題球鞋盤點：Puma x Jil Sander

這對組合可以說是精品球鞋的聯名鼻祖，雙方早在 1998 年便開啟了時裝與運動品牌的跨界先河。今年夏天更結合當紅的「薄底」趨勢，新款JIL SANDER x PUMA K-Street運動鞋融合了尼龍與麂皮覆層設計，側面壓印有金色JIL SANDER標誌，後跟處則飾有PUMA貓頭標識。 這款男女通用的設計，以貼合腳型的剪裁和超薄鞋底為特色，其輪廓順應腳部自然曲線，在柔軟與支撐感之間取得完美平衡。

JIL SANDER x PUMA K-Street 運動鞋，NT,600 圖片來源：JIL SANDER

JIL SANDER x PUMA K-Street 運動鞋，NT,600 圖片來源：JIL SANDER

JIL SANDER x PUMA K-Street 運動鞋，NT,600 圖片來源：JIL SANDER

2026夏季話題球鞋盤點：Camper × ISSEY MIYAKE

ISSEY MIYAKE繼去年與Camper 推出聯名後，今年夏季再度攜手合作，推出 Karst Finch，這也是雙方攜手創作的首款運動鞋。設計靈感和命名來自一種可愛的鳴禽，色調呼應雀鳥羽毛，輕盈觸感更帶來自由自在的感覺。這款運動鞋由 Camper 自然系 Karst 演變而成，配備 Vibram 外底，抓地力出色；透氣彈力針織鞋面，舒爽自在；加上 ReXarge® 超臨界泡棉中底，緩震效能進一步提升。每對鞋均附送兩對襪，色調相襯或形成對比，讓你隨心配搭。

Camper × ISSEY MIYAKE Karst Finch運動鞋，價格店洽 圖片來源：Camper

Camper × ISSEY MIYAKE Karst Finch運動鞋，價格店洽 圖片來源：Camper

2026夏季話題球鞋盤點：Onitsuka Tiger × Versace

這場聯名在 Versace 2026 春夏秀場首度亮相便引發轟動，選用 Onitsuka Tiger 經典的 TAI-CHI（太極鞋） 為原型，這款鞋因《追殺比爾》而聞名，本季則被重新詮釋為 TAI-CHI Sakura 系列。它極致體現了今年最火紅的薄底與運動芭蕾混合風，鞋身保留了武術鞋特有的俐落纖長感，移除傳統的 T-Toe 鞋頭細節，讓線條更為純粹。材質上採用義大利高級麂皮與 Nappa 皮革，並在鞋舌鑲嵌 Versace 標誌性的「美杜莎（Medusa）」圖騰，搭配虎爪紋上的雙重車縫線，將日本鳥取工廠的匠人手感與義大利的狂放奢華完美縫合，呈現出一種既復古又極具侵略性的精緻美學。

TAI-CHI Sakura 麂皮運動鞋，NT$ 24,500 圖片來源：Onitsuka Tiger

TAI-CHI Sakura 麂皮運動鞋，NT$ 24,500 圖片來源：Onitsuka Tiger

2026夏季話題球鞋盤點：Rockfish Weatherwear X ILLIT

Rockfish Weatherwear 與韓國女團 ILLIT 的夢幻連動，無疑是今夏最受矚目的話題。系列以「Dreamscape」為題，將英倫機能底蘊融入少女般的超現實想像。經典的 BRYN VELCRO SNEAKERS V2 瑪莉珍運動鞋，透過透氣網面與麂皮的異材質拼接，展現出豐富的視覺層次，並在魔鬼氈與抽繩處點綴立體銀色星型配件與 ILLIT 字樣。另一款 BLISS HEEL 繫帶芭蕾舞鞋，則將保齡球鞋改造成修飾比例的高跟鞋底，選用粉白絲緞材質展現柔和光澤，鞋跟處懸掛的銀色標誌吊飾，讓女性化的優雅在運動輪廓中有了更具質感的延伸。

X ILLIT BRYN VELCRO SNEAKERS V2 銀色 BRYN 魔鬼氈運動鞋 V2，NT,980 圖片來源：Rockfish Weatherwear

X ILLIT BLISS HEEL LACEUP SNEAKERS 白色 BLISS 鞋跟繫帶運動鞋，NT,980 圖片來源：Rockfish Weatherwear

2026夏季話題球鞋盤點：New Balance

IU（李知恩） 穿著的 204L 系列早已成為社群熱搜焦點，這款鞋延續了 NB 標誌性的復古跑鞋 DNA，與今年流行的薄底趨勢不同，204L 反而以立體結構取勝。它擁有多樣化的異材質拼接，將麂皮、質感皮革與大孔徑網布交疊出豐富的層次感，鞋底設計帶有穩定的緩震厚度，不僅提供舒適的支撐感，更在無形中優化了腿部線條。

204L，NT,680 圖片來源：New Balance

2026夏季話題球鞋盤點：FILA

由代言人韓韶禧在形象大片中穿紅的 FILA GLIO，是 2026 夏季最具代表性的 Balletcore 球鞋。這款鞋的靈感源自品牌 1996 年的經典跑鞋 PRO STABILE 1000，鞋身選用帶有浪漫光澤的絲滑緞面，搭配異材質拼接與細膩的流線車縫，營造出豐富的視覺層次。最特別的設計在於其 Slim & Sleek 的窄身貼腳設計，以及後跟處類似芭蕾舞鞋的彈性鬆緊細節，讓運動鞋在擁有穩定包覆的同時，散發出如芭蕾伶娜般的優雅氣質，完美平衡了街頭機能與女性化的精緻質感。

GLIO 中性芭蕾風薄底運動鞋 ，NT,480 圖片來源：FILA

GLIO 中性芭蕾風薄底運動鞋 ，NT,480 圖片來源：FILA

另外承襲 FILA 經典老爹鞋 DISRUPTOR 2 的厚底輪廓與鋸齒外底設計，以「雲朵白」勾勒時尚層次，打造自然增高效果，讓整體比例瞬間升級。本次母親節更加入設計亮點--緞面蝴蝶結鞋帶，每雙皆附兩款緞帶可替換，柔光質地隨步伐輕盈擺動，如蝴蝶停駐腳尖，優雅又不失個性。延續 FILA 義式美學基因，兼具份量感與輕盈感，每一步都像踏在雲朵之上，是今年母親節獻給媽媽的神級鞋款。

FILA DISRUPTOR 2經典老爹鞋 NT,880 圖片來源：FILA

FILA DISRUPTOR 2經典老爹鞋 NT,880 圖片來源：FILA

2026年母親節，不妨牽著媽媽走進全台 FILA 專櫃門市，試穿她的風格主場，從率性 SPORT 到優雅 STYLE，打造母女專屬「母女鞋」穿搭，讓日常也能自信有型。母親節活動期間單筆滿 NT$5,500現抵500元。同時，FILA 持續第五年推動公益，期間提撥鞋款銷售總額 5.2%，支持勵馨基金會「多陪一哩路計畫」，讓愛延伸為更長遠的陪伴。

【本文為造咖授權提供】

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