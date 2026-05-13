告別毛躁與乾燥！【VCool雪松醇洗髮精修護款】搭配抗熱護髮油的日常養髮提案

2026-05-13 22:14 cookie餅乾小姐




我自己本身的頭髮長髮，屬於容易斷裂分岔的那種髮質，髮尾比較乾，容易梳頭髮時卡住或者是斷裂，頭髮梳起來總是無法很順，或者肉眼看頭髮髮尾很雜亂，心裡也會讓我覺得不舒服!


像我自己就是那種很典型的「容易斷裂型」髮質。


梳頭會卡、髮尾很容易分岔，甚至有時候洗完頭，看著排水孔的頭髮，都會默默有點心慌。


以前會以為只是保養不夠，但後來才發現，其實是整體狀態變了


吹風、電棒、染燙，加上生活節奏忙碌，頭髮真的不像以前那樣隨便對待也沒差。



也是因為這樣，我才開始認真挑洗護產品。


不是只求洗乾淨，而是開始在意「有沒有真的在修護」。



後來接觸到【VCool雪松醇修護重建組】的時候，其實是被它「修護＋抗熱」這個組合打到。



它不是那種只做表面滑順的路線，而是比較偏向從洗髮開始慢慢把髮質養回來的感覺。


尤其像我這種：

 


髮尾容易分岔

 


髮絲偏細、容易斷

 


日常一定會吹頭髮甚至偶爾用電棒



就很需要這種「洗＋護」一起搭配的保養方式。



雪松醇洗髮精（修護款）給我的第一印象，是洗完不會乾澀，但也不會過度厚重，是一種剛剛好的柔順感，頭髮摸起來比較沒那麼粗糙。



再搭配修護芯生抗熱護髮油，吹頭髮的時候真的會有差那種拉扯感變少，髮尾也比較乖，不會炸開。



慢慢用一段時間之後，其實最有感的不是「瞬間變超美」，而是那種頭髮好像比較不容易亂掉、比較不容易斷裂的小改變。



對我來說，這就是現在選洗護產品很在意的地方。


不是一時的效果，而是能不能讓頭髮維持在一個「穩定舒服的狀態」。



如果你也跟我一樣，是那種髮質偏脆弱、容易分岔、平常又離不開熱工具的人，這種從洗髮到抗熱都一起顧到的系列，真的會比較安心一點。



VCool【雪松醇修護重建組】雪松醇洗髮精 500ml (修復) + 修護芯生抗熱護髮油 50ml



我屬於比較油性的頭皮，外加是長髮，所以頭髮兩天沒洗，頭皮就會出現油垢味道，我頭髮真的很油很臭自己也覺得噁心尤其頭皮~







也會有點癢，抓一下就會有油臭味，然後頭髮都有燙過兩次，去年燙過大捲髮，後來燙成直髮，


所以我的頭髮髮質變得很差，尤其是髮尾都有多受損的情況，開岔很常見，因為分岔常常掉頭髮，


有時侯躺個床一起來，我的床都是我的頭髮，個人覺得已經有點誇張，


看到這品牌感覺不錯用，所以想嘗試看看，希望使用後讓自己的頭髮梳起來可以順一點，


先從洗髮精開始介紹


其實我一開始會注意到【VCool雪松醇洗髮精】



老實說，不是因為成分，而是它的外包裝真的很有質感。容量500ML女生用很OK!







想特別提一下外瓶身，它不是那種很花俏、很少女的設計，帶點霧面感，走一種很耐看的「低調高級感」。


第一眼看到就覺得：「嗯，這應該不是隨便做的洗髮精」放在浴室裡其實會默默加分，很像沙龍會出現的那種風格。


我連續使用近一個月的【VCool雪松醇洗髮精（修護款）】之後，才發現它不是那種一用就很戲劇化的類型，而是那種會讓你慢慢離不開的存在。



先說質地它擠出來是偏透明帶一點微凝膠感的，不是厚重乳狀。










加水起泡之後，泡沫其實算細緻，不會過於蓬鬆誇張，但洗起來很舒服，有一種剛剛好的包覆感。


它不算是那種洗了會產生很多泡沫的洗髮精， 它的泡沫剛開始會很多，然後逐漸變少，我想可能是因為它的成份自然的關係，


不會像有些我使用過的洗髮精有超級無敵多泡沫，


等泡沫漸漸消除之後，就可以用水沖洗泡沫了，












洗的當下不會覺得乾澀，也不是那種假滑的觸感，而是很自然的順。



香味的部分，我自己真的滿加分。



它的香氣不是那種直接衝出來的濃甜，而是很有層次的慢慢展開。


剛接觸到的第一秒，其實是帶點微微橘子果皮的清甜感，不是汽水那種甜，而是比較像剝開柑橘時那種清新、帶一點陽光感的香氣，聞起來很乾淨，會讓人忍不住多吸兩下。



起泡之後，那個甜味就會慢慢柔下來，開始帶出一點溫潤的木質調。


有點像在森林裡的那種氣味，不是潮濕，而是偏乾淨、帶點沉穩的雪松香，會讓整個洗頭過程變得很安靜、很放鬆，有種在幫自己 reset 一整天的感覺。



沖水的時候最喜歡香氣不會突然消失，而是變成一種很貼膚的淡淡木質＋微甜果香的餘韻，很輕很柔，像剛洗完頭走在微風裡那種若有似無的香。


最有感的，其實是洗完吹頭髮的那一刻。



以前洗完頭，頭髮常常會有點乾、卡卡的，尤其髮尾很容易糾結。



但用這款之後會發現


👉 濕髮時比較好梳開

👉 吹的時候比較不打結


👉 髮尾的毛躁度明顯下降


是一個很自然的洗髮精成分製成的優良洗髮精，我用過後真的蠻推薦的!



