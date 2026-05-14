甜茶也愛穿！始祖鳥紅成「機能界精品」？Arc'teryx系列差異、材質等級選購攻略一次看。圖片來源：翻攝網路

這幾年，有一種穿搭風格從登山步道走進了城市街頭，叫做 GORPCORE，相信大家應該不陌生了。這個詞源自登山客常吃的行動糧食 GORP（Good Old Raisins and Peanuts），泛指把戶外機能服飾穿進日常的風格。在東京代官山、台北東區、首爾聖水洞甚至是歐美地區的街拍裡，你會反覆看見同一個小鳥 Logo——始祖鳥（Arc'teryx），大概是這個世代最常被穿上街的戶外品牌之一。始祖鳥本身是個技術型戶外品牌，於 1989 年誕生於加拿大北溫哥華，主力產品是給登山與攀登者用的硬殼外套、羽絨衣、軟殼。它會在街頭流行起來，某種程度上也算是意料之外。今天，我們就從那件你心動的外套開始，帶你了解怎麼看始祖鳥的款式與材質。

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為什麼始祖鳥會在時尚圈紅起來？

始祖鳥的設計風格簡約，沒有花俏縫線、沒有過於張揚的 Logo，每個細節幾乎都有功能上的理由。這種偏理性、極簡的視覺語言，剛好對上近幾年的主流審美。版型採人體工學剪裁，肩線與袖型設計讓它即使單穿，也不會顯得過於「戶外」。配色從基本黑灰到高彩度亮色都有，選擇也相當完整。不過它能進入時尚圈，關鍵不只設計。幾年前像 Drake、Frank Ocean、Virgil Abloh、Bella Hadid、Kanye West 等人，都曾大量著用始祖鳥單品，加上與 PALACE 的聯名推波助瀾，讓品牌能見度快速提升。同時，隨著人們越來越重視運動與戶外生活，GORPCORE 風格也逐漸成為主流。始祖鳥剛好落在機能與日常之間，當它被穿進城市，反而變成一種剛剛好的好看。

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始祖鳥系列怎麼分？從登山硬殼到都市穿搭

第一次看始祖鳥的商品頁面，多半會被一堆英文系列名稱搞得暈頭轉向，但其實這些系列不難分別，可以透過「用途」以及「規格名稱」來分辨。

高山技術系列：Alpha

Alpha 是始祖鳥最技術導向的系列，主要給高山攀登使用。版型貼合攀登動作，口袋位置會避開背包肩帶，風帽可以套在攀登頭盔外，袖子的活動幅度也做得比較大。Alpha SV 是系列旗艦，用的是最高規格的 Gore-Tex Pro 三層面料，定價也是品牌裡最高的一群，是認真攀登者會考慮的款式。

全能登山系列：Beta

Beta 是始祖鳥銷量最大、產品線最完整的系列，定位偏向多用途登山。它保留了 Alpha 的防水規格與頭盔相容風帽，但版型稍微寬鬆一點，分層穿著比較舒服。一般登山、百岳、日常都能用。Beta AR 是系列裡最具代表性的款，也是 GORPCORE 街拍中出現頻率最高的始祖鳥外套，多年來一直是品牌的核心長銷款之一。過去的 Zeta 系列也已經併入 Beta 系列中。

軟殼多功能系列：Gamma

Gamma 跳脫硬殼防水的框架，改用軟殼材質，彈性好、透氣，穿起來的感覺最接近日常衣服。可以單穿當外層，也可以塞在防水外套裡當中層。價格相對親切，適合第一次想入手始祖鳥又不想直接花到硬殼價位的人。

