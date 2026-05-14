痘痘消了痘疤還在？2026抗痘神器推薦，從痘痘貼到水楊酸精華一次整理

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夏天一到，油痘肌最怕的不是流汗，而是臉上開始進入「痘痘連續劇」模式。今天額頭冒粉刺，明天下巴長紅痘，痘痘好不容易消下去，痘印又留下來刷存在感，讓人忍不住懷疑自己是不是被痘痘鎖定。抗痘不能只靠單一產品硬撐，從控油、代謝角質、修護痘印，到痘痘貼保護與底妝遮瑕，每一步都會影響痘痘肌的穩定度。這次整理5款近期討論度高的抗痘相關新品，從保養到上妝一次看。

油痘肌夏天必看！5款抗痘救星整理，從爆痘急救到淡痘疤一次搞懂

抗痘推薦1. BIODERMA 3D水楊酸粉刺淨痘精華 反覆粉刺、油痘肌的根源型保養 反覆粉刺、油痘肌的根源型保養

油痘反覆發作，關鍵往往不是「沒洗乾淨」這麼簡單。皮膚專科醫師鄒嘉倫指出，易痘膚質常見問題包含油脂過度分泌、皮脂受到刺激後氧化變黏稠，以及角質異常堆積，最後就容易造成毛孔堵塞，讓粉刺與痘痘不斷循環。

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BIODERMA法國貝膚黛瑪推出新裝上市的「3D水楊酸粉刺淨痘精華」，主打從油脂、皮脂流動與角質代謝三方向處理油痘問題。配方結合10%蘋果酸酯、1.8%水楊酸與品牌皮脂調節流動科技，訴求幫助代謝老廢角質、減少粉刺痘痘形成，並維持毛孔暢通。

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這款比較適合反覆出油、粉刺明顯、容易長紅痘膿疱的族群。除了抗痘，也加入DAF肌膚仿生修護科技，訴求在控油代謝之外兼顧保濕與穩膚，降低部分抗痘產品常見的乾燥脫皮感。

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BIODERMA 3D水楊酸粉刺淨痘精華，30ml，NTD780

抗痘推薦2. DermaAngel護妍天使飛天小女警造型痘痘貼 長痘也要可愛出門 長痘也要可愛出門

以前大家貼痘痘貼，是希望越隱形越好；但這幾年造型痘痘貼反而成為社群新話題。DermaAngel護妍天使繼崔弟造型痘痘貼引發討論後，這次攜手華納兄弟探索全球消費品事業部，推出以飛天小女警為靈感的限量造型印彩痘痘貼。

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系列集結花花、泡泡、毛毛與Mojo Jojo等角色，共推出4款主題包裝、48種造型。產品核心仍是水膠體科技，訴求吸收痘痘滲液與分泌物，同時隔離外界髒污，維持痘痘傷口的濕潤保護環境。簡單來說，它不是只靠可愛取勝，而是把痘痘貼原本的保護力，加上更有辨識度的造型設計。

這款特別適合白膿痘、紅腫痘需要保護時使用

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DermaAngel護妍天使飛天小女警造型痘痘貼，24入／12種造型，NTD220。官網、康是美、屈臣氏、寶雅分別推出不同限定款。

抗痘推薦3. NARUKO茶樹三酸AI系列 從控油、收孔到淡痘印一次管理 從控油、收孔到淡痘印一次管理

NARUKO這次將抗痘保養包裝成「AI精準保養」概念，推出茶樹三酸A系列，主打針對反覆長痘、出油明顯與毛孔粗大問題，透過茶樹、三酸與抗痘胜肽來協助油痘肌管理。

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「茶樹三酸AI抗痘調理水」結合AI智慧抗痘胜肽、茶樹精油，以及0.2%水楊酸、4%杏仁酸、0.1%琥珀酸的三酸配方，訴求溫和代謝老廢角質、調理油脂與改善毛孔粗大。質地走清爽水感路線，適合容易出油、粉刺多、想加強濕敷局部痘痘區的人。

