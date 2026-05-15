F1場邊比賽比正賽還精彩？最強WAGs穿搭盤點！6位最具話題賽車手另一半時尚風格公開

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近年F1不只是速度競技，更早已變成全球最時髦的名利場。從LVMH高調進軍賽車世界，到Netflix《Formula 1：飆速求生》讓大批女性觀眾入坑，現在大家追的不只誰拿桿位、誰奪冠，還有場邊那群自帶鎂光燈的「WAGs」。

所謂WAGs，指的是運動員的妻子與女友（Wives and Girlfriends），而F1車手另一半更被視為精品穿搭、名人社交與高顏值代表。今天編輯整理6位感情穩定、話題度最高的F1車手伴侶，有人是時尚圈寵兒，有人本身就是運動員，場邊根本另一場時裝秀。

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1. Charles Leclerc × Alexandra Saint Mleux： 男神身邊的高智感繆思女神 Ferrari 男神身邊的高智感繆思女神

如果F1有「最夢幻眷侶」排行榜，Charles Leclerc和Alexandra Saint Mleux絕對穩居前段班。身為Ferrari當家男神，Charles本來就是車迷與時尚圈共同寵兒，而Alexandra出現後，直接把這段感情推上精品級高度。

兩人在 2023 年開始交往，期間低調而不失甜蜜。擁有姣好身材的 Alexandra Saint Mleux 自從在 F1 賽場上現身便收穫不少關注，並以出眾的時尚品味受到追捧。Alexandra擁有法國與墨西哥背景，是藝術愛好者，也是高人氣內容創作者，社群風格充滿藝術感與高級鬆弛氛圍。

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她不像傳統高調放閃型伴侶，反而走低調高質感路線，這種「越神秘越迷人」的氣場反而讓人氣更高。她在賽場常見極簡洋裝、黑色長裙、老錢風套裝，被不少網友封為「F1最會穿的伴侶」。如果你愛法式知性、精品感穿搭，她根本是現成範本。

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2. Max Verstappen × Kelly Piquet： 真正的賽車豪門戀愛，根本現實版F1王室 真正的賽車豪門戀愛，根本現實版F1王室

Max Verstappen是F1冠軍王者，Kelly Piquet則根本出身賽車名門。她是三屆F1世界冠軍Nelson Piquet的女兒，從小就在賽車世界長大，這段戀情某種程度根本是F1宇宙內部聯姻。

Kelly本身是模特兒、時尚專欄作家，也長年活躍於精品圈，風格走成熟都會系與高級時裝感，與Alexandra的清冷知性完全不同。

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她很擅長西裝、極簡洋裝與高端名媛風單品，就算只是站在場邊，也像是剛從巴黎時裝週走出來。兩人自2021年後穩定交往，也已迎來家庭新階段，並於2025年迎來他們的第一個孩子，女兒Lily，是目前F1最穩定代表CP之一。

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3. George Russell × Carmen Montero Mundt： 高智感金融系女友，賽車圈最強菁英 高智感金融系女友，賽車圈最強菁英 情侶

George Russell給人的感覺一直是優等生型賽車手，在Netflix紀錄片《Formula 1：飆速求生》中，經常可以看到George Russell相當黏女友的模樣。他的另一半Carmen Montero Mundt擁有商業與金融背景，曾在投資圈工作，氣質完全是「高智感女主角」路線。Carmen也擅長透過造型凸顯腳長，即便身高不到165公分，卻打造出170公分的身材比例。

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和其他較偏時尚圈的WAG不同，Carmen的風格更俐落幹練，西裝套裝、極簡剪裁、知性感長洋裝都是她的招牌。這對情侶從2020年穩定交往至今，George也多次公開提到女友對自己的支持，兩人互動一直很自然甜。若你愛都會職場風、Quiet Luxury穿搭，她很值得參考。

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4. Alexander Albon × Lily Muni He： 運動員CP太甜，高球女神直接把賽車場變伸展台 運動員CP太甜，高球女神直接把賽車場變伸展台

沒錯！F1賽車手女友團確實不只有西方面孔。來自中國的知名「高球女神」何沐妮 (Lily Muni He) 與泰國車手 Alex Albon 的跨界戀情一直備受矚目

Alex Albon和Lily Muni He這對，是「雙運動員戀愛」代表。Lily本身就是職業高爾夫選手，顏值與話題度完全不輸娛樂圈明星，兩人一開始因為對彼此的運動有興趣先成為IG網友，後來藉由打高爾夫球的契機，逐漸晉升為人人稱羨的職業運動員情侶檔。

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她來自華人背景，社群人氣極高，私服穿搭非常強，能駕馭學院甜妹、Miu Miu少女風，也能切換成成熟極簡系。和Alex從2019年開始穩定交往，近期還邁入訂婚階段，甜度直接升級。這類「各自在專業領域發光」的伴侶關係，也讓不少粉絲超買單。

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5. Pierre Gasly × Francisca“Kika”Gomes： 最會放閃情侶， 最會放閃情侶， 歐美 辣妹風代表

Francisca Gomes有著亮麗的小麥肌和健康體態，穿搭上則遊走於老錢風和歐美辣妹風之間，現在隸屬於里斯本的 Central Models 模特兒經紀公司，並因其時尚感和在社群媒體上的影響力而聞名。

Pierre Gasly和Francisca Gomes（Kika）根本是F1圈的時尚情侶模板。兩人從2022年戀情曝光後就一路穩定，公開場合同框頻率極高，紅毯、比賽、假期旅行都常看到兩人一起現身。

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Kika是葡萄牙模特兒，也是時尚內容創作者，風格非常鮮明，介於性感歐美辣妹與高級度假風之間。長腿、健康小麥肌、貼身洋裝與極簡泳裝幾乎是她標配，跟Pierre站在一起就是標準精品廣告畫面。如果你偏愛歐美性感風格，她的穿搭超值得存圖。

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6. Valtteri Bottas × Tiffany Cromwell： 最圈粉的大人系愛情，低調卻超穩 最圈粉的大人系愛情，低調卻超穩

如果前面幾組比較像時尚大片，那Valtteri Bottas和Tiffany Cromwell則是成熟系戀愛代表。Tiffany是澳洲職業自行車選手，和Bottas同樣來自運動圈，兩人同樣身處高強度競技世界，長年征戰國際賽事，也因此更能理解彼此生活節奏與壓力。

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兩人從2020年交往至今，一直維持穩定低調風格。不同於其他高曝光情侶，他們更偏真實生活感，常一起運動、旅行、騎車。Tiffany的風格不像典型華麗WAG，而是健康運動型時髦感，很適合喜歡Athleisure風格的女生參考。

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不是每段戀情都能撐過F1全年全球飛行、極端高壓與鎂光燈考驗，所以能穩定走到現在，本身就很有話題。在近年 F1 熱潮爆發後，F1賽車手伴侶們的造型少了美式運動圈的街頭感，多了一點歐洲精品氛圍，融合老錢風（Old Money）、極簡高級感、性感俐落剪裁與低調奢華單品，看起來像是剛從精品廣告走出來，也因此讓不少人直呼：「現在看F1，不只看車，也在看場邊穿搭秀。」