洗完頭髮當然要用上我最常保護頭髮使用的護髮油，我洗完頭髮通常都會擦上護髮油，因為自己頭髮偏長，而且頭髮容易髮尾斷掉，


所以使用護髮油是保護頭髮讓自己頭髮梳起來看起來更順的好方法，我使用過覺得很不錯跟各位做分享~






VCool修護芯生抗熱護髮油










它的瓶身是玻璃做的，50ML的容量擠壓口的設計，整體拿起來相當有質感，



而我自己很喜歡它的內包裝細節按壓式的設計，用量很好控制，不會一不小心倒太多，這點真的對護髮油很重要。



而且整體手感是偏輕盈的，拿起來不會有廉價塑膠感，比較像是有質感的沙龍產品。



真正讓我留下來用的，其實還是它的質地跟使用感。

【VCool修護芯生抗熱護髮油】不是那種很厚重的油。



是偏輕盈、流動性高的質地，在手心稍微推開就會化開，不會有那種黏黏的負擔感。



抹在頭髮上的時候也很明顯不是一層油包住，它是透明無色的油，而是有點像被吸進去，髮絲會變得比較柔順，但不會結塊或一條一條的。


香味的部分，我自己其實滿在意，因為有些護髮油真的會香到有點壓迫感。



但它是那種偏木質調＋一點淡淡清新感的味道，有點像洗完頭走出來的那種乾淨氣息，不會過甜，也不會太濃。



聞起來是舒服的，而且是會讓人放鬆的那種味道，不是為了存在感而存在。



最有感的，其實是吹頭髮的時候。



以前吹頭的時候，髮尾很容易卡、打結，甚至會有一點「乾乾拉扯」的感覺。



但用了之後會發現那種卡卡的感覺少很多，手指可以順順帶過，頭髮也比較不會炸開。



吹完之後的觸感是那種：


👉 柔順，但還是保有輕盈感


👉 有光澤，但不是油亮


👉 摸起來是滑的，不是黏的








它一開始聞起來，其實會有一點點柔甜的果香調，很細緻、很乾淨，有點像剛洗完澡、肌膚還帶點溫度時散出來的那種淡淡香氣。



接著很快就會轉成它最迷人的地方那種帶點奶感的木質調。



不是厚重的木頭味，而是很溫柔、很有質感的那種，有點像雪松混了一點柔霧感的乳香，聞起來會讓人覺得很安心、很放鬆。



最加分的是，它的香氣是會貼在頭髮上的那種，不是外放型，而是當你撥頭髮、或風輕輕吹過的時候，才會若有似無地飄出來。



那種感覺很像你沒有特別噴香水，但別人靠近會覺得「你好好聞」。



真的會讓人不自覺在吹頭髮的時候，多聞幾下自己的髮尾。











那種剛剛好的平衡，其實很加分。



而且用一段時間之後，會慢慢感覺到一件事頭髮沒有那麼容易毛躁、分岔感也比較不明顯。



不是瞬間變超好，而是那種很真實的「狀態變穩」的感覺。



對現在的我來說，這種不誇張、但每天都感覺得到的小改變，反而更重要。







這味道是我使用過洗髮精一來前所未見的香氣，這味道真叫人難忘也叫人喜歡，我用過一次就愛上它的香味了，


最好笑的是連我家的貓咪都很愛，我坐在沙發上面，我家的貓開始趴我頭上很喜歡我的頭髮香氣，


因為牠通常不會這樣，我媽說是不適頭髮太香了吉吉很喜歡，我們笑得好開心，


這香味真讓人記憶深刻耶，太好聞~~


它的質地比我想像中輕很多，不會有那種一抹就油掉的負擔感，反而是很快被髮絲吸收的那種。



我通常是在半乾的時候用，吹頭髮的過程差別就滿明顯的。


以前髮尾很容易打結，甚至會有點拉扯，但現在比較順，手指可以很自然地滑過去。



吹乾之後的觸感，我自己會形容成一種剛剛好的狀態不扁、不油，但也不毛。


那種輕柔的順感，其實很耐人喜歡。



用到現在，最有感的反而不是什麼「瞬間變很好」，而是頭髮慢慢變得比較穩定。



出門的時候，不太需要一直整理髮尾，拍照的時候，也不會特別在意某一撮毛躁亂掉。



那種感覺比較像是你不需要一直去照顧它，但它默默就維持在一個還不錯的狀態。








如果你的髮質跟我一樣很長或者是常染髮常燙頭髮，想讓自己髮質看起來又好又有質感，


我很推薦這個品牌VCool雪松醇洗髮精修護款給你使用，它真的長時間使用會讓我髮質看起來真的很不錯!!


