告別毛躁與乾燥！【VCool雪松醇洗髮精修護款】搭配抗熱護髮油的日常養髮提案









我自己本身的頭髮長髮，屬於容易斷裂分岔的那種髮質，髮尾比較乾，容易梳頭髮時卡住或者是斷裂，頭髮梳起來總是無法很順，或者肉眼看頭髮髮尾很雜亂，心裡也會讓我覺得不舒服!

像我自己就是那種很典型的「容易斷裂型」髮質。

梳頭會卡、髮尾很容易分岔，甚至有時候洗完頭，看著排水孔的頭髮，都會默默有點心慌。

以前會以為只是保養不夠，但後來才發現，其實是整體狀態變了

吹風、電棒、染燙，加上生活節奏忙碌，頭髮真的不像以前那樣隨便對待也沒差。





也是因為這樣，我才開始認真挑洗護產品。

不是只求洗乾淨，而是開始在意「有沒有真的在修護」。





後來接觸到【VCool雪松醇修護重建組】的時候，其實是被它「修護＋抗熱」這個組合打到。





它不是那種只做表面滑順的路線，而是比較偏向從洗髮開始慢慢把髮質養回來的感覺。

尤其像我這種：

髮尾容易分岔

髮絲偏細、容易斷

日常一定會吹頭髮甚至偶爾用電棒





就很需要這種「洗＋護」一起搭配的保養方式。





雪松醇洗髮精（修護款）給我的第一印象，是洗完不會乾澀，但也不會過度厚重，是一種剛剛好的柔順感，頭髮摸起來比較沒那麼粗糙。





再搭配修護芯生抗熱護髮油，吹頭髮的時候真的會有差那種拉扯感變少，髮尾也比較乖，不會炸開。





慢慢用一段時間之後，其實最有感的不是「瞬間變超美」，而是那種頭髮好像比較不容易亂掉、比較不容易斷裂的小改變。





對我來說，這就是現在選洗護產品很在意的地方。

不是一時的效果，而是能不能讓頭髮維持在一個「穩定舒服的狀態」。





如果你也跟我一樣，是那種髮質偏脆弱、容易分岔、平常又離不開熱工具的人，這種從洗髮到抗熱都一起顧到的系列，真的會比較安心一點。





VCool【雪松醇修護重建組】雪松醇

我屬於比較油性的頭皮，外加是長髮，所以頭髮兩天沒洗，頭皮就會出現油垢味道，我頭髮真的很油很臭自己也覺得噁心尤其頭皮~

















也會有點癢，抓一下就會有油臭味，然後頭髮都有燙過兩次，去年燙過大捲髮，後來燙成直髮，

所以我的頭髮髮質變得很差，尤其是髮尾都有多受損的情況，開岔很常見，因為分岔常常掉頭髮，

有時侯躺個床一起來，我的床都是我的頭髮，個人覺得已經有點誇張，

看到這品牌感覺不錯用，所以想嘗試看看，希望使用後讓自己的頭髮梳起來可以順一點，

先從洗髮精開始介紹

其實我一開始會注意到【VCool雪松醇洗髮精】





老實說，不是因為成分，而是它的外包裝真的很有質感。容量500ML女生用很OK!













想特別提一下外瓶身，它不是那種很花俏、很少女的設計，帶點霧面感，走一種很耐看的「低調高級感」。

第一眼看到就覺得：「嗯，這應該不是隨便做的洗髮精」放在浴室裡其實會默默加分，很像沙龍會出現的那種風格。

我連續使用近一個月的【VCool雪松醇洗髮精（修護款）】之後，才發現它不是那種一用就很戲劇化的類型，而是那種會讓你慢慢離不開的存在。





先說質地它擠出來是偏透明帶一點微凝膠感的，不是厚重乳狀。





























加水起泡之後，泡沫其實算細緻，不會過於蓬鬆誇張，但洗起來很舒服，有一種剛剛好的包覆感。

它不算是那種洗了會產生很多泡沫的洗髮精， 它的泡沫剛開始會很多，然後逐漸變少，我想可能是因為它的成份自然的關係，

不會像有些我使用過的洗髮精有超級無敵多泡沫，

等泡沫漸漸消除之後，就可以用水沖洗泡沫了，





























洗的當下不會覺得乾澀，也不是那種假滑的觸感，而是很自然的順。





香味的部分，我自己真的滿加分。





它的香氣不是那種直接衝出來的濃甜，而是很有層次的慢慢展開。

剛接觸到的第一秒，其實是帶點微微橘子果皮的清甜感，不是汽水那種甜，而是比較像剝開柑橘時那種清新、帶一點陽光感的香氣，聞起來很乾淨，會讓人忍不住多吸兩下。





起泡之後，那個甜味就會慢慢柔下來，開始帶出一點溫潤的木質調。

有點像在森林裡的那種氣味，不是潮濕，而是偏乾淨、帶點沉穩的雪松香，會讓整個洗頭過程變得很安靜、很放鬆，有種在幫自己 reset 一整天的感覺。





沖水的時候最喜歡香氣不會突然消失，而是變成一種很貼膚的淡淡木質＋微甜果香的餘韻，很輕很柔，像剛洗完頭走在微風裡那種若有似無的香。

最有感的，其實是洗完吹頭髮的那一刻。





以前洗完頭，頭髮常常會有點乾、卡卡的，尤其髮尾很容易糾結。





但用這款之後會發現

👉 濕髮時比較好梳開

👉 吹的時候比較不打結

👉 髮尾的毛躁度明顯下降

是一個很自然的洗髮精成分製成的優良洗髮精，我用過後真的蠻推薦的!





