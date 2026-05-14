2026春夏牛仔丹寧必買！安海瑟薇、高允貞、張凌赫都在穿，這6款爆款先鎖定 圖片來源：官方

牛仔丹寧永遠不會退流行，但每一年流行的輪廓真的差很多。2026春夏的丹寧關鍵字，不再只是「經典百搭」，而是更講究輕量、寬鬆、復古水洗與舒適機能感。從安海瑟薇在《穿著Prada的惡魔2》穿上的經典Levi’s 501，到張凌赫演繹的Lee涼感科技丹寧，再到高允貞韓劇同款丹寧套裝，今年的牛仔單品明顯吹起一波「毫不費力的時髦感」。如果你也想替衣櫃換季，這份2026春夏丹寧必買清單可以直接抄。

Lee JadeFusion系列：怕熱女孩的救星，涼感丹寧正式進化

夏天穿牛仔褲最怕什麼？悶、厚、黏。Lee今年最有話題性的，就是主打夏季機能的JadeFusion系列，把丹寧這件事變得更適合台灣夏天。這系列不只把面料做得更輕盈，也強調涼感穿著體驗，保留丹寧的俐落輪廓，卻少了傳統牛仔布的厚重感。

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今年連亞太區代言人張凌赫都親自上身演繹，從清爽水洗牛仔到更休閒的快乾機能長褲、短褲，對於通勤族或怕熱派來說，實穿度很高。

張凌赫同款-Lee 761中腰舒適牛仔褲 圖片來源：官方

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如果喜歡偏率性一點的風格，也可以一起看Lee經典101復刻系列與Workwear工裝系列，今年工裝丹寧感很強。

Lee攜手MUSHIN NOSHIN無心之心打造台北限定夏日丹寧特調空間 圖片來源：官方

本次Lee攜手MUSHIN NOSHIN無心之心推出為期三週的限定聯名飲品，以夏日藍調丹寧為靈感，悉心打造兩款特調飲品——藍柑橘拿鐵與蝶豆花檸檬香草氣泡。透過風味層次的細膩鋪陳，將品牌風格由視覺延展至味覺，在率性格調之中亦添上一抹清透而優雅的夏日氣息。

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Lee x MUSHIN NOSHIN無心之心 限定聯名

日期: 2026/5/15(五)至2026/5/31(日)

營業時間: 星期三至星期日12:00pm-7:30pm，每週一二公休

地點: 臺北市大安區敦化南路一段233巷20號

活動內容：至MUSHIN NOSHIN 無心之心凡點任一限定聯名特調，即可獲得Lee x 韓國插畫家Cho Core限定聯名貼紙包乙份。



Levi’s 501：安海瑟薇《穿著Prada的惡魔2》同款直接回歸

如果要選「永遠不會出錯的牛仔褲」，Levi’s 501還是穩坐神壇。最近因為《穿著Prada的惡魔2》話題延燒，安海瑟薇飾演的Andy Sachs穿上淺色復古刷色501，再度把這條經典牛仔褲推回時尚中心。

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501的魅力就在於它不是特別追流行，但永遠看起來很有態度。直筒褲型對大部分身形都友善，搭白T、襯衫、西裝外套都成立。如果你只想買一條可以穿很多年的牛仔褲，它很值得。

Gap UltraSoft牛仔褲：舒服到不像牛仔褲

這幾年大家買衣服越來越誠實：不舒服就不穿。Gap這條UltraSoft易穿寬鬆牛仔褲，主打超柔軟牛仔布料，加上輕量天絲混紡材質，整體垂墜感很好，不會有傳統牛仔褲的硬挺束縛感。低腰＋寬褲剪裁也非常符合今年流行，帶點Y2K鬆弛感，很適合搭短版上衣或簡單背心。如果你是「不愛硬牛仔派」，這條很可以。

GAP中腰UltraSoft易穿寬鬆牛仔褲 圖片來源：官方

GAP中腰UltraSoft易穿寬鬆牛仔褲 圖片來源：官方

Gap X Victoria Beckham：高級感丹寧代表

如果基本款丹寧你已經很多，想找更有時裝感的版本，Gap X Victoria Beckham聯名值得關注。這系列把Gap美式休閒基因，混進Victoria Beckham擅長的俐落剪裁與結構感設計，讓牛仔單品變得更精緻。亮點包括彎刀丹寧褲、經典直筒褲與Capri七分褲，搭配丹寧襯衫或外套直接成套穿，今年很流行這種「全身丹寧但不土」的造型。

Gap × Victoria Beckham 寬鬆短版牛仔外套 圖片來源：官方

UNIQLO繭型牛仔褲：今年最紅輪廓就是它

今年

UNIQLO這款「繭型牛仔褲」一上市就成功擄獲大批消費者的心，不只修飾身型，更是百搭好穿。UNIQLO這波繭型牛仔褲很有機會成為爆款，特色是褲管帶弧度、腰臀保留空間感，整體穿起來不會過度貼腿，視覺上卻很修飾。這種輪廓的厲害之處是，可以把一般寬褲的隨性感，跟更有造型感的時髦度結合。今年韓系、日系街拍都很常看到這類版型。

女裝/男女適穿 繭型牛仔褲 479000 圖片來源：官方

MARITHÉ+FRANÇOIS GIRBAUD：高允貞韓劇同款丹寧套裝

韓系丹寧今年也超強。高允貞在Netflix《愛情怎麼翻譯？》中的丹寧造型，就讓這套MARITHÉ+FRANÇOIS GIRBAUD再度被討論。淺藍丹寧襯衫搭配復古水洗寬版牛仔褲，看起來像隨手穿，卻非常有韓劇女主角氛圍。這種同色系丹寧穿搭今年很紅，重點是選擇水洗感自然、版型夠鬆的單品，才不會看起來太刻意。

基本款丹寧襯衫 淺藍 圖片來源：官方