我用過真的是大愛來說，用過都說好，果然是有質感的好用洗髮護髮，使用過後頭髮就會又香又好看，大推，










cookie餅乾小姐

cookie餅乾小姐

Hello! 你好我是餅乾小姐Cookie，為Google在地嚮導第5級，這裡寫關於我的美髮美容、彩妝指甲、時尚穿搭、美食、旅遊生活體驗，過去曾為 FG部落格TOP 100、多個平台駐站作者、星級部落客、美妝時尚記者和評鑑專家等，也是一名業餘攝影師，部落格於2019年全新改版，將分享更多文章，

#潮流美髮 #保養頭髮 #必備好物推薦

熱門文章

《逐玉》不再第一！愛奇藝熱播榜陸劇TOP10，這部女主對抗綠茶婊、渣男穩坐冠軍

hotNews__list__item--img

50歲後開始享福！「3生肖」霉運退散　晚年福氣旺到擋不住
hotNews__list__item--img

女生不是難懂，是很多人摸錯了！研究揭「2個隱藏敏感區」前戲做對真的差很多
hotNews__list__item--img

網評「重複看N遍也帶感」TOP6陸劇！古裝、現代全都有，這部二刷三刷還是超上頭
hotNews__list__item--img

深夜援交賺學費、被家暴…女大生人生像地獄 「鞋盒秘密」曝光那晚她第一次被真心心疼
往下滑看更多精彩文章
【71歲的林青霞，坦然面對優雅老去】 —— 給想要閃閃發光女性上的一課

【71歲的林青霞，坦然面對優雅老去】 —— 給想要閃閃發光女性上的一課

2026-04-27 09:25 中國醫藥大學新竹附設醫院品牌行銷公共事務執行長張宜真

【71歲的林青霞，坦然面對優雅老去】

—— 給想要閃閃發光女性上的一課

▋林青霞，從《窗外》到《東方不敗》

林青霞 在瓊瑤電影紅遍台灣。

《窗外》裡清新脫俗的模樣，無人能及。

徐克的《笑傲江湖II東方不敗》再創高峰。

亦男亦女、霸氣十足的東方不敗，至今仍是華語影壇經典。

她憑《滾滾紅塵》獲得第27屆金馬獎最佳女主角。

2023年，再獲第60屆金馬獎終身成就獎。

她不只美得清新脫俗。

她有實力、有作品，更有無法取代的專業。

▋71歲的林青霞，依然願意站上舞台

最近，林青霞 受邀出席香港中文大學崇基學院「至善講座系列：啟迪人心」活動。

以作家身份擔任主講嘉賓。

近3000名師生、校友與民眾到場。

主會場爆滿，校方甚至加開直播場地。

71歲，依然擁有驚人的魅力。



▋71歲的林青霞，優雅老去

真正讓人佩服的，

是她坦然接受歲月。

她穿著淡藍色襯衫、米白長裙。

綁著輕鬆的髮型。

不害怕被批評，變老。不害怕被毒舌，變胖。

不掩飾白髮。

不掩飾細紋。

看得到歲月痕跡。

也看見微笑、高雅的氣質、自信與強大氣場。

她沒有刻意對抗年齡。

沒有刻意染髮。

她很坦然地活在自己的年紀裡。

那份自在，很迷人。

▋最好的快樂，就是現在

林青霞從藝人轉型作家。

出版《窗裡窗外》、《雲去雲來》等作品。

她分享自己的人生歷程：

從17歲被星探發掘踏入演藝圈，

到71歲享受平靜生活。

她說：「每一程都是好風景，最好的快樂就是現在。」

很喜歡這句話。

珍惜當下，享受當下。

▋「吼，我看起來有比你老嗎？」

最近常有人叫我「姐」。

每次聽到，內心都會默默想：

「吼，我看起來有比你老嗎？」

白眼差點翻出來。

但後來我也慢慢接受。

50歲，本來就會有歲月痕跡。

體力下降。

代謝變慢。

膠原蛋白流失。

這些都很真實。

與其焦慮變老，

不如認真變好。

▋我的50歲優雅自在

1．固定運動。我每週游泳一次，加上瑜珈一次。

2．多吃原型食物，照顧健康。

3。有白頭髮，就去染髮阿。

4．保持好心情，接近正能量的人。微笑樂觀。

5．每天感恩，相信一切都有安排，。面對它、處理它、解決它。

6．把焦點放回自己，時間慢慢消失，別把時間浪費在不值得的人身上。

7．持續閱讀、學習。我現在學溝通、學AI、學短影音、學爆文。追逐夢想。

8．做好財務規劃，檢視投資或保險，不給下一代負擔。

9．好好打扮自己，50歲，用有效的保養品，穿短裙，露美腿，穿比基尼….依然可以漂亮。

10． 照片有老態，就用美圖秀秀。

▋50歲後，我們都該學會優雅老去

皺紋會來。

白髮會來。

年齡會來。

但自信也會來。

智慧也會來。

魅力也會來。

林青霞 71歲還在發光。

我們的人生，開心最重要，快樂自在，閃閃發光。

照片翻拍自新聞報導。





中國醫藥大學新竹附設醫院品牌行銷公共事務執行長張宜真

中國醫藥大學新竹附設醫院品牌行銷公共事務執行長張宜真

擔任記者15年，主跑政治。為了家庭，轉換跑道到新竹縣政府擔任機要秘書，以及新竹縣文化局長。目前擔任中國醫藥大學新竹附設醫院品牌行銷公共事務執行長。人生哲學，寵愛自己，健康美麗，花若盛開，蝴蝶自來。

