2026 夏季底妝趨勢：宋慧喬「輕透水光肌」再度封神，原來真正高級的底妝是這種感覺。 圖片來源：IG@kyo1122

近幾年美妝圈對底妝的審美正在改變，過去流行高遮瑕、零毛孔的「完美肌」，到了 2026 夏天，大家真正迷上的反而是像天生皮膚很好一樣的輕透水光肌。

而提到這種毫不費力的高級底妝感，女神宋慧喬絕對是高級範本，無論是出席品牌活動，還是近年的時尚大片，她的妝感始終維持自然光澤、不厚重，又乾淨得讓人覺得非常舒服柔美。

宋慧喬式底妝關鍵：不只是亮，還有「透」

圖片來源：IG@kyo1122

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很多人誤以為水光肌就是瘋狂打亮，但宋慧喬的妝感從來不是油亮感，她真正厲害的，是讓肌膚像有水分自然反射的光。

這種光澤通常集中在鼻頭、鼻樑、顴骨與下巴，而不是全臉發亮。而今年韓系底妝也開始流行「局部光澤（Selective Glow）」的化妝技巧。

2026 夏季底妝 4 大趨勢

1. 薄底妝正式取代高遮瑕

今年可以看到很多女星的妝容開始減少粉底厚度，比起完全遮瑕，更流行局部修飾，尤其氣候越來越熱，厚重底妝反而容易顯疲態。

2. 妝前保濕比粉底更重要

現在高級底妝的重點，其實在妝前。尤其韓系彩妝師普遍強調：如果肌膚保濕沒做好，再貴的粉底都不會漂亮。

3. 粉感越少越高級

2026 的底妝審美核心只有一個重點：不要讓人覺得臉上的妝容很厚重、很多！

4. 「微光澤」取代高光

過去流行閃亮打亮，但今年更流行的是「肌膚自然反光」，因此珠光感產品開始減少，取而代之的是低粉感、水潤感打亮產品，讓皮膚整體達到更自然的狀態。