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NARUKO茶樹三酸AI抗痘調理水，控油達人 150ml，NTD520

另一款「茶樹三酸AI痘印美白安瓶」則更聚焦痘後瑕疵，配方含0.5%水楊酸、1%杏仁酸、1%琥珀酸，並加入3%傳明酸與舒緩修護成分，訴求淡化紅痘印、改善痘後暗沉。對於痘痘已經消了，但留下紅印、暗沉印的人，會比單純控油產品更對題。

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茶樹三酸AI痘印美白安瓶，去痘去紅專家 12ml，NTD520

抗痘推薦4. 媚比琳控油貼貼妝前精華＋一點即遮抗痘遮瑕 上妝族的痘痘肌救星 上妝族的痘痘肌救星

痘痘肌最怕底妝越遮越厚，最後油光、卡粉、浮粉一起來。媚比琳今夏推出「一點即遮抗痘遮瑕膏」與「控油貼貼妝前精華」，主打從妝前控油到局部遮瑕，幫助夏季底妝更穩定。

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「控油貼貼妝前精華」添加醫美級LHA水楊酸與液態控油微粒，訴求妝前1滴減少油光，同時柔焦毛孔。配方也加入玻尿酸與甘油，避免控油後過乾卡粉。油肌可全臉使用，混合肌則適合加強T字部位。

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媚比琳控油貼貼妝前精華，25ml，NTD450

「一點即遮抗痘遮瑕膏」則是把遮瑕與抗痘概念結合，添加水楊酸、維他命C與5%保濕甘油，訴求遮蓋痘疤、斑點與瑕疵，同時兼顧服貼度。錐形瓶口方便少量多次點塗，對於紅痘、痘疤、黑眼圈與暗沉都能做局部修飾。

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一點即遮抗痘遮瑕，15ml，NTD429，共3色。

抗痘推薦5. 曼秀雷敦Acnes集中抗痘精華液 急救痘痘與淡痘印一次處理 急救痘痘與淡痘印一次處理

曼秀雷敦Acnes推出品牌第一支抗痘精華「集中抗痘精華液」，主打專為急救痘痘研發，添加2%水楊酸、杏仁酸與4%菸鹼醯胺，訴求幫助老廢角質代謝、預防毛孔阻塞，同時淡化痘印瑕疵。

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這款產品的特色在於小容量、局部型急救感明確，適合突然冒痘、局部痘痘反覆或痘痘消退後留下印子的族群。品牌資料指出，產品經64位痘痘肌受試者自我評測，訴求2天修復痘痘、3天淡化痘印。配方另加入ACNITECH抗痘成分與包裹技術，訴求提高滲透效率，從淨痘、淡印到修護同步進行。對於不想整臉刷酸，只想針對局部痘痘處理的人來說，是相對直覺的急救型選擇。

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曼秀雷敦Acnes集中抗痘精華液，13ml，NTD450

痘痘肌怎麼挑？先看你現在是哪一種痘況

如果是滿臉出油、粉刺反覆、毛孔容易堵塞，可以優先選擇BIODERMA這類以水楊酸、控油與角質代謝為核心的保養品；如果是痘痘冒出白頭、需要避免手碰或摩擦，DermaAngel痘痘貼會是外出與睡前保護選項；如果困擾是痘痘消了卻留下紅印、暗沉印，NARUKO痘印美白安瓶與曼秀雷敦Acnes集中抗痘精華液會更貼近淡印需求；若是上妝族，媚比琳的妝前控油與抗痘遮瑕，則能處理「痘痘肌也想漂亮出門」的現實問題。

抗痘不是越刺激越有效，也不是所有產品全部一起擦才會更快好。油痘肌真正需要的是分清楚痘況：正在發炎的痘痘先保護，粉刺油光靠日常調理，痘印則交給淡化與修護。選對產品，比盲目跟風更重要。