#藝人 #金馬獎 #林青霞

熱門文章

《逐玉》不再第一！愛奇藝熱播榜陸劇TOP10，這部女主對抗綠茶婊、渣男穩坐冠軍

hotNews__list__item--img

50歲後開始享福！「3生肖」霉運退散　晚年福氣旺到擋不住
hotNews__list__item--img

女生不是難懂，是很多人摸錯了！研究揭「2個隱藏敏感區」前戲做對真的差很多
hotNews__list__item--img

網評「重複看N遍也帶感」TOP6陸劇！古裝、現代全都有，這部二刷三刷還是超上頭
hotNews__list__item--img

深夜援交賺學費、被家暴…女大生人生像地獄 「鞋盒秘密」曝光那晚她第一次被真心心疼
hotNews__list__item--img

為什麼歐美成人片常見不戴套？從業人員揭「不是膽子大」：關鍵在這套制度
往下滑看更多精彩文章
2026裸膚防曬推薦！6款「不用粉底也發光」潤色防曬一次看

2026裸膚防曬推薦！6款「不用粉底也發光」潤色防曬一次看

2026-05-04 13:50 女子漾／編輯張念慈
2026裸膚防曬推薦！6款「不用粉底也發光」潤色防曬一次看。圖片來源：品牌提供
2026裸膚防曬推薦！6款「不用粉底也發光」潤色防曬一次看。圖片來源：品牌提供

2026夏天的防曬已經正式進入「裸膚時代」，與其說是防曬，不如說是「會發光的底妝」。今年最大差別在於不用粉底，也能有精緻膚況。以下整理6大裸膚防曬新品，從高級玫瑰光、濾鏡校色，到韓系水光肌，幫你快速選到最適合自己的那一款。

編輯推薦

文章目錄

潤色防曬推薦1. 嬌蘭「提洛可美肌裸膚霜」

嬌蘭「提洛可美肌裸膚霜」。圖片來源：品牌提供
嬌蘭「提洛可美肌裸膚霜」。圖片來源：品牌提供

這支就是裸膚防曬裡的「高級感代表」。來自的提洛可系列，把防曬、潤色與保養整合成一支「幾乎像沒上妝」的底霜。質地比粉底更輕，擦上去會帶出自然玫瑰光或蜜桃光，不是刻意提亮，而是像肌膚本身就很健康。

嬌蘭「提洛可美肌裸膚霜」。圖片來源：品牌提供
嬌蘭「提洛可美肌裸膚霜」。圖片來源：品牌提供

配方中結合摩洛哥堅果油與玻尿酸，提供長時間保濕，同時抵禦紫外線與光老化。最厲害的是妝感非常貼膚，可以自由疊擦，從微微修飾到中度潤色都能做到。對於想要「氣色很好但看不出化妝」的人，這支幾乎是無可取代的存在。NT$2,280／30ml

潤色防曬推薦2. DR.WU「美顏濾鏡UV妝前乳」

DR.WU美顏濾鏡UV妝前乳。圖片來源：品牌提供
DR.WU美顏濾鏡UV妝前乳。圖片來源：品牌提供

這款是典型「校色派裸膚防曬」。根據，它最大特色在於濾鏡科技與三色校正系統。冷調藍、透白紫、自然膚三種色選，可以針對暗沉、蠟黃與膚色不均精準修飾。

DR.WU美顏濾鏡UV妝前乳。圖片來源：品牌提供
DR.WU美顏濾鏡UV妝前乳。圖片來源：品牌提供

質地輕盈滑順，搭配智慧型粉體能吸附油脂、柔焦毛孔，同時避免厚重卡粉。再加上SPF50+防曬與積雪草、維他命C/E等成分，上妝同時達到抗氧化與修護效果。這支特別適合通勤族或懶人，單擦就能讓膚況看起來乾淨又均勻。NT$900／45ml（體驗價NT$699）

潤色防曬推薦3. I'M MEME「我愛超能水凝防曬乳」

i'm meme_我愛超能水凝防曬乳。圖片來源：品牌提供
i'm meme_我愛超能水凝防曬乳。圖片來源：品牌提供

開架市場中最強的「水光裸肌」選手。 I'M MEME「我愛超能水凝防曬乳」直接整合妝前、保濕、防曬與持妝四功能，一瓶等於多步驟。嫩粉與淨紫兩色分別針對氣色與蠟黃問題，校色效果自然不死白。

i'm meme_我愛超能水凝防曬乳。圖片來源：品牌提供
i'm meme_我愛超能水凝防曬乳。圖片來源：品牌提供

質地是水凝精華感，上臉會有明顯的水光透明感，讓肌膚看起來更飽滿。 I'M MEME「我愛超能水凝防曬乳」再加入PDRN、維他命B3、E與積雪草，能在上妝同時補水修護。整體走的是韓系「乾淨透明肌」路線，非常適合學生、小資族或喜歡自然妝感的人。 I'M MEME「我愛超能水凝防曬乳」NT$390／40ml

潤色防曬推薦4. 秀雅韓「百酵秘淡青春防曬乳」

秀雅韓_酵飛燕 百酵秘淡青春防曬乳。圖片來源：品牌提供
秀雅韓_酵飛燕 百酵秘淡青春防曬乳。圖片來源：品牌提供

這款是「養膚型裸膚防曬」代表，核心成分來自低溫發酵100天的人蔘精華「百酵丹™」，主打修護與抗老。再搭配藍蓮花與酵母萃取，強化保濕與舒緩能力。

秀雅韓_酵飛燕 百酵秘淡青春防曬乳。圖片來源：品牌提供
秀雅韓_酵飛燕 百酵秘淡青春防曬乳。圖片來源：品牌提供

質秀雅韓「百酵秘淡青春防曬乳」地是輕盈乳液型，帶自然杏色潤色效果，可以柔和修飾膚色不均，同時維持透亮感。SPF50+ PA+++提供完整防護，並延緩光老化。整體妝感低調但細緻，適合乾肌、敏弱肌或輕熟齡族群，屬於「越用越有感」型產品。秀雅韓「百酵秘淡青春防曬乳」NT$1,100／60ml

