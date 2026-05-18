2026神級底妝5款大盤點！Jisoo、ROSÉ同款「高級濾鏡肌」，打造無瑕美肌必看指南。圖片來源：Dior、YSL提供

每次一到換季，除了保養要跟著調整，化妝包裡的底妝也常常得重新洗牌，畢竟天氣、膚況一變，原本愛用的粉底可能突然變得不服貼、容易浮粉，甚至撐不到下午就開始暗沉脫妝。

而2026年的底妝趨勢，明顯朝「輕透水光」和「原生精緻感」靠攏，現在大家追求的，已經不是厚厚一層把所有瑕疵遮住的妝感，反而追求那種膚況看起來很好、帶點自然光澤，又不會讓人一眼看出「妝很重」的高級底妝。除了妝效要漂亮，持妝度、舒適度，甚至「上妝同步養膚」也成了現在選底妝的重要關鍵。從Jisoo演繹的高級濾鏡肌，到ROSÉ同款裸光底妝，這次就幫大家整理2026最值得關注的底妝新品，看看哪一款會成為你的下一顆命定粉底！

底妝推薦1. DIOR迪奧「超完美持久柔光／柔霧粉底液」

DIOR經典的《超完美持久底妝系列》在2026年全面升級，這次主打「雙妝效濾鏡底妝」，把後台彩妝與高解析鏡頭下的細緻妝效帶進日常。簡單來說，就是希望底妝不只遠看漂亮，近距離看也能維持平滑、服貼、沒有明顯粉感的精緻狀態。

底妝推薦1. DIOR迪奧「超完美持久柔光／柔霧粉底液」30 ml / NT2,700。圖片來源：Dior提供

這次全新兩款粉底液皆針對亞洲膚質與膚色設計，配方加入玻尿酸、菸鹼醯胺與胜肽複合物組成的「三重修護配方」，讓底妝在修飾膚色之餘，也兼顧水潤感與舒適度。品牌也強調經過高溫與濕熱環境測試，妝效可達24小時長效持妝與抗暗沉表現，對台灣這種悶熱氣候來說相當實用。

迪奧全球彩妝代言人安雅·泰勒-喬伊（Anya Taylor-Joy）演繹2026全新《迪奧超完美持久柔光粉底液》形象圖。圖片來源：Dior提供

迪奧全球彩妝代言人威洛·史密斯（Willow Smith）演繹2026全新《迪奧超完美持久柔霧粉底液》形象圖。圖片來源：Dior提供

其中，Jisoo演繹的柔光款主打保濕水光妝效，添加完美聚光複合油，能讓光線更均勻反射，呈現自然透亮的澎潤光感，並具備SPF 50 PA+++防曬係數；柔霧款則適合喜歡奶油霧光肌的人，搭載超完美高效持妝技術與柔焦粉體，能修飾毛孔、減少乾燥浮粉，呈現更乾淨細緻的霧面妝感，並具備SPF 25 PA+++。

迪奧全球彩妝代言人Jisoo（金智秀）演繹2026全新《迪奧超完美持久柔霧粉底液》形象圖。圖片來源：Dior提供

底妝推薦2. CLARINS克蘭詩「黃金雙萃精華粉底液」

如果你偏好帶有保養感的底妝，克蘭詩全新「黃金雙萃精華粉底液」會是今年很有討論度的一款！最大亮點就是延續品牌經典「黃金雙萃精華」的雙管科技，將抗老水精華與光感粉底乳分開保存，使用時再以2：1比例混合，讓底妝不只是單純修飾膚色，也多了幾分養膚型底妝的概念。

底妝推薦2. CLARINS克蘭詩「黃金雙萃精華粉底液」30ml /NT2,650；拉提粉底刷NT1,650。圖片來源：克蘭詩提供

配方加入薑黃酮、木瓜煥亮酵素與膠原雙胜肽等保養成分，主打讓妝後肌膚呈現更自然的光澤感與細緻度，而不是單純靠厚重遮瑕撐出妝效，搭配A.U.R.A極致光感強化科技，利用透亮微晶粒子讓光線自然折射，妝感看起來會比較像肌膚本身透出的光澤，而不是刻意做出來的亮面底妝。