保暖中層代表作：Atom

Atom 是始祖鳥非常經典的保暖系列，也是很多人心中的「第一件始祖鳥」。它的定位不是防水外層，而是保暖中層，採用品牌自家的 Coreloft 合成纖維填充，讓它在保暖與透氣之間取得平衡。Atom 最迷人的地方，是它非常好穿。你可以在山上把它當中層，外面再套硬殼；也可以在城市裡直接單穿，應付微涼天氣或冷氣房。跟羽絨相比，Coreloft 化纖的優勢在於潮濕環境中仍能維持一定保暖度，對台灣這種濕氣重、天氣變化快的環境來說，其實比想像中更實用。

城市通勤防風首選：Solano

Solano 是一條很適合城市生活的產品線，它的核心不是極限防水，而是防風、輕度防潑水與舒適穿著。許多 Solano 款式使用 GORE-TEX INFINIUM 這類強調防風與舒適感的材質，適合通勤、騎車、旅行或日常城市移動。它不像 Alpha 或 Beta 那樣強烈地宣告「我是登山外套」，版型與外觀都相對乾淨，因此也很容易融入日常穿搭。對很多人來說，Solano 是比硬殼更常被拿出門的那件始祖鳥，因為它不需要等到真正下大雨才有存在感。

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規格名稱：這些縮寫英文代表什麼？

我們在始祖鳥的產品名稱裡常常看見英文縮寫，而這些縮寫也代表著這些衣服在系列中的規格定位。

■ SV（Severe Weather）

是頂級規格，給最嚴酷的天氣使用

■ AR（All-Round）

全能均衡，是最多人會選的版本

■ LT（Light）

為了輕量化在耐用性上做了取捨

■ SL（Superlight）

比 LT 更輕

■ FL（Fast & Light）

走極致輕量路線

■ MX（Mixed）

混搭材質，兼顧保暖與防水。

而當我們把這些系列名稱跟縮寫組合起來看，整個產品線的邏輯就會比較清楚了——例如 Beta AR 就是「全能登山系列的均衡版」，Alpha SV 就是「高山攀登系列的頂級版」。

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面料材質怎麼分等級？

讀懂系列之後，真正影響定價與耐用度的是面料。始祖鳥的材質可以拆成三大品類來看。

防水外層：Gore-Tex 的四個層次

防水外層是始祖鳥最有名的品類，也是材質等級差異最明顯的地方。品牌長期跟 Gore-Tex 合作，產品線上常見的等級大致有四種。

■ Gore-Tex Pro 是最高規格，三層複合結構，耐磨性與透氣性都是 Gore-Tex 家族裡最好的，Alpha 跟 Beta 的頂級款大多用這個面料，價格高，但耐用年限也最長。

■ 標準 Gore-Tex在防水、透氣、重量之間取得平衡，用在中階產品上，一般登山活動完全夠用。

■ Gore-Tex Paclite 與 Paclite Plus主打輕量收納，Paclite Plus 比原版耐磨一些，兩者都常見於旅行用備用雨衣，收納後體積很小。Gore-Tex Shakedry 把防水薄膜直接外露，省掉外層梭織布，是最輕的選項之一，但比較怕摩擦，多用於跑山或競速登山。

保暖填充：羽絨與化纖

始祖鳥的羽絨產品多用 750 到 850+ Fill Power 的鵝絨，並通過 RDS（Responsible Down Standard）認證。Fill Power 越高，羽絨蓬鬆度越好，相同重量下保暖性也越強，壓縮後體積更小。Cerium 系列是品牌裡最受歡迎的羽絨款，重量輕、保暖夠，是秋冬保暖外套的常見選擇。羽絨的問題是怕濕，受潮後保暖性會下降。始祖鳥自己研發的 Coreloft 化纖就是針對這點設計的，潮濕時仍能維持一定的保暖度。對台灣梅雨季的登山者、或活動量大會流汗的人，化纖填充比羽絨實際。Coreloft 也分密度，Coreloft Compact 比較輕薄、適合日常，密度高的版本保暖性更強，適合靜態或低溫環境。