潤色防曬推薦5. 麗珠蘭REJURAN「防曬精華乳」

麗珠蘭CLINIC LINE專業通路保養品系列。圖片來源：品牌提供
麗珠蘭CLINIC LINE專業通路保養品系列。圖片來源：品牌提供

醫美級防曬代表。麗珠蘭REJURAN這款主打「外防曬、內修護」，核心成分c-PDRN®能幫助肌膚修復與穩定屏障。質地薄透不厚重，上臉會有自然細緻光澤，呈現像開濾鏡的肌膚狀態。

麗珠蘭REJURAN「防曬精華乳」。圖片來源：品牌提供
麗珠蘭REJURAN「防曬精華乳」。圖片來源：品牌提供

麗珠蘭REJURAN「防曬精華乳」除了SPF50+ PA+++防曬外，也結合保濕與抗老邏輯，特別適合醫美術後或敏弱肌使用。這類產品不追求高遮瑕，而是讓肌膚長期維持穩定健康，看起來自然發光。麗珠蘭REJURAN「防曬精華乳」NT$2,000／50ml（快閃NT$1,800）

潤色防曬推薦6. 貝膚黛瑪「超耐曬清爽保濕潤色防曬液」

超耐曬清爽保濕防曬液。圖片來源：品牌提供
超耐曬清爽保濕防曬液。圖片來源：品牌提供

今年討論度很高的「醫學系裸膚防曬」。貝膚黛瑪「超耐曬清爽保濕潤色防曬液」這系列主打10倍抗氧防禦力，不只防曬黑、曬老，還能對抗環境污染造成的自由基傷害。

超耐曬清爽保濕防曬液。圖片來源：品牌提供
超耐曬清爽保濕防曬液。圖片來源：品牌提供

貝膚黛瑪「超耐曬清爽保濕潤色防曬液」質地走極輕水感路線，幾乎像精華液，一抹就吸收，不泛白、不悶黏。潤色款則加入光感粉體，能自然修飾泛紅與毛孔，打造柔焦裸肌效果。實測可維持8小時保濕與清爽感，非常適合台灣悶熱氣候。同時配方無酒精、無Paraben，敏感肌也能使用，是兼顧防護力與膚感的全能型選手。貝膚黛瑪「超耐曬清爽保濕潤色防曬液」NT$1,080／40ml。

｢女子漾｣愛自己的每個樣子！【女子漾】最棒的美食旅遊、美妝穿搭、娛樂話題、運動健康、情慾愛情分享，都在女子漾
快點來加入成為創作者！https://woman.udn.com
YT：女子漾https://www.youtube.com/@udngpower
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower

#嬌蘭 #麗珠蘭 #外表管理 #防曬推薦 #貝膚黛瑪 #彩妝保養 #DR.WU #I'M MEME

熱門文章

《逐玉》不再第一！愛奇藝熱播榜陸劇TOP10，這部女主對抗綠茶婊、渣男穩坐冠軍

hotNews__list__item--img

50歲後開始享福！「3生肖」霉運退散　晚年福氣旺到擋不住
hotNews__list__item--img

女生不是難懂，是很多人摸錯了！研究揭「2個隱藏敏感區」前戲做對真的差很多
hotNews__list__item--img

網評「重複看N遍也帶感」TOP6陸劇！古裝、現代全都有，這部二刷三刷還是超上頭
hotNews__list__item--img

深夜援交賺學費、被家暴…女大生人生像地獄 「鞋盒秘密」曝光那晚她第一次被真心心疼
hotNews__list__item--img

為什麼歐美成人片常見不戴套？從業人員揭「不是膽子大」：關鍵在這套制度
往下滑看更多精彩文章
花朵開在指尖！2026 春夏花卉美甲正夯，溫柔高級款一次收

花朵開在指尖！2026 春夏花卉美甲正夯，溫柔高級款一次收

2026-05-06 05:37 女子漾／編輯桑泥
花朵開在指尖！2026 春夏花卉美甲正夯，溫柔高級款一次收。 圖片來源：Pinterest
花朵開在指尖！2026 春夏花卉美甲正夯，溫柔高級款一次收。 圖片來源：Pinterest

如果最近常滑社群軟體的你應該已經注意到，花卉美甲正在席捲大家的版面！今年這一波流行，和過去較甜美可愛的風格不大相同，2026 春夏的花朵指甲，更強調低飽和色調、極簡線條與高級感留白，讓花卉元素從少女感轉變為「大人系優雅」，將美甲從單純的裝飾，升級為一種精緻到細節的風格宣言。往下看小編整理的春夏花卉美甲推薦，讓你兼具溫柔與高級！

