【自白肌】水光感 UV 防曬水凝乳試用心得

又到了每天都需要好好防曬的夏天了！

【自白肌】水光感 UV 防曬水凝乳 [SWALLOW]

剛好我的防曬用完了，就收到了自白肌水光感防曬試用。使用了幾天之後，我覺得使用感受相當好，不過因為大部分的時間都在辦公室，還沒有長時間的曝曬，所以會不會曬黑這部分不太確定。

水光感 UV 防曬水凝乳 & 我的膚質

質地：流動性高的水凝乳

味道：沒有香味

膚質：夏天容易流汗、出油，下巴容易長大顆的紅腫痘。

【自白肌】水光感 UV 防曬水凝乳 [SWALLOW]

我滿喜歡這款防曬是臉跟身體都適用，而且還是海洋友善的配方。使用在臉跟身上時，可以感受到它是具有保濕力的，所以早上我通常清水洗完臉，再用化妝水擦拭全臉後就會直接使用防曬了。全臉塗開之後沒有泛白跟悶的感受，也不會跟底妝打架。目前使用一陣子也沒有長痘痘的問題，如果用到比較悶的質地，通常隔天就會冒出一兩顆小痘痘。

這應該是我這個夏天會天天使用的防曬！