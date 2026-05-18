35度高溫不崩潰！4招夏日洗髮撇步還妳清爽秀髮

編輯/葉佳欣撰文

台灣的夏天簡直是髮型的修羅場，早上才剛吹好美美的蓬鬆秀髮，出門走不到十分鐘，那股潮濕悶熱的空氣就像強烈膠水，瞬間讓瀏海「貼臉」演出。更別提戴上安全帽後，那種油味、汗味與悶熱感交織的尷尬，簡直讓妳想原地人間蒸發。

很多女孩為了對抗油頭，恨不得一天洗三次澡，但妳知道嗎？有時候妳以為的「認真洗頭」，並不正確。想要在35度的高溫下依然保持髮根立體、髮絲清香，妳得先避開這四個讓妳越洗越油的誤區，做個連背影都散發高級感的質感女子。

洗髮精直接往頭皮正中央倒

這是很多女孩最常犯的「直男式洗髮」。妳以為直接把洗髮精倒在頭頂最油的地方最有效，但其實未稀釋的洗髮精濃度過高，並不適合洗頭。正確的做法是先在手掌心中加水搓揉出細緻泡泡，再從後腦勺或側邊開始清潔。就像我們洗臉一樣，泡泡才是帶走油垢的功臣，而不是那坨黏糊糊的洗髮精。

練習用「指腹」打圈按摩洗頭，不是用指甲大力抓。圖/123RF圖庫

指甲瘋狂抓撓以為在止癢

頭皮癢的時候，用指甲抓下去那一刻確實很爽，但這對頭皮不利。請練習用「指腹」溫柔地打圈按摩，把頭皮當成妳昂貴的真皮包包在保養。

護髮產品「越界」抹到髮根

護髮乳、髮膜這些滋潤神器，它們的歸宿是髮尾，而不是頭皮。很多女孩不小心把護髮產品抹到頭皮，結果洗完頭不到三小時就開始髮型「扁塌」。記得讓頭皮維持清爽呼吸，髮尾交給潤澤，這才是應該有的分區保養。

護髮品不能碰到髮根，只能噴灑或塗抹在髮絲。圖/123RF圖庫

洗完頭包著毛巾追劇不吹乾

這是女孩很容易掉入的懶人陷阱。洗完頭包著毛巾癱在沙發上滑手機，覺得等下再吹也沒關係？在那條潮濕的毛巾包裹下，頭皮容易產生那種讓人退避三舍的「悶油味」。無論妳多累，洗完頭的第一件事就是把頭皮徹底吹乾，這樣髮根才會立體，那種清新感才能撐過隔天的烈日。

結語

避開了這些雷區，妳的夏日洗頭工程就成功了一大半。其實，想要擁有像網美一樣在微風中飄逸的秀髮，靠的不是昂貴香水，而是細心呵護。

在這個連呼吸都會流汗的季節，學會跟自己的油頭和解，是一場優雅的修煉。別再讓錯誤的習慣毀了妳精心打扮的形象。當妳開始用正確的方式對待頭皮，它也會回報妳。

從今晚開始，試著溫柔地洗一次頭，享受那十五分鐘的獨處時光。當妳吹乾頭髮、感覺到髮根撐起的那股清爽時，妳會發現，原來當個夏日清新美少女，其實真的不難。把悶熱留在門外，把清香留在髮梢，妳就是這個夏天最迷人的風景。

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