編輯推薦

極簡小花：低調卻最耐看

圖片來源：IG@kuredstudio
圖片來源：IG@kuredstudio

今年受歡迎的款式有「看起來沒畫，但其實只是很低調」的極簡小花圖案。以透明或裸色底，加上一兩朵小花點綴，乾淨又有細節，特別適合日常、上班族與極簡風穿搭。


奶油色花卉：溫柔系天花板

圖片來源：Pinterest
圖片來源：Pinterest

延續今年春夏流行的奶油色系，美甲也同步進化。米白、淡黃、寶寶藍、霧粉等色系的柔和花朵圖案，整體氛圍像套了濾鏡一樣溫柔！視覺效果更是顯白＋氣質＋不挑膚色。


法式花卉：經典升級版

圖片來源：Pinterest
圖片來源：Pinterest

法式美甲不再只是白邊，今年流行在指尖加入細緻小花朵設計，保留了法式的乾淨，同時增加滿滿的浪漫細節，適合喜歡低調又高雅的人。


手繪暈染花：藝術感最強

圖片來源：IG@kuredstudio
圖片來源：IG@kuredstudio

這類型美甲設計更接近「畫作」，所以也很看美甲師的功力！透過花瓣暈染技術，讓花朵邊緣呈現出自然地擴散效果，關鍵是不完美才美，符合近期越隨性越時髦的趨勢。

編輯推薦

｢女子漾｣網站全新上線，陪你愛自己的每個樣子！最棒的美食旅遊、美妝穿搭、娛樂話題、運動健康、情慾愛情分享，都能在這裡看到！快點來加入成為創作者！https://woman.udn.com
YT：女子漾https://www.youtube.com/@udngpower
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower
#造型 #時尚 #指甲油 #春天美甲 #光療美甲 #法式指甲 #指甲造型 #外表管理 #花卉美甲推薦

熱門文章

《逐玉》不再第一！愛奇藝熱播榜陸劇TOP10，這部女主對抗綠茶婊、渣男穩坐冠軍

hotNews__list__item--img

50歲後開始享福！「3生肖」霉運退散　晚年福氣旺到擋不住
hotNews__list__item--img

女生不是難懂，是很多人摸錯了！研究揭「2個隱藏敏感區」前戲做對真的差很多
hotNews__list__item--img

網評「重複看N遍也帶感」TOP6陸劇！古裝、現代全都有，這部二刷三刷還是超上頭
hotNews__list__item--img

深夜援交賺學費、被家暴…女大生人生像地獄 「鞋盒秘密」曝光那晚她第一次被真心心疼
hotNews__list__item--img

為什麼歐美成人片常見不戴套？從業人員揭「不是膽子大」：關鍵在這套制度
往下滑看更多精彩文章
Netflix《地獄占星師》爆紅女主是誰？5 件事認識擁有神級演技的戶田惠梨香

Netflix《地獄占星師》爆紅女主是誰？5 件事認識擁有神級演技的戶田惠梨香

2026-05-04 06:30 女子漾／編輯桑泥
Netflix《地獄占星師》爆紅女主是誰？5 件事認識擁有神級演技的戶田惠梨香。 圖片來源：IG@toda_erika.official
Netflix《地獄占星師》爆紅女主是誰？5 件事認識擁有神級演技的戶田惠梨香。 圖片來源：IG@toda_erika.official

如果說日本影壇有一位女演員，能將少女的純粹與熟女的凌厲完美融合，那絕對是戶田惠梨香。今年她帶著最新代表作《地獄占星師》震撼回歸小螢幕，這部劇不僅在串流平台創下觀看紀錄，更讓「戶田惠梨香」這個名字再度成為社群討論的熱搜核心。她在劇中飾演能洞察人性陰暗面、預判生死星象的冷酷占星師，那深邃且帶有破碎感的眼神，再次證明了她「日劇女王」的地位。

在追劇之前，讓小編先帶你透過這 5 件事，認識這位擁有神級演技的戶田惠梨香！

編輯推薦

1｜2026 回歸巔峰：《地獄占星師》非她不可

圖片來源：IG@toda_erika.official
圖片來源：IG@toda_erika.official

在《地獄占星師》中，戶田惠梨香褪去了以往的溫婉，換上了帶有「暗黑美學」的穿搭。該劇之所以爆紅，除了星象題材的神祕感，更因為戶田那種「不著痕跡的壓迫感」，劇評人一致認為，這部戲是她產後復出以來最具野心的作品，展現了她對複雜角色極致的掌控力。


2｜彌海砂的傳奇起點

圖片來源：IMDb
圖片來源：IMDb

圖片來源：IMDb
圖片來源：IMDb

回溯 2006 年，她是《死亡筆記本》裡雙馬尾、眼神充滿愛的彌海砂。那時的她，是無數少男心中的初戀模板。然而，戶田惠梨香從不甘於被定型。從《空中急診英雄》的緋山美帆子到《超能力事件簿》的當麻紗綾，她用實力撕掉了標籤，告訴世界美貌只是她演藝生涯中最不值一提的點綴。


３｜日劇女王級代表作累積

圖片來源：IG@toda_erika.official
圖片來源：IG@toda_erika.official

除了早期的《死亡筆記本》、《詐欺遊戲》，她在《空中急診英雄》中的醫生角色也深入人心。這些作品讓她不只擁有收視號召力，也建立了穩定的觀眾信任感，她的戲劇選擇通常偏向劇本扎實、角色複雜的作品，而非單純商業取向。


4｜《地獄占星師》：暗黑系角色再突破

圖片來源：IG@toda_erika.official
圖片來源：IG@toda_erika.official

在《地獄占星師》中，她飾演一位能看透人性弱點的占星師角色。角色設定帶有神秘、冷感甚至危險氣息，與她過去作品形成強烈反差。

這種「克制卻壓迫」的演技，使角色更具真實感，也讓整部劇的氛圍更有層次。


５｜閃婚同為演員的松坂桃李

圖片來源：IG＠tori.matsuzaka.official
圖片來源：IG＠tori.matsuzaka.official

2020 年戶田惠梨香閃電宣布婚訊，而對象則是同為演員的男星松坂桃李，當時新聞一出也是讓日本全網暴動！而在 2023 年兩人也迎來第一個寶寶誕生，正式成為新手爸媽！

