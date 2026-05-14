雷射淡斑為什麼越打越黑？醫揭反覆復發原因，3大術後保養重點一次看

圖片來源：女子漾AI製圖

明明是想改善斑點，結果做完雷射後，皮膚卻變得更紅、更乾，甚至斑點顏色還加深，這種「越治越黑」的情況，讓不少人對醫美淡斑既期待又害怕！

一名長期受肝斑困擾的盧小姐，就曾歷經類似情況，原本膚色白皙的她，在產後逐漸出現大片色素沉澱，30多年來試過多次皮秒雷射，術後常伴隨數天紅腫刺痛，恢復期不短，但改善幅度始終有限，也讓她對治療效果逐漸失去信心。

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然而，這類案例並不少見，皮膚科醫師鄭國良指出，對許多亞洲女性來說，真正讓人挫折的，不是臉上的斑點本身，而是明明治療過，卻總在一段時間後又慢慢回來，甚至比原本更明顯。

為什麼雷射後容易反黑？和發炎反應有關

雷射淡斑的原理，是透過能量破壞黑色素，再交由人體代謝排出。不過，這個過程同時也會讓皮膚產生微創傷，進入修復期，對某些膚況穩定的人來說，這樣的刺激或許能順利恢復；但對亞洲膚質、肝斑肌，或原本就容易色素沉澱的人來說，皮膚在受到熱刺激後，發炎反應可能更明顯。

當發炎反應持續時間拉長，黑色素細胞可能再次被活化，進一步製造更多黑色素，這也是術後反黑常見的形成原因。因此很多人以為問題出在雷射打太強，然而術後修復穩不穩定，往往才是關鍵！

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肝斑為什麼總是反覆復發？真正問題可能在皮膚底層

肝斑難處理，不單只是因為色素深，根據研究文獻，83%至95.5%的肝斑病灶存在基底膜帶損傷。基底膜位於表皮與真皮交界處，可視為支撐皮膚結構的重要層次，當這層結構變得脆弱，黑色素更容易往真皮層沉積，形成更深層、更難代謝的色素問題，也提高復發風險，這也是為什麼有些人做完治療後，表面看起來變淡，過一段時間後卻又慢慢浮現。

醫界開始關注：淡斑之外，皮膚怎麼修復更重要？

近期台灣團隊在美國雷射醫學與外科學會（ASLMS）發表先導研究，討論外泌體結合光電療程後的皮膚修復變化，也讓肝斑治療有了新的觀察方向。鄭國良醫師指出，過去雷射治療後，皮膚通常會進入傷口癒合模式。初期會產生第三型膠原蛋白，但到了第4到第6週左右，會逐漸轉為第一型膠原蛋白，進入較典型的修復過程。

不過這次研究觀察到，搭配外泌體後，第6週第三型膠原蛋白仍維持高度表現，最高增加12到15倍；另一項與皮膚基底層穩定有關的第四型膠原蛋白，也觀察到約3.5倍的提升。對醫師來說，這類觀察讓大家開始思考，淡斑治療是否不只是在處理黑色素，皮膚底層結構與修復方向，可能同樣重要。

做完雷射後狂敷面膜？醫師提醒術後別做太多

不少人做完醫美後，看到皮膚乾燥、緊繃、泛紅，第一反應就是趕快補救，有人急著敷面膜，有人開始狂擦精華液、保濕霜，甚至覺得「保養做越多，恢復越快」。

但醫師提醒，術後這樣做不一定比較好！尤其部分光電療程後，皮膚表面可能暫時存在微小通道，這時如果立刻使用成分複雜、刺激性高的產品，反而可能增加泛紅與不適，干擾皮膚原本的修復節奏。

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醫師提醒！雷射術後保養3大重點一次看

1. 先不要急著敷面膜

很多人把面膜當急救神器，但術後肌膚正處於敏感期，若面膜含有美白、代謝或刺激性成分，反而可能增加負擔。

2. 保養愈簡單愈好

如果皮膚感到乾燥或緊繃，溫和單純的保濕通常就足夠，不需要急著層層疊擦功能型保養品。

3. 避免額外刺激

術後短時間內，應避免去角質、美白酸類、過度清潔，讓皮膚先穩定下來。