洗完頭髮當然要用上我最常保護頭髮使用的護髮油，我洗完頭髮通常都會擦上護髮油，因為自己頭髮偏長，而且頭髮容易髮尾斷掉，

所以使用護髮油是保護頭髮讓自己頭髮梳起來看起來更順的好方法，我使用過覺得很不錯跟各位做分享~

















VCool修護芯生抗熱護髮油





















它的瓶身是玻璃做的，50ML的容量擠壓口的設計，整體拿起來相當有質感，





而我自己很喜歡它的內包裝細節按壓式的設計，用量很好控制，不會一不小心倒太多，這點真的對護髮油很重要。





而且整體手感是偏輕盈的，拿起來不會有廉價塑膠感，比較像是有質感的沙龍產品。





真正讓我留下來用的，其實還是它的質地跟使用感。

【VCool修護芯生抗熱護髮油】不是那種很厚重的油。





是偏輕盈、流動性高的質地，在手心稍微推開就會化開，不會有那種黏黏的負擔感。





抹在頭髮上的時候也很明顯不是一層油包住，它是透明無色的油，而是有點像被吸進去，髮絲會變得比較柔順，但不會結塊或一條一條的。

香味的部分，我自己其實滿在意，因為有些護髮油真的會香到有點壓迫感。





但它是那種偏木質調＋一點淡淡清新感的味道，有點像洗完頭走出來的那種乾淨氣息，不會過甜，也不會太濃。





聞起來是舒服的，而且是會讓人放鬆的那種味道，不是為了存在感而存在。





最有感的，其實是吹頭髮的時候。





以前吹頭的時候，髮尾很容易卡、打結，甚至會有一點「乾乾拉扯」的感覺。





但用了之後會發現那種卡卡的感覺少很多，手指可以順順帶過，頭髮也比較不會炸開。





吹完之後的觸感是那種：

👉 柔順，但還是保有輕盈感

👉 有光澤，但不是油亮

👉 摸起來是滑的，不是黏的

















它一開始聞起來，其實會有一點點柔甜的果香調，很細緻、很乾淨，有點像剛洗完澡、肌膚還帶點溫度時散出來的那種淡淡香氣。





接著很快就會轉成它最迷人的地方那種帶點奶感的木質調。





不是厚重的木頭味，而是很溫柔、很有質感的那種，有點像雪松混了一點柔霧感的乳香，聞起來會讓人覺得很安心、很放鬆。





最加分的是，它的香氣是會貼在頭髮上的那種，不是外放型，而是當你撥頭髮、或風輕輕吹過的時候，才會若有似無地飄出來。





那種感覺很像你沒有特別噴香水，但別人靠近會覺得「你好好聞」。





真的會讓人不自覺在吹頭髮的時候，多聞幾下自己的髮尾。

























那種剛剛好的平衡，其實很加分。





而且用一段時間之後，會慢慢感覺到一件事頭髮沒有那麼容易毛躁、分岔感也比較不明顯。





不是瞬間變超好，而是那種很真實的「狀態變穩」的感覺。





對現在的我來說，這種不誇張、但每天都感覺得到的小改變，反而更重要。













這味道是我使用過洗髮精一來前所未見的香氣，這味道真叫人難忘也叫人喜歡，我用過一次就愛上它的香味了，

最好笑的是連我家的貓咪都很愛，我坐在沙發上面，我家的貓開始趴我頭上很喜歡我的頭髮香氣，

因為牠通常不會這樣，我媽說是不適頭髮太香了吉吉很喜歡，我們笑得好開心，

這香味真讓人記憶深刻耶，太好聞~~

它的質地比我想像中輕很多，不會有那種一抹就油掉的負擔感，反而是很快被髮絲吸收的那種。





我通常是在半乾的時候用，吹頭髮的過程差別就滿明顯的。

以前髮尾很容易打結，甚至會有點拉扯，但現在比較順，手指可以很自然地滑過去。





吹乾之後的觸感，我自己會形容成一種剛剛好的狀態不扁、不油，但也不毛。

那種輕柔的順感，其實很耐人喜歡。





用到現在，最有感的反而不是什麼「瞬間變很好」，而是頭髮慢慢變得比較穩定。





出門的時候，不太需要一直整理髮尾，拍照的時候，也不會特別在意某一撮毛躁亂掉。





那種感覺比較像是你不需要一直去照顧它，但它默默就維持在一個還不錯的狀態。





















如果你的髮質跟我一樣很長或者是常染髮常燙頭髮，想讓自己髮質看起來又好又有質感，

我很推薦這個品牌VCool雪松醇洗髮精修護款給你使用，它真的長時間使用會讓我髮質看起來真的很不錯!!

我用過真的是大愛來說，用過都說好，果然是有質感的好用洗髮護髮，使用過後頭髮就會又香又好看，大推，