中層與軟殼

中層與軟殼的部分，始祖鳥常用 Polartec 的刷毛技術。Power Stretch Pro 彈性好、貼身保暖，適合當中層或活動型外層；Thermal Pro 是厚磅刷毛，靜態保暖比較強，適合氣溫低、活動量小的場合。軟殼的核心材質是始祖鳥自有的 Fortius，防潑水加上延展性，是 Gamma 系列主要在用的布料。手感比硬殼柔軟很多，比較像日常衣服，是機能穿搭跟日常穿搭中間比較自然的選項。

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進階玩家才會知道的高端支線：Arc'teryx Veilance

Arc'teryx Veilance 成立於 2009 年，是始祖鳥獨立運作的高端都市支線。設計邏輯很單純，Veilance 把始祖鳥的技術工藝放到都市服裝上，同時把所有「看起來像戶外品牌」的視覺元素拿掉。結果就是一系列幾乎沒有 Logo、沒有反光條、沒有多餘扣環的服裝，外觀極簡到接近隱形，但材質與工藝都是頂級規格。產品線涵蓋外套、機能西裝、長褲、上衣、包款，共同特色是穿到正式或半正式場合都不會違和，但面料卻是 Gore-Tex Shakedry 等級，接縫處是登山硬殼規格的熱壓處理。一件機能西裝外套、一條技術感長褲、一個極簡防水背包，這些在其他品牌很難同時成立的組合，在 Veilance 是基本配置。

價格部分，Veilance 已經進入時裝品牌的區間，一件外套常見落在台幣兩萬到五萬以上，與 Burberry、Visvim 同級。它賣的其實是「外觀低調、機能頂級、長期耐用」這套組合，懂的人自然會買單，不懂的人也不需要被說服。

圖片來源：Arc'teryx Veilance

GORPCORE 穿搭怎麼搭才好看？

回到開頭的問題——始祖鳥到底要怎麼穿才好看？主要原則是讓外套當主角。始祖鳥外套版型本身已經夠精準，搭配上其實不需要做太多。內搭選素色、低彩度的衛衣或長袖就好，避免圖案太複雜搶走外套的視覺。下身可以搭技術感褲款，例如始祖鳥自家的 Gamma Pant、寬版 Cargo 褲，或是 Patagonia 的 Baggies Shorts，能呼應整體的戶外調性；想走都市感路線，直筒牛仔褲也很搭。鞋款方面，Salomon 的 XT-6 跟 Speedcross 是 GORPCORE 街拍的常見組合，Hoka 厚底也好搭，更偏都市感的話 New Balance 990 系列也很穩。漁夫帽、輕量腰包這類配件，可以強化整體戶外調性，但不是必要。

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想入手第一件，怎麼選？

了解系列跟材質之後，選擇其實就簡單了，關鍵是先想清楚自己最常穿的場合是什麼。日常穿搭、城市通勤為主，可以考慮 Beta LT 或 Covert 系列，前者機能感比較強，後者更接近日常服裝。主力用在台灣百岳或縱走，Beta AR 的 Gore-Tex Pro 防護力應付台灣山區的天氣很夠用，也是品牌裡最全能的長銷款。需要旅行用的隨身雨衣，Squamish Hoody 收納後體積很小，是常見的旅行選項。秋冬保暖看羽絨的話，Cerium 系列重量跟保暖比例都不錯。預算有限想找入門款，Gamma LT Hoody 是軟殼系列裡比較親切的選擇。如果你已經對始祖鳥很熟，想看更高一階的東西，那就不妨參考看看 Veilance。

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第一次看始祖鳥的商品頁面，或許會覺得品項名字與專有編碼偏多，但當你開始分得出 Alpha 跟 Beta 等等系列的差別、知道 Gore-Tex Pro 跟 Paclite 各自適合什麼場合，你看待這些外套的方式就會不太一樣。它不再只是一件很帥的衣服，而是一個你清楚知道自己為什麼選擇的決定。希望這篇能在你下次走進店裡，看著那面掛滿外套的牆時，幫你少花一點時間糾結。

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