編輯推薦

｢女子漾｣網站全新上線，陪你愛自己的每個樣子！最棒的美食旅遊、美妝穿搭、娛樂話題、運動健康、情慾愛情分享，都能在這裡看到！快點來加入成為創作者！https://woman.udn.com
YT：女子漾https://www.youtube.com/@udngpower
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower
#日本 #日劇推薦 #戶田惠梨香 #地獄占星師 #影集排行榜 #Netflix

熱門文章

《逐玉》不再第一！愛奇藝熱播榜陸劇TOP10，這部女主對抗綠茶婊、渣男穩坐冠軍

hotNews__list__item--img

50歲後開始享福！「3生肖」霉運退散　晚年福氣旺到擋不住
hotNews__list__item--img

女生不是難懂，是很多人摸錯了！研究揭「2個隱藏敏感區」前戲做對真的差很多
hotNews__list__item--img

網評「重複看N遍也帶感」TOP6陸劇！古裝、現代全都有，這部二刷三刷還是超上頭
hotNews__list__item--img

深夜援交賺學費、被家暴…女大生人生像地獄 「鞋盒秘密」曝光那晚她第一次被真心心疼
hotNews__list__item--img

為什麼歐美成人片常見不戴套？從業人員揭「不是膽子大」：關鍵在這套制度
往下滑看更多精彩文章
華山限定4日！屈臣氏「2026春日愛購物嘉年華」超狂升級，30+美妝保養讓你好禮拿不完

華山限定4日！屈臣氏「2026春日愛購物嘉年華」超狂升級，30+美妝保養讓你好禮拿不完

2026-04-30 14:56 女子漾／編輯ANDREA
圖片來源：記者拍攝、品牌提供
圖片來源：記者拍攝、品牌提供

換季天氣忽冷忽熱，肌膚跟著鬧脾氣？女孩們的補貨時機到了！這週末如果還沒想好去哪裡踩點，絕對要直奔華山！屈臣氏「2026 Spring Love Festival 春日愛購物嘉年華」強勢回歸啦！今年規模直接霸氣翻倍，不僅集結超過30個超人氣美妝、保養與保健大牌，現場更準備了上萬份好禮與超好玩的闖關遊戲。有得逛、有得買，還有吃有玩，快揪閨蜜一起去度過最Chill的春日週末吧！

圖片來源：記者拍攝、品牌提供
圖片來源：記者拍攝、品牌提供

亮點1：30+神級品牌進駐，會場限定價超好買

這次屈臣氏直接幫妳把必買清單一次搬到現場！從理膚寶水、DR.WU、適樂膚等保養救星，到媚比琳、巴黎萊雅等開架彩妝霸主，還有日常必備的好來、愛康，以及守護健康的善存、桂格等，超過30個指標品牌通通報到。最生火的是，各大品牌都推出了超佛心的「會場限定價」，不僅能現場試用，還能一站補齊春季所需，絕對是無痛清空購物車的最佳時機！

圖片來源：記者拍攝、品牌提供
圖片來源：記者拍攝、品牌提供

圖片來源：記者拍攝、品牌提供
圖片來源：記者拍攝、品牌提供

亮點2：免費入場狂撒上萬好禮，闖關再拿滿手贈品

嘉年華不僅全區免費入場，一踏進會場千萬別忘了先玩限定的「優惠轉轉樂」，馬上就能領取品牌精心準備的專屬好禮！此外，現場還打造了四大超紓壓的互動遊戲區，不管是挑戰手感的投球機、釋放壓力的「春日一擊」，還是超適合拍IG限動的「春日潮流哈哈鏡」，只要參與互動通通「人人有獎」，保證讓妳逛完雙手提滿豐富贈品！

圖片來源：記者拍攝、品牌提供
圖片來源：記者拍攝、品牌提供

圖片來源：記者拍攝、品牌提供，活動中還可以以春日限定優惠價格選買屈臣氏大耳狗＆布丁狗商品。
圖片來源：記者拍攝、品牌提供，活動中還可以以春日限定優惠價格選買屈臣氏大耳狗＆布丁狗商品。

圖片來源：記者拍攝、品牌提供
圖片來源：記者拍攝、品牌提供

亮點3：銅板價挑戰「滿手抓」，VIP專屬寵粉下午茶

喜歡挑戰的女孩，強力推薦只要20元銅板價就能購入的「攤位闖關集點卡」，集滿印章就能參加超嗨的「Spring Grab 春日滿手抓」，有機會把千元現金和美妝大禮一把抓回家！想要優雅逛展的，則可以搶購每日限量的「99元驚喜套票」，不僅遊戲快速通關免排隊，還附贈Spring Amour特調飲品跟爆米花，另外，屈臣氏的「點金會員」只要出示APP畫面，就能免費兌換專屬飲品與爆米花，逛累了隨時能享受愜意午茶！

圖片來源：記者拍攝、品牌提供，屈臣氏每日更限量發售的「99 元限量套票」！一份限量套票中含有 Priority Pass 快速通關卡、攤位闖關集點卡以及 Spring Amour 特調飲品與爆米花一份的兌換券，或是凡點金會員來到現場，並出示手機 APP 畫面，即可兌換 Spring Amour 特調飲品一杯與香氣迷人的爆米花。
圖片來源：記者拍攝、品牌提供，屈臣氏每日更限量發售的「99 元限量套票」！一份限量套票中含有 Priority Pass 快速通關卡、攤位闖關集點卡以及 Spring Amour 特調飲品與爆米花一份的兌換券，或是凡點金會員來到現場，並出示手機 APP 畫面，即可兌換 Spring Amour 特調飲品一杯與香氣迷人的爆米花。