圖片來源：克蘭詩提供

整體妝效偏向光感服貼路線，質地保濕、有延展性，也能依需求層層疊加遮瑕力，對乾肌、熟齡肌，或平常容易遇到底妝卡紋、顯乾問題的人來說會比較友善。同步推出的拉提粉底刷則以刮痧概念設計，刷頭曲線能貼合臉部輪廓，上妝時順手帶出由內往外、由下往上的提拉手法，讓底妝更貼膚，也多了點儀式感。

圖片來源：克蘭詩提供

底妝推薦3. YSL BEAUTY「恆久完美裸光無瑕粉底露」

ROSÉ的紅毯妝容一直是許多女生會收藏參考的範本，她偏愛乾淨、輕薄又帶有高級光澤感的裸光底妝，每次亮相都很有辨識度。身為YSL BEAUTY品牌大使，ROSÉ這次出席Met Gala時，妝容清單中就出現「恆久完美裸光無瑕粉底露」，用來打造她招牌的精緻裸光肌，在高畫質鏡頭下依舊維持乾淨透亮的膚質感，也再次帶起這種輕薄裸光底妝的討論度。

圖片來源：IG @roses_are_rosie

這款粉底走的是自然貼膚路線，妝感不會過度厚重，重點在於讓膚色看起來均勻細緻，同時保留肌膚原本的光澤感，很符合現在流行的高級原生肌趨勢。從ROSÉ這次的紅毯妝容也能看出，底妝以輕薄方式打底，再搭配局部高光修飾五官輪廓，就能讓整體妝感更有層次，看起來精緻卻不會有明顯厚粉感。

圖片來源：YSL提供

這類底妝特別適合喜歡輕透妝感、又希望妝容有精緻度的人，尤其面對高溫潮濕天氣時，厚重底妝反而更容易顯妝感與脫妝，輕薄服貼、帶有自然光澤的裸光底妝，反而更符合現在大家追求的耐看系妝容。

底妝推薦4. LAURA MERCIER蘿拉蜜思「煥顏柔霧立體修顏霜」

如果你本來就不愛傳統粉底液的厚重感，LAURA MERCIER這款會是很值得關注的新選擇！全新「煥顏柔霧立體修顏霜」主打首創霜轉粉質地，上臉時是滑順潤澤的膏體，推開後會轉化成細緻柔霧感，妝效自然貼膚，像幫肌膚套上一層柔焦濾鏡，很適合喜歡乾淨原生妝感的人。

圖片來源：LAURA MERCIER提供

這款產品結合真色柔光遮瑕科技，能修飾毛孔、膚色不均與肌膚紋理，同時保留臉部原本的立體感，不會把妝感做得過於厚重或扁平，配方中加入高效胜肽精華與植物角鯊烯，也讓這類底妝多了一點養膚概念，對於容易乾燥卡紋的人來說會更友善。

圖片來源：LAURA MERCIER提供

另一個實用亮點是它不只可以當底妝，也能兼作自然修容，利用深淺色號搭配，就能順手修飾輪廓線條，少一道修容步驟，對喜歡快速完妝的人來說很方便。整體很適合偏愛偽素顏柔霧肌、想要輕鬆打造立體小臉的人。

圖片來源：LAURA MERCIER提供

底妝推薦5. GUERLAIN嬌蘭「幻彩流星蜜粉餅」

再漂亮的底妝，如果沒有定妝或補妝加持，到了下午還是容易走樣！嬌蘭經典「幻彩流星蜜粉球」一直是不少美妝控的愛用品，2026年則延伸推出全新「幻彩流星蜜粉餅」，把柔焦、校色、修飾與控油功能濃縮進一盒，更符合現在隨身補妝需求。

圖片來源：嬌蘭提供

這款蜜粉餅採用POWDER-TO-VEIL粉質轉化技術，四色粉體刷開後會自然融合成同色調薄紗感，上臉非常輕盈，不容易有傳統蜜粉厚重乾粉感。配方加入控油礦物複合物與角鯊烷，一邊幫助控制油光、修飾毛孔與細紋，一邊維持肌膚舒適度，對夏天容易脫妝、出油的人來說特別有吸引力。

圖片來源：嬌蘭提供

除了妝效，幻彩流星系列最讓人難抗拒的還是高顏值包裝，這次延續經典立體玫瑰設計，搭配金色邊框與珠寶盒般外型，補妝時的儀式感滿滿，如果你習慣到了下午靠蜜粉救妝，這種兼具校色、柔焦與控油效果的產品，實用度確實很高。