圖片來源：記者拍攝、品牌提供
圖片來源：記者拍攝、品牌提供

【2026 Spring Love Festival 屈臣氏春日愛購物嘉年華】活動資訊

活動日期： 4/30（四）～5/3（日）

活動時間：

4/30（四）、5/3（日）：11:00～20:00

5/1（五）、5/2（六）：11:00～21:00

活動地點： 華山1914文化創意產業園區（華山劇場、金八廣場）

參與品牌： 愛康、多芬、凡士林、適樂膚、理膚寶水、好來、高露潔、樂敦、曼秀雷敦、OLAY、PROX、蘇菲、靠得住、潘婷、Crest、撒隆巴斯、巴黎萊雅、媚比琳、Naruko、京城之霜、DR.WU、妮維雅、Neogence、敏感話題、艾杜紗、桂格、善存、Bio-essence & Derma Lab、活沛多、TargetPro、Melissa 等。

圖片來源：記者拍攝、品牌提供
圖片來源：記者拍攝、品牌提供

｢女子漾｣網站全新上線，陪你愛自己的每個樣子！最棒的美食旅遊、美妝穿搭、娛樂話題、運動健康、情慾愛情分享，都能在這裡看到！快點來加入成為創作者！https://woman.udn.com
YT：女子漾https://www.youtube.com/@udngpower
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower

#美妝 #華山 #屈臣氏春日愛購物嘉年華

熱門文章

《逐玉》不再第一！愛奇藝熱播榜陸劇TOP10，這部女主對抗綠茶婊、渣男穩坐冠軍

hotNews__list__item--img

50歲後開始享福！「3生肖」霉運退散　晚年福氣旺到擋不住
hotNews__list__item--img

女生不是難懂，是很多人摸錯了！研究揭「2個隱藏敏感區」前戲做對真的差很多
hotNews__list__item--img

網評「重複看N遍也帶感」TOP6陸劇！古裝、現代全都有，這部二刷三刷還是超上頭
hotNews__list__item--img

深夜援交賺學費、被家暴…女大生人生像地獄 「鞋盒秘密」曝光那晚她第一次被真心心疼
hotNews__list__item--img

為什麼歐美成人片常見不戴套？從業人員揭「不是膽子大」：關鍵在這套制度

最新文章

告別毛躁與乾燥！【VCool雪松醇洗髮精修護款】搭配抗熱護髮油的日常養髮提案

告別毛躁與乾燥！【VCool雪松醇洗髮精修護款】搭配抗熱護髮油的日常養髮提案

#潮流美髮 #好物推薦 #必備好物推薦 #保養頭髮

cookie餅乾小姐 2026.05.13 6
雙下巴改善方式受關注：消脂針與 ONDA超微波成輪廓 管理選擇之一

雙下巴改善方式受關注：消脂針與 ONDA超微波成輪廓 管理選擇之一

#雙下巴 #醫美

潮健康 2026.05.13 14
不只變瘦更逆轉體質！可爾姿女神賽近9千人完賽　65歲一樣能「增肌減脂」！

不只變瘦更逆轉體質！可爾姿女神賽近9千人完賽　65歲一樣能「增肌減脂」！

#台灣 #減重瘦身 #運動 #女性

陳唯君 2026.05.13 13
防曬係數怎麼挑才對？專家揭SPF不是越高越好：重點在這一步

防曬係數怎麼挑才對？專家揭SPF不是越高越好：重點在這一步

#防曬 #彩妝保養 #外表管理 #防曬係數

潮健康 2026.05.13 18
梅雨季總覺得悶脹沉重？芳療與穴位按摩成日常放鬆話題

梅雨季總覺得悶脹沉重？芳療與穴位按摩成日常放鬆話題

#梅雨季 #外表管理 #香水香氛 #精油

潮健康 2026.05.13 21
乾洗髮使用方式受關注：醫師提醒頭皮清潔與使用習慣的重要性

乾洗髮使用方式受關注：醫師提醒頭皮清潔與使用習慣的重要性

#洗頭 #脂漏性皮膚炎 #頭皮

潮健康 2026.05.13 14
梅雨季防水鞋推薦2026！ECCO、PALLADIUM通勤不濕腳　雨天也能很有型

梅雨季防水鞋推薦2026！ECCO、PALLADIUM通勤不濕腳　雨天也能很有型

#ECCO

女子漾／編輯許智捷 2026.05.13 26
2026防曬外套推薦！UNIQLO、The North Face、aespa寧寧同款全整理，防曬也要穿得美

2026防曬外套推薦！UNIQLO、The North Face、aespa寧寧同款全整理，防曬也要穿得美

#防曬外套推薦 #好物推薦 #UNIQLO #aespa #國家地理頻道 #The North Face #Discovery

女子漾／編輯周意軒 2026.05.13 69
靜奢風升級！2026 春夏「Quiet Luxury 2.0」三大趨勢解析

靜奢風升級！2026 春夏「Quiet Luxury 2.0」三大趨勢解析

#穿搭 #造型 #靜奢風 #老錢風 #春夏穿搭 #穿搭靈感 #穿搭範本 #極簡風 #外表管理 #流行穿搭

女子漾／編輯桑泥 2026.05.13 45
GUCCI 最新全球品牌大使！aespa NINGNING 如何收割 GUCCI 的青睞？

GUCCI 最新全球品牌大使！aespa NINGNING 如何收割 GUCCI 的青睞？

#Gucci #aespa #NINGNING #GUCCI #時尚 #品牌大使 #造型 #全新 #韓國 #流行時尚

女子漾／編輯桑泥 2026.05.13 46
18+